Black Friday: Die besten Smartphone-Schnäppchen

Zum Black Friday reduzieren sehr viele Händler Smartphones teilweise massiv. Wir haben anhand des Preisverlaufs die besten Deals mit Tiefstpreisen herausgesucht.

Ob sich ein Smartphone-Deal lohnt, zeigt sich erst, wenn man seinen aktuellen Preis mit dem anderer Händler vergleicht und auch den Preisverlauf seit Erscheinen des Geräts mit einbezieht. Auf die Art zeigt sich, welche Smartphones wirklich so günstig sind wie noch nie und welche einfach nur Fake-Schnäppchen sind. Wir zeigen hier unterteilt nach Marken, was sich aktuell wirklich lohnt.

Für alle, die zum Black Friday in den folgenden Tagen weitere sehr gute Deals suchen, denen empfehlen wir unseren großen Hauptbetrag Black Friday: Die besten Deals im Schnäppchen-Check.

Highlight-Deals

Heute lohnen sich besonders die Ebay Deals. Dank Gutscheincode POWERFRIDAY20 reduziert Ebay die ohnehin schon von ihren Händlern rabattierten Artikel noch weiter. So ergeben sich gerade für iPhones nie dagewesene Tiefstpreise.

Ganz ohne Gutscheincode kommt das Angebot des Einsteiger-Smartphones Samsung Galaxy M11 daher. Samsung verkauft es in seinem Online-Shop aktuell für 99 Euro. Ein Telefon mit 32 GByte Speicher und 3 GByte RAM für unter 100 Euro ist eine echte Seltenheit. Für den Preis erhält das Smartphone unsere Kaufempfehlung. Ebenfalls im Einstiegssegment und mit 98 Euro sehr günstig ist das Xiaomi Redmi 9 mit einer vergleichbaren Ausstattung.

Massiv im Preis reduziert ist auch das LG Velvet (Testbericht). Es kostet bei Mediamarkt unter 300 Euro, bisher fiel sein Preis nie unter 400 Euro.

Kann man heute noch Huawei kaufen? Der Frage gehen wir im Ratgeber: 2019er-Modelle oder Huawei New Edition kaufen? Falls man sich für einen Kauf entscheidet, dann ist aktuell das Huawei P30 Lite New Edition eine gute Wahl. Es kostet nur 169, beziehungsweise 177 Euro. Bisher fiel es nie unter 200 Euro.

Apple

Ebay haut heute nur bis 16 Uhr viele Produkte zum Tiefstpreis raus. Dabei können sich Käufer dank des Gutscheincodes POWERFRIDAY20 Rabatte sichern. Ab einem Bestellwert von 150 Euro erlässt Ebay 10 Euro. Ab 250 sind es 20 Euro und ab 550 ganze 50 Euro. So ergeben sich gerade bei sonst so preisstabilen Apple-Produkten sehr lohnende Deals, auf die wir uns hier im Abschnitt konzentrieren. Mit dem Code lassen sich aber auch bei anderen Produkten hervorragende Schnäppchen schießen. Hier geht’s zur Aktion.

So kostet das Apple iPad Air mit 64 GByte Speicher 583 Euro statt 605 Euro. Noch nie günstiger war das Apple iPad Pro 11 Zoll mit 128 GByte. Ebay will für das Gerät nur 779 Euro statt über 813 Euro bei anderen Händlern.

Auch bei iPhones unterbietet Ebay heute dank des Rabattcodes bisherige Tiefstpreise. So kostet das Apple iPhone 11 mit 64 GByte erstmals unter 550 Euro. Andere Händler wollen mindestens 600 Euro. Das Apple iPhone 11 mit 128 GByte kostet 641 Euro statt bei anderen mindestens 691 Euro.

Einen Tiefstpreis gibt es auch beim kleinen iPhone SE (2020) mit 64 GByte. Es kostet 379 statt 400 Euro. Ebenfalls klein, aber mit besserer Hardware kommt das Apple iPhone 12 Mini mit 64 GByte. Es kostet 739 statt 777 Euro.

Xiaomi

Die Xiaomi-Redmi-Reihe ist die Einstiegsklasse bei Xiaomi. Dennoch bieten die Smartphones ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, häufig deutlich besser als bei der Konkurrenz. Das Xiaomi Redmi 9 mit 32 GByte Speicher, 3 GByte RAM, einem 6,5 Zoll-Full-HD-Display und 13-Megapixel-Kamera kostet bei Mediamarkt 98 Euro. Noch vor wenigen Tagen kostete es mindestens 129 Euro, auch wenn sein Preis zuvor bei gut 110 Euro lag. Günstiger als heute war es nie.

Das Xiaomi Redmi Note 9S kostet 159 Euro und schlägt damit knapp seinen bisherigen Tiefstpreis. Es hat 64 GByte Speicher, 4 GByte RAM, ein 6,67 Zoll großes Full-HD-Display und eine 48-Megapixel-Hauptkamera. Das Redmi Note 8 Pro ist zwar minimal älter, kostet aber mit 160 Euro fast gleich viel und ist besser ausgestattet. Es hat 128 GByte Speicher, 6 GByte RAM, ein 6,5-Zoll-Full-HD-Display und eine 64-Megapixel-Hauptkamera. Es war nie günstiger. Für 189 Euro, ebenfalls ein hervorragendes Angebot, hat Amazon das Xiaomi Redmi Note 9 Pro (Testbericht) zu bieten. Es hat 64 GByte Speicher, 6 GByte RAM, ein 6,67-Zoll-Full-HD-Display und eine 64-Megapixel-Hauptkamera.

Etwas hochpreisiger, aber auch besser ausgestattet ist die Hauptreihe von Xiaomi. Das Xiaomi Mi Note 10 Lite ist mit 239 Euro bei Ebay mit dem Code POWERFRIDAY20 bis 16 Uhr für 239 Euro zu haben, danach kostet es bei Mediamarkt wieder 10 Euro mehr. Trotzdem ist beides ein Tiefstpreis, das Telefon war nie günstiger. Es bietet 128 GByte Speicher, 6 GByte RAM, ein 6,5-Zoll-Full-HD-OLED-Display und eine 64-Megapixel-Hauptkamera.

Ebenfalls mit Gutscheincode, diesmal allerdings Black2020 und bei Computeruniverse, gibt es das Xiaomi Mi 10 Lite mit 242 Euro zum bisherigen Tiefstpreis. Sonst kostet es meist über 270 Euro. Es hat 128/6 GByte Speicher, ein 6,57 Zoll großes OLED-Display mit Full-HD-Auflösung und eine 48-Megapixel-Hauptkamera.

Das Xiaomi Mi Note 10 Lite (Testbericht) kostet bei Ebay mit Gutscheincode 239 Euro, ohne Gutscheincode 10 Euro mehr. Beides sehr gute Preise für ein sehr gutes Telefon. Das Xiaomi Mi 10T mit 64/6 GByte, 6,67-Zoll-OLED-Display und 64-Megapixel-Kamera kostet 240 Euro.

Toll ist auch das Xiaomi Mi 10 (Testbericht), wir bemängelten jedoch den hohen Preis von damals noch 800 Euro. Dieser ist nun erstmals auf 450 Euro gefallen, jetzt lohnt sich das Smartphone mit 128/8 GByte, 6,67 Zoll großen OLED-Display und starker 108-Megapixel-Kamera so richtig. Nochmal eine Ecke besser ist das Xiaomi mi 10 Pro (Testbericht), das wohl beste Smartphone der Chinesen. Es kostete zum Start noch fast 1000 Euro, nun erstmals 534 Euro. Ein massiver Preisverfall und ein wirklich gutes Schnäppchen, für alle Smartphone-Fans.

Samsung

Das Samsung Galaxy M11 ist mit seiner Speicherausstattung von 32 GByte, 3 GByte RAM, 6,4 Toll-HD-Display und 13-Megapixel-Kamera auf der Rückseite eher im oberen Einstiegssegment angesiedelt. Dafür ist es in den Farben Schwarz und Blau mit 99 Euro im Samsung-Shop so günstig wie noch nie zuvor. Andere Händler wollen dafür mindestens 139 Euro. Ebenfalls niemals günstiger war das Samsung Galaxy A21s mit 32/3 GByte, 6,5-Zoll-HD-Display und 13 Megapixel-Kamera. Es kostet bei Otto in Blau und Schwarz knapp 140 Euro. Trotzdem hält sich der Rabatt beim A21s insgesamt in Grenzen.

Ordentlich reduziert ist dagegen das Samsung Galaxy Note 10. Es kostet aktuell im MediaMarkt-Shop auf Ebay mit Gutscheincode POWERFRIDAY20 nur 313 Euro, ohne Code 333 Euro. Bisher fiel das Smartphone maximal auf 370 Euro. Es bietet 128/6 GByte Speicher, ein 6,7-Zoll-OLED-Display und eine gute Kameraeinheit. Wer es so richtig High-End will, sollte sich das Samsung Galaxy Note 10+ anschauen. Es kostet heute bei Otto 630 statt 690 Euro.

Fazit

Zum Black Friday lohnen sich vor allem die Geräte von Xiaomi. Wir empfehlen allen, die das nötige Kleingeld haben, etwa das Xiaomi Mi 10 Pro. Es ist ein absolutes High-End-Telefon und ist seinem aktuellen Preis von deutlich unter 550 Euro wert.

