Android-One-Smartphones: Diese Handys sind verfügbar

Wem eine stets aktuelle Android-Software wichtig ist, sollte ein Smartphone mit Android One kaufen. Welche Geräte aktuell verfügbar sind, zeigt die Marktübersicht von TechStage

Was ist Android One?

Android One ist eine spezielle Anpassung von Android. Damit ausgestattete Geräte durchlaufen ein Zertifizierungsprogramm von Google, das sie für kommende Updates für drei Jahre und Upgrades für zwei Jahre vorbereitet. Dabei stimmen die Hersteller Software und Hardware nachhaltig aufeinander ab. Darüber hinaus ist man gewillt, die Oberfläche des Telefons sauber und schlank zu halten, getreu dem Motto „weniger ist mehr“. Konkret bedeutet das, dass man auf Werbe-Apps (Bloatware) und umfangreiche Anpassungen des User-Interface verzichtet. Auch doppelte Applikationen für ein und denselben Einsatzzweck, die beispielsweise Samsung und Huawei gerne installieren, sind nicht vorhanden. Die Oberfläche der Android-One-Smartphones ist geradlinig, übersichtlich und einfach zu verstehen.

Das Konzept von Android One gibt es seit 2014. Die Idee war anfangs, eine Android-Version mit geringereren Hardware-Anforderungen zu entwickeln. Die Smartphones für unter 100 US-Dollar sollten in Entwicklungs- und Schwellenländern wie Brasilien oder Indien verkauft werden. Damit wollte man dem Rest der Welt einen möglichst günstigen Zugang zum Internet gewähren – und sich gleich die Marktanteile sichern.

Und tatsächlich: Android One läuft auf vielen günstigsten Smartphones. Trotz einfacher Hardware läuft das abgespeckte Betriebssystem flott und begeistert seine Anwender mit einem tollen und nachhaltigen Nutzererlebnis, außerdem verspricht es mit seiner Update-Strategie eine nachhaltige Einsetzbarkeit. In Japan bietet beispielsweise der Telekommunikationskonzern Softbank die Smartphones der Marke Ymobile für kleines Geld an; General Mobile macht das in der Türkei. Es gibt noch dutzend weitere Kleinhersteller, deren Produkte wir Europäer nicht zur Gesicht bekommen. Dennoch müssen auch wir nicht auf Android One und seine Vorteile verzichten.

Retrospektiv betrachtet hat sich Android One anders entwickelt als geplant. Nach wie vor dient es seinem Zweck, gleichzeitig erkennen jedoch auch Hersteller wie HMD Global (Nokia), HTC, Xiaomi, LG und Motorola das Potential des schlanken Androids mit Update-Garantien und bieten erstklassige Smartphones in Europa an.

Nokia

Der Platzhirsch mit Android One ist das finnische Startup HMD Global, das Produkte mit der Handelsmarke Nokia vertreibt. Los geht es mit dem Nokia 3.1 (Testbericht) für 139 Euro. Das Einsteiger-Smartphone bietet eine hohe Verarbeitungsqualität sowie ein helles Display. Im Test vermissten wir allerdings den Fingerabdrucksensor. In der Mittelklasse gibt es das Nokia 6.1 (Testbericht) für 229 Euro. Das Telefon ist ebenfalls gut verarbeitet und hat im Gegensatz zum Nokia 3.1 einen schnell arbeitenden Fingerabdrucksensor. Allerdings macht die Kamera keine schönen Aufnahmen, und auch der Bildschirm ist etwas dunkel. Für weitere 100 Euro Aufpreis ist das Nokia 7 Plus (Testbericht) erhältlich. Es überzeugt mit einer Dual-Kamera, schönem Design und langer Akkulaufzeit. Das Display ist groß (6 Zoll), hell und hochauflösend.

Ein absolutes Nonplusultra hat HMD Global auch im Petto: Das Nokia 8 Sirocco (Testbericht) ist das am besten ausgestattete Android-One-Smartphone auf dem Markt. Als einer der wenigen Geräte überhaupt besteht das Gehäuse nicht aus Aluminium, wie bei der Mehrheit aller Smartphones, sondern aus Edelstahl. Das 8er-Nokia lädt seinen Akku drahtlos auf, ist staub- und wasserdicht und schießt Bilder mit einer Dual-Kamera. Das OLED-Display ist an den Seiten abgerundet, leider sind die Farben etwas übersättigt. In das Rennen geht das Nokia 8 Sirocco für 649 Euro.

HTC

Das U11 Life (Testbericht) von HTC hat schon mehr Tage auf den Buckel als die hochaktuellen Geräte von Nokia respektive HMD Global. Trotzdem ist das Gesamtpaket hervorragend, weshalb sich der Kauf für 259 Euro immer noch lohnen könnte. Das Telefon sticht vor allem mit seinem schönen Design aus der Masse hervor. Zudem ist das Gehäuse drucksensitiv und startet beim Zusammendrücken eine beliebige App oder den Google Assistant. Die Kameralinse auf der Rückseite steht etwas vor, produziert aber dafür gelungene Aufnahmen. Auch der auf der IFA 2018 vorgestellte Nachfolger, das HTC U12 Life, hat ein einzigartiges Design. Schade nur, dass der Hersteller hier auf Android One verzichtet. So bleibt das HTC U11 Life das einzige Android-One-Smartphone von HTC.

BQ Mobile

Der spanische Hersteller Mundo Reader, hierzulande besser bekannt als BQ Mobile, hat im Sortiment zwei Smartphones mit Android One. Das Aquaris X2 und Aquaris X2 Pro kommen für 319 respektive 399 Euro zum Kunden. Die Telefone besitzen ein 5,65 Zoll großes Display, viel Speicher und eine Dual-Kamera. Außerdem verfügen sie über einen großen Akku mit 3100 mAh. Der Unterschied beider Geräte liegt beim Prozessor: Im Aquaris X2 arbeitet ein Snapdragon 636 mit 1,8 GHz, während im Aquaris X2 Pro ein leistungsstärkerer Snapdragon 660 mit 2,2 GHz seine Arbeit verrichtet. Bei uns hinterlassen die BQ-Smartphones mit Android One einen sympathischen Eindruck, Einzeltests folgen in Kürze.

Motorola

Eigentlich dürfte Motorola nicht in diese Marktübersicht hinein, weil das Unternehmen in Deutschland keine Produkte mit Android One anbietet. Die Erwähnung dient nur zur Klarstellung: Das im vergangenen Jahr auf der IFA 2017 vorgestellte Motorola Moto X4 (Testbericht) ist zwar in Deutschland als solches erhältlich, allerdings nicht mit Android One wie in den USA, sondern mit Android 7.1 Nougat. Mittlerweile wurde das Telefon auf die Version 8.0 Oreo aktualisiert – doch eben ohne die Vorteile von Android One. Dabei kostet das Gerät 199 Euro. Ziemlich ärgerlich, das finden auch die Nutzer in sozialen Medien und Foren. Aus diesem Fehler will Motorola gelernt haben: Neben LG mit dem G7 One hat auch Motorola auf der IFA 2018 das Motorola One für Deutschland angekündigt. Beide Smartphones kommen mit Android One in einem zeitgemäßen Gewand.

Xiaomi

Das Mi A2 des chinesischen Giganten Xiaomi ist ein Android-One-Smartphone in zweiter Generation. Relativ neu auf den Markt, bietet es ein 5,99 Zoll großes Display, eine Dual-Kamera sowie viel Speicher und ein hochwertiges Gehäuse aus Aluminium. Der aufgerufene Preis von 219 Euro klingt angemessen und fair. Ins Internet geht es über schnelles WLAN und hat darüber hinaus noch Bluetooth 5.0. Außerdem an Bord sind Stereolautsprecher und ein Infrarotsender zum Fernbedienen von TV und Hifi-Anlagen. Wer einen Kompromiss eingehen und auf die neueste Technik verzichten kann, fährt mit dem Vorgänger, dem Xiaomi M1 A1, teilweise günstiger. Das Smartphone gibt es schon für 150 Euro, dafür bietet es ein kleineres Display – immerhin ist eine Dual-Kamera dabei.

Fazit

Wer auf seinem Smartphone die aktuellste Software mit sicherheitsrelevanten Updates haben möchte, muss nicht unbedingt 1000 Euro in die Hand nehmen und zum iPhone oder Google Pixel greifen. Smartphones mit Android One sind eine echte Alternative und für jede Portemonaie-Größe erhältlich. Die größte Vielfalt bietet Nokia mit vier Modellen, aber auch das Mi A2 von Xiaomi bieten ein klasse Preis-Leistungs-Verhältnis.

