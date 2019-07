Amazon Prime Day: Der Schnäppchen-Check

Heute startet der Amazon Prime Day. Bis morgen um 23:59 Uhr gibt es dort unzählige Angebote. Wir zeigen die wirklich spannenden Schnäppchen – und einige Fake-Deals.



Voraussetzung um beim Amazon Prime Day mitmachen zu können ist eine Prime Mitgliedschaft. Die kostet die ersten 30 Tage nichts, danach 69 Euro pro Jahr. Eine Übersicht aller Vorteile *zeigt Amazon hier. Übrigens gibt es auch die Möglichkeit, Prime-Angebote *zu beobachten. Für Prime-Neukunden bietet Amazon ein besonderes Angebot: Sie können den Musik-Streamingdienst Amazon Music Unlimited *vier Monate lang für 99 Cent testen. Sonst würden die vier Monate 24 Euro kosten.

Wir wühlen uns durch die Angebotsflut und stellen den Amazon-Preis mit dem günstigsten Preis anderer Händler über Geizhals gegen. Gerade in Verbindung mit dem Preisverlauf zeigt sich so, welche Angebote sich wirklich lohnen und welche Fake-Schnäppchen Amazon unter die Top-Deals mischt. Hier zeigt sich auch, dass andere Händler guten Amazon-Angeboten Parolie bieten und ihrerseit die Preise reduzieren.

Dabei aktualisieren wir diesen Beitrag während des gesamten Aktionszeitraums. Regelmäßig vorbei schauen lohnt sich.

Amazon Echo

Es trifft das ein, was alle erwartet haben: Amazon reduziert die Eigemarken kräftig. Den prozentual höchsten Rabatt unter den Echo-Geräten gibt es mit 33 Prozent auf den neuen *Amazon Echo Show 5 und den Amazon Echo Plus (zum Testbericht) (*zum Angebot). Sie kosten zum Prime Day 60 statt 90 Euro beziehungsweise 100 statt 150 Euro.

Ebenfalls reduziert ist der Amazon Echo (zum Testbericht) (*zum Angebot). Der kostet 60 statt bei anderen Händlern mindestens 80 Euro (25 Prozent). Der Smart-Monitor Amazon Echo Show (zum Testbericht) (*zum Angebot) kostet 180 statt 230 Euro (22 Prozent).

Fire TV

Der Fire TV gehört zu den beliebtesten Streaming-Sticks auf dem Markt. Denn für einen günstigen Einstiegspreis kommt er gleich mit einer Fernbedienung und unterstützt nicht nur Amazon Video, sondern auch weitere Streaming-Anbieter wie Netflix, ARD/ZDF, Waipu, Dazn und viele mehr. Nun sind die beiden aktuellen Sticks günstig wie nie zuvor. Wer noch einen Fernseher mit maximal Full-HD hat, dem genügt der *Fire TV Stick. Er kostet 20 statt anderswo mindestens 37 Euro (46 Prozent). Der Amazon Fire TV Stick 4K (zum Testbericht) (*zum Angebot) ist quasi gleich, gibt aber eine 4K-Auflösung aus. Er kostet 30 statt 53 Euro (43 Prozent).

Kindle

Wenn es um E-Book-Reader geht, ist die Konkurrenz zwar nicht schlecht, wie unser Vergleichstest E-Reader: Tolino vs Paperwhite vs Pocketbook zeigt. Aber spätestens wenn die Amazon-Kindle-Serie zu einer Aktion wie dem Prime Day reduziert ist, bieten sie mit Abstand das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

So ist der erst im April 2019 vorgestellte Amazon Kindle (zum Testbericht) (*zum Angebot) für aktuell gerade einmal 50 Euro sehr wahrscheinlich der günstigste E-Book-Reader am Markt mit einer Hintergrundbeleuchtung. Andere Händler wollen für ihn mindestens 80 Euro (38 Prozent).

Auch der sehr gute Amazon Kindle Paperwhite (zum Testbericht) (*zum Angebot) ist mit 70 statt 107 Euro (35 Prozent) günstig wie nie. Er bietet im Vergleich zum Kindle eine höhere Auflösung und Premium-Features wie eine Wasserdichtigkeit.

So richtig Premium wird es beim *Amazon Kindle Oasis mit 32 GByte Speicher und 3G-Verbindung ohne Zusatzkosten. In ihn steckt Amazon alles, was sie bei der Produktion von E-Book-Readern in den letzten Jahren gelernt haben. Besonders beeindruckend ist seine sehr dünne und leichte Bauweise. Er ist um 14 Prozent günstiger als sonst, kostet aktuell 250 statt 290 Euro. Schade, dass hier der Rabatt nicht höher ausfällt.

Zum Prime Day hat Amazon noch ein ganz besonderes Angebot für Freunde von Hörbüchern. Wer sich jetzt für eine kostenlose, 30-tägige Testmitgliedschaft entscheidet, *bekommt einen 10-Euro-Gutschein geschenkt. Damit lassen sich zwei Hörbücher gratis herunterladen.

Fire-Tablets

Das *Fire 7 ist ein Einstiegs-Tablet mit gerade einmal 7 Zoll großem Display. Wie alle Fire-Tablets ist es vor allem für Prime-Kunden interessant. Denn nur mit Prime-Abo kann ohne größeren Aufwand das volle Potenzial ausgeschöpft werden. Es ist derzeit mit 35 Euro eines der günstigesten Android-Tablet auf dem Markt. Sonst kostet es 55 Euro, Käufer sparen sich 36 Prozent. Das *Fire 7 Kids Edition ist technisch vergleichbar, allerdings für die Nutzung von Kindern optimiert. Es kostet 60 statt 100 Euro (40 Prozent).

Mit 8 Zoll etwas größer, aber vor allem bezüglich seiner Hardware potenter ist das *Fire HD 8. Es kostet 60 statt 80 Euro (25 Prozent). Das gleichte Tablet gibt es auch für Kinder unter dem Namen *Fire HD 8 Kids Edition für 85 statt 125 Euro (32 Prozent).

Das *Fire HD 10 ist quasi das Premium-Tablet von Amazon. Neben dem 10-Zoll-Full-HD-Display bietet es außerdem 32 GByte Speicher. Es kosten 100 statt 130 Euro (23 Prozent). Auch das 10-Zoll-Tablet gibt es als Kinder-Version. Das *Fire HD 10 Kids Edition kostet 140 statt 180 Euro (22 Prozent).

Ring

Die Amazon-Eigenmarke Ring ist bekannt für ihre beliebten Video-Türklingeln. Allerdings gibt es zahlreiche Alternativen zu Ring, wie unsere Kaufberatung: Smarte Türklingeln mit Video und VoIP zeigt. Aktuell reduziert Amazon die Ring Video Doorbell 2 (zum Testbericht) (*zum Angebot) auf 139 Euro. Bei anderen Händlern kostet sie mindestens 150 Euro. Die Ersparnis hält sich damit in Grenzen. Allerdings gewährt Amazon beim Kauf dieser Videotürklingel einen Rabatt von 30 Euro auf ausgewählte Echo-Geräte. Mehr Details dazu auf der *Produkt-Seite. Etwas höher fällt der Rabatt bei der *Ring Video Doorbell Pro aus. Sie kostet 179 statt 220 Euro (19 Prozent).

Einen hohen Rabatt von 26 Prozent gewährt Amazon auf die Ring Floodlight Cam (zum Testbericht) (*zum Angebot). Sie kostet 199 statt 270 Euro. Ebenfalls deutlich günstiger ist die Ring Spotlight Cam (zum Testbericht) (*zum Angebot) mit 159 statt 200 Euro (21 Prozent).

Den höchsten Nachlass bietet Amazon auf die *Ring Stick Up Cam Battery mit 99 statt 199 Euro (50 Prozent). Der Haken: Das Angebot gilt nur am 15. Juli 2019. Die *Ring Stickup Cam Wired ist mit 139 Euro statt 199 Euro (30 Prozent) zwar auch deutlich günstiger als sonst, kann mit dem Preisnachlass der Batterie-Version jedoch nicht mithalten. Dafür gilt das Angebot auch am zweiten Prime-Day-Tag, den 16. Juli 2019.

Software

Im Bereich Software entpuppen sich viele Schnäppchen beim Prime Day als Luftschlösser. Die 18-monatige Lizenz der Security-Suite *Norton Security für fünf Rechner kostet mit 25,60 Euro mehr als im Netz, wo man sie schon für 22,99 Euro erwerben kann. Etwas anders sieht es bei der limierten *Cybersecurity-Edition aus, die ebenfalls für fünf Geräte lizenziert ist und zusätzlich Secure VPN enthält. Diese ist exklusiv bei Amazon erhältlich und zum Prime Day 31Prozent günstiger als sonst.

Amazon bietet die Jahreslizenz des Office-Home-Pakets für bis zu sechs Personen gemeinsam mit der *Security-Suite McAfee Total Protection 2019 für 62,99 Euro. Ein Schnäppchen, denn einzeln kosten beide Produkte zusammen im Netz mindestens 75,29 Euro. Man spart also über 16 Prozent. Wer nur das reine Office-Paket benötigt, kann sich auch *MS Office 365 Home für sechs Nutzer (PC/Mac/Tablets/mobile Geräte) mit einer Ersparnis von 18 Prozent holen (49,99 Euro statt 61,38 Euro).

Bis zum 31. Juli muss die Steuererklärung für das letzte Jahr abgegeben werden. Das *WISO steuer:Sparbuch 2019 unterstützt dabei und ist heute mit 18,99 Euro und somit 15 Prozent günstiger als im Netz zu haben. Nutzer mit einer sehr simplen Steuererklärung können auch auf *WISO steuer:Start zurückgreifen, welches es heute 25 Prozent günstiger als im Netz gibt, für 8,99 Euro statt sonst 11,99 Euro.

Ein wirklich gutes Schnäppchen beim Prime Day ist *McAfee Total Protection 2019 für fünf Geräte. Dieses kostete zuvor 13,99 Euro, heute jedoch nur 7,99 Euro. Man spart knapp 43 Prozent.

Gaming Hardware

Die *PS4 Slim mit 500 GByte und zwei Controllern kostet heute nur 239,99 Euro. Damit lassen sich über 48 Euro im Vergleich zum günstigsten Netzpreis sparen. Das entspricht einem Rabatt von knapp 17 Prozent.

Gaming-Power par excellence gibt's mit dem *MSI Infinite X 92D-251DE Gaming-PC mit i7-9700K, 16 GByte RAM und GeForce RTX 2070. Heute sparen Käufer 400 Euro und sparen damit 20 Prozent (1.599 Euro statt 1.999 Euro).

Wer mobil zocken will, kann sich heute das *Acer-Gaming-Notebook Nitro 5 mit i5-8300H, 8 GByte RAM und GeForce GTX 1060 für 899 Euro statt 1.199 Euro sichern und spart damit 25 Prozent.

Wer auf der Suche nach einem Gaming-Smartphone ist, könnte heute beim *Razer Phone 2 mit 120Hz-UltraMotion-Display und 8 GByte RAM fündig werden. Das Gerät ist nur heute für 415 Euro statt 449,90 Euro im Netz (8 Prozent Rabatt) zu haben.

Gaming Software

Ein echtes Spiele-Schnäppchen kann man bei der Xbox-One-Version von *Black Ops 4 in der Pro-Version machen. Statt sonst 72,67 Euro kostet es heute nur 24,99 Euro, das sind knapp 66 Prozent Ersparnis.

Fans von Diablo können sich den *dritten Teil der Rollenspiel-Saga in der Eternal Collection heute günstig sichern. Für die Nintendo Switch kostet es 32,97 Euro statt 39,95 Euro (17 Prozent Rabatt), für Xbox One und PS4 jeweils 17,97 Euro statt sonst 24,95 Euro (28 Prozent Rabatt).

*The Witcher 3: Wild Hunt ist in der GOTY-Edition für Xbox One 32 Prozent günstiger (16,97 Euro statt 24,95 Euro). Bei der PS4-Version spart man immerhin noch 25 Prozent (14,99 Euro statt 19,98 Euro).

Gaming Zubehör

Die High-End-Grafikkarte *Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 mit 4 GByte gibt's heute für 149 Euro statt 186,85 Euro was einem Rabatt von 20 Prozent entspricht.

Das Gaming-Headset *Klim Puma mit 7.1.-Sound ist sowohl in schwarz als auch in weiß heute für 48,93 Euro statt 69,90 Euro erhältlich. Hier spart man 30 Prozent.

Die mechanische Gaming-Tastatur *Corsair K95 RGB Platinum mit Multi-Color-Beleuchtung ist heute für 139,99 Euro statt 182,85 Euro zu haben. Man spart über 23 Prozent.

Schnäppchen-Newsletter

Fazit

Auch zum Prime Day 2019 sind wieder viele gute Angebote dabei. Traditionell überzeugen vor allem die Amazon-eigenen Produkte. Bei allen anderen ist Vorsicht geboten: Man sollte nicht blind zuschlagen, denn nicht alle vermeintlich reduzierten Artikel sind trotz hoher Prozent-Versprechen wirklich günstiger als bei anderen Händlern. Wir zeigen, welche Produkte sich wirklich lohnen und von welchen man lieber die Finger lassen sollte.

