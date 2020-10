Amazon Prime Day 2020: Die besten Deals im Check

Am 13. und 14. Oktober lockt der Amazon Prime Day mit unzähligen Angeboten. TechStage hat sich durch die Flut gekämpft und zeigt die besten Deals und Schnäppchen.

Um am Prime Day mitmachen zu können, setzt Amazon eine Prime-Mitgliedschaft voraus. Diese kostet die ersten 30 Tage nichts, danach 69 Euro pro Jahr. Studenten und Auszubildende zahlen gar sechs Monate lang keine Gebühren, danach nur die Hälfte. Mit Prime haben viele Artikel auf Amazon keine Versandkosten, kommen schneller und die Streaming-Dienste Prime Video und Prime Music sind enthalten.

Wir wühlen uns durch die Angebotsflut, vergleichen den Amazon-Preis mit dem günstigsten Preis anderer Händler und achten auf den Preisverlauf. So zeigt sich, welche Angebote sich wirklich lohnen und welche Fake-Schnäppchen neben den Top-Deals lauern. Dabei wird deutlich, dass andere Händler den vermeintlich guten Amazon-Angeboten Paroli bieten und ihrerseits die Preise reduzieren.

Wir aktualisieren diesen Beitrag während des gesamten Aktionszeitraums. Regelmäßig vorbeischauen lohnt sich!

Die besten Deals zum Amazon Prime Day am 13.10.2020

Echo

Die neue Generation an Echo-Geräten steht bereits in den Startlöchern, da senkt Amazon die Preise seiner aktuellen Echos teilweise massiv. Für einen umfassenden Überblick, für wen sich welches Echo eignet, empfehlen wir unseren Beitrag Amazon Echo: Alle Modelle im Überblick.

So kostet der Amazon Echo 3. Generation (Testbericht) in den Farben Schwarz, Grau, Weiß und Lila nur gut 19 Euro. Bisher kostete er im Schnitt etwa 35 Euro und war nur einmal vor knapp einem Jahr zum Black Weekend minimal günstiger als jetzt. Mit knapp 15 Euro nochmal eine Ecke preiswerter ist der Amazon Echo Flex. So günstig war er noch nie. Er steckt direkt in der Steckdose und bringt so Sprachsteuerung in wirklich jeden Raum, ohne Platz wegzunehmen.

Der Echo Show 5 kostet zum Prime Day 44 Euro, der Echo Show 8 63 Euro. Beide Geräte waren noch nie so günstig. Bisher fiel der Echo Show 5 maximal auf etwa 50 Euro, der Show 8 auf 78 Euro. Für den großen Echo Show (Testbericht) der 2. Generation will Amazon zum Prime Day 175 Euro statt sonst im Schnitt um die 200 Euro. Nur vor knapp einem Jahr war er mit 155 Euro mal zwei Tage lang günstiger. Hier geht’s zum Echo Show auf Amazon.

Alle Alexa-Fans mit Auto sollte sich den Amazon Echo Auto (Testbericht) genauer anschauen. Echo Auto kostet 34 Euro, bisher kostete er immer mindestens 44 Euro.

Wer Wert auf guten Klang legt, für den könnte sich der Amazon Echo Studio lohnen. Er kostet 146 Euro statt bisher meistens um die 190 Euro. Sein bisher günstigster Preis lag bei 165 Euro. So richtig guten Sound liefert der Echo Studio übrigens als Stereo-Pärchen.

E-Reader

Der Amazon Kindle Paperwhite (Testbericht) kostet zum Prime Day 68 Euro. Ein hervorragendes Angebot, meist zahlt man für ihn deutlich über 100 Euro. Bisher kostete er bis auf eine Ausnahme selbst stark reduziert immer mindestens 80 Euro. Hier gehts zum Paperwhite 2018 auf Amazon.

Der Amazon Kindle Paperwhite ist wasserfest nach IPX8-Zertifizierung, spielt Audible-Hörbücher über Bluetooth ab und ist insgesamt dünner, leichter und heller als sein Vorgänger. Er erhält von uns die Testnote 1. Wer für ihn noch Audioinhalte braucht, kann Audible 30 Tage lang kostenlos testen.

Bundles

Amazon schnürt Echo-Dot-Bundles. So kostet etwa der Echo Dot der 3. Generation zusammen mit dem Amazon Smart Plug gut 29 Euro. Sonst kostet schon allein der Smart Plug 24 Euro. Sehr gut ist auch das Angebot des Echo Dot 3 zusammen mit einer Philips Hue White & Color Lampe für gut 39 Euro. Unreduziert kostet die Lampe allein häufig über 40 Euro. Mit gut 24 Euro nochmal günstiger ist die Kombination eines Echo Dot 3 mit einer Lifx LED-Lampe, die sonst allein etwa 16 Euro kostet. Die Lampe kann man dann zwar per Sprachbefehl dimmen, jedoch nicht ihre Farbe wechseln.

Anker

Anker reduziert eine ganze Reihe seiner Produkte. Dabei hat der Hersteller in unseren Tests immer wieder gezeigt, dass er gute Geräte zu einem vernünftigen Preis verkauft. Die Anker-Produkte, die wir hier herausgesucht haben, waren allesamt noch nie günstiger.

Powerbanks

Anker konnte in der Vergangenheit viel Erfahrung in der Produktion von Powerbanks sammeln. Das merkt man den meisten Energieriegeln an. Die Anker Powercore 20100 (Testbericht), die Anker unter anderem aktuell reduziert, gefällt uns vor allem wegen ihrer hohen Kapazität und der guten Verarbeitung.

Kopfhörer

Bei den drei von uns bisher getesteten Anker-Soundcore-Kopfhörern zeigt sich ein gemischtes Bild. Während uns die Sportkopfhörer Soundcore Spirit Dot 2 (Testbericht) voll überzeugen und folgerichtig die Testnote 1 bekommen, erreichen die Soundcore Spirit X2 (Testbericht) „nur“ die Note 2. Lediglich die Note 3 bekommen von uns die ANC-Schnäppchen Soundcore Life Q20 (Testbericht).

Soundcore Spirit Dot 2, Bluetooth Kopfhörer für Sport und Fitness für 53 statt 76 Euro

Soundcore Spirit X2, TWS Kopfhörer IP68 Schweißfest & Wasserdicht für 70 statt meist 100 Euro

Soundcore Life Q20, Over-Ear Kopfhörer mit ANC für 42 statt meist 60 Euro

Soundcore Life P2, Wireless Earbuds mit CVC 8.0 Geräuschisolierung für 35 statt 50 Euro

Soundcore Liberty 2 Pro, In-Ear Studio Performance, Schwarz und Weiß für 90 statt sonst meist 130 Euro

Deals des Tages am 12.10.2020

Ab dem morgigen 13.10.2020 startet Amazon seinen Prime Day. Insgesamt 48 Stunden soll das Schnäppchen-Event dauern, bereits heute macht der Händler die Kunden heiß auf gute Angebote. So wird es ab Mitternacht beispielsweise das Sicherheitssystem Ring Alarm (Testbericht) für 194 statt 288 Euro geben – ein satter Rabatt und neuer Tiefstpreis. Das Set ist beispielsweise für Smart Homes mit Amazon Alexa entwickelt und lässt sich neben einem Smartphone auch über das Sprachassistenzsystem Echo Show (Testbericht) steuern. Die Amazon-Tochter Eero hat ebenfalls einen ersten Deal angekündigt; das Dreierset seines WLAN-Mesh-Systems wird 163 statt 279 Euro kosten – so günstig war es noch nie. Im Beitrag: Besseres WLAN geben wir eine Einführung zu Mesh-Systemen.

Zur Teilnahme am Prime Day benötigen Schnäppchenjäger ein Prime-Konto beim Versandhändler. Das Abo ist 30 Tage kostenfrei und liegt im Anschluss bei 69 Euro jährlich. Neben schnellerem Versand von Produkten erhalten Nutzer Zugriff auf die üppig ausgestattete Videoplattform Prime Video, den Streaming-Dienst Prime Music und die Amazon-Cloud mit unbegrenztem Speicherplatz für Fotos.

Amazon hat zusätzlich weitere Dienste reduziert. Prime-Neukunden können den Musik-Streamingdienst Amazon Music Unlimited 4 Monate lang für gut 1 Euro testen. Das spart knapp 23 Euro und entspricht einem Rabatt von 96 Prozent. Die Bücher-Flatrate Kindle Unlimited mit über 1.000.000 kostenlosen E-Books erhalten Prime-Kunden für aktuell 30 Tage gratis.

Neben Amazon möchte auch Lidl am Schnäppchengeschäft mitverdienen. Deshalb hat der Discounter die Nice Price Days ins Leben gerufen. Am heutigen 12.10. stehen Produkte rund um Wohnen im Fokus. Mit Gutschein-Code Nice20 sparen sich Käufer zudem 4,83 Euro, also die Versandkosten. Unter den Technikprodukten ist heute der Fernseher Toshiba 43UA2063DG mit 43 Zoll Bildschirmdiagonale und 4K-Auflösung (3840 × 2160 Pixel) reduziert. Er kostet 290 statt 299 Euro, der neue Tiefstpreis.

Zwei echte Preiskracher haben Media Markt und Saturn: Der Gaming-Monitor Lenovo Legion Y27gq-20 mit 1 ms Reaktionszeit, 27-Zoll-Display und 2560 × 1440 Pixel Auflösung kostet erstmals 291 statt 438 Euro – das sind gute 147 Euro Rabatt. Den 4K-Fernseher LG 55NANO917NA gibt es zum neuen Tiefstpreis. Für 847 statt 1399 Euro wechselt der Fernseher den Eigentümer.

Fazit

Welche Produkte wirklich günstig sind, zeigt unser Preisvergleich. Wer kein Angebot der kommenden Tage verpassen will, merkt sich am besten die URL dieses Beitrags oder abonniert unseren Newsletter.

