Amazon Herbst-Angebote-Woche im Schnäppchen-Check

Lampen, Kameras, Steckdosen: Amazon lockt in der Herbst-Angebote-Woche mit Schnäppchen. Wir haben spannende Angebote herausgefiltert.

Bei den mit *gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält TechStage eine Provision. Für den Käufer entstehen dadurch keine Mehrkosten.

Glaubt man den vollmundigen Versprechen Amazons, gehören die Schnäppchen der Amazon Herbst-Angebote-Woche zu den Besten überhaupt. Vom 24. September bis 1. Oktober sollen Kunden über 17.000 nur wenige Stunden gültige Blitzangebote mit bis zu 50 Prozent Rabatt erhalten. Zusätzlich zeigt Amazon etwa 200 Angebote des Tages aus etwa 30 Kategorien. Im Folgenden haben wir die wirklich spannenden Angebote des Tages herausgefiltert und im Preisvergleich überprüft, wie gut die Deals wirklich sind.

Osram Lightify

Richtig sparen können alle, die neue Komponenten für ihr Osram-Lightify-System suchen. Der große Vorteil von Lightify: Osram setzt konsequent auf den Zigbee-Funkstandard, so dass sich die Leuchten oder Steckdosen nicht nur mit Osram-Bridges steuern lassen, sondern auch direkt mit dem Amazon Echo Plus oder Philips Hue zusammenarbeiten. Das größte Einsparpotential gibt es bei der Smart+ Plug*, einer per Funk steuerbaren Steckdose. Sie kostet im Rahmen der Amazon Herbstwoche 13,49 Euro, das sind 5,46 Euro weniger als beim nächsten Anbieter.

Sparen kann man auch bei den Leuchtmitteln. Die Smart+ RGB LED* mit farbigem Licht kosten einzeln 22,99 Euro, das ist ein realer Rabatt von fast fünf Euro. Die rein weißen Leuchtmittel Smart+ LED weiß* gibt es für 10,49 Euro, immer noch etwas mehr als zwei Euro günstiger. Wer den drei Meter langen Smart+ LED Strip* im Rahmen der Aktion kauft zahlt 29,99 Euro und spart fast sieben Euro gegenüber dem nächsten Händler. Nutzer von Apple Homekit werden ebenfalls fündig: Die Homekit-taugliche Osram Smart+ LED* gibt es bei Amazon für 24,99 Euro, eine Ersparnis von knapp fünf Euro auf den nächsten Anbieter.

Wer seinen Garten ausleuchten möchte, der sollte sich die Angebote ebenfalls genauer ansehen. Die Osram Smart+ Außen/Gartenleuchte* mit fünf LEDs kostet im Rahmen der Aktion 54,99 Euro, im Web werden mindestens 70,90 Euro fällig. Ebenfalls günstiger zu haben ist die Mini-Variante der Smart+ Außen/Gartenleuchte*: Sie kostet bei Amazon 43,99 Euro und damit knapp zehn Prozent weniger als anderswo. Wer eine steuerbare, wetterfeste Steckdose sucht, kann zur Smart+ Außensteckdose* greifen. Sie geht für 22,99 Euro über den Ladentisch bei Amazon und ist knapp sechs Euro günstiger als bei der Konkurrenz.

Arlo Kamera-Sets

Wer schon immer mit dem Kauf einer Arlo Pro 2 geliebäugelt hat, für den könnte jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen sein. Denn noch nie waren die kabellosen Outdoor-Kameras günstiger als heute. So kostet die Arlo Pro 2 inklusive der Basisstation* mit eingebauter Sirene 277,49 Euro, beim nächst günstigen Händler 349 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von gut 20 Prozent, beziehungsweise 71,51 Euro.

Eine Arlo Kamera ist nicht genug? Dann könnten die Arlo-Sets das richtige sein. Amazon hat sowohl 2er*, als auch 3er* und 4er Sets*, die allesamt günstiger sind als die besten Angebote anderer Händler. Trotzdem müssen Käufer hier tief in die Tasche greifen. Im 4er Set* kosten die Arlo Pro 2 auf Amazon 787,49 Euro, anderswo mindestens 967,70 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 18,5 Prozent, beziehungsweise 180,21 Euro.

Eine einzelne Arlo Pro 2 Kamera* ohne Basisstation zur Erweiterung eines bestehenden Systems kostet zur Angebotswoche 199 Euro und ist damit 45,99 Euro günstiger im Preisvergleich. Auch beim Angebot der Arlo Q Plus 1080p* können Kunden richtig sparen. Sie kostet heute lediglich 167,99 Euro, im Preisvergleich mindestens 204 Euro. Damit ist sie 36 Euro oder knapp 18 Prozent günstiger.

Amazon Echo

Kurz nach der Vorstellung der nächsten Generation der Echo-Smartspeaker von Amazon* gibt es für Schnäppchenjäger noch die Chance auf einen guten Deal: Die alten Versionen werden günstig angeboten. So kostet der kleine Echo Dot* derzeit 34,99 statt 55 Euro (minus 36 Prozent), der Echo Spot mit rundem Display* kostet knapp 100 statt knapp 130 Euro (minus 30 Prozent). Im Gegensatz zu früheren Aktionen, wo die Smart Speaker auch schon zu diesen Preisen verfügbar waren, handelt es sich dieses Mal allerdings um generalüberholte Geräte – aber in neuer Originalverpackung und mit Garantie.

Filme auf Blu-ray und DVD

Traditionell zu den besten Deals gehören bei Amazon die Film-Angebote. Auch dieses Mal gibt es eine große Auswahl. Wer einen Blu-ray-Player sein Eigen nennt, kann aus einem großen Portfolio zehn Filme für 50 Euro* heraussuchen – unterm Strich kostet eine Blu-ray dann also noch 5 Euro. Zur Auswahl stehen dieses Mal zwar überwiegend nicht gerade Blockbuster, es finden sich aber diverse interessante Filme, darunter beispielsweise La La Land*, Die Glorreichen Sieben* oder Snowden* (jeweils statt 10 Euro).



Die DVDs bis 5 Euro* eignen sich vor allem, um die eigene Film-Sammlung zu komplettieren. Aktuelle Highlights haben wir nicht entdeckt, aber diverse Kinderfilme sowie Klassiker wie Der Schuh des Manitu*, Blues Brothers* oder Roter Drache*.



Außerdem gibt es eine große Auswahl an Serien-Boxen*, darunter beispielsweise alle Folgen von Castle auf 45 DVDs* für 45 Euro, alle acht Staffeln Hör mal wer da Hämmert auf 28 DVDs* für 35 Euro, Lost komplett* für 40 Euro oder Fringe auf 29 DVDs* für ebenfalls 40 Euro.

Fazit

Die Herbst-Angebote sind nicht schlecht, aber auch keine Wahnsinns-Highlights. Käufer sollten sich nicht von scheinbar einmaligen Sonderpreisen locken lassen. Die Erfahrung zeigt: Spätestens zur Cyber-Monday-Woche im November werden die richtig großen Rabatt-Raketen gezündet – auch bei Amazon.

Wer aber ohnehin eines der vergünstigten Produkte kaufen wollte oder schon mal die obligatorischen Filme als Weihnachtsgeschenk auf Halde legen will, kann die Tage einen guten Preis bekommen. Vor dem Kauf gerade teurer Produkte sollte man aber immer noch einen Blick in den Preisvergleich werfen.

Permalink: https://techstage.de/-4171345