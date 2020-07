Abstimmung: Das beste Foto-Smartphone 2020 im Blindtest

Gute Kameras bieten mittlerweile viele Smartphones, doch welche ist die Beste der Besten? Unsere Leser sind aufgerufen, genau das zu entscheiden – in einem Blindtest.

In unserem vergangenen Blindtest (Artikel) fragten wir am Ende, welche Blind-Tests wir in Zukunft durchführend sollen. Das Ergebnis war zwiegespalten, aktuelle Top-Smartphones lagen in der Lesergunst in etwa auf einem Niveau mit Mittelklasse-Smartphones. Da seit dem letzten Blindtest mehrere hochpreisige Modelle hinzugekommen sind, die wir inzwischen auch fast alle im Test hatten, haben wir uns genau für diese Modelle entschieden: Highend-Smartphones mit Spitzenkameras.

In diesem Vergleich treten gegeneinander an: Xiaomi Mi 10 Pro (Testbericht), Samsung Galaxy S20 Ultra (Testbericht), Huawei P40 Pro+ (Testbericht), Oneplus 8 Pro (Testbericht) und Sony Xperia 1 II. Letzteres hat uns gerade erst erreicht, als verheißungsvolles Spitzenmodell wollten wir es aber auch ohne vorherigen Test mit im Blindtest haben. Im Gegensatz zum aktuellen iPhone. Denn während es sich bei den genannten Modellen um die 2020er-Generation handelt, kommt die von Apple erst noch. Andere Spitzenmodelle wie das Realme X50 Pro 5G (Testbericht) haben wir außen vor gelassen, weil sie bei aller Güte im Detail noch nicht ganz an die aufgezählten Spitzenmodelle der Konkurrenz herankommen.

Versuchsaufbau

Wie im letzten Blindtest müssen sich die Probanden unterschiedlichen Szenarien stellen, auf die wir in den jeweiligen Bereichen näher eingehen. Erster Unterschied: Wir haben die Aufnahmen dieses Mal auf einem Stativ gemacht. Wie beim letzten Mal hatten alle Smartphones dafür nur genau einen Versuch – wer es auf einem Stativ nicht schafft, eine ordentliche Aufnahme zu knipsen, gehört schlicht und ergreifend nicht in die Reihe der anderen Top-Smartphones. Für ein Stativ haben wir uns in erster Linie entschieden, um einerseits Bewegungen und daraus resultierende Unschärfe möglichst zu eliminieren, andererseits, um den Fokus möglichst exakt auf den gleichen Punkt ausrichten zu können. Beim Fokussieren blieben die Smartphones sich selbst überlassen, eine manuelle Neufokussierung gab es nicht.

Die Aufnahmen wurden direkt nacheinander geknipst. Dabei wurde versucht, den zeitlichen Abstand so gering wie möglich zu halten, um die gleiche Lichtstimmung einzufangen. Um ungewollte Bewegung des Smartphones beim Auslösen zu vermeiden, kam der Selbstauslöser mit - in den meisten Fällen - 5 Sekunden Verzögerung zum Einsatz. Falls möglich wurde der gleiche Fotomodus gewählt. Das Sony-Modell hatte allerdings zum Testzeitpunkt noch keinen dedizierten Nachtmodus und musste die entsprechende Disziplin im normalen Automatikmodus absolvieren.

Bei Zoom-Aufnahmen wurde ohne Rücksicht auf technische Möglichkeiten der Geräte eine feste Zoomstufe gewählt. Alle Aufnahmen entstanden – sofern nicht anders erwähnt – im Automatikmodus, den der Großteil der Smartphone-Fotografen im Alltag verwendet. Künstliche Intelligenz ist bei allen Aufnahmen aktiviert.

Tageslicht

Außenaufnahmen bei Tag machen heute alle Smartphone-Kameras ab der Mittelklasse mit links: Es gibt genug Licht, dank Auto-HDR, hoher Megapixel-Zahl, großen Blenden und Sensoren entstehen eigentlich so gut wie immer druckreife Aufnahmen. Unterschiede findet man hier vor allem bei der Farbwahl, bei der viele Modelle heute wegen zusätzlicher Verstärkung per Künstlicher Intelligenz übertreiben. Auch die Bildschärfe und damit verbundenen der Detailreichtum der Aufnahmen variiert.

Tageslicht Weitwinkel

Die Hauptkamera knipst tolle Bilder – und wie sieht es beim Weitwinkel aus? Hier kommen oft viel weniger Megapixel zum Einsatz, Bildrauschen ist stärker ausgeprägt und an den Rändern kommt es zusätzlich oft zu Pixel-Matsch wegen Verzerrungen. Dennoch bekommen Nutzer damit viel mehr aufs Bild. Entsprechend wichtig sind diese Zusatzlinsen, denn wie Zoom-Linsen erhöhen sie die Flexibilität beim Fotografieren ungemein.

Tageslicht 3-facher Zoom

Bis auf wenige Zentimeter an einen Gecko oder Eisbären im Zoo heranzukommen ist oftmals recht frustrierend – einerseits, weil ein Gecko längst vorher mit an Lichtgeschwindigkeit erinnernder Reaktion geflüchtet ist, andererseits, weil es sich ohne Arme fortan schlecht fotografiert. Scherz beiseite: Ein Zoom-Objektiv oder – wie in Smartphones eingesetzt – Zusatzobjektive mit kleinerer Festbrennweite erleichtern Fotoenthusiasten das Leben ungemein. Denn damit können sie ohne akrobatische Positionswechsel ganz andere Blickwinkel nutzen und Motive viel näher heranholen – auch scheue oder gefährliche. Das funktioniert natürlich nur bei guter Bildqualität vernünftig. Dank optischer Bildstabilisierung, optischem „Zoom“ und vielen Megapixel klappt das heute ziemlich gut – oder?

Tageslicht 10-facher Zoom

3-facher Zoom ist klasse, 10-facher Zoom noch besser – zumindest, wenn auch die dazwischenliegenden Zoomstufen ordentlich aussehen. Am besten klappt das in der Theorie mit gleich zwei Zoom-Objektiven und gutem Hybrid-Zoom, aber das können längst nicht alle Geräte. Manche müssen da längst auf Digital-Zoom zurückgreifen. Aber sieht man da überhaupt einen Unterschied?

Nachtaufnahme

Zoom- und Weitwinkelobjektive eignen sich meist schlecht für Aufnahmen mit wenig Licht, da sie eine (teils deutlich) weniger lichtempfindliche Blende haben und entsprechend das ohnehin schon spärliche Licht kaum noch wahrnehmen. Wir haben uns daher gegen eine Aufsplittung der Nachtaufnahmen auf die einzelnen Linsen entschieden, sondern verwenden ausschließlich die Hauptkamera im – sofern vorhanden – Nachtmodus. Neben der Hardware ist hier die Software entscheidend. Sie bestimmt, wie lange Dauerbelichtungen werden, wie stark Aufnahmen dadurch aufgehellt werden, wie stark Bildrauschen unterdrückt wird und vieles mehr – Nachtaufnahmen sind ein perfektes Beispiel für Computational Photography, also Aufnahmen, bei der die Software vereinfacht ausgedrückt wichtiger als die Hardware ist.

Hinweis: Unsere Nachtaufnahmen sind zwischen 23:50 und 23:55 Uhr, also mitten in der Nacht, entstanden – auch wenn das bisweilen anders aussieht. Wegen böigem Wind sind vor allem die Blätter des Baumes im Vordergrund in Bewegung und entsprechend verwischt. Dabei handelt es sich also nicht um Bildfehler im herkömmlichen Sinn.

Preis

An dieser Stelle zeigen wir alle Smartphone-Teilnehmer des Blindtests noch einmal auf einen Blick, gewählt wurde jeweils die günstigste Variante und Farbe.

Fazit

Nun sind wieder unsere Leser an der Reihe: Welches Bild gefällt am besten in seiner Gesamtkomposition? Ist Bildschärfe entscheidend oder doch eher Bilddynamik oder Farbwiedergabe? Für eine gute Vergleichbarkeit ist folgende Vorgehensweise am besten geeignet:

Rechtsklick auf das (große) Bild anschließend die URL kopieren diese dann in einem neuem Tab öffnen anschließend einmal auf das Bild klicken, um 100%-Vergrößerung zu erhalten jetzt lassen sich beliebige Zoomstufen über das Vergrößerungs-Feature (Strg+Mausrad-Dreh oder Strg+1 bis 10) des Browsers einstellen.

Die Abstimmung läuft wie beim letzten Mal eine Woche, anschließend werden wir das Geheimnis lüften und bekannt geben, welches Smartphone hinter welchem Bild steckt. Zusätzlich werden wir außerdem Zwischenstände veröffentlichen – zwischendurch einen erneuten Blick in den Artikel werfen schadet also nichts. Wer noch einmal den vergangenen Blindtest mit einigen der Spitzen-Smartphones aus 2019 lesen will, wird hier fündig. Die besten Foto-Smartphones 2019 haben wir außerdem in dieser Top 10 veröffentlicht.

