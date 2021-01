Ab 30 Euro: Mobilfunktarife mit unlimitierten Datenvolumen

Schnelles und unlimitiertes Datenvolumen für 30 Euro? Das geht. TechStage zeigt die günstigsten Smartphone-Verträge mit unbegrenztem Inklusivdatenvolumen.

Tarife mit unlimitiertem Datenvolumen erlauben Streaming von Videos und Musik ohne GByte-Beschränkung. Auch das mobile Arbeiten mit Videocalls & Co. ist damit kein Problem. Einige der Tarife sind sogar monatlich kündbar.

Immer mehr Anbieter reduzieren ihre Preise. Bereits ab 20 Euro bekommen Nutzer einen entsprechenden Vertrag. Aber Achtung: Im Kleingedruckten verbergen sich unschöne Überraschungen. Wir haben die günstigsten Tarife in den Netzen von O2, Telekom und Vodafone herausgesucht; sogar 5G-Verträge sind darunter.

Wer weniger als 20 Euro zahlen will, findet entsprechende Tarife in unseren Beiträgen Bis 20 GByte: Monatlich kündbare Tarife bis 20 Euro und Bis 10€: Monatlich kündbare Handy-Tarife ab 3 GByte. Wer nur mobil surfen will, etwa per LTE-Router oder Surfstick, dem empfehlen wir unseren Beitrag Die besten Tarife für mobiles Surfen.

Wir empfehlen vor dem Erwerb eines Vertrags die Netzabdeckung in der Region zu prüfen, in der der Tarif zum Einsatz kommt. Alle Anbieter haben auf ihren Websiten entsprechende Karten. Im Zweifelsfall sollte man zudem Freunde und Bekannte fragen, ob sie guten Empfang haben. Wer das nicht kann, hat mit monatlich kündbaren Tarifen sehr flexibel die Option, diese zu kündigen, wenn sie nichts taugen.

Die besten Tarife mit unlimitiertem Datenvolumen im Überblick (Stand: Januar 2020) No Limit Free Unlimited Smart Free Unlimited Max Freenet Funk Red XL Unlimited Magenta Mobil XL Anbieter Handy.de / Mobilcom-Debitel Mobilcom-Debitel Mobilcom-Debitel Freenet Vodafone Telekom Netz O2 O2 O2 O2 Vodafone Telekom Flatrate Telefonie & SMS ja ja ja ja ja ja Datenvolumen unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt max. Download 2 MBit/s 10 MBit/s 225 MBit/s 225 MBit/s 500 MBit/s 300 MBit/s Kosten 20 Euro 30 Euro 35 / 40 Euro 1 Euro 80 Euro 85 Euro Abrechnung monatlich monatlich monatlich täglich monatlich monatlich Anschlusspreis 0 Euro / 40 Euro 40 Euro 40 Euro 10 Euro 40 Euro 39 Euro Kündigung 24 Monate / monatlich monatlich 24 Monate / monatlich täglich 24 Monate 24 Monate Zum Angebot Zu Handy.de / Zu Mobilcom-Debitel Link Link / Link

O2

Knapp 20 Euro kostet der günstigste O2-Vertrag mit unendlich GByte im Monat. Telefonie- und SMS-Flat sind mit dabei. Der Online-Shop Handy.de bietet den Mobilcom-Debitel-Vertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten an, eine Anschlussgebühr wird nicht fällig. Zudem bietet Mobilcom-Debitel direkt den gleichen Vertrag mit monatlicher Kündigung an. Hier zahlt man ebenfalls 20 Euro im Monat, allerdings eine Anschlussgebühr in Höhe von 40 Euro. Aber natürlich gibt es bei diesem günstigen Preis einen Haken: Die maximale Download-Rate beträgt 2 MBit/s – normalerweise kann man locker mit 21,6 MBit/s oder mehr rechnen. Reicht das überhaupt? Laut Handy.de ist die Nutzung von Messenger-Diensten wie Whatsapp möglich, sogar das Streamen von Netflix & Co. soll funktionieren. Wer im Web aber ein bisschen recherchiert, findet diverse Beiträge, die mindestens 4 oder 5 MBit/s für Streaming empfehlen. Für reine Text-Chats wie WhatsApp braucht man hingegen kein unlimitiertes Datenpaket. Wir raten daher von diesem Tarif ab.

Für 10 Euro mehr geht das schon besser: Bis zu 10 MBit/s und Allnet-Flat gibt es bei Mobilcom-Debitel. Der O2-Tarif Free Unlimited Smart kostet 30 Euro im Monat, als Anschlussgebühr werden 40 Euro fällig. Auch dieser Vertrag bietet eine monatliche Kündigung. Sonderlich schnell ist das zwar auch nicht, im Alltag sollte es aber meist reichen.

Tägliche Kündigung und unlimitiertes Datenvolumen? Das verspricht Freenet Funk im O2-Netz. (Bild: Mobilcom-Debitel)

Soll es eine höhere Downloadrate sein? Dann ist der O2-Tarif Free Unlimited Max gegebenenfalls einen Blick wert. Hier belaufen sich die monatlichen Kosten auf 35 Euro, Ende 2020 lagen sie noch bei 40 Euro. Der Anschlusspreis liegt bei einmalig 20 Euro. Dafür gibt es bis zu 225 MBit/s im Download sowie eine Telefonie- und SMS-Flat. Für 5 Euro mehr im Monat bietet Mobilcom-Debitel den gleichen Vertrag mit Option auf monatliche Kündigung an. Dann liegt der Anschlusspreis allerdings einmalig bei 40 Euro.

Wer es noch flexibler will, kann zu Freenet Funk greifen – hier ist das Angebot täglich kündbar. Der Tarif kostet mit Allnet-Flat und unlimitiertem Datenvolumen (max. 225 MBit/s) pro Tag rund 1 Euro. Der Anschlusspreis beträgt 10 Euro. Wer den Tarif pausieren will, hat 30 Tage im Jahr kostenfrei inkludiert; Telefonie- und SMS-Flat bleibt hier bestehen. Wer darüber hinaus eine Pause einlegen möchte, zahlt täglich 30 Cent. Aus unserer Sicht handelt es sich hierbei um den aktuell attraktivsten Tarif im O2-Netz.

Vodafone

Red XL Unlimited heißt das Angebot von Vodafone mit unlimitiertem Datenvolumen (max. 500 MBit/s). Der Tarif bietet auch eine SMS- und Telefonie-Flat sowie 5G-Unterstützung, wo es bereits möglich ist. Das ist bisher nur den Angeboten von Vodafone und Telekom vorbehalten. Wer sich also überlegt, das neue iPhone 12 zuzulegen, sollte bei diesen Anbietern nach entsprechenden Tarifen sehen. Im Beitrag: iPhone 12 kaufen zeigen wir, wie man möglichst günstig an die neuen Smartphones kommt.

Der Vodafone-Vertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten und kostet monatlich 80 Euro. 40 Euro werden für die Anschlussgebühr fällig.

Telekom

Mit Magenta Mobil XL bekommt man bei der Telekom einen Vertrag mit unbegrenztem Datenvolumen. Er hat eine Laufzeit von 24 Monaten, ein unbegrenztes Datenvolumen (max. 300 MBit/s) sowie eine Telefonie- und SMS-Flat. Wer den Vertrag mit einem Smartphone kombinieren will, findet für 105 Euro bei Preisboerse24 gute Angebote. Hier bekommt man beispielsweise ein iPhone 11 Pro oder Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Testbericht) für einmalig 25 Euro dazu. Die Anschlussgebühr beträgt 40 Euro.

Wer auf das Smartphone verzichten kann, erhält den Vertrag zu gleichen Konditionen für monatlich 85 Euro. Bei der Telekom direkt gab es den Tarif kurzzeitig für 83 Euro, nun liegt er auch dort wieder bei 85 Euro monatlich.

Smartphones

Zum unlimitierten Inklusivdatenvolumen soll es ein gutes Smartphone sein? Dann empfehlen wir einen Blick in unseren Beitrag: iPhone 12 kaufen oder den Beitrag: Die besten Smartphones aller Preisklassen. Schnellentschlossene finden die beliebtesten Smartphones (Stand: Januar 2020) in unserem Preisvergleich.

Fazit

Streaming ohne Ende, mobiles Büro ohne Zusatzkosten und sogar 5G-Option – einige Verträge mit unlimitiertem Datenvolumen sind sehr attraktiv. Wer mit O2-Netz einen guten Empfang hat, kann am meisten Geld sparen. Ansonsten darf man mit 80 Euro monatlichen Kosten rechnen. Hier bietet bisweilen Vodafone den aus unserer Sicht attraktivsten Tarif mit 5G-Option für 80 Euro im Monat. Und die Tendenz zeigt: Die Preise sinken. Noch im Oktober 2020 lagen viele Tarife bei knapp 100 Euro.

Wer weniger zahlen will, findet entsprechende Optionen in unseren Beiträgen Bis 20 GByte: Monatlich kündbare Tarife bis 20 Euro und Bis 10€: Monatlich kündbare Handy-Tarife ab 3 GByte.

Affiliate-Information Bei den mit gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält TechStage eine Provision. Für den Käufer entstehen dadurch keine Mehrkosten.

