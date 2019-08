4K-TV mit 55 Zoll für 280 Euro: Die Schnäppchen im Check

Fernseher werden immer günstiger. Aber ein 4K-TV mit 55 Zoll für nur 280 Euro ist uns bisher noch nicht über den Weg gelaufen. Diese und weitere Angebote im Schnäppchen-Check.



Bei den mit * gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält TechStage eine Provision. Für den Käufer ändert sich dadurch nichts am Preis.

Wir durchkämmen das Netz nach Technik-Angeboten und vergleichen den Preis mit dem jeweils günstigsten im Netz. So zeigt sich schnell, welche Angebote wirklich gut sind. Die echten Kracher bringen wir hier. Unter den jeweiligen Abschnitten binden wir einen Preisvergleich ein, der den günstigsten Preis bei Geizhals gelisteter Händler anzeigt und direkt zum Verkäufer führt. Alternativ verlinken wir aus dem Text heraus. Häufig ziehen andere Händler nach und passen ihre Preise den Angebotspreisen an, um höher gelistet zu werden.

TVs

Der 4K-Fernseher *Medion P18118 ist 55 Zoll groß und kommt mit einem Triple-Tuner. Was ihm fehlt sind Bildverbesserungstechniken wie HDR. Dafür kostet er aktuell auf Ebay nur 280 Euro. Ein absoluter Kracherpreis. Amazon möchte für das gleiche Gerät stolze 430 Euro. Aus Erfahrung können wir jedoch sagen, dass sich bei einem Medion-Fernseher eine externe Streaming-Lösung wie der Amazon Fire TV Stick 4K (Testbericht) lohnt. Das eigene Betriebssystem des Fernsehers ist nicht zu empfehlen.

Der 55 Zoll große 4K-Fernseher Hinsense H55AE6400 wird momentan von mehreren Händlern deutlich vergünstigt angeboten. Alternate will für ihn 370 Euro, AO Deutschland auf Ebay und Amazon 380 Euro. Laut der Preisverlaufskurve erreicht der Fernseher damit seinen vorläufigen Tiefstpreis, noch vor wenigen Monaten war er nicht unter 500 Euro zu haben.

Notebooks

Notebooksbilliger hat zwei Notebooks für Einsteiger im Angebot. Das HP 14-ck0107ng ist ein 14-Zoll-Notebook mit Full-HD-Auflösung, einem i3-Prozessor, 8 GByte RAM und 256 GByte Speicher. Er kostet 400 statt bei anderen Händlern mindestens 430 Euro. Auch war das Gerät nie günstiger.

Mit 430 Euro zwar ein paar Euro teurer, bezüglich seiner Hardware aber deutlich potenter ist das Lenovo Ideapad 330S-15ARR. Sein 15,6-Zoll-Display löst mit Full-HD auf, in seinem Inneren taktet ein Ryzen 5 2500U, unterstützt von 8 GByte RAM und einer 256 GByte SSD. Andere Händler rufen für das Notebook mindestens 464 Euro auf.

Samsung Galaxy Note 10

Samsung hat die zwei Business-Smartphones Galaxy Note 10 und Galaxy Note 10+ vorgestellt. Unsere Kollegen haben sich die beiden Smartphones *schon einmal angeschaut. Wieder verbaut Samsung alles, was derzeit technisch möglich ist. Nur die Bildwiederholungsfrequenz ist mit 60 Hz noch recht konventionell, der Rest ist High-End pur. Als Alleinstellungsmerkmal gilt der sehr gute Stift.

Seit dem 08.08.2019 können die Geräte vorbestellt werden. Diesmal geht Samsung allerdings einen anderen Weg und legt Vorbestellern keine Zugabe bei, sondern bietet eine Tauschaktion an. Wer es nicht mehr abwarten kann oder für den Geld keine Rolle spielt, kann natürlich sofort zuschlagen und gehört dann zu den ersten, die das Galaxy Note 10 oder Note 10+ in den Händen halten. Allen anderen empfehlen wir ein paar Monate zu warten. Erfahrungsgemäß sinkt der Preis innerhalb der ersten drei Monate um etwa 30 Prozent. Auch kann es sich lohnen, nun den Vorgänger genau im Auge zu behalten. Das Note 9 kostet aktuell ab 590 Euro. Der Preis könnte in den nächsten Wochen noch leicht fallen.





Saturn

Bei der noch bis zum 12.08.2019 8 Uhr gültigen *Saturn-Aktion Geschenke für alle gibt es einige interessante Geräte-Bundles. Wie so oft gilt: Genau hinsehen lohnt sich. Wir haben die Kombinationen geprüft und diejenigen mit der größten Ersparnis gefunden.

Beim Kauf des Devolo dLan 1000 duo Starter-Kits gibt es einen dLan Wifi 500 Wifi Adapter als Zugabe. Wer bei Saturn für 69 Euro zuschlägt, spart fette 57 Euro, oder 45 Prozent gegenüber dem Einzelkauf bei anderen Händlern. Laut Preisvergleich kostet dieses Bundle normalerweise mindestens 126 Euro.

Zur *Corsair-Gaming-Tastatur K70 RGB MK.2 gibt es die kabelgebundene Gaming Maus Ironclaw als Zugabe. Bei Einzelkauf über den Preisvergleich kostet das Set 218 Euro. Wer bei der Geschenkaktion für 159 Euro zuschlägt, spart 59 Euro oder 27 Prozent.

Das Smartphone *Google Pixel 3a XL bietet Saturn zusammen mit dem Google Nest Hub für das Smarte Zuhause an. Das Set kostet in der Aktion 449 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 119 Euro, oder 21 Prozent gegenüber dem Einzelkauf mit Hilfe des Preisvergleichs. Die Mitbewerber verlangen für das Paket mindestens 568 Euro.

Ebenfalls 21 Prozent Ersparnis sind mit dem Set aus *Huawei Mediapad M5 (Wifi) mit 32 GByte und der Huawei Watch GT (Testbericht) möglich. Das Bundle geht bei Saturn für 349 Euro über die Ladentheke. Laut Preisvergleich sind sonst mindestens 440 Euro fällig.

Zum *Gaming-PC MSI Infinite S 9SC für 1099 Euro gibt es in der Aktion den 23,6-Zoll-Gaming-Monitor MSI Optix MAG241C als Dreingabe. Wer die beiden Geräte einzeln über den Preisvergleich kauft, zahlt mindestens 1370 Euro. Die Ersparnis des Bundles liegt bei ordentlichen 20 Prozent oder 271 Euro.

Wer auf der Suche nach Staubsauger- oder Wischroboter ist, sollte sich das *Kit aus Irobot Roomba 966 und Irobot Braava 390T für 589 Euro ansehen. Bei Einzelkauf kosten die beiden Roboter mindestens 715 Euro. Das Set aus Staubsauger- und Wischroboter ist somit um 126 Euro oder 18 Prozent reduziert.

Die *Kombination aus dem Surface Go mit 4 GByte Arbeitsspeicher und 64 GByte Speicherplatz, dem Surface Go Type-Cover mit integrierter Tastatur und einer 1-Jahres-Lizenz von Microsoft Office 365 Home wechselt bei Saturn für rund 429 Euro den Besitzer. Der Blick in den Preisvergleich zeigt, normalerweise sind mindestens 508 Euro fällig. Wer bei der Aktion zuschlägt, spart 79 Euro oder immerhin 16 Prozent.

Fazit

Die heißen Schnäppchen kommen diese Woche von Saturn, allerdings nur, wenn man das jeweils zweite Produkt sowieso kaufen wollte. Cyberport zeigt erneut, dass alle Schnäppchen-Jäger vor allem bei Apple-Produkten aufpassen und sich nicht von hohen „Reduziert!!!“-Icons blenden lassen sollten.

Permalink: https://techstage.de/-4424429