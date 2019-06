4K-TV, Macbook, ANC-Headset & iPad im Schnäppchen-Check

49" UHD-TV (287€), iPad 128GB (329€),12" Macbook (1099€): Wir haben das Netz nach den besten Angeboten durchsucht und zeigen, was sich wirklich lohnt.

Tagesangebote Amazon

Der Noise-Canceling-Bluetooth-Kopfhörer *Sennheiser Momentum M2 ist heute bei Amazon für knapp 200 Euro zu haben. Laut Preisvergleich liegt der nächstbeste Preis bei rund 320 Euro. Wer einen hochwertigen ANC-Kopfhörer sucht, sollte zuschlagen und den 37-Prozent-Rabatt nutzen.

Wer noch eine schnelle Micro-SD-Speicherkarte mit hoher Kapazität sucht, sollte sich das Angebot der *Samsung EVO Select mit 256 GByte ansehen. Wer heue auf Amazon kauft, zahlt 62 Euro. Das nächstbeste Angebot liegt bei mindestens 73 Euro, was einer Ersparnis von gut 15 Prozent entspricht. Ist auch die *Samsung Evo Select mit 128 GByte ausreichend, liegt die Ersparnis von Amazons Tagesangebot sogar bei fast 20 Prozent.

10% Ebay Plus

Ebay gewährt allen Plus-Mitgliedern auf alle Ebay-Plus-Artikel 10 Prozent, beziehungsweise maximal 50 Euro Rabatt. Ebay Plus kostet 19,90 Euro pro Jahr. Dafür bekommen Abonnenten für Ebay-Plus-Produkte kostenlosen Versand sowie Rückversand und einige weitere Vorteile. *Ebay Plus ist 30 Tage lang kostenlos, hier geht es zur Anmeldung.

Um die 10 Prozent auf alle Ebay-Plus-Artikel zu bekommen, müssen Käufer den Gutscheincode PLUSPARTY10 beim Bezahlen angeben. *Hier geht es zur Aktionsseite.

Exemplarisch haben wir hier einige besonders attraktive Deals gesammelt. So kostet das *Apple iPad mit WiFi, 128 GByte in Space Grau (Neuware) mit der Aktion 329,40 statt bei anderen Händlern mindestens 390 Euro. Bisher war das iPad nie auch nur annähernd so günstig. Auch der elektronische Bohr-/ und Meißelhammer *Bosch Professional GBH 2-28 F (Neuware) ist günstig wie nie. Er kostet mit Rabatt 162 statt 180 Euro.

Ebenfalls einen guten Deal können Ebay-Plus-Mitglieder mit dem 49 Zoll großen *Grundig UHD Smart-TV mit HDR, HDR10 und HLG machen. Er kostet für Ebay-Plus-Mitglieder mit Rabattcode 287,10 statt üblicherweise 372 Euro. Das *Apple MacBook 12 Zoll MRQP2D/A mit i5-Prozessor, 512 GByte SSD, 8 GByte RAM kostet mit Rabatt 1099 statt etwa 1300 Euro.

Notebooksbilliger

Notebooksbilliger verschickt Artikel *bis zum 30. Juni versandkostenfrei. *Hier eine Übersicht über die derzeit rabattierten Smart-Home-Produkte.

Smart Home

Wir wissen: Es ist Sommer. Trotzdem kommt der nächste Winter bestimmt. Deswegen kann es sich lohnen, jetzt im Angebot schon einmal Heizkörperthermostate für die Heizsession zu kaufen. So kostet das EQ3 Homematic IP Starter Set (Testbericht) mit Rabattcode NBBSCHOMEMATIC 89,52 statt bei anderen Händlern mindestens 95,90 Euro. *Hier gehts zum Angebot.

Das Heizkörperthermostat von Tado (Testbericht) bekam bei uns die Note Gut. Nun reduziert Notebooksbilliger mit den Rabattcode NBBSCTADO das *Tado Heizkörperthermostat Starter Kit V3+ auf 96 Euro. Sonst kostet es mindestens 120 Euro. Da ein Heizkörperthermostat allein meist wenig bringt, sollte Käufer sich überlegen, gleich ein Doppelpack weiterer Tado-Thermostate einzupacken. Mit dem selben Rabattcode kostet das *Tado Heizkörperthermostat Duo Pack 119 statt 139 Euro. Wer sich vorab erst einmal informieren möchte, dem empfehlen wir unseren Vergleichstest: Sechs Smart-Home-Heizkörperthermostate.

Netzwerk

Notebooksbilliger vergünstigt auch das *Devolo DLAN 1200+ WiFi ac Powerline Starter Set. Es kostet sonst etwa 140 Euro, mit dem Rabattcode NBBSCDEVOLO 127,20 Euro.

Der Gaming-Router *Asus GT-AX11000 ist ein 10-Gigabit-WLAN-Router mit Quad-Core-Prozessor, 2.5G Gaming-Port, DFS-Band, WTFast, Adaptive QoS, AiMesh für Mesh-WLAN-System und AiProtection-Netzwerksicherheit. Er kostet im Preisvergleich mindestens 397 Euro, derzeit bei Notebooksbilliger mit dem Rabattcode NBBSCASUS 319 Euro.

Der Repeater *Netgear Nighthawk X4 AC2200 kostet mit Rabattcode NBBSCNETGEAR 71,54 statt 82 Euro und der *D-Link DGS-1008D mit Rabattcode NBBSCDLINK D-Link DGS-1008D 13,44 statt 1,34 Euro.

Grill

In Real-Onlineshop gibt es heute den Hochtemperatur-Gasgrill Fiorentina AY0422 für 129 Euro zum Angebotspreis. Laut Preisvergleich sind für den Steak-Grill sonst mindestens 169 Euro fällig. Die Ersparnis liegt somit bei ordentlichen 23 Prozent.

Fazit

Wie immer gilt: Nicht überall, wo "Rabatt" draufsteht, ist auch ein echtes Schnäppchen drin. Hier lohnt es sich durchaus, Preise zu vergleichen und vor allem auf die historischen Daten zu blicken.

