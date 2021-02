3D-Drucker: Weboberfläche und höheres Drucktempo für 30 Euro nachrüsten

Dieses Anleitung erscheint in unserer Themenwelt 3D-Drucker. Hier sind in den letzten Monaten beispielsweise folgende Artikel erschienen:

Das Tutorial richtet sich an Nutzer, die schon eine Erfahrung mit dem Thema 3D-Druck gesammelt haben und jetzt das Beste aus ihren Druckern herausholen möchten. Grundlegende Kenntnisse über Begriffe aus dem Themengebiet sind unabdingbar. Rudimentäre Englischkenntnisse sind ebenfalls empfehlenswert. Die einzelnen Arbeitsschritte sind allerdings nicht besonders kompliziert und so sollte die Inbetriebnahme für die allermeisten Nutzer problemlos möglich sein.

In diesem Leitfaden wird auch beschrieben, wie die alte Firmware gesichert und erneut aufgespielt werden kann. Wer unsicher ist, ob der Umstieg sinnvoll ist, kann den Drucker so immer zurück in den Ursprungszustand bringen.

Die Einrichtung von MainSailOS wurde von einem zweiten Redakteur anhand dieses Artikels erfolgreich durchgeführt. Der komplette Prozess hat circa eine Stunde Arbeit gekostet.

MainsailOS

In diesem Artikel geht es um die Einrichtung des Software-Paketes MainsailOS mit der 3D-Drucker-Firmware Klipper. MainsailOS basiert auf Raspbian Lite und besteht aus drei Teilen. Dieser verwandeln einen „einfachen“ Webserver in einen vollumfänglichen Steuereinheit für 3D-Drucker.

Das Hauptaugenmerk liegt auf MainSail, die eigentliche Weboberfläche für den Endnutzer. Diese ermöglicht beispielsweise die Steuerung und Beobachtung des Druckers per WLAN. Die Oberfläche ist schlicht gestaltet und somit sparsam in Sachen Rechenleistung. Dies ermöglicht den Betrieb auf verhältnismäßig schwachen Mini-Rechnern, wie dem Raspberry Pi Zero. Alternative Programme, etwa Octoprint, sind da vergleichsweise Ressourcen-hungrig, hier muss es ein deutlich stärkerer Mini-Rechner ran. Für unseren Workshop nutzen wir den Mittelklasse-Raspberry Pi 3A+.

Der zweite Teil von MainsailOS ist Moonraker. Dieser Programmteil ist für die Kommunikation zwischen Webserver und Drucker zuständig.

Das Herzstück von MainsailOS und der Teil auf den sowohl MainSail und auch Moonraker aufbauen, ist die Open-Source Firmware Klipper. Klipper ist, einfach gesagt, eine Alternative zur Firmware Marlin. Klipper ist aus der Erfahrung des Redakteurs deutlich benutzerfreundlicher einzustellen und bietet zudem folgende Vorteile:

Berechnung der Bewegungsdaten auf einem leistungsstarken Raspberry Pi

Änderungen an der Firmware, ohne neu zu flashen

Deutlich schnellere Vorschübe, bei gleichbleibenden/besseren Druckergebnissen

Voreinstellungen für viele Druckermodelle verfügbar

An fast jedem günstigen Drucker anwendbar

Optionaler Webcam-Support

Regelmäßige und umfangreiche Updates

Notwendige Hard- und Software

Folgend eine Liste der benötigten Teilen und (kostenlosen) Programmen, um den 3D-Drucker auf MainsailOS und damit Klipper umzurüsten.

Hardware:

FDM-Drucker

Raspberry Pi (wir empfehlen einen Raspberry Pi 3A+ oder besser)

USB-Netzteil mit dem zum genutzten Raspberry Pi passenden Anschluss

microSD Karte mit mindestens 8 GByte für den Raspberry

zweite microSD Karte mit beliebiger Speichergröße – mehr dazu später

Windows-PC und Cardreader

USB-Typ B Kabel (Dieses gehört bei vielen Druckern zum Lieferumfang)

Software:

Die fertigen Konfigurationsvorlagen gibt es bereits für zahlreiche Drucker. Die Liste wird regelmäßig erweitert. Bild: TechStage.de

Installation

Vor dem Beginn der Installation wollen wir darauf hinweisen, dass die einzelnen Schritte deutlich komplizierter aussehen, als sie es tatsächlich sind. Die wichtigen Punkte des Prozesses zeigen wir anhand von Screenshots. Wir empfehlen es, den kompletten Ablauf einmal komplett durchzulesen, bevor man dann schrittweise mit der Installation beginnt.

Einrichtung MainsailOS: Der erste Schritt der Installation ist das Flashen von MainsailOS auf die Speicherkarte. Dazu wird die Datei „mainsailos-raspios-lite-latest.img“ zunächst entpackt und die Speicherkarte mit dem Rechner verbunden. In balena Etcher wird nun die „mainsailos-raspios-lite-latest.img“ Datei und der Speicherort der microSD ausgewählt. Nach einem Klick auf Flash beginnt der Prozess. Der Hinweis, dass alle Daten von der Karte gelöscht werden, muss bestätigt werden. Der Vorgang dauert mehrere Minuten. Bild: TechStage.de Einrichtung MainsailOS: Nach Abschluss des Vorgangs muss die Speicherkarte einmal händisch aus- und wieder eingesteckt werden, da sie nach dem Flashen automatisch „ausgeworfen“ wird. Da MainsailOS über WLAN angesprochen werden soll, öffnen wir mithilfe des Programms Notepad++ das Verzeichnis „boot“ auf der Speicherkarte und öffnen anschließend die „mainsail-wpa-supplicant.txt“. Bild: TechStage.de Einrichtung MainSailOS: Hier tragen wir die Daten vom heimischen WLAN ein. Sollten Sie ein Passwort und das Sicherheitsprotokol WPA2 (heutzutage Standard) verwenden, steht „SSID“ hierbei für den Namen des WLAN-Netzwerkes (Beispielsweise: FRITZ!Box 1234)und „psk“ für das aktuelle WLAN-Passwort (Bei Standardeinstellungen ist beides meist auf der Rückseite des Routers und/oder auf einem beiliegenden Zettel abgedruckt zu finden). Außerdem müssen die Rauten (#) vor diesen Einstellungen entfernt werden. Das Ergebnis sollte vergleichbar zu unserm Screenshot aussehen. Wer keine Verschlüsselung oder WPA benutzt, muss SSID und psk im entsprechenden Abschnitt ändern. Bild: TechStage.de Einrichtung MainSailOS: Nun wird die Änderung an der Datei händisch gespeichert. Notepad++ speichert die vorgenommen Einstellungen nicht automatisch! Nun wird das Programm geschlossen und die Speicherkarte aus dem PC entfernt und in den Raspberry Pi eingeschoben. Nun schließen wir den Raspberry Pi an Strom und den Drucker an. Dazu benötigen wir das USB-Netzteil und das USB-Kabel. Bild: TechStage.de Einrichtung MainsailOS: Anschließend muss in den Voreinstellungen von Klipper eine Konfiguration für das gewünschte Druckermodell oder das Mainboard Voreinstellungen gesucht werden. (Den Link haben wir im Abschnitt benötigte Hard- und Software genannt) In diesem stehen die Konfigurationen, welche für das explizite Druckermodell wichtig sind. Diese müssen wir befolgen, da der Drucker sonst nicht vom Raspberry Pi erkannt wird. Die Datei bleibt im Hintergrund geöffnet, da wir die Daten daraus an mehreren Stelen benötigen. Bild: TechStage.de Einrichtung MainsailOS: Da die notwendigen Einstellungen bekannt sind, kommt das Tool PuTTy zum Einsatz. Unter „Host Name (or IP address)“ wird nun die Adresse „mainsailos.local“ eingeben und mit einem Klick auf „Open“ oder mit einem Druck auf ENTER bestätigt. Falls „mainsailos.local“ nicht funktionieren sollte, muss man die IP-Adresse des Druckers eingeben. Diese erfährt man beispielsweise mit Hilfe des Routers. Bild: TechStage.de Einrichtung MainSailOS: Nun folgt die Abfrage, ob dem Sicherheitszertifikat zugestimmt werden soll, was bestätigt werden muss. Bild: TechStage.de Einrichtung MainsailOS: Nachdem dem Zertifikat zugestimmt wurde, öffnet sich ein Bildschirm, in welchem „login:“ steht. Der Login-Name ist „pi“ welchen wir mit ENTER bestätigen und anschließend das Passwort „raspberry“ (dieses wird beim Schreiben nicht angezeigt!) eingeben und ebenfalls mit ENTER bestätigen. Jetzt erscheint ein „Willkommensbildschirm“. Bild: TechStage.de Einrichtung MainsailOS: Jetzt wird überprüft, ob der Drucker überhaupt erkannt wird und über welche Adresse dieser angesprochen werden kann (Die Adresse wird später noch benötigt, daher sollte man sie notieren). Dazu wird folgender Befehl eingegeben: „ls /dev/serial/by-id/*“ Das Ergebnis sollte ähnlich wie auf unserem Screenshot aussehen. Bild: TechStage.de Einrichtung MainsailOS: Jetzt wird die Firmware Klipper für das benötigte Drucker-Modell vorbereitet. Dazu wird mithilfe des Befehls „cd ~/klipper/“ das Verzeichnis gewechselt und anschließend mit „make menuconfig“ der eigentliche Konfigurator gestartet. Bild: TechStage.de Einrichtung MainSailOS: Nun kommen die vorher gesuchten Voreinstellungen für unseren Drucker bzw. unser Mainboard zum Einsatz. Bei anderen Druckern, sehen die Settings der Vorgabe entsprechend anders aus. Im Fall des Sapphire Pros wird der „extra low-level configuration setup“ Modus aktiviert, der STM32F103 als Prozessor, der 28KiB Bootloader und der USART3 als Schnittstelle ausgewählt. Gleichzeitig wird „USB for communication“ deaktiviert und in den „GPIO pins to set at micro-controller startup“- Einstellungen wird „!PC6, !PD13“ eingefügt. Anschließend werden die Einstellungen über das Drücken der ESC-Taste und dem Bestätigen der getroffenen Einstellungen (mittels des Drückens der Y Taste) geschlossen und gespeichert. Bild: TechStage.de Einrichtung MainSailOS: Nach dem tätigen der Einstellungen erfolgt die Eingabe von zwei Befehlen. Diese startet mit „make clean“, gefolgt von einem „make“. Durch den „make“- Befehl wird eine Firmware Datei mit den aktuell getroffenen Einstellungen erstellt. Dies dauert ein paar Sekunden und sollte so aussehen, wenn der Vorgang abgeschlossen ist. Bei den meisten Druckern, welche mit 8 Bit Board ausgestattet sind, kann man nun den Befehl „make flash“ eingeben. ABER ACHTUNG! Dabei wird die aktuelle Firmware des Druckers nicht zurückholbar gelöscht! Wie es alternativ weitergeht, zeigen wir im Anschluss an diese Bilderstrecke. Bild: TechStage.de Einrichtung MainSailOS: Teil 1 - Flashen des Images Bei Befehlszeilen immer auf Groß- & Kleinschreibung achten!

Bei vielen 32-Bit-Druckerboards ist es allerdings der Fall, dass das Flashen manuell durchgeführt werden muss und der Befehl „make flash“ nicht funktioniert. Wie das funktioniert erklären wir im Anschluss an diese Bilderstrecke. Die Benutzer von 8-Bit-Boards und diejenigen, wo der „make flash“ Befehl funktioniert hat können diese nächsten Schritte überspringen und direkt bei den Einstellungen auf der Weboberfläche (nächste Bilderstrecke) weiter machen.

Manueles Flashen von 32-Bit-Boards

Im Fall des Sapphire Pros mit dem Mainboard MKS Robin Nano muss die Firmware Datei noch mithilfe eines Scripts bearbeitet werden. Dazu wird in Putty folgender Befehl eingetragen und mit ENTER bestätigt:

./scripts/update_mks_robin.py out/klipper.bin out/Robin_nano35.bin



Nicht wundern, es erscheint keine Meldung!

Nun können wir PuTTy schließen und die gerade erstellte Firmware-Datei von unserem Webserver holen.

Filezilla wird benötigt, um die Firmware vom Webserver zu holen. Bild: TechStage.de

Hierzu wird mithilfe eines FTP-Clients (in unserem Fall FileZilla) eine Verbindung zum MainsailOS Server aufgebaut. Dazu geben wir wieder die IP: „mainsailos.local“, den Benutzernamen „pi“, das Passwort „raspberry“ und den Port 22 in die entsprechenden Felder ein und bestätigen die Eingabe.

Die „Robin_nano35.bin“ bzw „klipper.bin“ wird auf dem Desktop zwischengespeichert. Bild: TechStage.de

Nun navigiert man in dem rechten Fenster in den Ordner „Klipper“ und anschließend in den Ordner „out“. Das Verzeichnis heißt dementsprechend „/home/pi/klipper/out“. Hier wurde die mit dem Script überarbeitete Datei unter dem Namen „Robin_nano35.bin“ gespeichert. Bei anderen 32-Bit-Boards heißt sie schlicht „klipper.bin“. Diese Datei ziehen wir per drag&drop auf den Desktop. Im Fall, dass man kein Robin Nano Board verbaut hat und die „klipper.bin“ benutzt werden soll, muss diese vor dem nächsten Schritt noch in „firmware.bin“ umbenannt werden.

Das Flashen des Druckers dauert etwa eine Minute. Bild: TechStage.de

Jetzt wird die zweite microSD-Karte benötigt. Bei dieser ist die Speichermenge irrelevant, da die Datei „Robin_nano35.bin“ bzw. die „firmware.bin“ nur wenige Kilobyte groß ist. Diese microSD-Karte wird auch nur einmalig kurz zum Aufspielen der Klipper-Firmware benötigt und kann anschließend anderweitig genutzt werden.

Auf dieser Karte speichern wir nun die vorher am Desktop abgelegte Datei „Robin_nano35.bin“ oder „firmware.bin“. Die Karte sollte ansonsten komplett leer sein, um eventuelle Fehler auszuschließen.

Anschließend wird die Karte vom PC abgezogen und in den ausgeschalteten Drucker, an welchem vorher das USB-Kabel abgezogen wurde, eingesetzt. Nach dem Einschalten dauert es knapp eine Minute, bis die neue Firmware automatisch aufgespielt wurde. Nun wird der Drucker wieder ausgeschaltet und die microSD-Karte abgezogen.

Mithilfe der Speicherkarte können wir am PC überprüfen, ob der Flash-Vorgang funktioniert hat. Ist dort eine „ROBIN_NANO35.CUR“ oder „FIRMWARE.CUR“ zu finden, wurde die Firmware erfolgreich aktualisiert. FileZilla wird ab hier nicht weiter benötigt.

WICHTIG: Diese Datei bitte NICHT löschen, sondern aufheben! Mithilfe dieser Datei kann der Drucker in wieder den Ausgangszustand zurückversetzen. Dazu wird die Datei in „Robin_nano35.bin“ oder „firmware.bin“ umbenannt. Landet diese Datei auf einer Speicherkarte im Drucker, flasht dieser die Firmware nach dem Einschalten automatisch zurück. Nur in Einzelfällen ist es möglich, dass das alte Betriebssystem bei diesem Schritt unwiderruflich vom Drucker gelöscht wird. Dieser Fall ist uns aktuell allerdings nur beim Ender 6 und diesem speziellen Mainboard bekannt. Die originale Firmware ist alternativ auch beim Hersteller verfügbar.

Nicht wundern, dass nach dem Flashen der Firmware gegebenenfalls der Touchscreen oder das Display am Drucker nicht mehr funktioniert, das ist normal! Wer möchte, kann ein Raspberry Pi Display nachrüsten und die Klipper Screen Erweiterung installieren, um den Drucker alternativ ohne Weboberfläche bedienen zu können.

Nun ist der schwierigste Teil überstanden und es wird deutlich benutzerfreundlicher. Ab hier sind alle weiteren Einstellungen über die Weboberfläche einstellbar und die wahre Stärke von MainsailOS kommt endlich zur Geltung. Weiter geht es in der zweiten Bilderstrecke mit der Konfiguration der Weboberfläche.

Einrichtung MainSailOS: Der 3D-Drucker wird wieder mit dem Raspberry verbunden und eingeschaltet. Anschließend kann mam im Browser seiner Wahl die Adresse „mainsailos.local“ ansurfen, um die Weboberfläche von MainsailOS zu starten. Dort begrüßt uns die moderne und übersichtliche Weboberfläche. Noch sind hier allerlei Fehlermeldungen zu sehen, da die aktuellen Updates fehlen. Dies ändert sich nach den nächsten Schritten und braucht nicht für Verunsicherung zu sorgen. Bild: TechStage.de Einrichtung MainSailOS: Zuerst müssen alle Pakete auf den aktuellen Stand gebracht werden. Dies erfolgt über den Update-Bereich unter dem Reiter Settings. Um Probleme zu vermeiden, sollte man mit dem MainSail-Update beginnen und erst dann die restlichen Update-Buttons und den Upgrade-Button aktivieren. Die Aktualisierungen dauern insgesamt fast zehn Minuten, bis sie abgeschlossen sind. Ebenfalls im Settings-Reiter erstellen wir mit dem Plus-Symbol eine neue Datei und nennen sie „printer.cfg“. Bild: TechStage.de Einrichtung MainSailOS: Die Datei „printer.cfg“ wird nun per Doppelklick geöffnet und per copy&paste mit den vorhin herausgesuchten Voreinstellungen für unseren Drucker, bzw. das Mainboard, befüllt. Am Ende ergänzen wir noch die Befehlszeile: [include mainsail.cfg] und speichern die Datei ab. Bild: TechStage.de Einrichtung MainSailOS: Als Nächstes folgt die Bearbeitung der Datei „mainsail.cfg“, welche sich direkt über oder unter der „printer.cfg“ befindet. Dort wird der komplette Inhalt gelöscht und die gezeigten Codezeilen ersetzt. Den Code haben wir in Textform zusätzlich nach dieser Bilderstrecke gespeichert, damit er bequem kopiert werden kann. Die Datei wird anschließend gespeichert. Bild: TechStage.de Einrichtung MainSailOS: Zurück auf dem Dashboard folgt ein Klick auf den Restart-Button. Nach einigen Sekunden sollte das Dashboard ähnlich wie unseres aussehen. Und schon können wir zur erfolgreichen Installation gratulieren. Es folgt nur noch die Feinjustierungen an der Firmware. Bild: TechStage.de Einrichtung MainSailOS: Nun sind auch die Fehlermeldungen verschwunden und MainSailOS zeigt beispielsweise die Temperatur von Druckkopf und Heizbett. Bild: TechStage.de Einrichtung MainSailOS Teil 2 Bei Befehlszeilen immer auf Groß- & Kleinschreibung achten!

Folgende Codezeilen werden für die „mainsail.cfg“ benötigt. Diese haben wir zusätzlich als Textdatei abgespeichert und in Dropbox zum Download hinterlegt.

Diese Codezeilen werden in die „mainsail.cfg“ kopiert. Bild: TechStage.de

Grundsätzlich gilt: Nach jeder Änderung von Einstellungen innerhalb der Dateien „printer.cfg“ oder „mainsail.cfg“ muss ein „Firmware Restart“ erfolgen. Dies erfolgt durch einen Klick auf „SAVE & RESTART“.

In den beiden Konfigurationsdateien können beispielsweise Bewegungsgeschwindigkeit oder Homepoint festgelegt werden. Falls der Drucker nicht nach 10 Sekunden nach dem Restart normal im Dashboard angezeigt wird, ist irgendeine Codezeile nicht korrekt. Langes Suchen des Fehlers ist aber nicht nötig, da der Fehler vom System konkret benannt wird.

Überprüfung der Endschalter

Bevor man mit dem ersten Druckauftrag startet, sollten noch ein paar Dinge überprüft und eingestellt werden. Zuerst kontrollieren wir, ob die Endschalter noch korrekt funktionieren.

Hierzu kann man sich in MainSailOS unter dem Punkt SETTINGS in der Box mit der Bezeichnung Endstops eine Momentaufnahme der Endschalter anzeigen lassen. Dort sollten alle Endschalter einmal betätigt werden, um sie auf Funktion zu prüfen. Dabei muss während der Betätigung des Endschalters der Aktualisieren-Button gedrückt werden, um die Statusänderung in der Weboberfläche zu sehen.

Für die Kalibrierung der Bewegungsschritte wird ein Messschieber oder ein Lineal benötigt. Bild: TechStage.de

Bewegungen Kalibrieren

Nun kann die Kalibrierung der Bewegungsschritte durchgeführt werden. Hierzu gehen wir auf das Dashboard und fahren die Achsen auf die Home-Position. Nun nehmen wir einen Messschieber oder ein Lineal und fahren mit dem Drucker per MainSailOS 100 mm in jede Richtung und messen, wie weit der Drucker tatsächlich verfahren ist.

Die Rotation-Distance ist für Korrekturen bei Abweichungen der Verfahrenswege zuständig. Bild: TechStage.de

Nun wird in der „printer.cfg“ unterhalb von [stepper_x] für die X-Achse, [stepper_y] für die Y-Achse oder [stepper_z] für die Z-Achse die voreingestellte „rotation_distance“ ausgelesen. Das Messergebnis und die „rotation_distance“ wird nun in folgender Formel eingetragen:

Bild: TechStage.de

Dieses Ergebnis wird nun auf eine ganze Zahl gerundet (Beispiel 39,89 ^= 40) und als neue „rotation_distance“ für den überprüften Stepper eingetragen.

Diese Einstellung sollte für jede Achse und den Extruder durchgeführt werden und jeweils noch einmal überprüft werden!

PID-Tuning

Das PID-Tuning (also das Einstellen der richtigen Parameter zum Heizen der Heizpatrone bzw. des Heizbetts) erfolgt bequem über die „Console“ von MainSailOS. Für die Heizpatrone wird folgender Befehl benötigt (die Zahl hinter „TARGET=“ ist die am häufigsten von Ihnen benutzte Temperatur von Nozzle oder Heizbett) :

PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=200



Für das Heizbett sieht der Befehl wie folgt aus:

PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=60



Dieser Vorgang kann (insbesondere beim Heizbett) ein paar Minuten dauern. Anschließend werden die Einstellungen mittels des blauen „SAVE CONFIG“ Buttons am oberen Ende der Website gespeichert.

Nun sind die wichtigsten Einstellungen in MainsailOS angepasst und der Drucker ist bereit.

FAQs

Bei konkreten Fragen zu den Einstellungen und optionalen Funktionen von MainsailOS empfehlen wir die Seite www.mainsail.xyz. Bei Formeln und Befehlen ist grundsätzlich auf die Groß- und Kleinschreibung zu achten!

Preise

In folgendem Preisvergleich listen wir Beispiele zur benötigten Hardware auf und zeigen einige der Drucker, für die Konfigurationsdaten verfügbar sind.

Fazit

Der komplette Einrichtungsprozess erscheint zunächst sehr kompliziert. Wer sich exakt an die Anleitung hält, sollte MainSailOS trotzdem problemlos installiert bekommen. Neben der Möglichkeit den Drucker direkt vom Rechner zu bedienen, auch wenn dieser in einem anderen Raum steht, gefällt uns besonders gut, dass Einstellungen an der Firmware mit nur wenigen Klicks umgesetzt werden können. Ein erneutes Flashen des Druckers ist dank der Kombination aus Klipper und MainsailOS nicht mehr notwendig.