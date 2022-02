3D-Druckauflagen: besser und zuverlässiger drucken ab 10 Euro

Druckauflagen aus Glas

Glasplatte

Die Vorteile der Glasplatte sind die einfache Reinigung und die niedrigen Anschaffungskosten. Der große Nachteil von normalem Glas ist die hohe Bruchgefahr und die insgesamt unterdurchschnittliche Haftung. So ein normales Glasdruckbett kommt etwa im Anet A8 Plus (Testbericht) zum Einsatz.

Getemperte Glasplatten

Getemperte Glasplatten sind besser bekannt als Sicherheitsglas. Sie sind härter als gewöhnliches Glas und können so nicht mehr selbst geschliffen oder geschnitten werden. Sie bieten durch ihre erhöhte Härte deutlich mehr Sicherheit am Arbeitsplatz, was sich in der Regel auch in einem höheren Preis niederschlägt. Ansonsten hat Sicherheitsglas dieselben Eigenschaften wie normales Glas.