Update: Amazon-Angebote – PS4, Echo & Galaxy Tab

Amazon kündigt die Cyber-Monday-Woche an – ab Montag soll es hunderte von Produkten zu reduzierten Preisen geben. Schon zum Auftakt gibt es interessante Schnäppchen. Wir wissen schon jetzt, was sich morgen lohnt.

Sony PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro

Heute gibt es bei Amazon diverse Bundles der Sony-Konsole Playstation 4 (Full-HD) und 4 Pro (4K) mit bis zu 22 Prozent Nachlass (Übersicht der Angebote) . Die günstigste Option ist die PS4 zusammen mit zwei Controllern für 229 Euro, mit Spiel (PES 2018) kostet die Konsole mindestens 259 Euro. Andere Spiele kosten noch einmal 5 Euro Aufpreis auf insgesamt 264 Euro (Destiny 2, Call of Duty: WWII).

Das Pro-Modell schlägt mindestens mit 349 Euro zu Buche, inklusive einem Controller und Call of Duty: WWII. Wer zusätzlich ein weiteres Spiel möchte, zahlt 35 Euro mehr (für The Evel Within 2 oder Destiny 2) oder 40 Euro mehr (für Mittelerde), damit also 384 oder 389 Euro mit zwei Spielen, aber nur einem Controller

Außerdem gibt es zwei Bundles mit PlayStation VR, der zugehörigen Kamera, den Move-Controllern, VR Worlds und entweder GT Sport oder Skyrim für 349 Euro.

Die Vergleichbarkeit zu Bundles anderer Anbieter ist nicht immer gegeben, da sich die Bundles im Detail häufig unterscheiden. Insgesamt gibe es aber eine spürbare Ersparnis zur Konkurrenz: Die nackte Playstation 4 Slim mit 500 GByte kostet in unserem Preisvergleich beispielsweise mindestens 270 statt 229 Euro, außerdem ist nur ein Controller dabei. Das entspricht einer Ersparnis von 15 Prozent. Das VR-Bundle kostet bei anderen Anbietern mindestens 372 Euro, Amazon ist somit heute 23 Euro respektive 6 Prozent billiger. Das Spiel setzt sich fort, die PS4 Pro kostet mit Call of Duty 90 Euro oder 21 Prozent weniger als bei anderen Händlern. In diesem Bereich spielt auch die Ersparnis der anderen Bundles. Wer also ohnehin auf der Suche nach einer PS4 ist, kann heute zum guten Kurs zuschlagen.

Besitzer anderer Konsolen können unter Umständen bei Amazons Spiele-Angebot am heutigen Tag ebenfalls ein Schnäppchen machen, wir raten im Zweifelsfall vor der Bestellung aber immer zum Blick in den Preisvergleich.

Galaxy Tab

Unten folgen noch die Angebote für Amazon-eigene Tablets, allerdings ist die Vergleichbarkeit mit konkurrierenden Händlern nur schwer gegeben – für die Einschätzung sehen wir uns daher die Angebote zu Samsungs Galaxy-Tab-Reihe an.

Das 8 Zoll große Galaxy Tab S2 T719 kostet bei Amazon heute 289 Euro. Der Händler spricht vollmundig von einer Ersparnis von 180 Euro respektive 38 Prozent, allerdings zur unverbindlichen Preisempfehlung. In der Praxis ist der Preis trotzdem gut: Konkurrierende Angebote kosten mindestens 390 Euro, also 100 Euro mehr. Das entspricht einer Ersparnis von fast 26 Prozent.

Das größere 9,7-Zoll-Modell Galaxy Tab S2 T819 (schwarz oder weiß) kostet 339 statt 387 Euro beim nächst günstigsten Händler. Auch hier spart man bei Amazon heute spürbare 12 Prozent.

Alexa & Echo

Wie wir in Erfahrung gebracht haben, gibt Amazon heute ab Mitternacht (20. November, 0:01 Uhr) kräftigen Nachlass auf die hauseigenen Echo-Lautsprecher mit Alexa-Sprachsteuerung (Übersicht). Hier geht es zu unseren ausführlichen Testberichten zu den Modelle Echo (2. Generation) und Echo Plus.

Das Modell Echo Plus (weiße Ausführung) mit integriertem Zigbee-Hub kostet knapp 120 statt 150 Euro, ist also 30 Prozent billiger. Und der Echo der 2. Generation (auch in Hellgrau und Sandstein zu haben) ist mit 79,99 Euro ebenfalls 20 Prozent billiger als zum Normalpreis (99,99 Euro). Den „kleinen“ Echo Dot (weißes Modell) gibt es derzeit für knapp 35 Euro.

Wer erste Erfahrungen mit Heimautomation sammeln möchte, sollte noch einen Blick auf die WLAN-Steckdose TP-Link Plug HS100 werfen. Sie kostet ab Mitternacht 10 statt 30 Euro, wenn man gleichzeitig einen Echo-Lautsprecher kauft. Mit dieser Steckdose kann man Verbraucher wie Stehlampen oder Kaffeemaschinen über Echo auf Zuruf ein- und ausschalten. Bei anderen Händlern ist der Zwischenstecker zwar günstiger als bei Amazon (ab 25 Euro), doch mit dem 10-Euro-Angebot hält niemand mit.

Da es sich bei den Echos um Amazon-eigene Produkte handelt, bei denen der Shopping-Riese die Preise quasi selbst diktiert, handelt es sich dabei tatsächlich um sehr günstige Angebote. Andere Shops können diese Preise nicht unterbieten.

E-Book-Reader & Tablets

Zu Amazon-eigenen Produkten konnten wir schon konkrete Preise in Erfahrung bringen: Den Kindle Paperwhite gibt es ab Mitternacht für 80 statt 120 Euro (33 Prozent billiger), das Tablet Fire HD 10 immerhin mit 28 Prozent Nachlass (130 statt 180 Euro).Das ist deutlich weniger, als die Produkte bei günstigeren Online-Shops als Amazon außerhalb des Cyber-Mondays kosten.

Wer mit den Einschränkungen der Amazon-Tablets leben kann, macht hier ein tolles Schnäppchen. Andere Tablets mit 10-Zoll-Display und Full-HD-Auflösung kosten aktuell im Preisvergleich mindestens 146 Euro, wobei die Speicherausstattung von 32 GByte arg wenig ist und Amazon sich das Upgrade auf 64 GByte mit 40 Euro Aufpreis gut bezahlen lässt. Da es aber einen microSD-Speicherkartenslot gibt, ist dieser Nachteil wohl vertretbar.

Schwerer mag da der Einsatz des Android-Abkömmlings Fire OS wirken. Es gibt weder die Google-Dienste noch den Play Store, stattdessen muss man sich mit dem App-Angebot von Amazon begnügen. Dafür können Prime-Kunden ihre Serien und Filme aber lokal auf dem Tablet speichern und unterwegs ohne Internet-Verbindung ansehen.

Ältere Leaks und Deals

Die folgenden Angebote haben wir am 16. November veröffentlicht. Die Aktionen waren zum Zeitpunkt der Aktualisierung dieses Beitrags weiterhin gültig (20. Novermber, 12 Uhr).

Dash-Buttons

Die Dash-Buttons von Amazon sollen das Kaufen einfacher machen. Die Tasten verbinden sich per WLAN mit dem Internet und werden per Batterie mit Strom versorgt. Im Amazon-Profil hinterlegt man, welches Produkt sich auf Knopfdruck auf den Weg machen soll: Gehen Spülmaschinen-Tabs, Batterien oder Rasierklingen zur Neige, bestellt man Nachschub per Fingertipp. Findige Bastler nutzen die Dash-Buttons übrigens auch als kostengünstige WLAN-Taster für andere Funktionen.

Wer sich die Taster schon immer mal ansehen sollte, kann ab heute Nacht zuschlagen: Ab dem 17. November um Mitternacht wird Amazon seine Dash-Buttons für 1,99 statt 4,99 verkaufen, wie wir in Erfahrung bringen konnten. Das ist eine Ersparnis von satten 60 Prozent.

Fire-Tablets

Wer ein Weihnachtsgeschenk für den Nachwuchs sucht, bekommt ab Mitternacht ebenfalls ein kräftiges Schnäppchen. Die für Kinder optimierten Versionen der hauseigenen Fire-Tablets kosten je nach Modell zwischen 25 und 29 Prozent weniger.

Das Fire 7 Kids kommt im Rahmen des Deals auf knapp 90 statt 120 Euro (minus 25 Prozent), der große Bruder Fire 8 HD Kids auf 99,99 statt 139,99 Euro (minus 29 Prozent). In der Praxis ist die pinke Version des 7-Zoll-Tablets für 10 Euro weniger zu bekommen, die tatsächliche Ersparnis zum aktuell günstigsten Angebot beträgt also 17 Prozent (Fire 7).

Amazon Fire 7 2017 Kids Edition ohne Werbung 16GB pink (53-005778) Amazon Fire HD 8 2017 Kids Edition ohne Werbung 32GB pink (53-005711) CPU Mediatek MT8163B, 4x 1.30GHz (ARM Cortex-A53) Mediatek MT8163B, 4x 1.30GHz (ARM Cortex-A53) RAM 1GB 1.5GB Festplatte 16GB Flash 32GB Flash Grafik Mali-T720 MP2 (IGP) Mali-T720 MP2 (IGP) Display 7", 1024x600, Multi-Touch, IPS 8", 1280x800, Multi-Touch, IPS Anschlüsse 1x USB 2.0 Micro-B, 1x Klinke 1x USB 2.0 Micro-B, 1x Klinke Wireless WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 LE WLAN 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0 LE Navigation N/A N/A Mobilfunk N/A N/A Cardreader microSDXC (bis 200GB) microSDXC (bis 200GB) Webcam 0.3 Megapixel (vorne), 2.0 Megapixel (hinten) 0.3 Megapixel (vorne), 2.0 Megapixel (hinten) Akku Li-Polymer Li-Polymer Abmessungen 192x115x9.6mm 214x128x9.7mm Gewicht 390g 483g Farbe pink/schwarz pink/schwarz Besonderheiten Beschleunigungssensor, Schutzhülle, Bedienoberfläche für Kinder Beschleunigungssensor, Schutzhülle, Bedienoberfläche für Kinder Herstellergarantie ein Jahr zwei Jahre Hinweis Unterschiedliche Länderversionen möglich. Unterschiedliche Länderversionen möglich. Mehr Daten Weniger Daten

Auf den Fire Tablets läuft eine von Amazon angepasste Version von Android. Größter Unterschied zu „normalen“ Android-Geräten sind die angepasste Oberfläche und das Fehlen der Google-Dienste inklusive dem App-Store Play Store, stattdessen gibt es Amazon-eigene Angebote. Das App-Angebot ist nicht ganz so umfangreich, die meisten Programme findet man aber auch hier. Wer ein Prime-Abo hat, kann Filme und Serien lokal auf den Tablets speichern und während der Autofahrt oder im Urlaub sehen – oder die Kinder damit beschäftigen.

Wir würden in Anbetracht des geringen Aufpreises und aufgrund der besseren Speicherausstattung (32 statt 16 GByte) sowie des größeren und höher auflösenden Displays zum Modell 8 HD greifen.

Audible zum halben Preis

Die Cyber-Monday-Woche ist ein guter Zeitpunkt für Hörbuch-Fans, um Audible auszuprobieren. Wer das Abo bis zum 30. November abschließt, zahlt für die ersten sechs Monate 4,95 Euro statt 9,95. Dafür darf man sich als Kunde jeden Monat ein neues Hörbuch aussuchen und behält das auch nach Ende des Abos.

Die Ersparnis im Vergleich zum Normalpreis beträgt 50 Prozent respektive 30 Euro über den kompletten Angebotszeitraum.

Weitere Angebote

Unsere Kollegen von heise downloads haben einen Überblick über die aktuellen Deals und Blitzangebote. Hier gibt's die Übersicht der Amazon-Deals.

