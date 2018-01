Spiele, Musik & Filme billiger: kauf drei, zahl zwei

Bei Saturn gibt es von heute an bis Samstag, den 13. Januar 2018, eine „Nimm 3, zahl 2“-Aktion in den Bereichen Spielen, Filme und Musik. Amazon hat nachgezogen. Was taugen die Angebote wirklich?

In diesem Beitrag gibt es Links zu Amazon, die mit einer Partner-ID verknüpft sind. TechStage bekommt unter Umständen eine Provision von Amazon.

Der Trick an der Aktion: Man bezahlt die zwei teureren Titel und bekommt den günstigsten umsonst. Das entspricht einer maximalen Ersparnis von 33,3 Prozent – aber nur, wenn alle ausgewählten Produkte gleich teuer sind. Ansonsten ist der tatsächliche Rabatt geringer. Bei Amazon gilt die Aktion logischerweise nur online, bei Saturn sowohl im Online-Shop als auch im Ladengeschäft.

Das Gute an der Sache ist, dass sich die verschiedenen Kategorien kombinieren lassen. Man kann also ein Spiel, ein Album und eine Blu-ray-Box miteinander kombinieren, allerdings sollte man sich von den Angeboten nicht blenden lassen. Exemplarisch haben wir die Preise von Spielen für die angesagte Nintendo Switch verglichen.

Top-Titel wie Zelda kosten bei Saturn 66 Euro. Bei Amazon kostet das gleiche Spiel knapp 60 Euro, ist also ohnehin schon zehn Prozent billiger. Im Preisvergleich finden wir das Spiel schon für knapp 55 Euro, was einer Ersparnis in Höhe von 17 Prozent entspricht – das gilt es bei der Suche nach Schnäppchen auf jeden Fall zu beachten.

Ein komplettes Set an aktuellen Switch-Titeln bestehend aus Zelda, Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Odyssey würde bei Saturn zum Normalpreis 179,97 Euro, bei Amazon 159,97 Euro kosten. Mit der aktuellen Aktion sind es 122,98 Euro bei Saturn und 109,98 Euro bei Amazon, was in beiden Fällen einem Rabatt in Höhe von etwa 31 Prozent entspricht. Der günstigste Preis beim Einzelkauf der Titel wäre 144,69 Euro – günstig im Vergleich zum Normalpreis der Händler, zeigt aber, wie gut die Nimm-3-zahl-2-Aktion tatsächlich ist. Unterm Strich kommt man bei Amazon mit diesen drei Titeln immerhin noch 24 Prozent billiger weg als beim Einzelkauf zu besten Konditionen.

Zur Auswahl stehen bei Amazon neben konkreten Angeboten zu Spielen für Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC oder Mac auch verschiedene Musik-Alben sowie Filme und Boxen-Sets auf DVD und Blu-ray, darunter die komplette Harry-Potter-Edition ab 19,99 Euro oder die siebte Staffel von Game of Thrones.

Auch bei Saturn gibt es diese Kategorien, geordnet in Musik, Filme sowie Spiele. In beiden Fällen lassen sich die verschiedenen Produkte beliebig kombinieren, man kann also auch einen FIlm, eine Serie und ein Spiel erstehen – allerdings ist immer das günstigste Produkt umsonst. Ein Film für zehn Euro im Paket mit zwei Spielen zu je 50 Euro senkt den Rabatt.

