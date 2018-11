Schnäppchen-Check am Sonntag: TV, SSD & Smartphone

Amazon flutet den Markt zur Cyber-Monday-Woche mit zehntausenden Angeboten. Auch diverse weitere Deals anderer Händler gesellen sich dazu. Aber welche Preise sind wirklich gut? Wir prüfen.



Bei den mit *gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält TechStage eine Provision. Für den Käufer ändert sich dadurch nichts am Preis.

Bereits seit Montag läuft bei Amazon die Cyber-Monday-Woche; an diesem Wochenende legen auch etliche andere Anbieter kräftige Rabatte auf den Tisch. Wir begleiten die Aktionen und zeigen hier täglich aktualisiert eine Auswahl der besten Tagesangebote. Wer auch in Zukunft keine Schnäppchen mehr verpassen möchte, findet ganz unten im Text die Möglichkeit, sich für unseren Newsletter anzumelden.

Dabei vergleichen wir den Angebotspreis mit dem günstigsten Preis anderen Händler und beachten die Preisentwicklung. So fällt sofort auf, wenn ein Händler kurz vor Beginn der Rabattaktion den Preis erhöht, damit die Ermäßigung höher erscheint.

Unter den jeweiligen Abschnitten binden wir einen Preisvergleich ein, der den tatsächlich günstigsten Preis anzeigt und direkt zum Verkäufer führt. Häufig ziehen Händler nach und passen sich den Amazon-Angebotspreisen an, um höher gelistet zu werden. Deshalb kann es zu Unstimmigkeiten zwischen Text und Preisvergleich kommen. Sobald uns derartiges auffällt, passen wir es an. Über Hinweise in den Kommentaren sind wir dankbar. Sollte ein Amazon-Angebot nicht im Preisvergleich auftauchen, ist es immer über den *Sternchen-Link erreichbar.

Ebay

Ebay hat heute lohnenswerte Deals ­– besonders in Verbindung mit ihren Gutscheincodes. So gibt Ebay heute auf eine breite *Palette ausgewählter Artikel bis 20 Euro ganze 5 Euro Rabatt für alle, die beim Bezahlen den Code PERFECT5 eingeben. Damit sind theoretisch Rabatte von 100 Prozent möglich. Weitere Bedingungen zur Aktion *hier.

Gute Technik-Deals sind heute auf Ebay Mangelware. Eine Perle haben wir für euch dennoch rausgefischt. So kostet der Saugroboter *Xiaomi S50 Roborock zusammen mit dem Ebay-Gutscheincode PFIFFIG 319 statt sonst mindestens 389 Euro (minus 18 Prozent).

Fernseher

Wie üblich hat Amazon auch heute wieder TV-Geräte im Angebot. Allerdings diesmal nicht überwiegend von einer Marke, sondern bunt durchgemischt. Den Anfang macht der 55-Zöller *Grundig 55VLX6100 mit 4K / UHD, Triple Tuner und Smart Features. Er kostet 369,99 statt üblicherweise 499 Euro (minus 26 Prozent). Laut Preisverlauf war er bisher recht preiskonstant, jedoch bereits einmal derart reduziert im Angebot.

Das 65-Zoll-Gerät *LG 65UK6400PLF mit 4K und HDR kostet heute auf Amazon 859,99 Euro. Kein gutes Angebot. Denn das Gerät wechselt üblicherweise für etwa 780 Euro den Besitzer. Heute sparen Deal-Jäger bei Medimax mit dem Rabattcode MEDIMAX nochmal ein paar Euro, er kostet dort 768,69 Euro.

Der 49 Zoll große *Toshiba 49U7863DA mit 4K und HDR kostet heute 379,99 Euro. Für den 31,5 Zoll großen Full-HD-Fernseher * Medion E15022 will Amazon heute 139,99 statt 180 Euro (minus 23 Prozent). So günstig war er noch nie. Das Angebot ist nicht über den Preisvergleich, sondern nur *über diesen Link erreichbar.

Der 49-Zoll-Fernseher *Grundig 49VLX6100 BP kommt mit LED-Backlight, 4K / UHD Triple Tuner und Smart Features. Er kostet 339,99 statt sonst üblicherweise 420 Euro (minus 19 Prozent). Das Angebot ist nur über *diesen Link, nicht über den Preisvergleich erreichbar. Technisch ähnlich nur mit 65 Zoll deutlich größer ist der *Grundig 65VLX6100 BP für 649,99 Euro. Das Gerät war bis vor zwei Wochen sehr konstant auf 800 Euro (minus 19 Prozent) und erfährt seitdem eine wilde Preisfahrt.

Die beiden heute reduzierten Telefunken-Geräte sind erst seit sechs Wochen auf dem Markt und erreichen heute ihren bisherigen Tiefstpreis. Der 43 Zoll große UHD-Fernseher mit HDR *Telefunken XU43E512 kostet 349,99 statt zuvor 500 Euro (minus 30 Prozent). Der technisch ähnliche 55-Zöller *Telefunken XU55E512 wechselt heute für 479,99 Euro den Besitzer. Zuvor kostete er mindestens 670 Euro (minus 28 Prozent).

Smartphones

Sony ist bekannt dafür, als einer der wenigen Hersteller Premium-Hardware in vergleichsweise kleine Handys zu verbauen. So kommt das *Sony Xperia XZ2 Compact in schwarz, *grün, *silber und *pink mit einem kleinen 5-Zoll-Full-HD-Display, bietet aber trotzdem den potenten Snapdragon 845 Prozessor mit 4 GByte RAM, 64 GByte Speicher und einem 19-Megapixel-Sensor. Es kostet heute jeweils 429,99 statt sonst mindestens 444 Euro (minus 3 Prozent). Wer mehr als die mageren 3 Prozent sparen will, greift zur *pinken Variante (und versteckt die gewöhnungsbedürftige Farbe möglicherweise anschließend in einer Hülle). Sie kostet derzeit auf FanFonFan mit den Gutscheincode F3-25 nur 404 Euro (minus 9 Prozent) und wird aus UK verschickt.

Amazon hat *drei Honor-Modelle in verschiedenen Farben im Angebot. Allerdings zeigte unsere Recherche, dass die dort aufgerufenen Preise zwar unter dem Marktdurchschnitt liegen, aber in den letzten Tagen im Rahmen der Black Deals von einigen Händlern unterboten wurden. Wer dennoch ein Honor-Phone will, kann zuschlagen. Schlecht sind die Preise nicht. *Hier gehts lang zum Stöbern.

Das *ZTE Blade V9 in schwarz und *gold kostet bei Media Markt und Amazon 149,99 statt sonst etwa 200 Euro (minus 25 Prozent). Es war lediglich vorgestern als Black Deal am Freitag nochmal ein paar Euro teurer, sonst relativ preisstabil auf 200 Euro. Das relativ unbekannte Mittelklasse-Smartphone *JVC J20 kommt mit einem 5,65-Zoll-Full-HD-Display, Snapdragon 630, 4 GByte RAM und einer 16-Megapixel-Knipse. Es kostet heute 199,99 statt 270 Euro (minus 26 Prozent) beim nächsten Händler.

Festplatten & NAS

Die *SanDisk Ultra 3D SSD mit einer Kapazität von 1 TByte liest mit bis zu 560 MB/s und schreibt mit bis zu 530 MB/s. Sie kostet heute bei verschiedenen Händlern um die 137 Euro. Zuvor fielen immer mindestens 150 Euro (minus 9 Prozent) an. Die interne SSD *Samsung MZ-76E500B/EU 860 EVO liest mit bis zu 550 MB/s und schreibt mit bis zu 520 MB/s. Sie kostet heute auf Amazon 69,99 statt üblicherweise 73 Euro (minus 4 Prozent). Ein eher unbedeutender Nachlass. Ähnlich gering ist der Rabatt bei der portablen SSD *SanDisk Extreme Portable mit 250 GByte und einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 550 MB/s. Sie kostet 76,99 statt 80 Euro (minus 4 Prozent).

Etwas besser schaut es da schon bei der internen *3-TByte-HDD von WD aus. Die 3,5-Zoll-Festplatte für NAS-Systeme kostet 94,99 statt sonst 108 Euro (minus 12 Prozent). Das ist ihr günstigster Preis seit drei Monaten. Auch die interne *6-TByte-HDD von WD ist mit 191,99 statt 220 Euro ordentlich reduziert.

Ebenfalls gut ist das Angebot der externen 2,5-Zoll-HDDs *Seagate Backup Plus Portable in schwarz, *blau, *silber und *rot mit je 4 TByte Speicherkapazität. Sie kommen mit einer Backup Software und zwei Monaten Adobe Creative Cloud Photography Plan. Ihr Normalpreis variiert je nach Farbe, ranchiert aber immer um die 110 Euro. Heute will Amazon für die Festplatten 94,99 Euro, also etwa 14 Prozent weniger. Die robuste externe HDD-Festplatte *LaCie LAC9000633 Mini mit 4 TByte ist stoß- und spritzwassergeschützt. Sie kostet 129 statt sonst üblicherweise um die 140 Euro (minus 7 Prozent).

Die Micro-SD-Karte mit 128 GByte *SanDisk SDSQUAR-128G-GN6MA Ultra inklusive Adapter kostet derzeit bei verschiedenen Händlern um die 17,50 Euro. Noch vor wenigen Tagen kostete die Karte 20 Euro aufwärts. Die SD-Karte mit 64 GByte *SanDisk Extreme Pro kostet 21,50 statt sonst 24,50 Euro (minus 12 Prozent). Einen sehr kleinen USB-Stick mit 128 GByte Speicher finden Schnäppchenjäger im *SanDisk Ultra Fit 128GB. Gleich mehrere Händler wollen heute für den Stick um die 18,50 statt sonst 25 Euro (minus 26 Prozent). Günstiger gab es den USB-Stick nie.

Die externe 4-TByte-Festplatte *WD My Passport Mobile in rot und *blau kostet heute 91,99 statt sonst 110 Euro (minus 16 Prozent). Ein ordentlicher Rabatt, bisher erreichte sie nie auch nur die 100-Euro-Marke. Die mit 2 TByte etwas kleinere *WD My Passport Mobile kostet heute bei diversen Händlern um die 68 statt sonst mindestens 77 Euro (minus 12 Prozent). Ihr Mac-Pendant *WD My Passport for Mac (ebenfalls mit 2 TByte) kostet auf Amazon 71,99 statt 85 Euro (minus 15 Prozent) und war bisher nie günstiger. Die externe SSD *My Passport SSD 2 TByte kommt mit USB-C-3.1-Anschluss und kostet heute 429,99 statt sonst etwa 510 Euro (minus 16 Prozent). Auch wenn die SSD damit immer noch ein großes Loch ins Portemonaie reißt, war sie bisher nie günstiger.

Bei Cyberport sind fertige Netzwerkspeicher von Western Digital in drei verschiedenen Größen deutlich reduziert. Die WD My Cloud EX2 Ultra NAS System 2-Bay 6TByte kostet 259 Euro und ist knapp 50 Euro günstiger als beim nächsten Händler. Die 8-TByte-Variante liegt während der Aktion bei 299 Euro und ist damit ebenfalls fast 50 Euro billiger. Die 12-TByte-NAS kostet 399 Euro und ist damit fast 100 Euro günstiger zu haben als bei anderen Anbietern.

Wer Speicherplatz und RAM aufstocken möchte, hat dazu heute Gelegenheit. Die NVME *Crucial P1 mit 1 TByte Speicherplatz im M.2-Format kostet 194 Euro, das sind fast 22 Euro weniger als beim nächsten Anbieter. Die SSD war noch nie so billig.

Spielekonsolen

Während die neue *PSVR mit Kamera und VR Worlds mit 199 Euro niemanden mehr hinter dem Ofen hervor lockt, sind die Angebote zu generalüberholten Playstations schon spannender. So kostet die *Playstation 4 mit Spider Man 199,99 Euro. Sonst kostet eine neue Konsole einzeln schon mindestens 300 Euro. Die ebenfalls generalüberholte *Playstation 4 Pro mit Spider Man kostet 299, statt sonst einzeln und neu mindestens 340 Euro. Erreichbar sind diese Angebote nur über die Links im Text, nicht über den Preisvergleich.

Amazon verkauft heute die *Xbox One S 1 TByte mit 2 Controllern und 3 Monate Gamepass für 288 Euro. Kein guter Deal. Wer auf die drei Monate verzichten kann und auch mit einem Monat Gamepass zufrieden ist, zahlt direkt bei Microsoft 189 Euro für das Paket. Ebenfalls nicht empfehlenswert ist das *Xbox One S 1 TByte Bundle mit Forza Horizon 4. Amazon will dafür 249 Euro, kaufen sollte man es aber bei Saturn oder Otto für 166 Euro.

Besser schaut es da schon beim *Xbox One X 1 TByte Bundle mit Fallout 76 aus. Es kostet auf Amazon 374 Euro. Bei anderen Händlern zahlt man mindestens 5 Euro mehr. Mit 379 Euro gleich teuer wie bei der Konkurrenz ist die *Xbox One X 1 TByte Forza Horizon 4 & Forza Motorsport.

Amazon verkauft heute *3 ausgewählte Switch Spiele für 70, mit dabei unter anderem *Dark Souls Remastered, *Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country und *South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe.

Außerdem hat Amazon *3 ausgewählte Switch Spiele für 100 Euro im Angebot. Mit dabei *Nintendo Labo: Multi Set, *Pokémon: Let's Go, Pickachu! und das Starlink Starter Pack.

Smart Home

Heute hat Amazon die beliebte smarte WLAN-Steckdose *TP-Link Kasa für 19,99 Euro im Angebot. Damit erreicht sie ihren bisherigen Tiefstpreis. Bisher waren für die Steckdose meist 25 Euro oder mehr fällig. Das Angebot ist *über den Textlink erreichbar.

Devolo baut nicht nur Powerline-Produkte sondern hat auch eine ganze Reihe an Smart-Home-Nachrüstlösungen, die auf den offenen Standard Z-Wave setzen. Im Test fanden wir die Lösung „durchdacht und teilweise genial“. Am Samstag bietet *Amazon zahlreiche Home-Control-Produkte günstiger an – und teilweise gibt es ordentlich Rabatt.



Mit knapp 46 Prozent Nachlass gibt es den größten Rabatt auf das *devolo Home Control Heizkörperthermostat. Diesen nachrüstbaren Regler für Heizkörper gibt es heute für 30,50 Euro, er war erst einmal so billig zu haben. Der nächst Händler nimmt 26 Euro mehr. Wer ganz neu einsteigen will, der sollte sich das *devolo Home Control Smart Heizen Paket für 157,99 Euro ansehen. Es beinhaltet zwei Thermostate, die notwendige Z-Wave-Funkzentrale sowie einen kabellosen Regler zum Einstellen der Temperatur. Das Paket ist immer wieder so günstig zu haben, heute ist es aber 72 Euro günstiger als beim nächstbesten Anbieter. Auch ist es billiger als die Komponenten einzeln zu kaufen. Selbst reduziert kostet die *devolo Home Control Zentrale heute 90,99 Euro. Das ist noch immer fast 24 Euro billiger als bei der Konkurrenz (und so günstig wie nie zuvor), aber wer die Zentrale einzeln holt, der ist schon mit zwei reduzierte Thermostaten über dem Preis des Heiz-Bundles.



Eine Alternative könnte das *devolo Home Control StarterPaket sein. Das bringt neben der Zentrale ein smarte Steckdose sowie einen Funkkontakt für Türen oder Fenster mit, um deren Zustand zu überwachen. Das Paket kostet heute 120,50 Euro, 57 Euro weniger als bei der Konkurrenz. Die Heizungsthermostate lassen sich problemlos damit verbinden, entsprechend kann man hier nachrüsten. Dazu passt auch die *devolo Home ControlAlarmsirene für 41,99 Euro. Damit spart man heute 17 Euro auf andere Anbieter, die Sirene war erst einmal so günstig.



Weitere Informationen rund um das Thema Einbruchsschutz geben wir im Ratgeber „Smart-Home-Technik gegen Dämmerungseinbrüche“.



Weitere gute Angebote haben wir beispielsweise im Smart-Home-Shop Tink entdeckt, etwa drei Nest-Rauchmelder plus Google Home Mini für 269 Euro. Bei Tink finden sich auch Netatmo-Wetterstationen oder Heizungsregler von Tado. Erreichbar sind diese Angebote nur über die Links im Text.

Sportuhren von Suunto und Polar

Wer jetzt schon gegen den Winterspeck antrainieren will, der findet heute ein paar gute *Angebote für Sportuhren von Suunto und Polar bei Amazon. Unser Highlight ist dabei der einfache Bluetooth-Brustgurt *Polar H10 Herzfrequenz-Sensoren-Set in der Größe M-XL. Er kostet heute bei Amazon 53,99 Euro, war noch nie zu einem besseren Preis zu haben und ist fast 14 Euro günstiger als bei anderen Anbietern. Der große Vorteil ist, dass er sich mit vielen Bluetooth-Geräten einfach verbindet, so dass man damit leicht eine Pulsmessung im Smartphone nachrüsten kann. Von Polar gibt es heute auch die Sportuhr *Polar M200 für 79,99 Euro, die war in 2018 noch nicht zu diesem Preis oder günstiger zu haben. Der nächste Anbieter nimmt fast 17 Euro mehr.



Neben Polar schickt der Hersteller Suunto ein paar sehr gute Angebote ins Rennen. So etwa die *Suunto 3 Fitness in „Sakura“ (vulgo Rosa). In unserem Testbericht gefiel uns an der Uhr vor allem, dass man sie komplett ohne App nutzen kann. Bei Amazon kostet sie heute 154 Euro, 22 Euro weniger als anderswo – leider nur in dieser Farbvariante. Tatsächlich war sie aber noch nie so günstig.



Günstiger ist die *Suunto Core in schwarz für 109 Euro, fast 40 Euro weniger als bei der Konkurrenz und bislang nur einmal (deutlich) billiger. Allerdings besitzt die Uhr keine integrierte Pulsmessung. Anders die *Suunto Spartan Trainer Wrist HR für 139 Euro, fast 29 Euro günstiger und nie zu einem niedrigeren Preis zu bekommen. Sie bringt zudem ein integriertes GPS mit. Wer lieber auf Pulsgurt statt optischer Messung am Handgelenk setzt, sollte die *Suunto ambit3 Peak genauer ansehen. Das Paket aus GPS-Sportuhr und Bluetooth-Brustgurt kostet heute 209 Euro, fast 57 Euro weniger als bei anderen Händlern. Sie war noch nie günstiger zu bekommen.







Netflix, Kindle Unlimited, Audible & Co.

Serien-Junkies bekommen mit *Sky Q ab sofort alle Serien von Sky und Netflix aus einer Hand - und das bis Montag zum dauerhaften Sonderpreis von 19,99 Euro monatlich. Das spart über 39 Prozent gegenüber dem regulären Preis.

Der Musik-Dienst *Amazon Music Unlimited kostet beim aktuellen Angebot für Neukunden 99 Cent für die ersten drei Monate statt 7,99 Euro im Monat.

Hörbücher-Freunde können den Abo-Dienst *Audible die ersten sechs Monate mit 50 Prozent Nachlass ausprobieren. Auch dieses Angebot gilt nur für Neukunden, die sich bis zum 26.11.2018 registrieren.

Für Kindle-Neukäufer und Bestandskunden lohnt sich ein Blick auf den *kostenlosen Probemonat von Kindle Unlimited. Abonnenten haben Zugriff auf eine Auswahl von über einer Million E-Books. Wer keine weiteren Kosten möchte, muss allerdings selbst kündigen. Amazon schreibt dazu: „Am Ende des kostenlosen 30-tägigen Kindle Unlimited Probezeitraums wird die Mitgliedschaft automatisch in ein kostenpflichtiges Abo für 9,99 EUR pro Monat verlängert. Kunden können ihr Abonnement jederzeit über Ihren Account unter 'Einstellungen' kündigen.“

Außerdem gibt es wieder 20 Prozent Rabatt auf *Warehouse-Deals, also auf Produkte mit geöffneten Verpackungen, leichten Schönheitsfehlern und Retourware. Hier muss man allerdings viel Zeit mitbringen, um zu stöbern – und genau hinzusehen. Laut dem Preisverlauf gibt es Anzeichen, dass die Preise für einige Produkte in dieser Kategorie kürzlich angehoben wurden. Wir können das aufgrund des volatilen Angebots bei den Warehouse Deals aber nicht mit Sicherheit sagen.

Kameras

Die Canon EOS 200D kostet heute bei Foto Köster und AC-Foto 759 Euro, bisher fiel ihr Preis nie unter 800 Euro. Die Sony DSC-RX10M3 Premium Bridge Kamera kostet heute bei Elektronic4you 999 Euro statt bei anderen Händlern mindestens 1150 Euro (minus 13 Prozent).

Audio

Der beliebte Multiroom-Pionier Sonos *verspricht heute auf Amazon 30 Euro Rabatt auf Sonos One, 50 Euro Rabatt auf Sonos Beam und 100 Euro Rabatt auf Sonos Sub. Um den Gutschein einzulösen, muss man auf die Detailseite des Produktes gehen und auf den Coupon klicken, um den Rabatt zu aktivieren. Danach das Produkt in den Warenkorb legen. Beim Bezahlen zieht Amazon die Ermäßigung automatisch ab.

Der *Sonos One mit Alexa ist der günstigste Sonos-Lautsprecher und kostet heute auf Amazon mit Gutschein 188 Euro. Das ist ein gutes Angebot. Der Sonos One fiel in der Vergangheit nur einmal vor etwa einem halben Jahr auf diesen Preis, kostet sonst eher 220 Euro (minus 14 Prozent).

Die smarte Soundbar *Sonos Beam kostet mit Gutscheincode auf Amazon 394 statt 427 Euro (minus 7 Prozent) und erreicht damit seinen bisherigen Tiefstpreis. Bisher fiel er nur einmal für einen Tag auf 399 Euro. Der *Sonos Sub kostet auf Amazon mit Gutschein 677 statt normalerweise 725 Euro (minus 7 Prozent). Ganz nett aber nicht berauschend. In der Vergangenheit war er bereits häufiger reduziert, zweimal fiel er dabei sogar unter die 640-Euro-Marke.

Kopfhörer

Bose Kopfhörer sind aufgrund ihres ordentlichen Sounds, des hohen Tagekomforts und des guten Noice Cancelings sehr beliebt, aber auch vergleichsweise teuer. Sogar in den kleinen *Bose QuietComfort 20 In-Ear-Kopfhörer für Apple quetscht Bose ein gutes Noice Canceling. Bisher bewegten sie sich immer um die 200 Euro, heute zahlen Käufer 129 Euro. Neben Amazon hat auch Cyberprot die kabelgebundenen Kopfhörer im Angebot.

Der *Bose QuietComfort 25 Acoustic Noise Cancelling Kopfhörer (geeignet für Apple-Geräte) kostet heute 149 Euro. Saturn hat ihn derzeit zum gleichen Preis im Angebot. Beim nächsten Händler kostet der Kopfhörer 178,95 Euro, Käufer sparen also 17 Prozent.

Der *Bose SoundSport in-ear Kopfhörer für Apple Geräte rot ist schweiß- sowie wetterfest und kommt mit extra-großen Silikonstöpseln mit Flügeln für einen guten Halt. Er kostet heute 49,99 statt 86,11 Euro und damit ganze 42 Prozent weniger. Die Android-Variante *Bose SoundSport in-ear Kopfhörer für Samsung und Android Geräte in schwarz kostet 49,99 statt 59,97 Euro (minus 17 Prozent). Beide Kopfhörer waren nie günstiger.

Amazon-Geräte

Dauerbrenner in dieser Woche sind diverse Amazon-eigenen Geräte. Frisch auf dem Markt und stark reduziert ist der *Fire TV Stick 4K (Testbericht). Statt sonst 59,99 Euro kostet er mit 39,99 Euro ganze 20 Euro (33 Prozent) weniger. Wer keinen 4K-Fernseher besitzt, kann zum *Fire TV Stick für 24,99 Euro statt sonst 39,90 Euro greifen. Das sind 15 Euro (minus 37 Prozent) weniger. Ein einmaliges Angebot ist das jedoch nicht. Wie der Preisverlauf verrät, war das Gerät schon einmal auf 25 Euro und häufiger auf 30 Euro reduziert.

Der sehr gute 2018er *Kindle Paperwhite (Testbericht) kostet 76,99 Euro statt bisher 119 Euro. Das sind 42 Euro weniger – oder minus 35 Prozent. Ein guter Deal.

Für seinen 2018er *Echo Show (Testbericht), der uns im Test überzeugte, will Amazon 179,99 Euro. Der nächstgünstigste Händler verlangt 225 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 45 Euro (minus 20 Prozent). Ebenfalls 20 Prozent günstiger als bei der Konkurrenz ist der 2018er *Echo Plus (Testbericht), der bei uns im Test die Note 1 erhielt. Er kostet 120 Euro statt 150 Euro, also 30 Euro weniger. Sowohl der *Echo Show, als auch der *Echo Plus waren bisher nie günstiger.

Der 2018er *Echo Dot (Testbericht) ist mit derzeit 29,99 Euro ein sehr günstiger Einstieg in die Echo-Welt. Unterboten wird er nur vom Vorgänger *Echo Dot mit 24,99 Euro, der den gleichen Funktionsumfang, allerdings einen deutlich schlechteren Klang bietet. Bei beiden haben sich andere Händler dem günstigen Preis angepasst. Es ist davon auszugehen, dass diese den Preis wieder anheben, sobald Amazon die Rabattaktion beendet.

Reduziert sind auch der *Echo Spot (Testbericht) mit 94,99 Euro statt 114,90 Euro (minus 17 Prozent) und der normale *Echo aus dem Jahr 2017 für 59,99 Euro statt 63,49 Euro (minus 6 Prozent). Wir empfehlen jedoch auf ein 2018er-Modell zu setzen. Welcher smarte Amazon-Lautsprecher für wen am besten geeignet ist, zeigt unser Vergleichstest der 2018er Echos.

Das Einsteiger-Tablet *Fire 7 ist mit einem reduzierten Preis von 34,99 Euro ein extrem günstiges Tablet. Bisher wollte Amazon 59,99 Euro (minus 42 Prozent). Das Tablet ist nicht im Preisvergleich, sondern über den *Fire-7-Link zu Amazon zu erreichen. Die *Fire 7 Kids Edition ist ein speziell auf Kinder optimiertes Fire 7. Es kostet 59,99 Euro statt sonst mindestens 99,99 Euro. Damit sparen sich Käufer 40 Euro (40 Prozent). Laut unserem Preisverlauf war das Tablet in der Vergangenheit maximal auf 80 Euro reduziert.

Auch das *Fire HD 8 (Testbericht) und das *Fire HD 8 Kids Edition (Testbericht) sind im Angebot. Sie kosten 59,99 Euro statt 89,99 Euro (minus 33 Prozent), beziehungsweise 84,99 Euro (bie Otto sogar nur 79,99 Euro) statt sonst 124,99 Euro (minus 32 Prozent). Beide waren bisher nie so günstig. Das Fire HD 8 Kids Edition war jedoch bereits zuvor wochenlang auf 95 Euro reduziert.

Das *Fire HD 10 ist das Flaggschiff unter den Amazon-Tablets. Es kostet heute 99,99 Euro statt 139,99 Euro (minus 29 Prozent). Seine Kinderversion *Fire HD 10 Kids Edition kostet jetzt 149,99 Euro (bei Otto und Saturn sogar nur 179,99 Euro) statt sonst 189,99 Euro (minus 21 Prozent). Auch diese beiden Tablets waren laut Preisverlauf nie günstiger. Allerdings gab es das Fire HD 10 Kids Edition zuvor wochenlang für 160 Euro.

Schnäppchen-Newsletter

Wir planen einen unregelmäßigen Schnäppchen-Newsletter, indem wir die Abonnenten über wirklich gute Angebote aus dem Technik- und Gadgetbereich informieren werden. Sie können sich jetzt schon registrieren.

Ich willige ein, dass mich Heise Medien per E-Mail über die von ihr angebotenen Zeitschriften, Online-Angebote, Produkte des heise Shops, Veranstaltungen und Software-Downloads informiert. Meine Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ich kann die Einwilligung jederzeit per E-Mail an datenservice@heise.de, per Brief an Heise Medien GmbH & Co. KG, Vertrieb & Marketing, Karl-Wiechert-Allee 10, 30625 Hannover oder durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks widerrufen. Es gilt die Datenschutzerklärung von Heise Medien.

Permalink: https://techstage.de/-3917201