Schnäppchen-Alarm bei Aldi: PlayStation 4 – lohnt sich das?

Ab dem 26. Oktober gibt es bei Aldi Nord & Süd ein Sonderangebot: Die Sony PlayStation 4 Slim 1TB in einer Special Edition im Gran-Tourismo-Design inklusive Controller und Gran Tourismo Sport für 299 Euro. Ist das ein unschlagbares Schnäppchen oder gibt es bessere Angebote?

Eine seltene Einigkeit zwischen Aldi Nord und Aldi Süd trifft auf das Engagement des Discounters, im Bereich Gaming kräftig Gas zu geben. Ab Donnerstag, den 26. Oktober 2017 gibt's die PlayStation 4 Slim in einer Sonderlackierung bundesweit zwischen Gurken, Saft und Nudeln.

Auf den ersten Blick ist das Angebot gut: Enthalten sind neben der Konsole das Spiel Gran Tourismo Sport in der Day One Edition, ein Dual-Shock-Controller sowie 10 Euro Guthaben für Aldi Life Games und ein Monatsticket für Sky. Wir ignorieren die letzten beiden Dreingaben und betrachten die Hauptbestandteile. Die PlayStation Slim 1TB ohne Sonderlackierung ist aktuell ab 269 Euro zu haben, ein schwarzer Dual-Shock-Controller der 4. Generation kostet knapp 43 Euro, die weiße GT-Sport-Edition knapp 58 Euro – ein Controller ist aber auch bei der ansonsten „nackten“ Konsole schon dabei. Dazu kommt noch das Spiel für 47 Euro, allerdings in der normalen Ausführung. Diese Komponenten ergeben zusammen einen Preis von 317 Euro (mit schwarzem Controller), Aldi-Kunden sparen also 17 Euro oder knappe 6 Prozent. Nach einem Mega-Schnäppchen sieht das nicht aus, aber Fans der Rennsportserie dürften sich über die GT-Sport-Edition freuen.

Die Ersparnis ist also niedriger, als das Angebot auf den ersten Blick versprechen mag. Dennoch zuschlagen? So einfach ist es nicht. Denn wenn man eigentlich lieber andere Genres zockt als Autorennen und das mitgelieferte Spiel überwiegend ungenutzt rumliegt, gibt es günstigere Sets.

Alternative Bundles

Es gibt beispielsweise ein Fifa18-Bundle für 345 Euro, das neben der gleichen PlayStation 4 Slim 1TB und dem Spiel Fifa18 statt GT Sport noch einen zweiten Controller enthält, Ersparnis hier ist mit 59 Euro respektive 15 Prozent deutlich darüber.

In einem anderen Bundle gibt's wieder nur einen Controller, dafür aber gleich drei Spiele: Driveclub, Uncharted 4 und The Last of us: Remastered. Kostenpunkt für dieses Set ist 360 Euro, Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf sind aber schnöde 27 Euro oder ebenfalls circa 7 Prozent – die Spiele sind nicht mehr brandaktuell und somit schon deutlich im Preis gefallen. Man sollte vor dem Kauf also genau rechnen, dabei hilft zum Beispiel der Preisvergleich von TechStage.

PlayStation 4 Pro

Wer schon einen 4K-Fernseher hat oder demnächst die Anschaffung plant, sollte um die PS4 Slim besser einen Bogen machen. Die Pro-Version der Konsole unterstützt nämlich die höhere Auflösung, während das Slim-Modell, was es bei Aldi geben wird, „nur“ Full-HD ausgibt.

Auch die Pro-Modelle gibt es als Bundle, beispielsweise die eben schon besprochenen Fifa- und GT-Sport-Ausführungen mit etwa 100 Euro Aufpreis zum Aldi-Deal. Allerdings unterstützen auch nicht alle Spiele die hohe Auflösung.

Aldi-Killer

Und jetzt kommt das Angebot, das dem Fass den Boden ausschlägt – beziehungsweise den Produktmanagern bei Aldi die Tränen in die Augen treiben dürfte. Mediamarkt und Saturn wollten oder konnten sich das Schnäppchen nämlich nicht ansehen und gehen direkt in die Vollen. Und zwar nicht erst ab dem 26. Oktober, sondern ab sofort.

Dort gibt es ebenfalls ein GT-Sport-Bundle für 299 Euro – bestehend aus Playstation 4 Slim, Spiel und Controller. Zusätzlich ist im Paket ist aber ein zweiter Dual-Shock-Controller enthalten. Das ergibt eine Ersparnis im Vergleich zum Einzelkauf von 90 Euro respektive 18 Prozent. Controller und Konsole sind allerdings nicht in der Special-Edition-Lackierung gehalten.

Fazit

Das Aldi-Angebot ist auf den ersten Blick echt klasse. Doch nach einer kurzen Rechnung kommt heraus, dass die Ersparnis gerade einmal sechs Prozent beträgt – und dass das Angebot von Mediamarkt und Saturn ein echter Deal-Buster ist.

Für echte Gran-Tourismo-Fans lohnt sich unter Umständen dennoch der Aldi-Kauf, denn Konsole und Controller tragen hier eine Sonderlackierung. Wer schon 4K im Einsatz hat oder das demnächst plant, der sollte tiefer in die Tasche greifen und sich überlegen, gleich eine Pro-Konsole anzuschaffen.

