Amazon, eBay & Co: Black-Friday-Angebote im Preischeck

Der größte Abverkaufstag des Jahres, der Black Friday, ist inzwischen über den großen Teich auch zu uns geschwappt. Große US-Onlinehändler wie Amazon und eBay überschlagen sich mit angeblichen Rabatten von 50% und mehr, und auch deutsche Anbieter mischen inzwischen kräftig mit.

Aber wie viel sind diese Rabattversprechen wirklich wert? Wir haben ausgewählte Black-Friday-Deals im Preisvergleich untersucht. In einigen Fällen sind die Deals echtes Geld wert, in anderen stimmt zwar die Prozentzahl des Rabatts – dass der Preis aber wenige Tage vor der Aktion erst kräftig erhöht wurde, steht so natürlich nicht in den Shops.

Links zu Amazon, eBay und Teufel in diesem Beitrag enthalten eine Partner-ID. TechStage bekommt u. U. Provisionen.

Amazon-Produkte

Neben Produkten gibt Amazon auch kräftigen Nachlass auf Services. Wer sich bis zum 30. November für ein Hörbuch-Abo bei Audible entscheidet, bekommt 50 Prozent Rabatt für die ersten sechs Monate und zahlt 4,95 statt 9,95 Euro. Wer sich für die Musik-Flatrate Amazon Unlimited entscheidet, bekommt die ersten drei Monate für 99 Cent.

Fast schon No-Brainer sind diverse Amazon-eigenen Produkte, darunter die Echo-Lautsprecher mit Alexa-Sprachassistent. Der kleine Echo Dot (schwarz / weiß) kostet knapp 35 statt 50 Euro (30 Prozent billiger), der „normale“ Echo (Testbericht) liegt in den Farben Anthrazit, Hellgrau und Sandstein bei 80 statt 100 Euro (minus 20 Prozent) und der Echo Plus mit integriertem ZigBee-Hub und einer Philips-Hue-Lampe (Testbericht) kostet 120 statt 150 Euro (minus 30 Prozent). Den Fire TV Stick gibt es weiterhin für 24,99 Euro statt 39,99 Euro (minus 38 Prozent).

Der günstigste Weg, erste Erfahrungen mit Sprachsteuerung und Heimautomation zu machen, ist heute allerdings nicht der Echo Plus: Wer mit dem Sprachassistenten nicht Musik hören möchte, kann zum günstigeren Echo Dot in Kombination mit dem Philips-Hue-Starterpaket mit ZigBee-Hub und zwei Leuchten für knapp 70 Euro greifen – das ist 37 Prozent billiger als sonst.

Außedem gibt es weiterhin den Kindle Paperwhite und das Amazon-Tablet Fire HD10 mit 33 beziehungsweise 28 Prozent Rabatt.

Smart Home

Los geht's mit Philips Hue: Das Starter-Set mit 2 weißen ZigBee-LED-Lampen (E27) und dem zur Steuerung notwendigen Hub kostet heute 55 statt knapp 70 Euro. Damit liegt die Ersparnis bei rund 20 Prozent, außerdem war der Preis laut unserer Aufzeichnung bei diesem Set noch nie so niedrig wie heute. Auf der Produktseite kann man auch andere Sets auswählen, etwa mit drei Lampen und Dimmer, doch den besten Preisvorteil gibt es beim oben verlinkten Starter-Set.

Noch günstiger geht's mit dem Smart-Home-Starter-Set bestehend aus dem Echo Dot, der Philips Hue Bridge und zwei passenden weißen E27 Hue-Leds für 69,99. Gegenüber dem Einzelkauf von Echo Dot und dem Philips Hue Starter-Set bei der Konkurrenz liegt die Ersparnis bei satten 37 Prozent.

Das Philips Hue White and Color Ambiance Set mit zwei E14-LED-Kerzen und Hue-Dimmschalter ist so nur bei Amazon erhältlich. Das Bundle ist mit 78,95 Euro ebenfalls interessant, da man beim Einzelkauf mindestens 110,62 Euro auf den Tisch legt. Das entspricht einer Ersparnis von über 28 Prozent. Allerdings ist kein Hue-Hub im Set enthalten, für die Verbindung zum Heimnetz – und damit zu Amazon Alexa und anderen Diensten – braucht es zusätzlich den Hub oder Amazons Echo Plus.

Das Bundle aus Hue-Lightstrip und Hue-Tischleuchte für 95,95 Euro ist mit einer Ersparnis von 25 Prozent ebenfalls ein guter Deal, wenn man bereits über einen Hue-Hub verfügt.

Die Universalfernbedienung Logitech Harmony 950 ist heute ebenfalls ein echtes Schnäppchen. Amazons Preis liegt derzeit bei 119 Euro; das günstigste Konkurrenzangebot kostet 154,99 Euro – eine Ersparnis von 23 Prozent. Das kleinere Modell Harmony 650 liegt aktuell bei 44 Euro, gegenüber dem nächst günstigsten Angebot mit 51,64 Euro entspricht das einer Ersparnis von immerhin 14 Prozent.

Wer sein Fernbedienungen durch Alexa oder Google Home ersetzen will, bekommt den Logitech Harmony Hub heute für 66 Euro. Dabei handelt es sich um ein Gateway von WLAN zu Infratot, mit der passenden App fürs Smartphone oder den Sprachassistenten lassen sich so Geräte wie Fernseher, Stereoanlagen oder Klimageräte steuern. Das beste Angebot im Preisvergleich liegt bei 89 Euro. Die Ersparnis liegt bei satten 25 Prozent. Es gibt auch ein Set aus Harmony Hub und Amazon Echo Dot zur Sprachsteuerung für 79 Euro, das entspricht einer Ersparnis von fetten 40 Prozent.

Home Entertainment

Der Full-HD-TV M5590 von Samsung ist heute in verschiedenen Größen ebenfalls im Angebot.

Für die 32-Zoll-Variante verlangt Amazon 299 Euro; die Konkurrenz mindestens 346,16 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 13 Prozent. Das 43-Zoll-Gerät kostet bei Amazon 399 Euro; sonst mindestens 462,05 Euro. Amazon ist also 13 Prozent billiger.

Die Variante mit 49 Zoll ist kein echtes Schnäppchen. Amazon verlangt 499,99 Euro; die Konkurrenz liegt bei 499,75 Euro. Die größte Variante mit 55 Zoll kostet bei Amazon 699 Euro. Hier legt der Kunde sogar noch drauf, das günstigste Angebot im Preisvergleich kostet gerade einmal 649 Euro.

Teufel Lautsprecher feiert seinen eigenen Black Friday und wirbt mit Rabatten von bis zu 50 Prozent. Die größte Ersparnis von 50 Prozent gibt's beim Kopfhörer Move Pro (Testbericht), der heute noch 65 statt knapp 130 Euro kostet – ihn gibt es derzeit auch nicht bei anderen Händlern, weswegen die Angabe stimmt.

Ganz so toll, wie sie auf den ersten Blick aussehen, sind die meisten Deals aber leider nicht. Bei anderen Produkten konnten wir aber feststellen, dass die Preise teils erst vor wenigen Tagen angehoben wurden – und viele waren auch schon mal billiger zu bekommen als heute. So ist das Ultima-40-Set derzeit für 777 statt 999 Euro zu haben, allerdings wurde der Preis erst am 4. November auf 999 Euro angehoben, und im September 2015 war das Set auch schon einmal für 699 Euro zu bekommen. Wer aber ohnehin auf der Suche nach einem Teufel-System ist, sollte die konkreten Angebote checken – und im Preisvergleich prüfen.

Den 7.2-Kanal-Receiver AVRX1400H von Denon gibt es heute bei Amazon für 333 Euro. Das beste Alternativangebot liegt bei 359 Euro. Die Einsparung beträgt immerhin 7 Prozent.

Der Bluetooth-Lautsprecher JBL Flip 4 ist bei Ebay im Angebot. Wer heute beim Online-Auktionshaus zuschlägt, zahlt 73,90 Euro und spart fast 15 Prozent gegenüber dem nächstbesten Preis von 84,90 Euro.

DVD & Blu-Ray

Für die einen sind Blu-Ray-Boxen und DVD-Sets einfallslos, für die anderen unverzichtbare Weihnachtsgeschenke. Egal, bei Amazon gibt's heute einige echte Schnäppchen, darunter Star Wars: The Complete Saga mit sechs Filmen auf neun Blu-Rays für 56 statt 62 Euro (minus 10 Prozent), die Herr der Ringe-Trilogie für 35 statt 45 Euro (minus 22 Prozent) oder Stirb Langsam 1-5 für 15 statt 18 Euro (16 Prozent billiger).

Die von uns stichprobenmäßig untersuchten Preise waren allesamt günstiger als bei der Konkurrenz. Auf der Übersichtsseite finden sich mehr Angebote für Box-Sets, darunter acht Filme von Quentin Tarantino, Akte X (komplette Serie) oder Star Trek: The Next Generation, sowie Schnäppchen zum Mitnahmepreis wie die Matrix-Trilogie für 12 Euro, die Ocean-Eleven-Trilogie für 10 Euro, die Superman-Collection mit fünf Filmen oder Hangover-Trilogie für je 13 Euro.

Smartphones

Honor feiert den Black Friday mit Angeboten im eigenen Shop, die Preise von Amazon sind allerdings ebenfalls auf den gleichen Wert gesenkt worden. So gibt es aktuell das Honor 9 (Testbericht) mit 64 GByte Speicher für 329 Euro, das sind 60 Euro weniger als gestern – und entspricht einer Ersparnis von über 15 Prozent. Das Angebot gilt für das Honor 9 in Grau, in Blau und in Schwarz.

Außerdem gibt es das Honor 6x in Grau, Silber oder Gold für 179 statt 199 Euro (minus 10 Prozent). Im Preisverlauf beider Geräte sieht man, dass die Angebote wirklich gut sind: Sie waren noch nie so günstig wie heute (Honor 9 / Honor 6x).

Das goldene Samsung Galaxy S7 mit 32 GByte Speicher steht ebenfalls auf der Liste der Amazon-Angebote. Der heutige Preis von 395 Euro ist zwar günstig, aber die Einsparung gegenüber dem nächstbesten Preis von 389 Euro beträgt gerade einmal 5 Prozent.

Das iPhone SE mit 32 GByte Speicher kostet bei eBbay heute nur 283 Euro. Das günstigste Konkurrenzangebot ist die goldene Variante, sie liegt bei 313,11 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von gut 30 Euro – oder 10 Prozent.

Das Einsteiger-Smartphone K6 von Lenovo geht heute bei eBay für 99,90 Euro über den Ladentisch. Das günstigste Angebot der Konkurrenz liegt bei 125,91 Euro. Wer hier zuschlägt, spart satte 26 Prozent.

Elektrische Zahnbürsten

Die elektrische Zahnbürste Sonicare DiamondClean von Philips in Schwarz mit Ultraschalltechnik kostet gut 111 Euro – und damit fast 25 Euro oder 17 Prozent weniger als beim nächst günstigsten Händler. Die E-Zahnbürste Philips SoniCare FlexCare gibt's heute im Doppelpack für 129 statt 175 Euro – das ist eine Ersparnis von über 26 Prozent. Die zugehörigen Bürsten sind im 6er-Pack heute mit 22 statt 27 Euro heute 19 Prozent billiger.

Nicht ganz so hoch ist die Ersparnis bei der Oral B Pro 6500, die heute mit zwei Handstücken und Timer 105 Euro kostet (minus 6 Prozent)

Fazit

Augen auf vorm Kauf! Wie wir festgestellt haben, gibt es zum Black Friday wirklich erstklassige Angebote – allerdings haben wir auch ein Vielfaches an Produkten untersucht, als wir hier publiziert haben. In anderen Fällen fühlen wir unsere Theorie bestätigt: Tatsächlich gibt es Händler und Hersteller, die ihre Preise kurz vor solchen Aktionen kräftig anheben, um sie danach mit hohem Rabatt anzupreisen. Wir empfehlen grundsätzlich vorm Kauf einen Blick in den Preisvergleich – und da auch in den Preisverlauf, um einschätzen zu können, wie gut ein Deal wirklich ist.

