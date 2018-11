Amazon-Deals vom Montag: Echo, 4K-TVs, Arlo, Paperwhite

Amazon flutet den Markt zur Cyber-Monday-Woche mit zehntausenden Angeboten. Überblick verloren? Wir helfen. Das sind die spannendsten Schnäppchen und Deals.

Die Cyber-Monday-Woche bei Amazon hat begonnen. Bis zum 26. November 2018 freuen sich Schnäppchen-Jäger über unzählige Angebote. Aber nicht nur Amazon bietet in dieser Woche zehntausende Angebote, auch andere Händler ziehen mit – da verliert man schnell den Überblick. Deswegen begleiten wir die Rabattaktionen und zeigen hier täglich aktualisiert eine Auswahl der besten Tagesangebote. Auch der Blick auf den Schnäppchen-Beitrag unsere Kollegen von heise Download lohnt sich.

Dabei vergleichen wir den Angebotspreis mit dem günstigsten Preis anderen Händler und beachten auch die Preisentwicklung. So fällt sofort auf, wenn ein Händler kurz vor Beginn der Rabattaktion den Preis erhöht, damit die Ermäßigung höher erscheint.

Unter den jeweiligen Abschnitten binden wir einen Preisvergleich ein, der den tatsächlich günstigsten Preis anzeigt und direkt zum Verkäufer führt. Häufig ziehen Händler nach und passen sich den Amazon-Angebotspreisen an, um höher gelistet zu werden. Deshalb kann es zu Unstimmigkeiten zwischen Text und Preisvergleich kommen. Sobald uns derartiges auffällt, passen wir es an. Über Hinweise in den Kommentaren sind wir dankbar. Sollte ein Amazon-Angebot nicht im Preisvergleich auftauchen, ist es immer über den *Sternchen-Link erreichbar.

Echo-Deals

Für seinen 2018er *Echo Show (Testbericht), der uns im Test überzeugte, will Amazon 179,99 Euro. Der nächstgünstigste Händler verlangt 225 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 45 Euro (minus 20 Prozent). Ebenfalls 20 Prozent günstiger als bei der Konkurrenz ist der 2018er *Echo Plus (Testbericht), der bei uns im Test die Note 1 erhielt. Er kostet 120 Euro statt 150 Euro, also 30 Euro weniger. Sowohl der *Echo Show, als auch der *Echo Plus waren bisher nie günstiger.

Der 2018er *Echo Dot (Testbericht) ist mit derzeit 29,99 Euro ein sehr günstiger Einstieg in die Echo-Welt. Unterboten wird er nur vom Vorgänger *Echo Dot mit 24,99 Euro, der den gleichen Funktionsumfang, allerdings einen deutlich schlechteren Klang bietet. Bei beiden haben sich andere Händler dem günstigen Preis angepasst. Es ist davon auszugehen, dass diese den Preis wieder anheben, sobald Amazon die Rabattaktion beendet.

Reduziert sind auch der *Echo Spot (Testbericht) mit 94,99 Euro statt 114,90 Euro (minus 17 Prozent) und der normale *Echo aus dem Jahr 2017 für 59,99 Euro statt 63,49 Euro (minus 6 Prozent). Wir empfehlen jedoch auf ein 2018er-Modell zu setzen. Welcher smarte Amazon-Lautsprecher für wen am besten geeignet ist, zeigt unser Vergleichstest der 2018er Echos.

Amazon-Angebote

Wie im letzten Jahr bietet Amazon diverse eigene Dienste zum Ausprobieren zu reduzierten Preisen an. Der Musik-Dienst *Amazon Music Unlimited kostet beim aktuellen Angebot für Neukunden 99 Cent für die ersten drei Monate statt 7,99 Euro im Monat.

Hörbücher-Freunde können den Abo-Dienst *Audible die ersten sechs Monate mit 50 Prozent Nachlass ausprobieren. Auch dieses Angebot gilt nur für Neukunden, die sich bis zum 26.11.2018 registrieren.

Außerdem gibt es wieder 20 Prozent Rabatt auf *Warehouse-Deals, also auf Produkte mit geöffneten Verpackungen, leichten Schönheitsfehlern und Retourware. Hier muss man allerdings viel Zeit mitbringen, um zu stöbern – und genau hinzusehen. Laut dem Preisverlauf gibt es Anzeichen, dass die Preise für einige Produkte in dieser Kategorie kürzlich angehoben wurden. Wir können das aufgrund des volatilen Angebots bei den Warehouse Deals aber nicht mit Sicherheit sagen.

4K TVs von LG

So richtig fette Rabatte sind bei Fernsehern selten. Doch heute sind tatsächlich ein paar Deals dabei, die sich lohnen. Den Anfang machen TV-Geräte von LG mit Direct-Lit. Der 43-Zoll-Fernseher *LG 43UK6300LLB mit Ultra HD, Triple Tuner und 4K Active HDR kostet reduziert 319,99 Euro. Bei anderen Händlern werden mindestens 363,91 Euro fällig. Käufer sparen sich also 44 Euro (minus 12 Prozent). Günstiger war das Gerät bisher nie. Der 65-Zoll-TV *LG 65UK6300LLB stammt aus der gleichen Reihe und ist ebenfalls heute stark rabattiert. Er kostet 699,99 Euro statt sonst 869 Euro und ist damit 169 Euro (minus 19 Prozent) günstiger.

Schon deutlich geringer fällt der Rabatt beim 55-Zoll-Gerät *LG 55UK6400PLF aus. Der 4K-Fernseher kostet heute 499,99 Euro statt 509 Euro (minus 2 Prozent). Der *LG 75UK6500PLA ist mit seinen 75 Zoll der größte Edge-Lit-Fernseher mit 4K im Angebot. Er kostet heute 1299,99 Euro statt sonst 1399 Euro. Käufer sparen sich also 99 Euro, beziehungsweise 7 Prozent.

De 75-Zoll-Bolide *LG 75SK8100PLA mit 4K, Triple Tuner, 4K Cinema HDR, Dolby Vision/Atmos, ist einer von zwei LG-Fernsehern mit Edge-Lit und Nano-Cell-Display, vergleichbar mit Samsungs QLED-Serie. Er kostet mit 1499 Euro statt 1778,95 Euro ganze 279 Euro (minus 16 Prozent) weniger als sonst. Der 49-Zoll-Fernseher *LG 49SK8100LLA kommt aus der gleichen Reihe und kostet heute 499 Euro statt sonst mindestens 639 Euro. Käufer sparen sich so 139 Euro (minus 22 Prozent).

OLED-TVs markieren die derzeitige Königsklasse unter den TV-Panels. Ihr großer Vorteil: Jeder Pixel leuchtet selbst und kann sich für ein nahezu perfektes Schwarz komplett ausschalten. Einen vergleichsweise günstigen Einstieg bietet der 55-Zoll-Fernseher *LG OLED55B8LLA. Er kostet heute 1199,99 Euro statt sonst 1238 Euro. Das entspricht lediglich einem Rabatt von 38 Euro (minus 3 Prozent). Trotzdem war das Gerät bisher nie günstiger.

Der *LG OLED65B8LLA ist zwar nur 10 Zoll größer, mit 1899,99 Euro aber deutlich teurer. Trotzdem ist er 100 Euro (minus 5 Prozent) günstiger als bei anderen Händlern. Nochmal gut 10 Zoll drauf und es wird richtig teuer. Das 77-Zoll-Gerät *LG OLED77C8LLA kostet heute 4599,99 Euro statt 4899 Euro. Damit sparen sich Käufer 299 Euro (minus 6 Prozent). Allerdings war das Gerät erst vor wenigen Tagen bei einem Händler für 4444 Euro zu haben. Eine gute Übersicht über aktuelle 4K-Fernseher und die verschiedenen Technologien haben wir in der Kaufberatung UHD-TVs: 4K-Fernseher für jeden Gelbeutel zusammengefasst.

Speicherkarten und Datenträger von Sandisk und WD

Die *WD Elements Portable ist eine externe Festplatte mit einem Datenvolumen von 2 TByte und USB 3.0. Sie kostet heute 59 Euro statt sonst mindestens 66,38 Euro. Die Ersparnis von 7,38 Euro entspricht einem Minus von 11 Prozent. Die externe Festplatte *WD My Book Desktop mit 8 TByte und 256 Bit AES-Hardwareverschlüsselungkostet kostet heute 143,99 Euro statt 184,47 Euro, das entspricht einer Ersparnis von 40,48 Euro (minus 22 Prozent). Ein guter Preis für eine Festplatte, die bei uns im Testbericht ordentlich abschnitt.

Die interne 3,5-Zoll-Festplatte *WD Red 4 TByte SATA mit 6 Gbit/s, 64 MByte internen Speicher und 5400 Umdrehungen/min kostet heute 119 Euro. Käufer sparen sich im Vergleich zu den sonst fälligen 134,85 Euro 15,85 Euro (minus 12 Prozent). Wir empfehlen dazu unseren NAS-Vergleichstest. Das 2-Bay-NAS *WD My Cloud EX2 Ultra 8 TByte kostet heute 285,99 Euro statt sonst 349 Euro und damit 63 Euro (minus 18 Prozent) weniger als bei anderen Händlern.

Die Micro-SD-Karte *Sandisk Ultra 200 GByte Class 10 inklusive eines Adapters schafft bis zu 100 MBit/s. Sie kostet heute 30,99 Euro statt sonst mindestens 34,98 Euro. Käufer sparen 4 Euro, beziehungsweise 11 Prozent. Die interne 2,5-Zoll-SSD *Sandisk SSD Plus 960 GByte Sata III kostet heute 139,99 Euro statt sonst 165 Euro und ist demnach 25 Euro (minus 15 Prozent) günstiger.

Das USB-C-Laufwerk *Sandisk Ultra 128 GByte kostet heute 26,50 Euro und ist damit gut 5,24 Euro (minus 17 Prozent) günstiger als der Konkurrenzpreis von 31,74 Euro. Die Class-10-SDXC-Speicherkarte *Sandisk Extreme Pro 128 GByte mit bis zu 95 MBit/s kostet im Tagesangebot der Cyber-Monday-Week 37,99 Euro statt sonst 46,12 Euro. Käufer sparen gut 8 Euro (minus 18 Prozent).

Arlo Kameras

Die Kamera-Systeme vor Arlo sind beliebt, aber auch sehr teuer. Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, sich ein System von Arlo zu leisten, findet heute dafür gute Argumente. So verkauft Amazon das *Arlo Pro 2 Smart Home 1 HD-Überwachungskamera-Sicherheitssystem mit einer Kamera für Nachsicht und 2-Wege-Audio für 258,99 Euro statt sonst mindestens 349,99 Euro. Das sind 91 Euro, beziehungsweise 26 Prozent weniger. Der Preisverlauf zeigt, dass dieses Set sonst konstant teurer ist und in der Vergangenheit nur einmal kurz auf 277 Euro fiel. Jede zusätzliche *Arlo Pro 2 Smart Home Überwachungskamera kostet einzeln 195,99 Euro statt sonst 244,63 Euro (minus 20 Prozent).

Etwas günstiger sind die Vorgängerkameras *Arlo Pro Smart Home 1 HD-Überwachungskamerasystem (Testbericht) mit einer Kamera, Nachtsicht und Sirene für 210,99 Euro statt sonst 244 Euro (minus 14 Prozent). Jede weitere *Arlo Pro Smart Home Kamera kostet 162,99 Euro statt sonst mindestens 189,99 Euro und damit 27,50 Euro (minus 14 Prozent) weniger.

Die kabellose LTE-Kamera *Arlo Go Indoor-/Outdoor LTE HD Überwachungskamera kostet 246,99 Euro. Andere Händler wollen für sie sonst mindestens 337 Euro, was einer Ersparnis von 90 Euro (minus 27 Prozent) entspricht. Die Kamera war bereit einmal auf 290 Euro reduziert, ist aber ansonsten sehr preisstabil.

Das wetterfeste und kabellose Licht-Set mit Bewegungsmelder *Arlo Smart Home Security Light Set kostet heute 111,99 Euro statt sonst mindestens 149,99 Euro (minus 25 Prozent). Amazon verkauft die Kameras auch im Bundle, mehr dazu direkt auf der *Arlo-Produktseite.

Nerf-Guns

Neben der Technik gibt es Angebote für die Schaumstoffpfeil verschießenden Spielzeugpistolen von Nerf. Unsere zwei Tipps fürs Büro oder Kinderzimmer sind der Revolver *Nerf N-Strike Elite XD Strongarm für 11,79 Euro (7,43 Euro billiger) und die Pumpgun *N-Strike Elite Surgefire für 18,99 Euro (5,49 Euro Ersparnis). Beide sind so günstig wie lange nicht mehr bzw wie noch nie. Alternativ gibt es heute den *N-Strike Elite Disruptor für 10,79 Euro. Der ist aber nicht das beste Schnäppchen sondern taucht regelmäßig um die zehn Euro auf.



Wer lieber einen Präzisions-Blaster mit mehr Reichweite sucht, dem bietet Amazon die *N-Strike Elite AccuStrike Alphahawk mit Trommel für 20,49 Euro sowie die *N-Strike Elite AccuStrike Raptorstrike mit zwei Magazinen für 37,79 Euro an. Letztere war noch nie günstiger zu haben, wer heute zuschlägt, der spart 8,23 Euro auf das nächste Angebot.

Technisch interessant ist der *N-Strike Elite Modulus ECS-10 Blaster, den Amazon heute für 32,49 Euro verkauft (8,07 Euro günstiger). Die Modulus-Serie von Nerf lässt sich mit Anbauten umrüsten. So lässt sich hier etwa der Lauf an- und abbauen, ein Visier aufsetzen oder die Schulterstütze anpassen. Perfekt für alle, die Playerunknown’s Battleground im Büro aufleben lassen wollen. Der Blaster benötigt *4 AA Batterien und ist erst zum zweiten Mal in diesem Jahr so günstig zu haben.



Sparen kann man sich den *12-Pack Accustrike Darts. Der ist zwar heute mit 3,09 Euro zu haben, laut dem Preisverlauf bei unserer Partnerseite gibt es regelmäßig Angebote um einen Euro. Da lohnt es sich eher, einen Preisalarm einzurichten.

Software / Games

Die Dauerlizenz der neuesten Version der umfangreichen *Office-Suite mit Word, Excel und PowerPoint 2019 gibt es am Montag mit knapp 94,99 Euro um etwa 19 Prozent günstiger. Windows-10-Nutzer erhalten OneNote obendrauf. Xbox-Gamer erhalten die *dreimonatige Xbox-Goldmitgliedschaft heute knapp 30 Prozent günstiger, für nur 11,99 Euro statt sonst 16,99 Euro.

Die bekannte Sicherheits-Suite *Kaspersky Internet Security 2019 Standard kostet heute auf Amazon 29,99 Euro. Allerdings gibt es sie im Netz noch einen Euro günstiger. Achtung, Schein-Schnäppchen! *Red Dead Redemption 2 ist schon jetzt ein Kultspiel. Nun gibt's das Hype-Game bei Media Markt aktuell für 55,99 Euro. Allerdings bieten es verschiedene Händler im Netz günstiger an. Der günstigste Preis liegt dort bei 49,99 Euro. Auch dieses Beispiel zeigt: Augen auf beim Schnäppchen-Kauf.

Fire TV & Kindle Paperwhite

Gerade erst bei uns im Test, schon bei Amazon im Angebot: Der sehr gute 2018er *Kindle Paperwhite (Testbericht) kostet 79,99 Euro statt bisher 119 Euro. Das sind ganze 39 Euro weniger – oder minus 33 Prozent. Ein guter Deal.

Ebenfalls frisch auf dem Markt und schon reduziert ist der *Fire TV Stick 4K (Testbericht). Statt sonst 59,99 Euro kostet er mit 39,99 Euro ganze 20 Euro (33 Prozent) weniger. Wer keinen 4K-Fernseher besitzt, kann zum *Fire TV Stick für 24,99 Euro statt sonst 39,90 Euro greifen. Das sind 15 Euro (minus 37 Prozent) weniger. Ein einmaliges Angebot ist das jedoch nicht. Wie der Preisverlauf verrät, war das Gerät schon einmal auf 25 Euro und häufiger auf 30 Euro reduziert.

Fire Tablets

Das Einsteiger-Tablet *Fire 7 ist mit einem reduzierten Preis von 34,99 Euro ein extrem günstiges Tablet. Bisher wollte Amazon 59,99 Euro (minus 42 Prozent). Das Tablet ist nicht im Preisvergleich, sondern über den *Fire-7-Link zu Amazon zu erreichen. Die *Fire 7 Kids Edition ist ein speziell auf Kinder optimiertes Fire 7. Es kostet 59,99 Euro statt sonst mindestens 99,99 Euro. Damit sparen sich Käufer 40 Euro (40 Prozent). Laut unserem Preisverlauf war das Tablet in der Vergangenheit maximal auf 80 Euro reduziert.

Auch das *Fire HD 8 (Testbericht) und das *Fire HD 8 Kids Edition (Testbericht) sind im Angebot. Sie kosten 59,99 Euro statt 89,99 Euro (minus 33 Prozent), beziehungsweise 84,99 Euro statt sonst 124,99 Euro (minus 32 Prozent). Beide waren bisher nie so günstig. Das Fire HD 8 Kids Edition war jedoch bereits zuvor wochenlang auf 95 Euro reduziert.

Das *Fire HD 10 ist das Flaggschiff unter den Amazon-Tablets. Es kostet heute 99,99 Euro statt 139,99 Euro (minus 29 Prozent). Seine Kinderversion *Fire HD 10 Kids Edition kostet jetzt 149,99 Euro statt sonst 189,99 Euro (minus 21 Prozent). Auch diese beiden Tablets waren laut Preisverlauf nie günstiger. Allerdings gab es das Fire HD 10 Kids Edition zuvor wochenlang für 160 Euro.

