Amazon-Deals am Sonntag: Sony-TV, Akkubohrer & Gaming

Amazon steckt mitten in der Cyber-Monday-Woche. Seit Montag gibt es hunderte von Produkten zu reduzierten Preisen. Doch sind die Preise wirklich gut? Wir machen den Check und zeigen die wirklichen Schnäppchen.



In diesem Beitrag gibt es Links zu Amazon, die mit einer Partner-ID verknüpft sind. TechStage bekommt u. U. eine Provision von Amazon.

Zu den heutigen Top-Angeboten zählen Fernseher von Sony von 43 bis 65 Zoll, Akkuschrauber von Makita, Elektrozahnbürsten und diverse Gaming-Angebote. Außerdem hoch im Kurs sind die weiterhin erhältlichen Bundles aus Philips Hue und Amazon Echo mit bis zu 30 Prozent Rabatt. Ansonsten gibt es weiterhin kräfitgen Rabatt auf die Amazon-eigenen Produkte und Dienste wie Music Unlimited (3 Monate für 99 Cent) oder 50 Prozent Nachlass auf Hörbücher im Rahmen eines Audible-Abos für sechs Monate.

Home Entertainment

Unter den diversen Angeboten von Sony gibt es heute beispielsweise den 55-Zoll-Fernseher KD-55XE7004 für 649 Euro. Der Preis war zuletzt 849 Euro, was einem Rabatt von 200 Euro oder knapp 24 Prozent entspricht. Auch im Preisverlauf ist das Angebot gut, das Gerät war noch nie für weniger als 699 Euro zu haben. Allerdings sind die exakten Modellnummern oft nur bei Amazon gelistet, im Preisvergleich haben wir daher auch offensichtlich baugleiche Modelle mit minimal anderer Seriennummer berücksichtigt. In diesem Fall betrifft das den Sony KD-55XE7005, der bei anderen Händlern mit 699 Euro aber auch teurer ist.

Das kleinere 43-Zoll-Modell KD-43XE7004 kostet 500 Euro, das ist zwischen 90 und 100 Euro günstiger als sonst (minus 15 Prozent). Der 49-Zöller KD-49XE7004 kostet 579 Euro. Das ist zwar über 19 Prozent billiger als gestern (719 Euro), das Schwestermodell KD-49XE7005 ist bei diversen anderen Händlern aber zum gleichen Preis zu haben.Zuletzt gibt es noch den großen 65-Zoll-TV Sony KD-65XE7004 für 1212 Euro. Das ist 87 Euro respektive knapp 7 Prozent billiger als gestern, andere Händler bieten ein ähnliches Modell ab 1256 Euro an.

Außerdem sind Blu-ray-Player, Audio-Systeme und Soundbars im Angebot.

Elektro

Den Makita-Akkubohrschrauber gibt es mit zwei 4-Ah-Akkus heute für 112 Euro, im Vergleich zu anderen Händlern ist das 19 Euro oder knapp 15 Prozent günstiger. Der Akku-Knickschrauber von Makita kostet knapp 100 Euro samt Transportkoffer, das ist 18 Euro oder 15 Prozent unter dem Preis der Konkurrenz.

Nicht fürs Grobe hingegen ist das Angebot elektrischer Zahnbürsten. Während die Nachlässe der Oral-B-Modelle nicht der Rede wert sind, lohnt sich der Blick auf die Philips Sonicare Flexcare Platinum. Sie kostet heute knapp 115 Euro, das entspricht einer Ersparnis von knapp 30 Euro beziehungsweise 20 Prozent im Preisvergleich. Zugehörige Ersatzbürsten gibt es im Viererpack für gut 20 Euro, sie sind immerhin 7 Prozent günstiger.

Außerdem gibt es heute diverse Staubsauger. Dyson ist leider nicht mehr von der Partie, im Premium-Segment ist beispielsweise ein Bosch Relaxx'x Pro Silence für 200 statt 225 Euro im Angebot (minus 11 Prozent), Deutlich günstiger und stärker rabattiert ist der Siemens VSZ31455 für 90 statt 120 Euro (minus 25 Prozent).



Gaming

Die PlayStation 4 steht schon die ganze Woche hoch im Rabatt-Kurs. Im heutigen Angebot lohnt sich vor allem das Bundle aus PS4 Slim 1TB mit Star Wars Battlefront und zwei Controllern für 299 Euro. Im Preisvergleich kostet dieses Set mindestens 370 Euro, die Ersparnis beträgt somit 19 Prozent.

Außerdem gibt es zwei VR-Bundles, jeweils bestehend aus PlayStation VR, Kamera und VR Worlds, dazu gibt es entweder die Rennsimulation Gran Turismo Sports oder das Open World Fantasy-Spiel Skyrim. Beide Sets kosten 299 Euro. Andere Händler verkaufen das Set zum gleichen Kurs, wie der Preisvergleich zeigt. Trotzdem ist das Angebot gut: Letzte Woche hat das Bundle noch über 370 Euro gekostet, die Ersparnis beträgt ebenfalls 19 Prozent.

Zusätzlich gibt es PlayStation Plus für 12 Monate für knapp 45 Euro. Der Preis ist nicht schlecht, andere Händler wie Saturn haben aber mitgezogen. Im Sommer war das gleiche Paket für wenige Tage sogar schon für 35 Euro zu haben.

Für die Freunde der analogen Unterhaltung gibt es heute diverse Brettspiele billiger. Darunter befinden sich allerdings eher Klassiker, die in jeden Spieleschrank gehören, etwa Jenga (9 Euro, minus 30 Prozent) oder Das verrückte Labyrinth (ebenfalls 9 Euro, minus 40 Prozent). Ergänzt wird das um diverse Varianten wie Monopoly Banking Ultra (24 Euro, minus 4 Prozent) oder Jenga Gold für 9 Euro, das bei anderen Händlern aber günstiger zu haben ist.

Darüber hinaus hat Amazon noch diverse Produkte für PC-Gamer im Angebot, darunter Eingabegeräte von Tastaturen über Mäuse bis zu Gamepads und Joysticks, Headsets und Notebooks von Razer. Vor dem Kauf empfehlen wir einen kurzen Blick in den Preisvergleich.

Echo-Bundles

Während die Echo-Serie schon die ganze Woche stark reduziert ist, sind heute vor allem Bundles der verschiedenen Echo-Modelle mit Philips Hue interessant. So gibt es den Echo Dot in Kombination mit Hue-Brudge und zwei weißen LEDs für 90 Euro. Im Vergleich zu den ohnehin schon reduzierten Echo-Preisen im Einzelkauf (108 Euro) ist das eine Ersparnis von fast 17 Prozent, im Vergleich zum Normalpreis des Echo Dot sparen Käufer sogar 27 Prozent.

Das gleiche Set kostet zusammen mit dem Echo 2 knapp 140 Euro (minus 19 Prozent), mit Echo Show 280 Euro (minus 4 Prozent).

Andere Bundles kombinieren drei farbige Hue-Lampen mit Bridge, Taster und Echo 2 (175 Euro, minus 30 Prozent zum Normalpreis) oder Echo Show (380 Euro, minus 4 Prozent).

Warehouse Deals

Produktrückläufer verkauft Amazon häufig als sogenannte Warehouse Deals weiter. Die Produkte sind technisch einwandfrei, haben aber geöffnete Verpackungen und teilweise Gebrauchsspuren, das ist aus der Produktbeschreibung ersichtlich. Käufer der Warehouse Deals können die Ware trotzdem zurückgeben.

In dieser Woche gibt Amazon zusätzlich auf den normalen Nachlass im Vergleich zur Neuware 20 Prozent auf alles, darunter Rubriken wie Handys & Zubehör, Heimkino und Games & Konsolen. Der zusätzliche Rabatt wird an der Kasse abgezogen, allerdings sollte man durchaus etwas Zeit mitbringen und muss stöbern, um passende Angebote zu finden. Ein virtueller Lagerverkauf eben.

Fire TV Stick

Bereits seit einigen Tagen bietet Amazon seinen Fire TV Stick zum Anschluss an einen Fernseher ab Mitternacht mit 38 Prozent Nachlass an. Der Stick kostet dann 24,99 Euro statt regulär 39,99 Euro. Der Stick hat integriertes WLAN und einen HDMI-Ausgang und streamt Inhalte von Amazons eigener Video-Plattform, aber auch von anderen Anbietern wie Netflix, Youtube oder den Mediatheken der TV-Sender. Zwar handelt es sich dabei um ein Amazon-eigenes Produkt, bei dem Preisvergleiche mit der Konkurrenz immer etwas schwierig sind – doch zu diesem Preis ist der Stick ein echter No-Brainer.

Die 4K-Version Fire TV kostet knapp 80 Euro und ist derzeit nicht rabattiert.

Audible zum halben Preis

Die Cyber-Monday-Woche ist ein guter Zeitpunkt für Hörbuch-Fans, um Audible auszuprobieren. Wer das Abo bis zum 30. November abschließt, zahlt für die ersten sechs Monate 4,95 Euro statt 9,95. Dafür darf man sich als Kunde jeden Monat ein neues Hörbuch aussuchen und behält das auch nach Ende des Abos.

Die Ersparnis im Vergleich zum Normalpreis beträgt 50 Prozent respektive 30 Euro über den kompletten Angebotszeitraum.

Alexa & Echo

Seit 20. November gibt Amazon kräftigen Nachlass auf die hauseigenen Echo-Lautsprecher mit Alexa-Sprachsteuerung (Übersicht). Hier geht es zu unseren ausführlichen Testberichten zu den Modelle Echo (2. Generation) und Echo Plus. Bestes Angebot ist der „kleine“ Echo Dot (weißes Modell) für derzeit 35 statt 50 Euro (minus 30 Prozent).

Das Modell Echo Plus (weiße Ausführung) mit integriertem Zigbee-Hub kostet knapp 120 statt 150 Euro, ist also 30 Prozent billiger. Und der Echo der 2. Generation (auch in Hellgrau und Sandstein zu haben) ist mit 79,99 Euro ebenfalls 20 Prozent billiger als zum Normalpreis (99,99 Euro).

Da es sich bei den Echos um Amazon-eigene Produkte handelt, bei denen der Shopping-Riese die Preise quasi selbst diktiert, handelt es sich dabei tatsächlich um sehr günstige Angebote. Andere Shops können diese Preise nicht unterbieten.

E-Book-Reader & Tablets

Den Kindle Paperwhite gibt es derzeit für 80 statt 120 Euro (33 Prozent billiger), das Tablet Fire HD 10 immerhin mit 28 Prozent Nachlass (130 statt 180 Euro). Das ist deutlich weniger, als die Produkte bei günstigeren Online-Shops als Amazon außerhalb des Cyber-Mondays kosten.

Wer mit den Einschränkungen der Amazon-Tablets leben kann, macht hier ein tolles Schnäppchen. Andere Tablets mit 10-Zoll-Display und Full-HD-Auflösung kosten aktuell im Preisvergleich mindestens 146 Euro, wobei die Speicherausstattung von 32 GByte arg wenig ist und Amazon sich das Upgrade auf 64 GByte mit 40 Euro Aufpreis gut bezahlen lässt. Da es aber einen microSD-Speicherkartenslot gibt, ist dieser Nachteil wohl vertretbar.

Schwerer mag da der Einsatz des Android-Abkömmlings Fire OS wirken. Es gibt weder die Google-Dienste noch den Play Store, stattdessen muss man sich mit dem App-Angebot von Amazon begnügen. Dafür können Prime-Kunden ihre Serien und Filme aber lokal auf dem Tablet speichern und unterwegs ohne Internet-Verbindung ansehen.

Weitere Angebote

Unsere Kollegen von heise downloads haben einen Überblick über die aktuellen Deals und Blitzangebote. Hier gibt's die Übersicht der Amazon-Deals.

