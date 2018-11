Amazon-Deals Mittwoch: Bose, 4K-TVs, Smart Home & PS4

Amazon flutet den Markt zur Cyber-Monday-Woche mit zehntausenden Angeboten. Überblick verloren? Wir helfen. Das sind die spannendsten Schnäppchen und Deals.

Die Cyber-Monday-Woche bei Amazon hat begonnen. Bis zum 26. November 2018 freuen sich Schnäppchen-Jäger über unzählige Angebote. Aber nicht nur Amazon reduziert in dieser Woche zehntausende Produkte im Preis, auch andere Händler ziehen mit – da verliert man schnell den Überblick. Deswegen begleiten wir die Rabattaktionen und zeigen hier täglich aktualisiert eine Auswahl der besten Tagesangebote. Wer auch in Zukunft keine Schnäppchen mehr verpassen möchte, findet ganz unten im Text die Möglichkeit, sich für unseren Newsletter anzumelden. Auch der Blick auf den Schnäppchen-Beitrag unsere Kollegen von heise Download lohnt sich.

Dabei vergleichen wir den Angebotspreis mit dem günstigsten Preis anderen Händler und beachten auch die Preisentwicklung. So fällt sofort auf, wenn ein Händler kurz vor Beginn der Rabattaktion den Preis erhöht, damit die Ermäßigung höher erscheint.

Unter den jeweiligen Abschnitten binden wir einen Preisvergleich ein, der den tatsächlich günstigsten Preis anzeigt und direkt zum Verkäufer führt. Häufig ziehen Händler nach und passen sich den Amazon-Angebotspreisen an, um höher gelistet zu werden. Deshalb kann es zu Unstimmigkeiten zwischen Text und Preisvergleich kommen. Sobald uns derartiges auffällt, passen wir es an. Über Hinweise in den Kommentaren sind wir dankbar. Sollte ein Amazon-Angebot nicht im Preisvergleich auftauchen, ist es immer über den *Sternchen-Link erreichbar.

Fernseher

Samsung hat heute drei 4K-Fernseher aus der NU-Reihe in drei verschiedenen Größen im Angebot. Eines der Angebote ist gut, ein weiteres okay und das dritte ein Fake-Schnäppchen. Den Anfang macht der 58-Zoll-Fernseher *Samsung NU7179. Er ist erst seit etwa einem Monat auf dem Markt und erfährt heute seine erste größere Preissenkung. Er kostet 549,99 statt 589 Euro beim nächsten Händler. Das entspricht einer Ersparnis von 39 Euro, beziehungsweise 7 Prozent.

Wer es richtig groß mag, kann sich den 75-Zoll-Boliden *Samsung NU8009 genauer anschauen. Er kostet heute 1699,99 statt 1799 Euro (minus 6 Prozent). Allerdings war das Gerät in den letzten Wochen schon mehrfach zu dem Preis bei verschiedenen Händlern zu kaufen, auch wenn sein Preis seit März 2018 konstant fällt.

Darf es noch eine Ecke fetter sein? Der *Samsung NU8009 bietet eine Diagonale von 82 Zoll und kostet heute 2399,99 Euro auf Amazon im Tagesangebot. Aber Vorsicht! Denn dieses Gerät gibt es bei der Konkurrenz schon seit Wochen für 2349 Euro zu kaufen.

Die drei LG-Fernseher, die sich heute im Amazon Tagesangebot befinden, waren allesamt nie günstiger als heute. Sie bieten neben 4K außerdem einen Triple Tuner, HDR und LGs smartes WebOS.

Der 55 Zoll große *LG 55UK7550LLA kostet heute 615 statt 679,99 Euro (minus 9 Prozent). Der ebenfalls 55 Zoll große *LG 55UK6300LLB ist mit 449,99 Euro sogar noch etwas günstiger. Beim nächsten Händler zahlen Käufer 519 Euro (minus 13 Prozent). Allerdings war das Gerät vor wenigen Wochen schon für knapp 460 Euro im Handel. Etwas größer ist der *LG 65UK7550LLA mit 65 Zoll. Er kosten 899 statt 999 Euro (minus 10 Prozent).

Die drei Fernsehgeräte von Telefunken, die es heute reduziert auf Amazon gibt, können allesamt 4K / UHD, haben einen Triple Tuner sowie smart Features und kommen in drei Größen. Keines der Geräte war bisher günstiger als heute.

Den *Telefunken XU55D401 mit 55 Zoll gab es bisher nie unter 430 Euro. Heute kostet er 379,99 statt 469 Euro (minus 19 Prozent) beim nächstgünstigen Händler. Das 43-Zoll-TV-Gerät *Telefunken XU43D401 kostet 279,99 statt 359 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von stolzen 22 Prozent. Allerdings befindet sich das Gerät noch nicht im Preisvergleich, am schnellsten geht es *über diesen Link. Der mit 40 Zoll kleinste reduzierte Ferseher ist der *Telefunken XU40E411. 269,99 statt 329,99 Euro (minus 18 Prozent).

Neben Samsung, LG uns Telefunken gibt es weitere Fernseher weniger bekannter Marken im Amazon-Angebot. Ein echtes Schnäppchen ist der *DYON Live 40 Pro-X. 199 Euro für ein 40-Zoll-Gerät ist eher ungewöhnlich. Sonst kostet das Gerät immer um die 250 Euro (minus 20 Prozent). Wenig verwunderlich, dass der Fernseher für den Preis nur mit Full-HD auflöst.

Der 65 Zoll große *Thomson 65UD6326 Fernseher bietet 4K / UHD, HDR, Dolby Digital Plus, T-Cast und einen Trible Tuner. Er kostet heute 749,99 statt 859,99 Euro (minus 13 Prozent). Er wird nur von Amazon verkauft, ist erst seit Oktober 2018 auf dem Markt und erfährt seine erste größere Pressenkung. Hier ist allerdings davon auszugehen, dass das Gerät zukünftig weiter im Preis sinkt. Eine kurze Recherche hat ergeben, dass der ebenfalls nur auf Amazon verkaufte *Thomson 65UC6326 auch ohne Cyber-Monday-Woche für 577 Euro eines der günstigsten 4K-65-Zoll-Geräte auf dem Markt ist. Käufer müssen hier allerdings auf Features wie HDR verzichten.

Der *Medion X18122 kostet heute 377,99 Euro und erreicht damit seinen bisherigen Tiefstpreis. Weniger spannend ist der *Hisense H65NEC5655 für 699,99 statt 839 Euro (minus 17 Prozent). Ihn gab es bereits vor einigen Wochen ein Zeit lang für diesen Preis. Laut Preisverlauf konnte man ihn sogar schon einmal für 639 Euro kaufen.

Philips Hue Starter Set

Das *Philips Hue Starter Set mit zwei farbigen LEDs für E27-Lampenfassungen und der aktuellen Hue-Bridge für die Verbindung zwischen Lampen und Router kostet heute 74,99 Euro statt 88,90 Euro (minus 16 Prozent). Das Set war so nie günstiger.

Smartphones

Aktuelle Blackberry-Smartphones glänzen durch ihre sehr gute Tastatur, der hochwertigen Verarbeitung und einer sicheren Software. Abstriche müssen Nutzer hauptsächlich bei der durchschnittlichen Kamera machen. Normalerweise sind Blackberry-Smartphones recht teuer. Heute hat Amazon jedoch zwei Modelle in verschiedenen Farben im Angebot, die noch nie so günstig waren.

Das *BlackBerry Key 2 mit 64 GByte in schwarz und das *BlackBerry Key 2 mit 64 GByte in silber kosten heute je 479,99 Euro statt 616 Euro (minus 22 Prozent). Lediglich einmal fielen die Geräte bisher auf 520 Euro.

Das *BlackBerry Key 2 LE in grau und das *BlackBerry Key 2 LE in champagne kosten heute je 329,99 statt 389 (minus 15 Prozent), beziehungsweise 428 Euro (minus 23 Prozent). Der Preis ist für beide Geräte ist hervorragend. Bisher erreichten sie nur selten 399 Euro, waren jedoch nie drunter.

Die Smartphones von Huawei decken vom Einsteigs- über den Mittelklasse- bis hin zum High-End-Bereich ein breites Spektrum ab. Dabei bieten sie in den meisten Fällen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das gilt auch für die Huawei-Smartphones während der Cyber-Monday-Woche auf Amazon. Trotzdem ist hier Vorsicht geboten. Denn entweder waren sie bereits günstiger, oder man zahlt sogar im Vergleich zur Konkurrenz drauf.

Das *Huawei P Smart* in schwarz und das *Huawei P Smart+ in lila kosten heute 259 Euro bei Amazon. Das ist ein guter Preis, allerdings war das Telefon erst gestern 20 Euro günstiger auf dem Markt. Hier sollten Schnäppchen-Jäger nicht zugreifen, sondern lieber warten. Das *Huawei P Smart in schwarz, *gold und *blau kostet je 159 Euro. Auch dies ist kein einmaliges Angebot – es kostete bereits häufiger so viel, erst kürzlich sogar 20 Euro weniger. Finger weg!

Noch krasser ist der Preisunterschied beim beliebten *Huawei Mate 20 Lite in schwarz, *blau und *gold. Es kostet heute auf Amazon 333 Euro, ist bei der Konkurrenz aber schon für unter 300 Euro zu haben. Laut dem Preisverlauf waren die Geräte sogar schon je unter 270 Euro.

Das *Razer Phone ist zwar mittlerweile schon über ein Jahr alt und wurde bereits vom Nachfolger Razer Phone 2 beerbt, dennoch ist es nach wie vor ein empfehlenswertes Smartphone. Noch dazu, da es heute auf Amazon nur 479 Euro kostet. Derart günstig war es noch nie. Andere Händler verlangen dafür noch immer mindestens 699 Euro, was einer Ersparnis von 31 Prozent entspricht.

Weiterhin gut sind die bereits seit gestern gültigen Angebote für Smartphones von Sony und OnePlus. So kostet das *Xperia XA1 Plus heute nur 129 Euro. Sonst fallen dafür mindestens 300 Euro (172 gespart, minus 57 Prozent) an. Das ist der bisherige Tiefstpreis des Smartphones – bisher fiel es maximal auf 200 Euro.

Als echtes Schnäppchen präsentiert sich das *Oneplus 6 Mirror Black (Testbericht) mit 64 GByte Speicher. Es kostet heute lediglich 419 Euro. Laut Preisvergleich verlangen andere Händler für das Gerät sonst mindestens 534 Euro. Käufer sparen heute entsprechend 115 Euro (minus 22 Prozent). Für das *Oneplus 6 Mirror Black mit 128 GByte Speicher und das *Oneplus Midnight Black mit 128 GByte Speicher will Amazon heute jeweils 459 Euro. Gegenüber sonst 534 Euro (75 Euro weniger, minus 14 Prozent), beziehunsgweise 499 Euro (40 Euro weniger, minus 8 Prozent). Das *OnePlus 6 Midnight Black 256 GByte kostet heute 509 Euro statt 587 Euro (78 Euro weniger, minus 13 Prozent).

Kopfhörer

Bose Kopfhörer sind aufgrund ihres ordentlichen Sounds, des hohen Tagekomforts und des guten Noice Cancelings sehr beliebt, aber auch vergleichsweise teuer. Sogar in den kleinen *Bose QuietComfort 20 In-Ear-Kopfhörer für Apple quetscht Bose ein gutes Noice Canceling. Bisher bewegten sie sich immer um die 200 Euro, heute zahlen Käufer 149 Euro, also ganze 25 Prozent weniger. Neben Amazon hat auch Otto die kabelgebundenen Kopfhörer im Angebot.

Heute ist der *Bose QuietComfort 25 Acoustic Noise Cancelling Kopfhörer (geeignet für Samsung- und Android-Geräte) jedoch auf Amazon so günstig wie (bis auf einen 30-Euro-Ausreißer) nie. Er kostet 149 statt 204 Euro (minus 27 Prozent). Auch der fast baugleiche *Bose QuietComfort 25 Acoustic Noise Cancelling Kopfhörer (geeignet für Apple-Geräte) kostet heute 149 Euro. Saturn hat ihn derzeit zum gleichen Preis im Angebot. Beim nächsten Händler kostet der Kopfhörer 178,95 Euro, Käufer sparen also 17 Prozent.

Der *Bose SoundSport in-ear Kopfhörer für Apple Geräte rot ist schweiß- sowie wetterfest und kommt mit extra-großen Silikonstöpseln mit Flügeln für einen guten Halt. Er kostet heute 49,99 statt 86,11 Euro und damit ganze 42 Prozent weniger. Die Android-Variante *Bose SoundSport in-ear Kopfhörer für Samsung und Android Geräte in schwarz kostet 49,99 statt 59,97 Euro (minus 17 Prozent). Beide Kopfhörer waren nie günstiger.

Die zu Logitech gehörende Marke Jaybird ist vor allem für seine Bluetooth-Kopfhörer für den Sportbereich bekannt. Entsprechend sind ihre Angebote zur Cyber-Monday-Week auf Amazon. So kosten die kabellosen In-Ear-Kopfhörer *Jaybird Freedom heute 49,99 Euro. Die Konkurrenz will dafür mindestens 59,90 Euro (minus 18 Prozent). Als die Jaybird Freedom vor zwei Jahren auf den Markt kamen, kosteten sie noch knapp 200 Euro und sind seither kontinuierlich im Preis gefallen.

Die Sport-In-Ear-Kopfhörer *Jaybird Run in schwarz und die *Jaybird Run in weiß kommen komplett ohne Kabel aus und sind – wie es sich für Sportkopfhörer gehört – schweiß- und wasserabweisend. Sie kosten heute jeweils 119,99 Euro und erreichen damit ihren bisherigen Tiefstpreis. Bei anderen Händlern zahlen Käufer für die True-Wireless-Kopfhörer mindestens 179,99 Euro (minus 34 Prozent), beziehungsweise 189,93 Euro (minus 37 Prozent). Ein beachtlicher Rabatt.

Die Bluetooth-Sport-Kopfhörer *Jaybird Freedom 2 in schwarz und die *Jaybird Freedom 2 in weiß kosten heute 69,99 statt 98 Euro (29 Prozent), beziehungsweise 92 Euro (minus 24 Prozent). Sie waren bisher nie günstiger.

Saugroboter

Bei der Suche nach einem fleißigen Helfer im Haushalt fällt der *iRobot Roomba 691 für Tierhaare ins Auge. Diesen gibt es heute im Bundle mit dem *Amazon Echo Dot (2. Generation, einzeln zur Cyber-Monday-Woche 25 Euro) für 374 Euro. Im Vergleich schneidet der ältere Echo Dot allerdings deutlich schlechter ab, als der 2018er Echo Dot (Testbericht). Wer den Preisvergleich bemüht, stellt zudem fest, dass sich der Deal nicht rentiert. Bei der Konkurrenz sind die Kosten für die beide Geräte identisch zum Amazon-Bundle.

Das Modell *Ecovacs Robotics Deebot N79S für 155 Euro lohnt sich schon eher. Es ist unter den reduzierten Modellen unser Preis-Leistungs-Sieger. Der Preisvergleich ergibt einen realen Nachlass von 69 Euro (minus 30 Prozent) gegenüber anderen Angeboten. Das Highlight des N79S ist die Kompatibilität mit der Alexa-Sprachsteuerung.

Der Sauger *ECOVACS Robotics DEEBOT 600 wird ebenfalls optional per Sprache gesteuert. Wer heute für 200 Euro zuschlägt, spart über 19 Prozent gegenüber anderen Händlern. Anders als der Deebot N79S, eignet sich dieses Modell auch zum Wischen von Hartböden. Der dazu benötigte Wassertank gehört allerdings nicht zum Lieferumfang. Wem ein Modell ohne Alexa-Anbindung ausreicht, der sollte sich den *Eufy RoboVac 11 ansehen. Dieser ist um 21 Prozent günstiger, als bei den Mitbewerbern. Die Steuerung erfolgt mit einer IR-Fernbedienung. Wer heute für 152 Euro zugreift, spart sich 40 Euro.

Wie unser Vergleichstest von sechs verschiedenen Staubsaugerroboter zeigt, liefern die meisten Roboter vernünftige Reinigungsergebnisse – unabhängig vom Hersteller. Das Regelmäßige Absaugen der Ränder und Ecken ersparen sie zwar nicht, das Sauberhalten größerer Flächen erledigen sie allerdings sehr zuverlässig.

PS4 & Xbox

Wer eine Playstation 4 sucht, der kann am heutigen Mittwoch zwischen zwei Bundles wählen. Beide beinhalte eine schwarze Slim-PS4 mit 1 TByte Speicher sowie einem zweiten Dual-Shock-Controller. Das erste *Bundle beinhaltet das neue Call of Duty: Black Ops 4 und kostet 299,99 Euro. Dieses Paket gibt es nirgends günstiger, wer bei Amazon zuschlägt, der spart 39 Euro.

Paket Nummer zwei beinhaltet die *PS4 Slim, einen zweiten Controller und Red Dead Redemption 2. Auch dieses Paket kostet bei Amazon 299,99 Euro, ist im Web aber für 291,59 Euro zu bekommen. Kein so krasser Unterschied wie bei den Xbox-Bundles, aber dennoch einen Blick auf den Preisvergleich wert.

Noch immer kann man einige gute Pakte rund um die Xbox One S bekomme – aber nicht bei Amazon. Denn Jedes Bundle zur One S, etwa mit *Battlefield V, *Forza Horizon, *Minecraft oder einem *zweiten Controller findet man im Web günstiger.

Wer wo anders shoppt, spart gegenüber dem Amazon-Angebot teilweise bis zu 100 Euro. In diesem Fall sagen wir ganz klar: Finger weg von Amazon, wer wirkliche Schnäppchen bei der Xbox One X machen will, der sollte andere Anbieter wählen.

Angebote bei Tink

Nicht nur bei Amazon gibt es kräftige Rabatte, auch andere Händler geben Gas. Die meisten zünden wohl erst am Freitag und dem kommenden Wochenende ihre Aktionen (unter anderem Red Friday bei Mediamarkt), aber auch heute finden sich Highlights.

Besonders gute Angebote haben wir beispielsweise im Smart-Home-Shop Tink entdeckt, etwa drei Nest-Rauchmelder plus Google Home Mini für 269 Euro (gestern bei Amazon ohne Google Home für 279 Euro), das Philips Hue Starterset mit drei E27-Leuchten in weiß, Wandschalter, Bridge und Google Home Mini für 89 Euro oder zum gleichen Preis mit zwei Farbleuchten. Das *Philips Hue Starter Set mit den zwei farbigen Leuchten gibt es bei Amazon mit einem Preis von 75 Euro jedoch deutlich günstiger.

Unter den weitern Angeboten bei Tink finden sich auch Netatmo-Wetterstationen oder Heizungsregler von Tado.

Apple

Das Apple iPad mini 4 mit Wi-Fi-Funktion und 128 GByte Speicher gibt es aktuell mit 299 Euro ganze *21 Prozent günstiger als im Netz.

Speicher

Micro-SD-Karte gefällig? Sandisk-Sets bestehend aus Speicherkarte und SD-Adapter sind heute günstig zu haben. Lohnenswert ist vor allem das *64-GByte-Modell für knapp 10 Euro, andere Händler nehmen mindestens 12 Euro. Die Variante mit *32 GByte kostet 6,99 Euro, die *Version mit 200 GByte 33 Euro – ist bei anderen Händlern aber zum gleichen Kurs zu bekommen.

Auch Samsung-Micro-SD-Karten aus der Reihe Evo Select werden heute beworben und sind teils deutlich günstiger als bei anderen Händlern. *128 GByte kosten 34 statt 44 Euro, das *64-GByte-Modell kostet 19,85 statt 26 Euro.

Außerdem können sich die Preise der externen Festplatten von Transcend sehen lassen. Die 1-TByte-Variante * TS1TSJ25M3S kostet 49 statt 55 Euro (minus 11 Prozent), das 2-TByte-Modell * TS2TSJ25M3S kostet 69 statt 79 Euro (minus 13 Prozent) und die Version mit 4 TByte * TS4TSJ25H3B kostet 106 statt 135 Euro (minus 21 Prozent).

Die 8 TByte große Gaming-Platte *Seagate STGG8000400 die speziell für die Nutzung an Xbox-Konsolen konzipiert wurde, gibt es heute 21 Prozent billiger als sonst im Netz. Die 2 TByte SSD von Crucial bietet Amazon heute für 249,99 Euro an - 19 Prozent Rabatt im Vergleich zum nächsten Händler. Die SSD war noch nie so günstig.

Grafik-Tablets von Wacom

Grafiker schwören auf die Wacom-Tablets. Und gerade beim *MobileStudioPro 4K scheint das Amazon-Angebot mit 1916,74 Euro verlockend. Tatsächlich gibt es das Tablet aber derzeit für 1849 Euro bei einem anderen Anbieter, Amazon-Kunden zahlen 67,74 Euro drauf. Dazu kommt, dass es das MobileStudio Pro bereits mehrfach um die 1800 Euro im Preisvergleich gab – es lohnt, zu warten und einen Preisalarm einzurichten.



Besser sieht es bei den kleineren Intuos Pro Paper Tablets aus. Das *Intuos Pro Paper Edition Größe L gibt es heute bei Amazon für 450,40 Euro, knapp 38 Euro billiger als beim nächsten Anbieter. Das ist zudem der niedrigste Preis, der 2018 für das Tablet aufgerufen wurde.

Das kleinere *Intuos Pro Paper M kostet bei Amazon 319,30 Euro und damit 9,64 Euro weniger als bei der Konkurrenz. Allerdings war dieses Gerät mehrfach um die 275 Euro erhältlich, hier raten wir ebenfalls zu Geduld und einem Preisalarm über die Produkteseite.



Gaming

Wer Speicherplatz und RAM aufstocken möchte, hat dazu heute Gelegenheit. Die NVME *Crucial P1 mit 1 TByte Speicherplatz im M.2-Format kostet 194 Euro, das sind fast 22 Euro weniger als beim nächsten Anbieter. Die SSD war noch nie so billig.



Beim Arbeitsspeicher gibt es zwei Module von Crucial, einmal den * Ballistix Tactical Tracer RGB DIMM mit 8GB,DDR4-3000 und CL16-18-18 und den *Ballistix Tactical Tracer RGB DIMM mit8GB, DDR4-2666 sowie CL16-18-18. Beide Module kostet heute 66 Euro bei Amazon und sind damit so günstig wie nie. Gegenüber anderen Anbietern spart man jeweils gut 11 Euro pro Modul.



Amazon hat zahleiches *Gaming Zubehör von Logitech im Angebot. Beim Prüfen der Angebote fiel durch die Bank hin auf, dass die Produkte sehr im Preis schwanken und allesamt schon öfter derart reduziert oder sogar günstiger waren. Dennoch: Wer genau jetzt eines der unten aufgelisteten Produkte möchte, zahlt einen günstigeren Preis als bei der Konkurrenz.

So kostet das kabellose Gaming-Headset *Logitech G430 heute 34,99 statt 40 Euro (minus 13 Prozent) beim nächsten Händler. Für das Gaming Headset *Logitech G433 mit 7.1-Sound ruft Amazon 69,99 statt 83,94 Euro (minus 16 Prozent) auf. Das kabellose Gaming-Headset *Logitech G533 bietet ebenfalls 7.1-Sound und kostet heute 84,99 statt 92,80 Euro (minus 8 Prozent).

Die Gaming-Maus *Logitech G402 mit acht programmierbaren Tasten kostet 29,99 statt 40 Euro, was einer Ersparnis von 25 Prozent entspricht. Die kabellose, mechanische Gaming-Tastatur *Logitech G613 kostet 79,99 statt 99 Euro (minus 20 Prozent).

Amazon hat zur Cyber-Monday-Week Razer-Gaming-Zubehör im Angebot. Wobei die kabellose Gaming-Maus mit 16.000 dpi *Razer Lancehead für derzeit 86,90 Euro laut unserem Preisverlauf nie günstiger war. Andere Händler verlangen für sie mindestens 98,84 Euro (minus 12 Prozent). Die ebenfalls kabellose Gaming-Maus *Razer Mamba Wireless leuchtet auf Wunsch in allen Farben, tastet den Untergrund mit 16.000 dpi ab und hat neun programmierbare Knöpfe. Sie kostet 96,90 statt 122,90 Euro (minus 21 Prozent). Sie war auch schon günstiger zu haben, das ist allerdings schon lange her. Der derzeitige Amazon-Preis ist seit über 12 Monaten der günstigste Preis für das Gerät.

Das Gaming-Headset *Razer Kraken Pro V2 mit einziehbarem Mikrofon und inline Fernbedienung für PC, PS4 und mobile Geräte kostet 64,90 auf Amazon. Bei anderen Händlern ist es bereits für 5 Euro weniger zu haben. Überhaupt war das Produkt bereits häufiger für 60 Euro und ab und an sogar für 50 Euro im Angebot.

Besser schaut es da schon beim *Razer Thresher Ultimate für Xbox One und bei *Razer Thresher Ultimate für Playstation 4 aus. Sie simulieren 7.1-Sound, bieten ein ausziehbares Mikrofon, dröhnen aus 50-mm-Treibern und kosten heute beide 187,90 Euro. Andere Händler rufen für sie 209,99 (minus 11 Prozent), beziehungssweise 179 Euro (minus 5 Prozent) auf. Zwar waren die Kopfhörer bereits ab und an im Angebot. Dennoch kann man bei Interesse bedenkenlos zugreifen.

Software

Die aktuelle Version der umfangreichen Security-Suite *Bull Guard Premium Protection für zehn Geräte ist heute direkt beim Hersteller mit 26,98 statt 33 Euro ganze 18 Prozent günstiger als bei der Konkurrenz zu haben. Mac-User sparen beim Kauf von *WISO steuer: Mac 2019 im Shop von mysoftware.de mit 24,99 statt 27,99 Euro 9 Prozent im Vergleich zum günstigsten Preis im Netz. Windows-User sparen beim Kauf des *WISO Steuer-Sparbuchs 2019 dagegen kaum. Sie kostet auf mysoftware.de 24,89 statt sonst 24,99 Euro.

Nicht im Preisvergleich, aber dennoch ein gutes Angebot: Dropbox-Kunden können heute das *Dropbox Plus-Paket mit 1 TByte Speicher 40 Prozent günstiger erwerben. Auf Amazon gibt's die Jahreslizenz für 59 statt 99 Euro. Auch der VPN-Service *Hide My Ass! ist heute stark reduziert. Wer sich für das 3-Jahres-Abo entscheidet, spart satte 75 Prozent. Das Paket kostet heute nur 107,64 Dollar (94 Euro) statt sonst 431,64 Dollar (377 Euro).

Amazon-Abos

Nicht nur für Kindle-Neukäufer (siehe weiter unten), sondern auch für Bestandskunden lohnt sich ein Blick auf den *kostenlosen Probemonat von Kindle Unlimited. Abonnenten haben Zugriff auf eine Auswahl von über einer Million E-Books. Wer keine weiteren Kosten möchte, muss allerdings selbst kündigen. Amazon schreibt dazu: „Am Ende des kostenlosen 30-tägigen Kindle Unlimited Probezeitraums wird die Mitgliedschaft automatisch in ein kostenpflichtiges Abo für 9,99 EUR pro Monat verlängert. Kunden können ihr Abonnement jederzeit über Ihren Account unter 'Einstellungen' kündigen.“

Der Musik-Dienst *Amazon Music Unlimited kostet beim aktuellen Angebot für Neukunden 99 Cent für die ersten drei Monate statt 7,99 Euro im Monat.

Hörbücher-Freunde können den Abo-Dienst *Audible die ersten sechs Monate mit 50 Prozent Nachlass ausprobieren. Auch dieses Angebot gilt nur für Neukunden, die sich bis zum 26.11.2018 registrieren.

Außerdem gibt es wieder 20 Prozent Rabatt auf *Warehouse-Deals, also auf Produkte mit geöffneten Verpackungen, leichten Schönheitsfehlern und Retourware. Hier muss man allerdings viel Zeit mitbringen, um zu stöbern – und genau hinzusehen. Laut dem Preisverlauf gibt es Anzeichen, dass die Preise für einige Produkte in dieser Kategorie kürzlich angehoben wurden. Wir können das aufgrund des volatilen Angebots bei den Warehouse Deals aber nicht mit Sicherheit sagen.

Film

Am Dienstag bietet Amazon eine *Vielzahl an Anime-Filmen und-Serien günstiger an. Neben Titeln des bekannten Studio Ghibli, etwa *Prinzessin Mononoke, *Chihiros Reise ins Zauberland oder *Das wandelnde Schloss für 12,12 Euro gibt es preislich interessante Box-Sets zu Serien.



Neben den einzelnen Staffeln aktueller Produktionen wie One Punch Man bieten die Sammelboxen von Klassikern Sparpotential. Ein gutes Schnäppchen sind die *10 DVDs von Saber-Rider and the Star Sheriffs für 40 Euro, eine Ersparnis von 25 Euro. Monetär die größte Ersparnis gibt es bei der *Yu-Gi-Oh! Millenniumbox mit 48 DVDs. Die kostet heute 355 Euro und damit 75 Euro weniger als beim nächstgünstigsten Anbieter.

Sein Name ist Bond. James Bond. Heute gibt's die *2016er-Collection mit allen Bond-Filmen auf Bluray für 69,97 Euro. Das entspricht 25 ProzentRabatt auf den günstigsten Preis im Netz.

Amazon Geräte

Das Einsteiger-Tablet *Fire 7 ist mit einem reduzierten Preis von 34,99 Euro ein extrem günstiges Tablet. Bisher wollte Amazon 59,99 Euro (minus 42 Prozent). Das Tablet ist nicht im Preisvergleich, sondern über den *Fire-7-Link zu Amazon zu erreichen. Die *Fire 7 Kids Edition ist ein speziell auf Kinder optimiertes Fire 7. Es kostet 59,99 Euro statt sonst mindestens 99,99 Euro. Damit sparen sich Käufer 40 Euro (40 Prozent). Laut unserem Preisverlauf war das Tablet in der Vergangenheit maximal auf 80 Euro reduziert.

Auch das *Fire HD 8 (Testbericht) und das *Fire HD 8 Kids Edition (Testbericht) sind im Angebot. Sie kosten 59,99 Euro statt 89,99 Euro (minus 33 Prozent), beziehungsweise 84,99 Euro (bie Otto sogar nur 79,99 Euro) statt sonst 124,99 Euro (minus 32 Prozent). Beide waren bisher nie so günstig. Das Fire HD 8 Kids Edition war jedoch bereits zuvor wochenlang auf 95 Euro reduziert.

Das *Fire HD 10 ist das Flaggschiff unter den Amazon-Tablets. Es kostet heute 99,99 Euro statt 139,99 Euro (minus 29 Prozent). Seine Kinderversion *Fire HD 10 Kids Edition kostet jetzt 149,99 Euro (bei Otto und Saturn sogar nur 179,99 Euro) statt sonst 189,99 Euro (minus 21 Prozent). Auch diese beiden Tablets waren laut Preisverlauf nie günstiger. Allerdings gab es das Fire HD 10 Kids Edition zuvor wochenlang für 160 Euro.

Gerade erst bei uns im Test, schon bei Amazon im Angebot: Der sehr gute 2018er *Kindle Paperwhite (Testbericht) kostet 76,99 Euro statt bisher 119 Euro. Das sind 42 Euro weniger – oder minus 35 Prozent. Ein guter Deal.

Ebenfalls frisch auf dem Markt und schon reduziert ist der *Fire TV Stick 4K (Testbericht). Statt sonst 59,99 Euro kostet er mit 39,99 Euro ganze 20 Euro (33 Prozent) weniger. Wer keinen 4K-Fernseher besitzt, kann zum *Fire TV Stick für 24,99 Euro statt sonst 39,90 Euro greifen. Das sind 15 Euro (minus 37 Prozent) weniger. Ein einmaliges Angebot ist das jedoch nicht. Wie der Preisverlauf verrät, war das Gerät schon einmal auf 25 Euro und häufiger auf 30 Euro reduziert.

Für seinen 2018er *Echo Show (Testbericht), der uns im Test überzeugte, will Amazon 179,99 Euro. Der nächstgünstigste Händler verlangt 225 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 45 Euro (minus 20 Prozent). Ebenfalls 20 Prozent günstiger als bei der Konkurrenz ist der 2018er *Echo Plus (Testbericht), der bei uns im Test die Note 1 erhielt. Er kostet 120 Euro statt 150 Euro, also 30 Euro weniger. Sowohl der *Echo Show, als auch der *Echo Plus waren bisher nie günstiger.

Der 2018er *Echo Dot (Testbericht) ist mit derzeit 29,99 Euro ein sehr günstiger Einstieg in die Echo-Welt. Unterboten wird er nur vom Vorgänger *Echo Dot mit 24,99 Euro, der den gleichen Funktionsumfang, allerdings einen deutlich schlechteren Klang bietet. Bei beiden haben sich andere Händler dem günstigen Preis angepasst. Es ist davon auszugehen, dass diese den Preis wieder anheben, sobald Amazon die Rabattaktion beendet.

Reduziert sind auch der *Echo Spot (Testbericht) mit 94,99 Euro statt 114,90 Euro (minus 17 Prozent) und der normale *Echo aus dem Jahr 2017 für 59,99 Euro statt 63,49 Euro (minus 6 Prozent). Wir empfehlen jedoch auf ein 2018er-Modell zu setzen. Welcher smarte Amazon-Lautsprecher für wen am besten geeignet ist, zeigt unser Vergleichstest der 2018er Echos.

