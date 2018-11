Amazon-Deals Dienstag: Sony-TVs mit Android & Smartphones

Amazon flutet den Markt zur Cyber-Monday-Woche mit zehntausenden Angeboten. Überblick verloren? Wir helfen. Das sind die spannendsten Schnäppchen und Deals.

Bei den mit *gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält TechStage eine Provision. Für den Käufer ändert sich dadurch nichts am Preis.

Die Cyber-Monday-Woche bei Amazon hat begonnen. Bis zum 26. November 2018 freuen sich Schnäppchen-Jäger über unzählige Angebote. Aber nicht nur Amazon bietet in dieser Woche zehntausende Angebote, auch andere Händler ziehen mit – da verliert man schnell den Überblick. Deswegen begleiten wir die Rabattaktionen und zeigen hier täglich aktualisiert eine Auswahl der besten Tagesangebote. Auch der Blick auf den Schnäppchen-Beitrag unsere Kollegen von heise Download lohnt sich.

Dabei vergleichen wir den Angebotspreis mit dem günstigsten Preis anderen Händler und beachten auch die Preisentwicklung. So fällt sofort auf, wenn ein Händler kurz vor Beginn der Rabattaktion den Preis erhöht, damit die Ermäßigung höher erscheint.

Unter den jeweiligen Abschnitten binden wir einen Preisvergleich ein, der den tatsächlich günstigsten Preis anzeigt und direkt zum Verkäufer führt. Häufig ziehen Händler nach und passen sich den Amazon-Angebotspreisen an, um höher gelistet zu werden. Deshalb kann es zu Unstimmigkeiten zwischen Text und Preisvergleich kommen. Sobald uns derartiges auffällt, passen wir es an. Über Hinweise in den Kommentaren sind wir dankbar. Sollte ein Amazon-Angebot nicht im Preisvergleich auftauchen, ist es immer über den *Sternchen-Link erreichbar.

Wir haben die abgelaufenen Angebote vom Montag aus diesem Beitrag entfernt und die wichtigsten aktuellen Angebote nachgetragen. In den nächsten Stunden suchen wir weitere interessante Produkte mit guten Preise heraus und werden diesen Beitrag im Laufe des Tages mehrmals aktualisieren.

Wer schon selbst stöbern möchte, findet hier die Übersicht der Amazon-Angebote vom Dienstag*. Wie immer gilt: Nicht alles, was auf den ersten Blick günstig erscheint, ist ein Schnäppchen.

Sony-Fernseher

Gestern LG, heute Sony. Zwar ist die Auswahl mit insgesamt vier Modellen begrenzt, dafür können sich die Preise aber sehen lassen. Alle Fernseher haben UHD-Auflösung, laufen mit Android-TV und waren nach den Aufzeichnungen des Geizhals-Preisverlaufs nie günstiger zu haben.

Von klein nach groß: Der 43 Zoll große *KD-43XF7596 kostet bei Amazon heute 459,90 Euro, andere Händler nehmen mindestens 529 Euro (minus 13 Prozent). Der *Sony KD-49XF7596 mit einer Diagonalen von 49 Zoll kostet knapp 530 statt 585 Euro (minus 9 Prozent). Das 55-Zoll-Modell *KD-55XF7596 ist für circa 580 statt 699 Euro zu haben (minus 17 Prozent). Auf knapp 14 Prozent Ersparnis kommt man beim Kauf der großen 60-Zoll-Variante *KD-60XF8305 für 849 statt 985 Euro.

Ansonsten findet sich unter den TV-Angeboten heute noch der 32-Zoll-LCD-TV *Philips 32PHS4012 für 239,99 Euro, der aber keines weiteren Blickes wert ist. Nicht nur ist die Auflösung mit HD-ready längst nicht mehr zeitgemäß, auch ist er bei anderen Händlern deutlich günstiger zu haben (ab 199 Euro).

Smartphones

Zu den bereits seit gestern geltenden Top-Angeboten für Sony- und Oneplus-Smartphones gesellen sich heute Geräte von Gigaset. Das GS270 hat bei uns im Testbericht vor allem aufgrund der langen Akkulaufzeit und der guten Kamera mit der Note „gut“ abgeschlossen. Es ist heute bei Amazon in *blau und *grau für 129 Euro zu haben. Das sind 100 Euro weniger als zum Testzeitpunkt im September 2017. Laut Hersteller ist inzwischen ein Update auf Android 8.1 erhältlich. Bei anderen Händlern kostet das Gerät je nach Farbe um die 170 Euro; bei Amazon spart man heute somit 24 Prozent. Im Preisverlauf waren die Smartphones nie günstiger zu haben.

Nicht besonders fällt die Ersparnis beim großen Bruder Gigaset GS370 Plus (Testbericht) aus – Note „befriedigend“. Es kostet bei Amazon heute in *blau und *schwarz 179 Euro. Das blaue Modell ist knapp 7 Prozent günstiger als beim nächsten Händler, bei der grauen Ausführung wird Amazon aktuell sogar um 10 Euro unterboten.

Interessanter sind dann wieder die verschiedenen schnurlosen *Festnetz-Telefone von Gigaset (Übersicht). Exemplarisch haben wir das *C430 mit Farbdisplay untersucht, das bei Amazon heute 29 Euro kostet. Das entspricht einem Minus von 22 Prozent zum nächsten Händler, günstiger war es zuletzt im Dezember 2017 (27 Euro).

Weiterhin gut sind die bereits seit gestern gültigen Angebote für Smartphones von Sony und OnePlus. So kostet das *Xperia XA1 Plus heute nur 129 Euro. Sonst fallen dafür mindestens 300 Euro (172 gespart, minus 57 Prozent) an. Das ist der bisherige Tiefstpreis des Smartphones – bisher fiel es maximal auf 200 Euro.

Als echtes Schnäppchen präsentiert sich das *Oneplus 6 Mirror Black (Testbericht) mit 64 GByte Speicher. Es kostet heute lediglich 419 Euro. Laut Preisvergleich verlangen andere Händler für das Gerät sonst mindestens 534 Euro. Käufer sparen heute entsprechend 115 Euro (minus 22 Prozent). Für das *Oneplus 6 Mirror Black mit 128 GByte Speicher und das *Oneplus Midnight Black mit 128 GByte Speicher will Amazon heute jeweils 459 Euro. Gegenüber sonst 534 Euro (75 Euro weniger, minus 14 Prozent), beziehunsgweise 499 Euro (40 Euro weniger, minus 8 Prozent). Das *OnePlus 6 Midnight Black 256 GByte kostet heute 509 Euro statt 587 Euro (78 Euro weniger, minus 13 Prozent).

Amazon-Angebote

Nicht nur für Kindle-Neukäufer (siehe weiter unten), sondern auch für Bestandskunden lohnt sich ein Blick auf den *kostenlosen Probemonat von Kindle Unlimited. Abonnenten haben Zugriff auf eine Auswahl von über einer Million E-Books. Wer keine weiteren Kosten möchte, muss allerdings selbst kündigen. Amazon schreibt dazu: „Am Ende des kostenlosen 30-tägigen Kindle Unlimited Probezeitraums wird die Mitgliedschaft automatisch in ein kostenpflichtiges Abo für 9,99 EUR pro Monat verlängert. Kunden können ihr Abonnement jederzeit über Ihren Account unter 'Einstellungen' kündigen.“

Der Musik-Dienst *Amazon Music Unlimited kostet beim aktuellen Angebot für Neukunden 99 Cent für die ersten drei Monate statt 7,99 Euro im Monat.

Hörbücher-Freunde können den Abo-Dienst *Audible die ersten sechs Monate mit 50 Prozent Nachlass ausprobieren. Auch dieses Angebot gilt nur für Neukunden, die sich bis zum 26.11.2018 registrieren.

Außerdem gibt es wieder 20 Prozent Rabatt auf *Warehouse-Deals, also auf Produkte mit geöffneten Verpackungen, leichten Schönheitsfehlern und Retourware. Hier muss man allerdings viel Zeit mitbringen, um zu stöbern – und genau hinzusehen. Laut dem Preisverlauf gibt es Anzeichen, dass die Preise für einige Produkte in dieser Kategorie kürzlich angehoben wurden. Wir können das aufgrund des volatilen Angebots bei den Warehouse Deals aber nicht mit Sicherheit sagen.

Blu-Ray, DVD & Medien

Streaming verdrängt die Scheibe, aber zu Weihnachten sind Filme immer noch ein gern gesehenes Geschenk. Für fast jeden Geschmack gibt es heute Interessantes bei den *Box-Sets, darunter Klassiker wie die *Louis-de-Funès-Kollektion mit 16 DVDs für knapp 30 statt 37 Euro (minus 19 Prozent), *Fuck Ju Göhte 1-3, *Saw 1-8 auf Blu-ray für knapp 30 statt 33 Euro oder *Eis am Stiel 1-8 für knapp 25 statt sonst 30 Euro (minus 17 Prozent).

Weitere Box-Sets und Kollektionen finden sich heute in den Kategorien *Anime und *Familienfilme.

Ein besonders interessantes Angebot: Aus dieser *Liste können Kunden sich 10 Blu-ray-Filme aussuchen, die dann insgesamt 50 Euro kosten – also 5 Euro pro Film. In der Auswahl finden sich zwar überwiegend keine topaktuellen Blockbuster, aber Klassiker und etwas ältere Highlights wie *James Bond: Spectre, *Space Balls, *2001: Odyssee im Weltraum oder *Das Schweigen der Lämmer. Einige der Filme kosten allerdings auch abseits der Angebote nur noch 7 Euro – man sollte also genau prüfen, ob sich der Deal wirklich lohnt, und nicht wegen eines vermeintlichen Schnäppchens Filme in den Warenkorb legen, die man sowieso nicht ansehen wird.

Die ebenfalls beworbenen *Marvel-Filme erscheinen auf den ersten Blick als gutes Angebot, sind aber nicht unschlagbar günstig. Die Filme auf Blu-ray kosten knapp 10 oder knapp 13 Euro, stichprobenartige Checks im Preisvergleich haben aber ergeben, dass andere Händler diese Preise unterbieten oder mitziehen, etwa im Fall von *Guardians of the Galaxy 2 oder *Black Panther.

Fire Tablets

Das Einsteiger-Tablet *Fire 7 ist mit einem reduzierten Preis von 34,99 Euro ein extrem günstiges Tablet. Bisher wollte Amazon 59,99 Euro (minus 42 Prozent). Das Tablet ist nicht im Preisvergleich, sondern über den *Fire-7-Link zu Amazon zu erreichen. Die *Fire 7 Kids Edition ist ein speziell auf Kinder optimiertes Fire 7. Es kostet 59,99 Euro statt sonst mindestens 99,99 Euro. Damit sparen sich Käufer 40 Euro (40 Prozent). Laut unserem Preisverlauf war das Tablet in der Vergangenheit maximal auf 80 Euro reduziert.

Auch das *Fire HD 8 (Testbericht) und das *Fire HD 8 Kids Edition (Testbericht) sind im Angebot. Sie kosten 59,99 Euro statt 89,99 Euro (minus 33 Prozent), beziehungsweise 84,99 Euro statt sonst 124,99 Euro (minus 32 Prozent). Beide waren bisher nie so günstig. Das Fire HD 8 Kids Edition war jedoch bereits zuvor wochenlang auf 95 Euro reduziert.

Das *Fire HD 10 ist das Flaggschiff unter den Amazon-Tablets. Es kostet heute 99,99 Euro statt 139,99 Euro (minus 29 Prozent). Seine Kinderversion *Fire HD 10 Kids Edition kostet jetzt 149,99 Euro statt sonst 189,99 Euro (minus 21 Prozent). Auch diese beiden Tablets waren laut Preisverlauf nie günstiger. Allerdings gab es das Fire HD 10 Kids Edition zuvor wochenlang für 160 Euro.

Fire TV & Kindle Paperwhite

Gerade erst bei uns im Test, schon bei Amazon im Angebot: Der sehr gute 2018er *Kindle Paperwhite (Testbericht) kostet 76,99 Euro statt bisher 119 Euro. Das sind 42 Euro weniger – oder minus 35 Prozent. Ein guter Deal.

Ebenfalls frisch auf dem Markt und schon reduziert ist der *Fire TV Stick 4K (Testbericht). Statt sonst 59,99 Euro kostet er mit 39,99 Euro ganze 20 Euro (33 Prozent) weniger. Wer keinen 4K-Fernseher besitzt, kann zum *Fire TV Stick für 24,99 Euro statt sonst 39,90 Euro greifen. Das sind 15 Euro (minus 37 Prozent) weniger. Ein einmaliges Angebot ist das jedoch nicht. Wie der Preisverlauf verrät, war das Gerät schon einmal auf 25 Euro und häufiger auf 30 Euro reduziert.

Echo-Lautsprecher

Für seinen 2018er *Echo Show (Testbericht), der uns im Test überzeugte, will Amazon 179,99 Euro. Der nächstgünstigste Händler verlangt 225 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 45 Euro (minus 20 Prozent). Ebenfalls 20 Prozent günstiger als bei der Konkurrenz ist der 2018er *Echo Plus (Testbericht), der bei uns im Test die Note 1 erhielt. Er kostet 120 Euro statt 150 Euro, also 30 Euro weniger. Sowohl der *Echo Show, als auch der *Echo Plus waren bisher nie günstiger.

Der 2018er *Echo Dot (Testbericht) ist mit derzeit 29,99 Euro ein sehr günstiger Einstieg in die Echo-Welt. Unterboten wird er nur vom Vorgänger *Echo Dot mit 24,99 Euro, der den gleichen Funktionsumfang, allerdings einen deutlich schlechteren Klang bietet. Bei beiden haben sich andere Händler dem günstigen Preis angepasst. Es ist davon auszugehen, dass diese den Preis wieder anheben, sobald Amazon die Rabattaktion beendet.

Reduziert sind auch der *Echo Spot (Testbericht) mit 94,99 Euro statt 114,90 Euro (minus 17 Prozent) und der normale *Echo aus dem Jahr 2017 für 59,99 Euro statt 63,49 Euro (minus 6 Prozent). Wir empfehlen jedoch auf ein 2018er-Modell zu setzen. Welcher smarte Amazon-Lautsprecher für wen am besten geeignet ist, zeigt unser Vergleichstest der 2018er Echos.

Gaming-Zubehör

In den aktuellen Angeboten findet sich der 24 Zoll große Gaming-Monitor *Acer KG241P mit Full-HD-Auflösung sowie 144 Hz Bildwiederholrate für 229 Euro (statt 324 Euro, minus 29 Prozent).

Permalink: https://techstage.de/-3917201