Amazon-Deals Dienstag: 4K-TVs, Smart Home & Kopfhörer

Amazon flutet den Markt zur Cyber-Monday-Woche mit zehntausenden Angeboten. Überblick verloren? Wir helfen. Das sind die spannendsten Schnäppchen und Deals.

Die Cyber-Monday-Woche bei Amazon hat begonnen. Bis zum 26. November 2018 freuen sich Schnäppchen-Jäger über unzählige Angebote. Aber nicht nur Amazon bietet in dieser Woche zehntausende Angebote, auch andere Händler ziehen mit – da verliert man schnell den Überblick. Deswegen begleiten wir die Rabattaktionen und zeigen hier täglich aktualisiert eine Auswahl der besten Tagesangebote. Wer auch in Zukunft keine Schnäppchen mehr verpassen möchte, findet ganz unten im Text die Möglichkeit, sich für unseren Newsletter anzumelden. Auch der Blick auf den Schnäppchen-Beitrag unsere Kollegen von heise Download lohnt sich.

Dabei vergleichen wir den Angebotspreis mit dem günstigsten Preis anderen Händler und beachten auch die Preisentwicklung. So fällt sofort auf, wenn ein Händler kurz vor Beginn der Rabattaktion den Preis erhöht, damit die Ermäßigung höher erscheint.

Unter den jeweiligen Abschnitten binden wir einen Preisvergleich ein, der den tatsächlich günstigsten Preis anzeigt und direkt zum Verkäufer führt. Häufig ziehen Händler nach und passen sich den Amazon-Angebotspreisen an, um höher gelistet zu werden. Deshalb kann es zu Unstimmigkeiten zwischen Text und Preisvergleich kommen. Sobald uns derartiges auffällt, passen wir es an. Über Hinweise in den Kommentaren sind wir dankbar. Sollte ein Amazon-Angebot nicht im Preisvergleich auftauchen, ist es immer über den *Sternchen-Link erreichbar.

Xbox One S: Finger weg von Amazon

Heute kann man einige gute Pakte rund um die Xbox One S bekomme – aber nicht bei Amazon. Denn Jedes Bundle zur One S, etwa mit *Battlefield V, *Forza Horizon, *Minecraft oder einem *zweiten Controller findet man im Web günstiger.

Wer wo anders shoppt, spart gegenüber dem Amazon-Angebot teilweise bis zu 100 Euro. In diesem Fall sagen wir ganz klar: Finger weg von Amazon, wer wirkliche Schnäppchen bei der Xbox One X machen will, der sollte andere Anbieter wählen.





Bose-Kopfhörer

Bose Kopfhörer sind aufgrund ihres ordentlichen Sounds, des hohen Tagekomforts und de guten Noice Cancelings sehr beliebt, aber auch vergleichsweise teuer. Heute ist der *Bose QuietComfort 25 Acoustic Noise Cancelling Kopfhörer (geeignet für Apple-Geräte) jedoch auf Amazon so günstig wie (bis auf einen 30-Euro-Ausreiser) nie. Er kostet 149 statt 204 Euro (minus 27 Prozent). Auch der fast baugleiche *Bose QuietComfort 25 Acoustic Noise Cancelling Kopfhörer (geeignet für Samsung- und Android-Geräte) kostet heute 149 Euro. Saturn hat ihn derzeit zum gleichen Preis im Angebot. Beim nächsten Händler kostet der Kopfhörer 178,95 Euro, Käufer sparen sich also 17 Prozent.

Der *Bose SoundSport in-ear Kopfhörer für Apple Geräte rot ist schweiß- sowie wetterfest und kommt mit extra-großen Silikonstöpseln mit Flügeln für einen guten Halt. Er kostet heute 49,99 statt 86,11 Euro (minus 42 Prozent). Die Android-Variante *Bose SoundSport in-ear Kopfhörer für Samsung und Android Geräte in schwarz kostet 49,99 statt 59,97 Euro (minus 17 Prozent). Beide Kopfhörer waren nie günstiger.

Die *Sony WH-H800 Kabelloser High-Resolution Kopfhörer können Bluetooth, sind faltbar und sollen bis zu 24 Stunden durchhalten. Sie kosten heute auf Amazon 89,99 Euro statt sonst 99 Euro (minus 9 Prozent). Amazon verkauft sie außerdem in den Farben *blau, *gold, *grün und *rot. Je nach Farbe sind die Kopfhörer sogar auf anderen Seiten günstiger. Zum Beispiel kosten sie in Rot bei einem anderen Händler 88,49 Euro.



Smart Home

Beim Thema Sicherheit gibt es heute beispielsweise das Paket aus *drei Nest-Protect-Rauchmeldern für 279 Euro. Zwar war das vergleichbare Set im letzten Jahr mit 259 Euro noch etwas günstiger, doch im Vergleich zum Normalpreis in Höhe von 329 Euro sparen Käufer gut 15 Prozent. Wer auf der Suche nach einem smarten Türschloss ist, bekommt das *Burg Wächter Secuentry 5602 mit Fingerabdruckscanner, Bluetooth-Steuerung und PIN-Eingabe heute bei Amazon für 270 Euro. Das entspricht einer Ersparnis in Höhe von fast 18 Prozent. Zum Überwachen von Türen und Fenstern gibt es den Apple-Homekit-kompatiblen Sensor *Eve Door & Window für knapp 30 statt gut 36 Euro (minus 18 Prozent). Die WLAN-Überwachungskameras von Ezviz (in der *Übersicht der Smart-Home-Angebote) hingegen sind bei Amazon zwar nicht teurer, aber auch nicht wirklich billiger als bei der Konkurrenz.

Die *Woox Smart Plugs verbinden sich direkt mit dem WLAN und sind per Alexa, Google Home unf IFTTT steuerbar. Sie kosten üblicherweise 19,50, heute 11,99 Euro (minus 38 Prozent). Auch die *TP-Link Kasa Smart WLAN Steckdose verbindet sich direkt mit dem heimischen WLAN und lässt sich mit dem oben erwähnten Sprachassistenten steuern, ohne dass einzusätzlicher Hub nötig ist. Sie kostet heute 15,99 statt 22 Euro (minus 27 Prozent). Laut dem Geizhals-Preisverlauf war sie nie günstiger.

Nicht mehr ganz so hoch ist die Ersparnis bei der *Eve Energy - Smarte Steckdose mit Verbrauchsmessung. Sie funkt mit den energiesparendem Bluetooth-Standard und kann über das Apple Kit gesteuert werden. Die Eve Energy kostet heute 9 Prozent weniger als sonst. Amazon ruft dafür 36,49 Euro auf, der nächste Händler will 40,19 Euro. Laut dem Preisverlauf war seit Mitte 2015 auf dem Markt befindliche Steckdose sie in den letzten Monaten gerne mal im Angebot.

Die *Woox Smart Power Strip ist nicht keine Funksteckdteckdose, sondern gleich eine smarte Dreifach-Steckdosenleiste mit vier zusätzlichen USB-A-Ports. Sie verbindet sich direkt mit dem WLAN. Das führt zu einem höheren Stromverbrauch, dafür ist kein Hub erforderlich. Sie kostet heute 24,90 statt sonst mindestens 31,20 Euro (minus 20 Prozent).

Tado gehört zu den bliebtesten Heizungssteuerungen, war allerdings nie wirklich günstig. Heute kostet das erst seit September 2018 auf dem Markt befindliche *Tado Smartes Thermostat Starter Kit V3+ 131,99 Euro und erreicht damit sinen bisherigen Tiefstpreis. Anderen Händler wollen für die mit Alexa, Apple Homekit, Google Assistant und IFTTT kompatible Heizungssteuerung mindestens 167,95 Euro (minus 21 Prozent).

Das *Tado Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ kostet 97,49 statt sonst 119,90 Euro (Minus 19 Prozent). Der Preisverlauf zeigt, dass dieses Gerät bisher nie günstiger war. Wer sine Klimanalage oder Wärmepumpe steuern will, sollte sich den *Tado Smart AC Control V2 - Smart Climate Assistant genauer anschauen. Er erreicht mit 110,99 statt 147,95 Euro (minus 25 Prozent) seinen günstigsten Jahrespreis.

Das *Eve Thermo - Smartes Heizkörperthermostat mit LED-Display und automatische Temperatursteuerung verbindet sich via Bluetooth mit Apple-Geräten und braucht keine Bridge. Es kostet heute 49,49 Euro und war nie günstiger. Der nächste Händler ruf dafür 63,94 Euro (minus 23 Prozent) auf.

Das *Eurotronic Comet DECT Heizkörperthermostat unterstützt App-Steuerung und ist mit AVM Fritzbox kompatibel. Es kostet heute 31,88 statt sonst 36,99 Euro (minus 14 Prozent). Allerdings verrät der Geizhals-Preisverlauf, dass es dieses Thermsostat in der Vergangheit schon häufiger günstiger gab.

Grafik-Tablets von Wacom

Grafiker schwören auf die Wacom-Tablets. Und gerade beim *MobileStudioPro 4K scheint das Amazon-Angebot mit 1916,74 Euro verlockend. Tatsächlich gibt es das Tablet aber derzeit für 1849 Euro bei einem anderen Anbieter, Amazon-Kunden zahlen 67,74 Euro drauf. Dazu kommt, dass es das MobileStudio Pro bereits mehrfach um die 1800 Euro im Preisvergleich gab – es lohnt, zu warten und einen Preisalarm einzurichten.



Besser sieht es bei den kleineren Intuos Pro Paper Tablets aus. Das *Intuos Pro Paper Edition Größe L gibt es heute bei Amazon für 450,40 Euro, knapp 38 Euro billiger als beim nächsten Anbieter. Das ist zudem der niedrigste Preis, der 2018 für das Tablet aufgerufen wurde.

Das kleinere *Intuos Pro Paper M kostet bei Amazon 319,30 Euro und damit 9,64 Euro weniger als bei der Konkurrenz. Allerdings war dieses Gerät mehrfach um die 275 Euro erhältlich, hier raten wir ebenfalls zu Geduld und einem Preisalarm über die Produkteseite.



Sony-Fernseher

Gestern LG, heute Sony. Zwar ist die Auswahl mit insgesamt vier Modellen begrenzt, dafür können sich die Preise aber sehen lassen. Alle Fernseher haben UHD-Auflösung, laufen mit Android-TV und waren nach den Aufzeichnungen des Geizhals-Preisverlaufs nie günstiger zu haben.

Von klein nach groß: Der 43 Zoll große *KD-43XF7596 kostet bei Amazon heute 459,90 Euro, andere Händler nehmen mindestens 529 Euro (minus 13 Prozent). Der *Sony KD-49XF7596 mit einer Diagonalen von 49 Zoll kostet knapp 530 statt 585 Euro (minus 9 Prozent). Das 55-Zoll-Modell *KD-55XF7596 ist für circa 580 statt 699 Euro zu haben (minus 17 Prozent). Auf knapp 14 Prozent Ersparnis kommt man beim Kauf der großen 60-Zoll-Variante *KD-60XF8305 für 849 statt 985 Euro.

Ansonsten findet sich unter den TV-Angeboten heute noch der 32-Zoll-LCD-TV *Philips 32PHS4012 für 239,99 Euro, der aber keines weiteren Blickes wert ist. Nicht nur ist die Auflösung mit HD-ready längst nicht mehr zeitgemäß, auch ist er bei anderen Händlern deutlich günstiger zu haben (ab 199 Euro).

Smartphones

Das *Razer Phone ist zwar mittlerweile schon über ein Jahr als und wurde bereits vom Nachfolger Razer Phone 2 beerbt, dennoch ist nach wie vor ein empfehlenswertes Smartphone. Noch dazu, da es heute auf Amazon nur 479 Euro kostet. Derart günstig war es noch nie. Andere Händler verlangen dafür noch immer mindestens 699 Euro, was einer Ersparnis von 31 Prozent entspricht.

Zu den bereits seit gestern geltenden Top-Angeboten für Sony- und Oneplus-Smartphones gesellen sich heute Geräte von Gigaset. Das GS270 hat bei uns im Testbericht vor allem aufgrund der langen Akkulaufzeit und der guten Kamera mit der Note „gut“ abgeschlossen. Es ist heute bei Amazon in *blau und *grau für 129 Euro zu haben. Das sind 100 Euro weniger als zum Testzeitpunkt im September 2017. Laut Hersteller ist inzwischen ein Update auf Android 8.1 erhältlich. Bei anderen Händlern kostet das Gerät je nach Farbe um die 170 Euro; bei Amazon spart man heute somit 24 Prozent. Im Preisverlauf waren die Smartphones nie günstiger zu haben.

Nicht besonders fällt die Ersparnis beim großen Bruder Gigaset GS370 Plus (Testbericht) aus – Note „befriedigend“. Es kostet bei Amazon heute in *blau und *schwarz 179 Euro. Das blaue Modell ist knapp 7 Prozent günstiger als beim nächsten Händler, bei der grauen Ausführung wird Amazon aktuell sogar um 10 Euro unterboten.

Interessanter sind dann wieder die verschiedenen schnurlosen *Festnetz-Telefone von Gigaset (Übersicht). Exemplarisch haben wir das *C430 mit Farbdisplay untersucht, das bei Amazon heute 29 Euro kostet. Das entspricht einem Minus von 22 Prozent zum nächsten Händler, günstiger war es zuletzt im Dezember 2017 (27 Euro).

Weiterhin gut sind die bereits seit gestern gültigen Angebote für Smartphones von Sony und OnePlus. So kostet das *Xperia XA1 Plus heute nur 129 Euro. Sonst fallen dafür mindestens 300 Euro (172 gespart, minus 57 Prozent) an. Das ist der bisherige Tiefstpreis des Smartphones – bisher fiel es maximal auf 200 Euro.

Als echtes Schnäppchen präsentiert sich das *Oneplus 6 Mirror Black (Testbericht) mit 64 GByte Speicher. Es kostet heute lediglich 419 Euro. Laut Preisvergleich verlangen andere Händler für das Gerät sonst mindestens 534 Euro. Käufer sparen heute entsprechend 115 Euro (minus 22 Prozent). Für das *Oneplus 6 Mirror Black mit 128 GByte Speicher und das *Oneplus Midnight Black mit 128 GByte Speicher will Amazon heute jeweils 459 Euro. Gegenüber sonst 534 Euro (75 Euro weniger, minus 14 Prozent), beziehunsgweise 499 Euro (40 Euro weniger, minus 8 Prozent). Das *OnePlus 6 Midnight Black 256 GByte kostet heute 509 Euro statt 587 Euro (78 Euro weniger, minus 13 Prozent).

Logitech Gaming

Amazon hat zahleiches *Gaming Zubehör von Logitech im Angebot. Beim Prüfen der Angebote fiel durch die Bank hin auf, dass die Produkte sehr im Preis schwanken und allesamt schon öfter derart reduziert oder sogar günstiger waren. Dennoch: Wer genau jetzt eines der unten aufgelisteten Produkte möchte, zahlt einen günstigeren Preis als bei der Konkurrenz.

So kostet das kabellose Gaming-Headset *Logitech G430 heute 34,99 statt 40 Euro (minus 13 Prozent) beim nächsten Händler. Für das Gaming Headset *Logitech G433 mit 7.1-Sound ruft Amazon 69,99 statt 83,94 Euro (minus 16 Prozent) auf. Das kabellose Gaming-Headset *Logitech G533 bietet ebenfalls 7.1-Sound und kostet heute 84,99 statt 92,80 Euro (minus 8 Prozent).

Die Gaming-Maus *Logitech G402 mit acht programmierbaren Tasten kostet 29,99 statt 40 Euro, was einer Ersparnis von 25 Prozent entspricht. Die kabellose, mechanische Gaming-Tastatur *Logitech G613 kostet 79,99 statt 99 Euro (minus 20 Prozent).

Razer Gaming

Amazon hat zur Cyber-Monday-Week Razer-Gaming-Zubehör im Angebot. Wobei die kabellose Gaming-Maus mit 16.000 dpi *Razer Lancehead für derzeit 86,90 Euro laut unserem Preisverlauf nie günstiger war. Andere Händler verlangen für sie mindestens 98,84 Euro (minus 12 Prozent). Die ebenfalls kabellose Gaming-Maus *Razer Mamba Wireless leuchtet auf Wunsch in allen Farben, tastet den Untergrund mit 16.000 dpi ab und hat neun programmierbare Knöpfe. Sie kostet 96,90 statt 122,90 Euro (minus 21 Prozent). Siw war auch schon günstiger zu haben, das ist allerdings schon lange her. Der derzeitige Amazon-Preis ist seit über 12 Monaten der günstigste Preis für das Gerät.

Das Gaming-Headset *Razer Kraken Pro V2 mit einziehbarem Mikrofon und inline Fernbedienung für PC, PS4 und mobile Geräte kostet 64,90 auf Amazon. Bei anderen Händlern ist es bereits für 5 Euro weniger zu haben. Überhaupt war das Produkt bereits häufiger für 60 Euro und ab und an sogar für 50 Euro im Angebot.

Besser schaut es da schon beim *Razer Thresher Ultimate für Xbox One und bei *Razer Thresher Ultimate für Playstation 4 aus. Sie simulieren 7.1-Sound, bieten ein ausziehbares Mikrofon, dröhnen aus 50-mm-Treibern und kosten heute beide 187,90 Euro. Andere Händler rufen für sie 209,99 (minus 11 Prozent), beziehungssweise 179 Euro (minus 5 Prozent) auf. Zwar waren die Kopfhörer bereits ab und an im Angebot. Dennoch kann man bei Interesse bedenkenlos zugreifen.

Transcend Speicherkarten

Die Tagesangebote zu den Transcend-Speicherkarten hinterlassen ein gemischtes Bild. Während die Karten mit 32 GByte Datenvolumen teilweise günstig wie nie sind, findet man bei den Karten mit 64 GByte andere Händler, die weniger Geld verlangen. Ein gutes Beispiel dafür, dass Käufer nie blind kaufen, sondern immer den tatsächlichen Marktpreis über Geizhals gegenchecken sollten.

Den Anfang macht der USB-Stick *Transcend TS32GJF790K JetFlash mit 32 GByte Datenvolumen. Er kostet heute 6,50 statt 7,06 Euro (minus 8 Prozent). Damit erreicht er seinen vorläufigen Tiefstpreis. Im Gegensatz zur 64-GByte-Variante *Transcend TS64GJF790KAE JetFlash. Der größere USB-Stick kostet auf Amazon 20,99 Euro. Andere Händler wollen dafür nur 12,66 Euro, also ganze 40 Prozent weniger.

Ähnlich sieht es bei der Class-10-Micro.SD-Karte *Transcend TS32GUSDHC10E mit 32 GByte und der verhältnismäßigen langsamen Lesegeschwindigkeit von 20 MBit/s. Sie ist auf Amazon mit 5,90 Euro so günstig wie schon seit über zwei Jahren nicht mehr. Andere Händler wollen mindestens 6,75 Euro (minus 13 Prozent). Im Gegensatz zur überteuerten 64-GByte-Variante. Die *Transcend 64 GByte microSDXC/SDHC 300S kostet heute auf Amazon 24,99 Euro, viele andere Händle verlangen für die gleiche Karte etwa die Hälfte. Ein echtes Fake-Schnäppchen.

Auch die 32-GByte-SD-Karte *Transcend TS32GSDU1 bietet mit 6,94 statt 7,63 Euro (minus 9 Prozent) einen guten Preis. Die 64-GByte *Transcend TS64GSDU3E mit 22,33 Euro dagegen nicht. Andere Händler führen die Karte bereits für 21,31 Euro. Wer selber stöbern will, *hier gehts zur Kategorie.

Software

Die aktuelle Version der umfangreichen Security-Suite *Bull Guard Premium Protection für zehn Geräte ist heute direkt beim Hersteller mit 26,98 statt 33 Euro ganze 18 Prozent günstiger als bei der Konkurrenz zu haben. Mac-User sparen beim Kauf von *WISO steuer: Mac 2019 im Shop von mysoftware.de mit 24,99 statt 27,99 Euro 9 Prozent im Vergleich zum günstigsten Preis im Netz. Windows-User sparen beim Kauf ihrer der *WISO Steuer-Sparbuch 2019 für das Jahr 2018, dagegen kaum. Sie kostet auf mysoftware.de 24,89 statt sonst 24,99 Euro.

Nicht im Preisvergleich, aber dennoch ein gutes Angebot: Dropbox-Kunden können heute das *Dropbox Plus-Paket mit 1 TByte Speicher 40 Prozent günstiger erwerben. Auf Amazon gibt's die Jahreslizenz für 59 statt 99 Euro. Auch der VPN-Service *Hide My Ass! ist heute stark reduziert. Wer sich für das 3-Jahres-Abo entscheidet, spart satte 75 Prozent. Das Paket kostet heute nur 107,64 Dollar (94 Euro) statt sonst 431,64 Dollar (377 Euro).

AEG Staubsauger

Amazon zeigt gute Angebote zu Staubsaugern von AEG, die allesamt noch nie so günstig waren wie heute. Der *AEG UltraPower CX8-2-80Ö kommt ohne Kabel aus, bietet statt Beutel einen 0,8-Liter-Auffangbehälter und eine Laufzeit von bis zu 80 Minuten. Er kostet 159,95 statt 189 Euro (minus 16 Prozent). Der *AEG ECO HX6-35TM Handstaubsauger kennt ebenfalls kein Kabel oder Beutel. Er kostet heute auf Amazon 74,99 Euro. Bei anderen Händlern werden für das Gerät mindestens 88,88 Euro fällig. Kunden sparen sich somit 15 Prozent.

Der *AEG ErgorapidoCX7-2-S360 Animal ist ein beutel- und kabelloser 2-in-1-Handstaubsauger, der auf die Beseitigung von Tierhaaren optimiert ist. Er kostet heute 179,99 statt 229 Euro (minus 21 Prozent). Der *AEG LX9-2-WR-P Staubsauger kommt ohne Beutel aus, bietet 750 Watt, Energieklasse A und dank langem Kabel einen Aktionsradius von 10 Meter. Er kostet heute auf Amazon 169,99 Euro statt sonst mindestens 271 Euro (minus 37 Prozent).

Der *AEG VX7-2-DB Beutelstaubsauger bietet danke neuem Lüftungssystem laut Herstellerangaben die Saugkraft eine 2200-Watt-Geräts. Er kostet heute 99,99 statt 135 Euro (minus 26 Prozent). Der *AEG VX9-4-ÖKO hat ebenfalls Kabel und Beutel und kostet heute 169,98 statt 191 Euro (minus 11 Prozent).

Amazon-Angebote

Nicht nur für Kindle-Neukäufer (siehe weiter unten), sondern auch für Bestandskunden lohnt sich ein Blick auf den *kostenlosen Probemonat von Kindle Unlimited. Abonnenten haben Zugriff auf eine Auswahl von über einer Million E-Books. Wer keine weiteren Kosten möchte, muss allerdings selbst kündigen. Amazon schreibt dazu: „Am Ende des kostenlosen 30-tägigen Kindle Unlimited Probezeitraums wird die Mitgliedschaft automatisch in ein kostenpflichtiges Abo für 9,99 EUR pro Monat verlängert. Kunden können ihr Abonnement jederzeit über Ihren Account unter 'Einstellungen' kündigen.“

Der Musik-Dienst *Amazon Music Unlimited kostet beim aktuellen Angebot für Neukunden 99 Cent für die ersten drei Monate statt 7,99 Euro im Monat.

Hörbücher-Freunde können den Abo-Dienst *Audible die ersten sechs Monate mit 50 Prozent Nachlass ausprobieren. Auch dieses Angebot gilt nur für Neukunden, die sich bis zum 26.11.2018 registrieren.

Außerdem gibt es wieder 20 Prozent Rabatt auf *Warehouse-Deals, also auf Produkte mit geöffneten Verpackungen, leichten Schönheitsfehlern und Retourware. Hier muss man allerdings viel Zeit mitbringen, um zu stöbern – und genau hinzusehen. Laut dem Preisverlauf gibt es Anzeichen, dass die Preise für einige Produkte in dieser Kategorie kürzlich angehoben wurden. Wir können das aufgrund des volatilen Angebots bei den Warehouse Deals aber nicht mit Sicherheit sagen.

Blu-Ray, DVD & Medien

Streaming verdrängt die Scheibe, aber zu Weihnachten sind Filme immer noch ein gern gesehenes Geschenk. Für fast jeden Geschmack gibt es heute Interessantes bei den *Box-Sets, darunter Klassiker wie die *Louis-de-Funès-Kollektion mit 16 DVDs für knapp 30 statt 37 Euro (minus 19 Prozent), *Fuck Ju Göhte 1-3, *Saw 1-8 auf Blu-ray für knapp 30 statt 33 Euro oder *Eis am Stiel 1-8 für knapp 25 statt sonst 30 Euro (minus 17 Prozent).

Weitere Box-Sets und Kollektionen finden sich heute in den Kategorien *Anime und *Familienfilme.

Ein besonders interessantes Angebot: Aus dieser *Liste können Kunden sich 10 Blu-ray-Filme aussuchen, die dann insgesamt 50 Euro kosten – also 5 Euro pro Film. In der Auswahl finden sich zwar überwiegend keine topaktuellen Blockbuster, aber Klassiker und etwas ältere Highlights wie *James Bond: Spectre, *Space Balls, *2001: Odyssee im Weltraum oder *Das Schweigen der Lämmer. Einige der Filme kosten allerdings auch abseits der Angebote nur noch 7 Euro – man sollte also genau prüfen, ob sich der Deal wirklich lohnt, und nicht wegen eines vermeintlichen Schnäppchens Filme in den Warenkorb legen, die man sowieso nicht ansehen wird.

Die ebenfalls beworbenen *Marvel-Filme erscheinen auf den ersten Blick als gutes Angebot, sind aber nicht unschlagbar günstig. Die Filme auf Blu-ray kosten knapp 10 oder knapp 13 Euro, stichprobenartige Checks im Preisvergleich haben aber ergeben, dass andere Händler diese Preise unterbieten oder mitziehen, etwa im Fall von *Guardians of the Galaxy 2 oder *Black Panther.

Anime und Zeichentrick

Am Dienstag bietet Amazon eine *Vielzahl an Anime-Filmen und-Serien günstiger an. Neben Titeln des bekannten Studio Ghibli, etwa *Prinzessin Mononoke, *Chihiros Reise ins Zauberland oder *Das wandelnde Schloss für 12,12 Euro gibt es preislich interessante Box-Sets zu Serien.



Neben den einzelnen Staffeln aktueller Produktionen wie One Punch Man bieten die Sammelboxen von Klassikern Sparpotential. Fans von *Captain Future bekommen alle Folgen auf Blu Ray für 49,97 Euro, Käufer sparen 22,02 Euro gegenüber dem nächsten Anbieter. Ebenfalls ein gutes Schnäppchen sind die *10 DVDs von Saber-Rider and the Star Sheriffs für 39,97 Euro, eine Ersparnis von 25 Euro. Monetär die größte Ersparnis gibt es bei der *Yu-Gi-Oh! Millenniumbox mit 48 DVDs. Die kostet heute 309,97 Euro und damit 121 Euro weniger als beim nächstgünstigsten Anbieter.



Fire Tablets

Das Einsteiger-Tablet *Fire 7 ist mit einem reduzierten Preis von 34,99 Euro ein extrem günstiges Tablet. Bisher wollte Amazon 59,99 Euro (minus 42 Prozent). Das Tablet ist nicht im Preisvergleich, sondern über den *Fire-7-Link zu Amazon zu erreichen. Die *Fire 7 Kids Edition ist ein speziell auf Kinder optimiertes Fire 7. Es kostet 59,99 Euro statt sonst mindestens 99,99 Euro. Damit sparen sich Käufer 40 Euro (40 Prozent). Laut unserem Preisverlauf war das Tablet in der Vergangenheit maximal auf 80 Euro reduziert.

Auch das *Fire HD 8 (Testbericht) und das *Fire HD 8 Kids Edition (Testbericht) sind im Angebot. Sie kosten 59,99 Euro statt 89,99 Euro (minus 33 Prozent), beziehungsweise 84,99 Euro statt sonst 124,99 Euro (minus 32 Prozent). Beide waren bisher nie so günstig. Das Fire HD 8 Kids Edition war jedoch bereits zuvor wochenlang auf 95 Euro reduziert.

Das *Fire HD 10 ist das Flaggschiff unter den Amazon-Tablets. Es kostet heute 99,99 Euro statt 139,99 Euro (minus 29 Prozent). Seine Kinderversion *Fire HD 10 Kids Edition kostet jetzt 149,99 Euro statt sonst 189,99 Euro (minus 21 Prozent). Auch diese beiden Tablets waren laut Preisverlauf nie günstiger. Allerdings gab es das Fire HD 10 Kids Edition zuvor wochenlang für 160 Euro.

Fire TV & Kindle Paperwhite

Gerade erst bei uns im Test, schon bei Amazon im Angebot: Der sehr gute 2018er *Kindle Paperwhite (Testbericht) kostet 76,99 Euro statt bisher 119 Euro. Das sind 42 Euro weniger – oder minus 35 Prozent. Ein guter Deal.

Ebenfalls frisch auf dem Markt und schon reduziert ist der *Fire TV Stick 4K (Testbericht). Statt sonst 59,99 Euro kostet er mit 39,99 Euro ganze 20 Euro (33 Prozent) weniger. Wer keinen 4K-Fernseher besitzt, kann zum *Fire TV Stick für 24,99 Euro statt sonst 39,90 Euro greifen. Das sind 15 Euro (minus 37 Prozent) weniger. Ein einmaliges Angebot ist das jedoch nicht. Wie der Preisverlauf verrät, war das Gerät schon einmal auf 25 Euro und häufiger auf 30 Euro reduziert.

Echo-Lautsprecher

Für seinen 2018er *Echo Show (Testbericht), der uns im Test überzeugte, will Amazon 179,99 Euro. Der nächstgünstigste Händler verlangt 225 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 45 Euro (minus 20 Prozent). Ebenfalls 20 Prozent günstiger als bei der Konkurrenz ist der 2018er *Echo Plus (Testbericht), der bei uns im Test die Note 1 erhielt. Er kostet 120 Euro statt 150 Euro, also 30 Euro weniger. Sowohl der *Echo Show, als auch der *Echo Plus waren bisher nie günstiger.

Der 2018er *Echo Dot (Testbericht) ist mit derzeit 29,99 Euro ein sehr günstiger Einstieg in die Echo-Welt. Unterboten wird er nur vom Vorgänger *Echo Dot mit 24,99 Euro, der den gleichen Funktionsumfang, allerdings einen deutlich schlechteren Klang bietet. Bei beiden haben sich andere Händler dem günstigen Preis angepasst. Es ist davon auszugehen, dass diese den Preis wieder anheben, sobald Amazon die Rabattaktion beendet.

Reduziert sind auch der *Echo Spot (Testbericht) mit 94,99 Euro statt 114,90 Euro (minus 17 Prozent) und der normale *Echo aus dem Jahr 2017 für 59,99 Euro statt 63,49 Euro (minus 6 Prozent). Wir empfehlen jedoch auf ein 2018er-Modell zu setzen. Welcher smarte Amazon-Lautsprecher für wen am besten geeignet ist, zeigt unser Vergleichstest der 2018er Echos.

Gaming-Zubehör: 1 TByte NVME, DDR-4-RAM, Monitor

In den aktuellen Angeboten findet sich der 24 Zoll große Gaming-Monitor *Acer KG241P mit Full-HD-Auflösung sowie 144 Hz Bildwiederholrate für 229 Euro (statt 324 Euro, minus 29 Prozent).

Wer Speicherplatz und RAM aufstocken möchte, hat dazu heute Gelegenheit. Die NVME *Crucial P1 mit 1 TByte Speicherplatz im M.2-Format kostet 194 Euro, das sind fast 22 Euro weniger als beim nächsten Anbieter. Die SSD war noch nie so billig.



Beim Arbeitsspeicher gibt es zwei Module von Crucial, einmal den * Ballistix Tactical Tracer RGB DIMM mit 8GB,DDR4-3000 und CL16-18-18 und den *Ballistix Tactical Tracer RGB DIMM mit8GB, DDR4-2666 sowie CL16-18-18. Beide Module kostet heute 66 Euro bei Amazon und sind damit so günstig wie nie. Gegenüber anderen Anbietern spart man jeweils gut 11 Euro pro Modul.



Whisk(e)y

Die Hausbar kann man heute mit ein paar *Angeboten im Bereich Whisky aufstocken. Gerade bei den teureren Flaschen lassen sich gute Schnäppchen machen. Das größte Sparpotential bietet der *Royal Brackla Single Malt Whisky 16 Jahre, der in der Whiskybase eine Bewertung von 83,33 von 100 erreicht. Bei Amazon kostet er heute 63,99 Euro, das sind 15,50 Euro weniger als beim nächsten Händler. Auf Platz zwei der Schnäppchen liegt der *The Deveron Single Highland Malt 18 Jahre (81,5 Punkte). Amazon möchte heute 48,99 Euro, der nächste Händler nimmt 6,76 Euro mehr.

Den dritten Platz sichert sich der *Laphroaig Lore in der Geschenkverpackung, ein Islay Single Malt Scotch mit 85,02 Punkten in der Whiskybase. Amazon nimmt heute 69,56 Euro für den Schnaps, der nächstbeste Händler möchte mindestens 74,79 Euro. Bei den günstigeren Whiskys ist das Sparpotential deutlich geringer. So kostet der *Ballantines 12 Blended Scotch (77 Punkte) heute 21,83 Euro und damit nur 1,81 Euro weniger.

