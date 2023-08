Sechs Leser, sechs Tests: Anker Powerhouse 521 & Solarpanel in der Praxis

Insgesamt haben wir sechs unserer Leser für unterschiedliche Test-Kategorien ausgewählt. Leser Denis S. hat uns beispielsweise in seinem Test gezeigt, wie er Powerstation und Solarpanel für sein „Mobile Office“ nutzt. Unsere Leser hatten insgesamt sechs Wochen Zeit, um die von Anker zur Verfügung gestellten Geräte ausführlich zu testen und anschließend in einem selbst verfassten Artikel ihr persönliches Fazit mitzuteilen.

Alle einzelnen Leserests zur Anker Powerhouse 521 und das Solarpanel 625 mit 100 Watt finden sich hier:

In diesem Artikel fassen wir das Fazit aller sechs Kategorien zusammen. Wir werfen einen Blick darauf, für welchen Anwendungsbereich die Anker Powerhouse 521 laut unserer Hobby-Tester am besten geeignet ist, was besonders gefallen hat und an welchen Stellen es noch Verbesserungspotenzial gibt.

Mobile Office

Mittlerweile kann so ziemlich jeder Webworker seinen Laptop einpacken, das Smartphone als Hotspot freigeben und dann arbeiten, wo der Netzempfang gut ist. Egal, ob im Café, Wohnmobil, im Auto oder in der Strandliege. Da, wo man gerade ist, wird der Laptop aufgeklappt und los geht’s.

Nach sechs Jahren Weltreise spricht Tester Dennis S. aus Erfahrung. Das beste Büro hat man immer dabei, dann gibt es auch keine Ausreden für Reisen oder Besuche, die man unternehmen möchte.

Sein Fazit lautet: Das muss man definitiv haben. Smartphone, Tablet, Kamera, Laptop, Taschenlampen etc. Egal wie, Strom benötigt man immer. Besser ist, wenn man ihn dabeihat. An der Powerhouse 521 sind auch alle Anschlüsse vorhanden, die aktuell wichtig sind und in Zukunft wird sich das wohl kaum ändern.

Bild: TechStage.de

Wer regelmäßig Campen geht oder sich ein Off-Grid-Büro einrichten möchte, der sollte sich noch ein Solarpanel dazu holen. Ansonsten ist man damit sehr gut bedient. Mehr über seine Erfahrungen schildert der Testbericht von Dennis S.

Schrebergarten

Tester Jens N. wurde für die Kategorie „Schrebergarten“ ausgewählt. Für den Lesertest erhielt er von Anker zwei getrennt gelieferte Pakete. Der Karton des Solarpanels kam in einer sehr großzügigen Umverpackung, welche umweltgerecht noch wesentlich verkleinert werden sollte. Jens' Wunsch wäre, dass die Verpackung der Powerhouse mittelfristig frei von Kunststoff konzipiert wird.

Ist diese Kombination von der Anker Powerhouse 521 und dem 100-Watt-Solarpanel im Schrebergarten sinnvoll einsetzbar? Na ja, die Antwort ist jein. Die Powerhouse 521 kann in einigen Fällen eine sinnvolle Unterstützung bei der Verrichtung von Tätigkeiten sein, mit der Einschränkung bis 200 Watt. Dies grenzt die vielfältige Nutzung zu stark ein. Sofern die Station über das herkömmliche Netz aufgeladen wird, ergibt sich auch kein finanzieller Vorteil. Es kann lediglich das Handling mit Verlängerungskabel und Kabelbox ersetzen, da eine 220-Volt-Versorgung in der Regel im Schrebergarten gegeben ist. Mehr über seine Erfahrungen schildert Jens im ausführlichen Testbericht.

Bild: TechStage.de

Workation

Im Rahmen unseres Lesertests hat Sven L. die Anker 521 Powerhouse zusammen mit dem dazu passenden Anker 625 Solarpanel unter dem Motto „Workation“ ausgiebig getestet und unter die Lupe nehmen.

Als Fazit kann festgehalten werden, dass der Anker 521 Powerhouse im Zusammenspiel mit dem passenden Anker 625 Solarpanel (100 Watt) für kleinere Outdoor-Aktivitäten und mobile Offices zu empfehlen ist. Wird jedoch mehr Leistung im Sinne der Ausgangs- wie auch der Aufladeleistung benötigt, sollte man sich an die größeren Modelle aus dem Hause Anker halten.

Für Svens Zwecke im alltäglichen Gebrauch sind die beiden getesteten Geräte jedoch gut geeignet und können, trotz kleinerer Kritikpunkte, weiterempfohlen werden. Mehr dazu schildert er im vollständigen Testbericht.

Erziehung

In der Kategorie „Erziehung“ hat Andreas N. die Geräte als Fachanleiter eines Projektes des Caritasverbandes für uns getestet. Als Teil der beruflichen Eingliederung in der Erwachsenenbildung bereitet dieses Projekt langzeitarbeitslose Menschen erfolgreich auf den Wiedereinstieg in das Arbeitsleben vor.

Zunächst hat Andreas die Powerhouse 521 über das mitgelieferte Netzteil aufgeladen, was circa 4,5 Stunden in Anspruch nahm. Sobald die Powerstation vollständig geladen war, schloss Andreas einen ohmschen Verbraucher mit einer Leistung von 100 Watt (alte Glühlampe) an die aufgeladene Powerhouse 521 an.

Die Powerhouse war nach 1 Stunde und 54 Minuten leer, was einem Verbrauch von 190 Wattstunden entspricht, also 74,2 Prozent der von Anker angegebenen 256 Wattstunden. Bis auf die erwähnten kleinen Macken gefällt Andreas die Anker Powerhouse 521 richtig gut. Die Einschränkungen gegenüber leistungsstärkeren Geräten sollten vor dem Kauf allerdings jedem bewusst sein.

Etwas gespaltener ist Andreas Meinung zum Anker 625 Solarpanel. Es ist anzunehmen, dass die Leistung des Panels in den wärmeren Monaten sehr gut ist. Nicht gefallen hat ihm die gefährliche Anordnung der Buchsen sowie die Outdooruntauglichkeit. Was Andreas noch zu berichten hat, ist in seinem umfangreichen Testbericht zu lesen.

Camping & Urlaub

Laut Jürgen F. kommt es darauf an, wofür die Powerstation eingesetzt wird. Seine, zugegeben hohen Anfangserwartungen, haben sich im Laufe der Zeit mit dem „netten Stück“ deutlich relativiert. Am Anfang wollte Jürgen die Powerstation für vieles einsetzen, wofür sie aber gar nicht gemacht oder gedacht ist.

Beispielsweise als Nachfolger für seine in die Jahre gekommene USV. Und überhaupt: der Notstrom – der allgemeinen Hysterie sei Dank. Nein, dafür ist die Kapazität dieses kompakten Anker-Modells nichts. Kompakt – dies ist aber einer der Vorteile. Die Powerstation nimmt man eher mal einfach so mit. Sie ist mit circa 4 Kilogramm prima zu handhaben. Und mit den Abmessungen passt sie sogar in ein Topcase auf dem Motorrad, ganz im Gegensatz zum Solarpanel.

Welche Erfahrungen Jürgen noch gemacht hat und wie sein Fazit ausfällt, ist in seinem Testbericht zu lesen.

Hobbys & Freizeit

In der Kategorie „Hobbys & Freizeit“ hat Thorsten K. die Geräte für uns auf Herz und Nieren getestet und dazu den nachfolgenden Testbericht verfasst.

Thorsten meint, dass die Powerstation Anker Powerhouse 521 und das 100-Watt-Solarpanel Anker 625 eigentlich eine gute Kombination sind. Wäre da nur nicht die Beschränkung der Ladeleistung. Es kann bei vielen kleinen Sachen im und ums Haus oder beim Hobby helfen. Oder im Verbund mit dem Solarpanel den ganzen Tag am Baggersee den Kühler versorgen oder ausgedehnte Kopterflüge unterstützen.

Bild: TechStage.de

Für den Preis von damals über 600 Euro sollte man jedoch mal nachrechnen, wie viele gekühlte Getränke man am Kiosk bekommt oder Modellbau-Akkus oder 12-Volt-Batterien fürs Auto. Welchen Hobbys Thorsten in seiner Freizeit ansonsten noch nachgeht und wo die Powerstation und das Solarpanel bei ihm zum Einsatz kamen, ist in seinem Testbericht zu lesen.

Preis

Mittlerweile gibt es die Anker Powerhouse 521 bereits für unter 200 Euro. Wie gut die Powerstation bei uns abgeschnitten hat, zeigt unserer eigener Testbericht der Anker Powerhouse 521.

Fazit

Sechs unserer Leser haben die Anker 521 Powerhouse samt dazugehörigen Solarpanel für sechs Wochen ausprobiert. So bewährte sich die Powerstation zum Beispiel bei der mobilen Arbeit unterwegs, beim Camping sowie bei der Workation als Energiequelle für Laptop & Co.

Die Größe des Solargenerators war für die Tester ausreichend kompakt, um sie gut mit in den Schrebergarten oder zum Campen mitzunehmen. Die Powerstation passt so zum Beispiel auch ein in ein Topcase eines Motorrads.

Als Notstromlösung oder für energiehungrige Werkzeuge und Geräte eignet sich die Lösung weniger, denn die Ausgangsleistung von 200 Watt schränkt den Einsatz dann doch etwas ein. Für die Gartenarbeit mit Rasenmäher oder Heckenschneider etwa sollten Interessenten zu einer Variante mit mehr Leistung greifen.