Top 7: Die besten Video-Türklingeln – Eufy vor Reolink und Ring

Der Postbote stellt ein Paket vor der Tür ab, ein Vertreter klingelt oder die Nachbarkatze hat auf der Fußmatte wieder ihr Geschäft verrichtet: Wer wissen will, was vor der eigenen Haustür passiert und mit Besuchern auch von unterwegs sprechen können will, kommt um die Anschaffung einer smarten Video-Türklingel mit PIR-Bewegungserkennung und Türsprechanlage nicht herum. Die informieren per Push-Meldung beispielsweise auf dem Smartphone, wenn etwas vor dem eigenen Haus passiert.

Außerdem überwachen smarte WLAN-Türklingeln den Hauseingang und erhöhen damit die Sicherheit, was angesichts steigender Einbrüche mit einem Plus von 21 Prozent im vergangenen Jahr nach einem Tiefststand im Jahr 2021 sicher auch ein Grund dafür ist, dass Video-Türklingeln zu den populärsten Produkten im Sicherheitsbereich zählen. So konnte Online-Händler Galaxus 2022 250 Prozent mehr Video-Türklingeln als ein Jahr zuvor verkaufen.

Professionelle Systeme von Anbietern wie Abus, Doorbird oder Legrand – etwa für Neubauten – kosten ab 500 Euro mit Bildschirm und Klingel. Sie müssen aufwändig verkabelt werden, integrieren sich dafür aber perfekt ins Haus. Alternativ gibt es Nachrüstlösungen bereits ab 100 Euro. Sie bieten grundlegend das Gleiche wie die Profimodelle inklusive Zwei-Wege-Audio, behelfen sich aber mit WLAN und Smartphone oder Tablet und sind bei ausreichender Reichweite des heimischen WLANs daher unkompliziert in Betrieb zu nehmen. Gerade in Miet- oder Eigentumswohnungen, die Teil einer größeren Anlage sind, kann in vielen Fällen der vorhandene Türgong nicht weitergenutzt werden. Selbst die Stromversorgung kann hier zum Problem werden. Daher kommen die meisten Modelle mit eigener Türklingel sowie Akku oder Netzteil.

Bis auf die Modelle von Ring, die Videos ausschließlich in einer kostenpflichtigen Cloud speichern, setzen die anderen Varianten auf lokalen Speicher. Dafür verwenden die meisten eine microSD-Karte, die allerdings extra erworben werden muss. Lediglich die Eufy-Modelle nutzen dafür einen eigenen Hub.

TechStage hat smarte Türklingeln innerhalb der Themenwelt Überwachungskamera getestet. Die besten Video-Türklingeln mit Türsprechanlage und App-Steuerung, die zwischen 100 und 230 Euro kosten, haben wir in dieser Bestenliste zusammengefasst. Weitere Informationen bietet unser Ratgeber Smarte Funk-Türklingeln mit Kamera & digitale Türspione ab 35 Euro mit einem grundlegenden Einblick zu den wichtigsten Funktionen, rechtlichen Rahmenbedingungen und generellen Unterschieden zwischen Video-Türklingeln und digitalen Türspionen. Und wer die smarten Videotürklingeln in Kombination mit einem elektronischen Schloss betreiben möchte, findet weitere Informationen in unserer Bestenliste Smarte Türschlösser von Homematic IP, Nuki, Tedee, Welock und Yale im Test.

Platz 1: Eufy Video Doorbell Dual

Eufy bietet mit der Funk-Türklingel Video Doorbell Dual 2K (Testbericht) ein Modell zur Überwachung des Hauseingangs, das nicht nur auf Personen reagiert, sondern im Vergleich zum Standardmodell Eufy Video Doorbell 2K mit einer zusätzlichen Kamera auch abgelegte Pakete überwacht.

Die Hauptkamera bietet eine Auflösung von 2560 × 1920 Bildpunkte und die untere Kamera zur Überwachung von Paketen löst mit 1600 × 1200 Pixel auf. Die Video-Türklingel bietet einen integrierten Akku, der bei 20° Celsius und zehn Bewegungserkennungen pro Tag eine Laufzeit von drei Monaten ermöglichen soll. Wird die Kamera wie im Test über einen Tag mit 104 erkannten Ereignissen stärker beansprucht, ist die Laufzeit natürlich kürzer. Im Test sinkt die Akkukapazität mit diesen Werten innerhalb eines Tages von 100 auf 84 Prozent.

Eufy Video Doorbell Dual 2K: Lieferumfang Bild: TechStage.de Eufy Video Doorbell Dual 2K: Zwei Kameras überwachen den Eingangsbereich. Bild: TechStage.de Eufy Video Doorbell Dual 2K: Hauptkamera Bild: TechStage.de Eufy Video Doorbell Dual 2K: Der integrierte Akku soll für eine Betriebsdauer von bis zu 6 Monate sorgen. Alternativ lässt sich die Türklingel auch ans Stromnetz anschließen. Bild: TechStage.de Eufy Video Doorbell Dual 2K: Die Türklingel kann man leicht mit einem SIM-Karten-Auswurfsstift von der Halterung lösen. Bild: TechStage.de Eufy Video Doorbell Dual 2K: Der Akku lässt sich über eine microUSB-Buchse aufladen. Bild: TechStage.de Eufy Video Doorbell Dual 2K: untere Kamera Bild: TechStage.de Eufy Video Doorbell Dual 2K: Mitgeliefert wird eine flache Halterung. Bild: TechStage.de Eufy Video Doorbell Dual 2K: Rückansicht Bild: TechStage.de Eufy Video Doorbell Dual 2K: Auch ein 15°-Grad-Montageadapter gehört zum Lieferumfang. Bild: TechStage.de Eufy Video Doorbell Dual 2K mit 15°-Montagehalterung. Bild: TechStage.de Eufy Video Doorbell Dual 2K: Zur Verbindung mit der Eufy-App muss man lediglich den QR-Code scannen. Bild: TechStage.de

Standardmäßig zeigt die App die unterschiedlichen Kamerabilder in einer geteilten Ansicht. Man kann aber auch auf einen Bild-im-Bild-Modus umschalten und das zweite Kamerabild in einer der vier Ecken der Hauptansicht positionieren.

Mit der integrierten Personenerkennung auf Basis von Infrarot und Radar können Bilder von bekannten Personen gekennzeichnet werden. Statt der Warnung „Personenalarm – Doorbell. Antippen, um das Ereignis anzuzeigen“ erscheint im Smartphone-Display dann zum Beispiel „Kai befindet sich vor der Tür“. Damit lassen sich Warnungen besser interpretieren.

Gut gefallen hat uns auch die Funktion „Automatische Klingelreaktion“. Damit kann man bis zu drei 10 Sekunden lange Antworten definieren, die ertönen, wenn eine Person die Klingel betätigt. So kann man beispielsweise für den Paketboten eine zeitlich gebundene Nachricht hinterlassen wie „Geben Sie das Paket beim Nachbar gegenüber ab“. Interessant ist auch der integrierte Paketschutz. Für den Fall, dass sich eine Person der vor der Tür abgelegten Sendung nähert, können Anwender das Abspielen einer vordefinierten Sprachnachricht, etwa eine Warnung, konfigurieren.

Gute Bildqualität gehört zum Pflichtprogramm moderner Überwachungskameras. Die Eufy Video Doorbell Dual 2K lässt in dieser Hinsicht nichts anbrennen: Beide Kameras liefern ausgezeichnete Ergebnisse mit einem ordentlichen Blickwinkel von 160° (Frontkamera) respektive 97° (Paketkamera). Auch bei Gegenlicht und bei Nacht gibt sich die Eufy keine Blöße. Bei Bedarf können Anwender sogar einen HDR-Modus aktivieren.

Auch die Gegensprechfunktion hinterlässt einen positiven Eindruck. Der Ton ist zwar nicht optimal, aber trotzdem noch gut verständlich. Regulär kostet die Eufy Video Doorbell Dual mit Hombase 249 Euro. Aktuell ist sie ab etwa 230 Euro erhältlich. Wer etwa für den Hintereingang ein zusätzliches Modell benötigt, zahlt für die Eufy Video Doorbell Dual ohne Homebase 160 Euro.

Platz 2: Reolink Video Doorbell WiFi/PoE

Mit der Video Doorbell WiFi und der Video Doorbell Reolink PoE (Testbericht) hat Reolink gleich zwei Video-Türklingeln im Angebot. Bis auf die Stromversorgung, die bei der WiFi-Version über ein mitgeliefertes Netzteil und bei der PoE-Variante über Ethernet erfolgt, sind die beiden Modelle technisch identisch. Als alternative Stromversorgung können beide an die Klingelverkabelung einer bestehenden Klingelanlage angeschlossen werden. Diese muss allerdings kompatibel sein respektive man sollte direkten Zugriff auf die Elektronik haben, da man zur Bereitstellung der korrekten Spannung Anschlüsse überbrücken muss. In einer Miet- oder Eigentumswohnung ist das nicht immer der Fall, sodass man für die Stromversorgung eine Wand durchbohren muss, da die beiden Video-Türklingeln keinen Akku bieten. Aber diese Einschränkung gleichen die beiden Modelle durch ein anderes Feature aus: Dank Onvif-Support lassen sich beide Modelle in entsprechend kompatible Smart-Home-Zentralen (Bestenliste) wie Homey Pro (Test) und Home Assistant einbinden. Mit letzterem können Anwender sogar in Verbindung mit dem Add-on Frigate sogar einen leistungsfähigen Netzwerk-Video-Rekorder (NVR) aufbauen – zu einem Bruchteil der Kosten, die man ansonsten dafür ausgeben müsste.

Reolink Video Doorbell: 5 Megapixel, Sichtfeld: 134° horizontal 97° vertikal, 180° diagonal Bild: TechStage.de Reolink Video Doorbell WiFi/PoE: Desktop-App Bild: TechStage.de Reolink Video Doorbell: Unter Server-Einstellungen wird Onvif aktiviert, sodass man die Kamera auch mit NAS-Lösungen wie Synology Surveillance Station in Betrieb nehmen kann. Bild: TechStage.de Der Datenverkehr ist mit Onvif allerdings unverschlüsselt. Da dieser aber im lokalen Netzwerk stattfindet, ist in puncto Sicherheit kein Problem. Bild: TechStage.de Reolink Video Doorbell: App-Einstellungen Bild: TechStage.de Reolink Video Doorbell: Onvif-Konfiguration Bild: TechStage.de Mit aktiviertem Onvif-Support können Anwender die Reolink Video Doorbell auch unter Synology Surveillance Station nutzen. Videos werden dadurch zentral auf der NAS gespeichert. Dafür können Anwender auch ein kompatibles NVR-System von Reolink nutzen. Bild: TechStage.de Standardmäßig bietet Synology nur zwei kostenlose Lizenzen. Bild: TechStage.de Bild: TechStage.de Bild: TechStage.de Reolink Video Doorbell: Mobile App und Smart-Home-Integration Bild: TechStage.de Reolink Video Doorbell: Mobile App und Smart-Home-Integration Bild: TechStage.de Reolink Video Doorbell: Mobile App und Smart-Home-Integration Bild: TechStage.de Reolink Video Doorbell: Mobile App und Smart-Home-Integration Bild: TechStage.de Reolink Video Doorbell: Mobile App und Smart-Home-Integration Bild: TechStage.de Reolink Video Doorbell: Montage und Verkabelung Bild: TechStage.de Reolink empfiehlt eine Montagehöhe von 120 cm. Dank eines mit 97° großen vertikalen Sichtfelds erfasst sie Personen noch, wenn sie bei geringerer Höhe montiert wird. Bild: TechStage.de Für die Stromversorgung der Reolink Video Doorbell kann man die Verkabelung einer vorhandenen Türklingel verwenden. Bild: TechStage.de Reolink Video Doorbell: Montage und Verkabelung Bild: TechStage.de Reolink Video Doorbell: Für die korrekte Spannung (24 Volt DC oder 12–24 Volt AC, 50/60 Hz) müssen allerdings Kabel der vorhandenen Anlage überbrückt werden. Bild: TechStage.de Reolink Video Doorbell: Lieferumfang Bild: TechStage.de

Aber auch für Anwender ohne diese Ambitionen haben die Reolink-Video-Türklingeln einiges zu bieten. Die Kamera zeichnet Videos mit einer Auflösung von 2560 × 1920 Bildpunkten (5 Megapixel) und 20 fps auf. Außerdem fällt das vertikale Sichtfeld mit 93° Grad relativ groß aus, sodass die Reolink Video Doorbell auch dann noch Personen vollständig erfasst, wenn sie in einer niedrigen Höhe montiert ist. Die Aufnahmequalität ist in puncto Bild und Ton insgesamt gut. Die Gegensprechfunktion funktioniert tadellos und Videos und Bilder sind dank 5-Megapixel-Auflösung bei Tag und bei Nacht detailreich und scharf, wobei bei Dunkelheit die integrierten Infrarot-LEDs für eine Nachtsicht in Schwarz-Weiß sorgen. Eine farbige Nachtsicht bietet die Reolink-Doorbell hingegen nicht.

Videos speichert die Reolink Doorbell auf einer microSD-Karte mit einer maximalen Speicherkapazität von 256 GByte. Eine microSD-Karte muss allerdings extra erworben werden. Alternativ bietet Reolink auch eine Speicherung in der Cloud auf einem europäischen Rechenzentrum. Mit Frankfurt zählt auch ein deutscher Standort dazu. Für eine zentrale Datenspeicherung kann man die Reolink Video Doorbell dank Onvif-Kompatibilität auch an einen NVR (Netzwerk-Video-Rekorder) oder an eine kompatible Dritthersteller-Lösung wie die Synology Surveillance Station koppeln.

Das WiFi-Modell der Reolink Video Doorbell kostet regulär 140 Euro, während die PoE-Variante für 120 Euro den Besitzer wechselt. Derzeit sind Video-Türklingeln allerdings für 110 Euro (WLAN) und 102 Euro (PoE) erhältlich.

Platz 3: Ring Battery Video Doorbell Plus

Mit einem vertikalen Sichtfeld von 150 Grad erfasst die Ring Battery Video Doorbell Plus (Testbericht) auch dann noch Personen vollständig, wenn diese direkt vor der Kamera stehen. Das große vertikale Sichtfeld hat den Vorteil, dass man die Video-Türklingel auch in niedriger Höhe montieren kann und trotzdem Personen noch vollständig erfasst werden - etwa, wenn sie mit einer bestehenden Türklingel-Verkabelung mit Strom versorgt werden soll. Hierfür wird die Stromversorgung des außen und oft nur in einer Höhe von etwas über einem Meter montierten Klingelschalter genutzt. Doch dafür muss die vorhandene Anlage kompatibel sein. Alternativ können Anwender die Ring Battery Video Doorbell Plus dank integriertem Akku aber auch frei positionieren. Dann kann der vorhandene Gong allerdings nicht in Kombination mit der Video-Türklingel verwendet werden.

Im Praxiseinsatz überzeugt die Ring Battery Video Doorbell mit zeitnahen Benachrichtigungen, sobald eine Bewegung erkannt oder der Klingeltaster betätigt wird. Vom Smartphone aus kann man so die Video-Türklingel als Gegensprechanlage nutzen, wobei der Ton, wie bei anderen Ring-Türklingeln, zwar gut verständlich ist, aber leicht blechern klingt.

Die Bildqualität ist für eine 3-Megapixel-Kamera mit einer Auflösung von 1536 × 1536 Pixeln bei 25 fps auch dank HDR-Unterstützung einwandfrei. Nachts nimmt sie Videos sogar in Farbe auf, wenn genügend Umgebungslicht vorhanden ist. Aber auch in Schwarz-Weiß sind Details noch gut zu erkennen. Den Livestream können Anwender auch auf einem kompatiblen smarten Display wie Echo Show 8 betrachten. Das hat im Test einwandfrei funktioniert. Auch Mitteilungen über ankommende Personen oder die Betätigung des Klingeltasters, die man in der Alexa-App konfiguriert, erscheinen zeitnah auf dem Echo Show.

Um alle Funktionen der Kamera nutzen zu können, muss man allerdings ein kostenpflichtiges Cloud-Abo abschließen. Das kostet für ein Gerät 4 Euro pro Monat oder 40 Euro im Jahr. Wer mehrere Ring-Kameras im Einsatz hat, muss mit Kosten in Höhe von 10 Euro monatlich oder 100 Euro im Jahr rechnen. Wem das nichts ausmacht, erhält mit der Ring Battery Video Doorbell eine ausgereifte und leistungsstarke Türklingel, die sich auch in ein Ring-Alarmsystem integrieren und mit anderen Produkten wie Ring Intercom (Testbericht) kombinieren lässt.

Platz 4: Aqara Smarte Video-Türklingel G4

Die Aqara Smarte Video-Türklingel G4 (Testbericht) besteht aus zwei Komponenten: Video-Türklingel mit Kamera und Klingeltaster sowie separatem Lautsprecher (Gong-Modul), der das Klingelsignal wiedergibt. Das Gong-Modul bietet einen Steckplatz für eine microSD-Karte, die Aufnahmen der Kamera speichert. Zudem fungiert der per USB-C-Kabel mit Strom versorgte Lautsprecher als Repeater für das Kamera-Modul.

Die Stromversorgung für die Kameraeinheit wird über die im Lieferumfang enthaltenen sechs AA-Batterien (LR6, 1,5 Volt, 2900 mAh) oder über eine vorhandene kabelgebundene Stromversorgung sichergestellt. Für letztere kommt die bei Klingeln übliche Wechselspannung zwischen 12 und 24 Volt infrage, aber auch Trafos mit einer Gleichspannung von 8 bis 24 Volt. Laut Aqara sollen die Batterien bei einer Videoaufzeichnung und 35 Aktivierungen eine Stromversorgung von bis zu vier Monaten gewährleisten. Im siebentägigen Testbetrieb mit knapp 30 Videoaufnahmen, Live-Streaming und Hunderten Aktivierungen zeigt der Batteriestatus noch 80 Prozent an. Im Batteriebetrieb nimmt die G4 Videos nur bei einer erkannten Bewegung auf. Mit kabelgebundener Stromversorgung unterstützt die Video-Türklingel auch eine dauerhafte Aufnahme.

Videos speichert die G4 bei eingelegter microSD-Karte lokal. Ohne microSD-Karte erfolgt die Speicherung der Videos für bis zu sieben Tage in der kostenlosen Aqara-Cloud. Nutzer von Homekit können außerdem den kostenpflichtigen iCloud-Speicher als Speicherort wählen. Auch ein NAS können Anwender zur Speicherung der Videos nutzen. Im Test hat die Anbindung an eine Synology-NAS (Ratgeber) einwandfrei funktioniert.

Die Kamera bietet eine Auflösung von maximal 1920 × 1080 Pixel (1080p), wobei Anwender den Livestream in der App auch auf 1280 × 720 Pixel (720p) oder 640 × 360 Pixel (als Glatt bezeichnet) einstellen können. Je nach gewählter Auflösung belegt ein 5-Sekunden-Video 117 KByte (Glatt), 564 KByte (720p) oder 842 KByte (1080p), wobei Videos im H.264-Format mit 20 fps gespeichert werden. Den wesentlich effizienteren Codec H.265 alias HEVC unterstützt die G4 nicht. Dank integrierter Infrarot-LEDs bietet die Kamera auch einen Nachtsichtmodus. Die Bildqualität ist insgesamt gut, auch nachts bei weniger Licht.

Die Gesichtserkennung ist wie schon bei der Aqara G3 (Testbericht) nicht an die Cloud gebunden, sondern funktioniert lokal auf dem Gerät. Hierfür kann man entweder manuell ein Gesicht per Foto hinzufügen oder von der Gesichtserkennung als unbekannt definierte Aufnahmen einer Person zuordnen. Leider fragt dabei die Software nicht, ob ein unerkanntes Gesicht zu einer bestimmten Person gehört. Man muss also als unerkannt definierter Gesichter der entsprechenden Person manuell zuordnen. Dann liegt die Erkennungsrate bei nahezu 100 Prozent, sodass man die Gesichtserkennungsfunktion auch für Automatisierungen nutzen kann.

Mit der smarten Video-Türklingel G4 bietet Aqara ein interessantes Produkt. Vor allem in Kombination mit Homekit oder einem Aqara-Hub bietet es viele Möglichkeiten zur Einbindung ins Smart Home, inklusive der Nutzung des Lautsprechers als Sirene und für Automatisierungen, mit der sonst keine Video-Türklingel aufwarten kann. Doch auch ganz ohne Smart Home weiß die G4 zu überzeugen: Die Flexibilität beim Stromanschluss mit Batteriebetrieb und fester Verkabelung, sowie die Möglichkeit Videos ganz ohne kostenpflichtiges Cloud-Abo speichern zu können, stehen auf der Habenseite. Die Aqara G4 kostet regulär knapp 130 Euro. Aktuell ist sie für 112 Euro erhältlich.

Platz 5: Ezviz CP4

Mit der CP4 (Testbericht) bietet Ezviz ein Modell, welches einen klassischen Türspion ersetzt. Mehr Informationen zu dieser Produktkategorie bietet auch unser entsprechender Ratgeber. Die CP4 bietet einen 4600 mAh starken Akku, eine Full-HD-Kamera mit integrierter Klingel und PIR-Sensor, ein 4,3 Zoll großes Display inklusive Live-Ansicht sowie eine Gegensprech-Anlage.

Im Test verläuft der Ausbau des klassischen Türspions problemlos. Bei unserem Modell muss man lediglich das nach außen gerichtete Element abschrauben und die Fassung von innen herausziehen. Im Test war diese allerdings verklemmt, sodass wir Hammer und Schraubenzieher zur Demontage des Türspion-Innenteils zu Hilfe nehmen mussten. Keine große Sache, aber laut wird es dabei trotzdem. Außerdem haben wir mit einer Bohrmaschine und einem Bohrer mit einem Durchmesser von 5/8 Zoll den Türspion-Kanal vergrößert, sodass wir die Kameraeinheit von außen einsetzen konnten. Anschließend wird mit zwei Befestigungsschrauben der Montagefuß mit der Kameraeinheit verschraubt, sodass beide Komponenten fest an der Tür sitzen. Die Montage war nach etwa 15 Minuten erledigt.

Der in der Kamera integrierte CMOS-Sensor nimmt Videos maximal mit einer Auflösung von 1920 × 1080 Pixel und bis zu 15 Bildern pro Sekunde im HEVC-Format auf. Die Aufnahmequalität entspricht den Erwartungen, die man an eine Überwachungskamera mit Full-HD-Auflösung hat. Aufnahmen sind detailreich und die Farbwiedergabe ist in der Grundeinstellung neutral. Als Optionen für Bildeinstellungen können Anwender WDR (Wide Dynamic Range) und die Verzerrungskorrektur aktivieren.

Die App bietet im Wesentlichen eine leichte Bedienung der Kamera: Die Videoauflösung kann verändert werden, was etwa bei einem schwachen WLAN-Signal von der App auch empfohlen wird. Anwender können Videoaufnahmen direkt im Livestream starten oder die Gegensprechfunktion nutzen.

Sobald sich eine Person der CP4 nähert, leuchtet die Status-LED der in der Außeneinheit integrierten Türklingel. Damit stehen die Chancen gut, dass der Besuch diese auch verwendet und nicht die Standard-Hausklingel nutzt. Mit dem Druck auf den Klingelknopf erfolgt sofort eine Benachrichtigung auf dem Smartphone, sodass man mit diesem direkt kommunizieren kann. Das ist sehr bequem und vor allem dann nützlich, wenn man ein Paket erwartet. So kann man mit dem Paketboten direkt kommunizieren und den Ablageort für das Paket besprechen.

Die Ezviz CP4 hinterlässt optisch und haptisch einen guten Eindruck. Der UVP liegt bei knapp 170 Euro. Aktuell gibt es einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent, sodass sie für 136 Euro den Besitzer wechselt. Wer nicht unbedingt auf das mit 166° recht große Sichtfeld des CP4 angewiesen ist, kann auch zum Vorgängermodell DP2C mit einem Sichtfeld von 155° greifen. Das ist aktuell für 130 Euro im Angebot.

Platz 6: Ring Video Doorbell 4

Die Ring Video Doorbell 4 (Testbericht) bietet eine sechssekündige Pre-Roll-Videovorschau für alle Bewegungsereignisse, sodass keine Ereignisse vor der Haustür mehr verloren gehen. Im Unterschied zur Video Doorbell 3 Plus (Testbericht) ist die Videovorschau nun in Farbe verfügbar. Der Blickwinkel liegt bei 160 Grad horizontal und 84 Grad vertikal. Videos zeichnet sie in Full-HD auf und speichert sie in der Cloud ab. Eine lokale Speicherung, etwa auf einer microSD-Karte, unterstützt die Video Doorbell 4 nicht. Sie verbindet sich über ein 2,4-GHz- oder 5-GHz-WLAN mit dem Internet. Die Stromversorgung übernimmt der integrierte und wechselbare, 6000 mAh starke Akku, der eine Leistung von 22 Wh bietet. Alternativ wird sie auch über eine bereits vorhandene Türklingel mit Strom versorgt. Dann kann sie die an diese angeschlossene Türglocke weiter verwenden. Im Akkubetrieb können Anwender eine sog. Ring Chime als Alternative verwenden. Als eines der wenigen smarten Türklingel-Modelle unterstützt die Video Doorbell 4 zum Schutz der Privatsphäre das Schwärzen von Bildbereichen. Sie ist witterungsbeständig, ohne dass Ring eine bestimmte IP-Zertifizierung kommuniziert und funktioniert im Temperaturbereich von -20 bis +48 Grad Celsius.

Im Praxiseinsatz überzeugt die Ring Video Doorbell 4 mit zeitnahen Benachrichtigungen, sobald eine Bewegung erkannt oder der Klingeltaster betätigt wird. Vom Smartphone aus kann man so die Video-Türklingel als Gegensprechanlage nutzen, wobei der Ton gut verständlich ist, aber leicht blechern klingt. Anwender können den Bewegungsbereich definieren und auch Teile des Aufnahmebereichs zum Schutz der Privatsphäre schwärzen.

Die Bildqualität ist für eine Full-HD-Kamera auch dank HDR-Unterstützung einwandfrei. Nachts nimmt die Video Doorbell 4 zwar nur in Schwarz-Weiß auf, dabei sind Details aber noch gut zu erkennen. Die Live-Stream Ausgabe an einen Echo Show 8 funktioniert im Test sehr zügig.

Aktuell ist die Ring Video Doorbell 4 ab etwa 140 Euro erhältlich. Anwender können für 30 Tage nach der Erstinstallation den Ring-Cloud-Service kostenlos nutzen, danach muss man zahlen. Der Cloudspeicher kostet für ein Gerät vier Euro im Monat oder 40 Euro im Jahr. Ohne diesen Dienst sind aufgenommene Videos nicht abrufbar. Nutzer können dann lediglich das Live-Bild ansehen. Wer die Ring Video Doorbell 4 sinnvoll nutzen möchte, muss also zum kostenpflichtigen Cloud-Service greifen. Und wer sie in Kombination mit Ring Alarm verwenden möchte, zahlt sogar 10 Euro im Monat oder 100 Euro pro Jahr.

Platz 7: Eufy Video-Türklingel 2K

Die Eufy Video-Türklingel 2K (Testbericht) gibt es in zwei Versionen, eine mit Akkubetrieb, die wir getestet haben, und eine mit Verbindung über den Hausstrom. Letztere erlaubt auch die Weiterverwendung des Gongs. Mit der kabellosen Variante wird der Klingelton auf das Handy und die Home Base 2 ausgegeben.

Videos nimmt die Eufy Türklingel mit einer Auflösung von 2560 × 1920 Pixeln und einem Seitenverhältnis von 4:3 auf. Als Bildverbesserungsmaßnahmen kommen bei schlechten Lichtverhältnissen HDR und eine Verzerrungskorrektur zum Einsatz. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Bildhelligkeit wirkt auch bei Gegenlicht ausgewogen verteilt, sodass Gesichter gut zu erkennen sind. Die Bildschärfe ist hoch und fällt an den Rändern kaum ab. Dank der hohen Auflösung sind auch in Bildausschnitten noch viele Details zu erkennen. Die Nachtsicht ist dank mehrerer Infrarot-LEDs hervorragend. Gespeichert werden die Aufnahmen mit AES 256-Bit-Verschlüsselung auf der Homebase 2. Dafür stehen 14,8 GByte zur Verfügung.

In der Live-Ansicht kann man jederzeit die Gegensprechanlage starten und sich mit dem Gegenüber unterhalten. Während des Testzeitraums konnten wir so vom Büro aus tatsächlich einmal einem Postboten Anweisungen geben. Er verstand uns offenbar, wir ihn jedoch weniger. Das könnte aber an seinem Genuschel gelegen haben. Trotzdem fühlten wir uns kurz danach, als wären wir in der Zukunft angekommen. Neben der direkten Kommunikation besteht die Möglichkeit, bis zu drei zuvor aufgenommene Sprachnachrichten wie „Legen Sie bitte das Paket vor die Tür“ abzuspielen. Im Test gab es keine spürbare Verzögerung zwischen dem Drücken der Türklingel und der Benachrichtigung auf dem Smartphone.

Eufy schreibt, der Akku würde in der Video-Türklingel bis zu sechs Monate durchhalten. Das könnte stimmen, wenn die dauerhafte Videoaufnahme bei Bewegung abschaltet ist oder man nur selten Bewegung vor der Tür hat. Um den Akku ans Limit zu treiben, stellten wir die Türklingel so ein, dass sie über zwei Wochen lang täglich etwa 50 20-sekündige Aufnahmen an die Homebase überträgt. In der Zeit schafften wir es, die Akkukapazität von 71 auf 15 Prozent zu drücken. Die Eufy Video-Türklingel kostet mit Homebase aktuell 145 Euro.

MicroSD-Karten

Die meisten Video-Türklingeln verwenden zur lokalen Speicherung der Videos microSD-Karten. Lediglich die Modelle von Ring sind auf einen kostenpflichtigen Cloudspeicher angewiesen. microSD-Karten kosten nur wenige Euros.

Fazit

Wer seine Türklingel nachträglich smart machen will, muss dafür keine Unsummen in die Hand nehmen. Vollwertige Lösungen gibt es ab etwa 100 Euro. Jedes der getesteten Video-Türklingeln hat seine Vorzüge, aber auch diverse Nachteile. Mehr Details zu den einzelnen Produkten bieten die dazugehörigen Testberichte.