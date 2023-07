Top 7: Die besten PTZ-Überwachungskameras für innen im Test – Ezviz vor Reolink

Überwachungskameras (Themenschwerpunkt) mit einem schwenk- und neigbaren Objektiv, mit dem man zudem Objekte vergrößern kann, werden mit dem Zusatz PTZ bezeichnet. PTZ (Themenschwerpunkt) ist die Abkürzung für Pan, Tilt & Zoom, was übersetzt Schwenken, Neigen und Zoomen bedeutet. Anders als Modelle mit einem fest ausgerichteten Objektiv können PTZ-Modelle einen größeren Bereich überwachen. Oft bieten sie mit nahezu 360 Grad einen Rundumblick. Die meisten Modelle verlieren dank Bewegungsverfolgung ein erkanntes Objekt nicht mehr aus den „Augen“.

Da viele der Kameras auch eine Haustiererkennung bieten, können Anwender sie so konfigurieren, dass sie nur bei der Erkennung von Hund oder Katze alarmiert werden. Damit sind sie immer auf dem Laufenden, was ihre Vierbeiner zu Hause so treiben. Zudem bieten die in dieser Bestenliste aufgeführten Modelle eine Gegensprechfunktion und viele davon sogar eine Geräuscherkennung. Damit sind sie ideal als Babyfon geeignet.

Doch das ist längst nicht alles: Mit der Aqara G3 gibt es sogar ein Modell, das einen Zigbee-Hub integriert, sodass sie für Automatisierungen mit anderen Smart-Home-Komponenten aus dem Aqara-Kosmos genutzt werden kann. Und die Reolink E1 Zoom V2 bietet einen optischen 3-fach-Zoom und ist sogar kompatibel zum Onvif-Standard (Ratgeber). Damit lässt sie sich problemlos in kompatible Smart-Home-Zentralen (Bestenliste) wie Homey Pro (Testbericht) integrieren und für Automatisierungen nutzen. Für Smart-Home-Anwender sind auch Switchbot-Kameras 1080p und 2K empfehlenswert. Sie lassen sich in die Switchbot-Plattform und darüber hinaus auch in Homey Pro oder Home Assistant integrieren.

Aus unseren Tests haben wir für diese Bestenliste die leistungsfähigsten PTZ-Kameras für Innenräume ausgewählt. Wer hingegen auf der Suche nach einem leistungsfähigen Outdoor-Modell mit einem schwenk- und neigbaren Objektiv ist, findet in unserem Beitrag Schwenken, neigen, zoomen: Die besten PTZ-Überwachungskameras für außen sicher eine passende Variante.

Platz 1: Ezviz C6 2K+

Die Ezviz C6 2K+ (Testbericht) zeichnet Videos mit bis zu 2560 × 1440 Bildpunkten auf und differenziert bei der Bewegungserkennung zwischen Menschen, Haustieren und anderen sich bewegenden Objekten. Da sie außerdem auf Geräusche reagiert, kann sie auch als Babyfon verwendet werden. In diesem Einsatzszenario ist die integrierte Gegensprechfunktion, die per Geste aktiviert werden kann, ein nützliches Feature. Videos speichert sie entweder lokal auf einer microSD-Karte, die allerdings nicht zum Lieferumfang zählt, oder in der Ezviz-Cloud, die Anwender bis zu 30 Tage kostenlos testen können.

An der Rückseite der Ezviz C6 2K+ gibt es einen Micro-USB-Port für die Stromversorgung und einen Ethernet-Anschluss. Die Kamera erlaubt also nicht nur die Verbindungsaufnahme zu einem WLAN-Router über ein 2,4- oder ein 5-GHz-Netzwerk, sondern ganz klassisch über eine kabelgebundene Netzwerkverbindung.

Die C6 2K+ hinterlässt optisch und haptisch einen guten Eindruck. Ezviz verkauft die Kamera regulär für etwa 110 Euro. Aktuell ist sie bei vielen Händler aber schon ab etwa 90 Euro erhältlich. Weitere Informationen gibt es in unserem ausführlichen Testbericht.

Platz 2: Reolink E1 Zoom V2

Die Reolink E1 Zoom (Testbericht) ist in der neuen Variante V2 erhältlich, die anders als das Vorgängermodell eine automatische Bewegungsverfolgung bietet. Videos zeichnet sie im platzsparenden Format H.265 mit 2560 × 1920 Pixel auf. Mit 5 Megapixel erreicht sie die höchste Auflösung aller in dieser Bestenliste vertretenen Kameras. Zudem bietet sie als einziges Modell einen optischen Dreifach-Zoom.

Mit der integrierten Gegensprechfunktion kann man mit Personen vor der Kamera kommunizieren. Da sie allerdings keine Geräuscherkennung bietet, ist sie als Babyfon nur bedingt einsetzbar. Dafür lässt sie sich als einziges Modell in dieser Bestenliste dank Onvif-Kompatibilität in leistungsfähige Smart-Home-Zentralen wie Homey Pro (Testbericht) oder Home Assistant für Automatisierungen einbinden. Bei der Bewegungserkennung unterscheidet sie zwischen Personen und Haustieren. Positiv ist außerdem, dass sie sich nicht nur per Smartphone-App bedienen lässt, sondern auch per Desktop-Client oder einem Browser.

Reolink verlangt für die PTZ-Kamera E1 Zoom regulär rund 90 Euro. Aktuell wird sie bei Amazon mit einem 15-Prozent-Rabatt für circa 73 Euro verkauft. Weitere Informationen gibt es in unserem ausführlichen Testbericht.

Platz 3: Switchbot 1080p/2K PTZ-Kamera

Switchbot bietet zahlreiche Smart-Home-Produkte (Test), die verschiedenste Szenarien abdecken. Dazu zählen auch Überwachungskameras (Themenwelt). Im Angebot hat das Unternehmen Modelle für den Innenbereich unter anderem zwei PTZ-Kameras, die sich lediglich in puncto Auflösung unterscheiden. Neben dem Full-HD-Modell gibt es noch eine Variante mit 2K-Auflösung (Modell: W3101100), konkret löst die Kamera mit 2304 × 1296 Pixel bei 20 fps auf. Gegenüber der 1080p-Variante mit zwei Megapixel pro Bild bietet das 2K-Modell drei Megapixel. Entsprechend scharf gelingen die Aufnahmen. Für eine klare und bis zu 10 Meter weit reichende Nachtsicht sorgen acht Infrarot-LEDs.

Die Kamera kann dank integriertem Mikrofon und Lautsprecher auch als Gegensprechanlage genutzt werden. Im Test funktioniert die Tonübertragung aufs Handy einwandfrei. Auch die Sprachausgabe über den Lautsprecher ist gut zu hören. Eine Geräuscherkennung bietet sie allerdings nicht, sodass sie als Babyfon weniger infrage kommt. Dank automatischer Bewegungsverfolgung lässt sie einmal erkannte Objekte nicht mehr aus den „Augen“.

Als Überwachungskamera bietet die Switchbot PTZ 2K solide Hausmannskost. Alternativen wie die Aqara G3 (Testbericht) mit Gesichts- oder Geräuscherkennung haben aber mehr zu bieten, kosten dafür jedoch doppelt so viel. Wesentlich relevanter ist vielmehr die Kombinationsmöglichkeit mit anderen Smart-Home-Komponenten der Switchbot-Plattform (Testbericht), mit der Anwender mit wenig Aufwand und zu fairen Preisen rund um die Überwachungskamera ein leistungsfähiges Alarmsystem aufbauen oder sie für Automatisierungen verwenden können. Positiv ist auch, dass sich die Switchbot-Plattform zudem in andere leistungsfähige Smart-Home-Zentralen wie Homey Pro (Testbericht) einbinden lässt. So fristet sie nicht das Dasein einer Insellösung, sondern wird Teil einer umfassenden Smart-Home-Steuerung.

Die Switchbot PTZ-Überwachungskamera kostet mit 2K-Auflösung 50 Euro, für die 1080p-Variante sind 40 Euro fällig.

Platz 4: Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt

Die Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt (Testbericht) bietet zwar nur Full-HD, überzeugt im Test aber mit einer der besten Lösungen, wenn es um den Einsatz als Babyfon geht. Und das liegt an der smarten Geräuscherkennung, die zwischen normalem Lärm und Babyweinen differenzieren kann. Zudem können Anwender die Empfindlichkeit bei der Erkennung in fünf Stufen justieren.

Auch die Bewegungsverfolgung funktioniert im Test einwandfrei, wobei die Kamera zwischen Personen, Haustieren und allen anderen Bewegungen differenziert. Die Empfindlichkeit können Anwender mit fünf Stufen optimieren. Zudem besteht die Möglichkeit, den Bereich für die Bewegungserkennung (Aktivitätsbereich) einzuschränken, sodass eine Fehlalarmierung praktisch ausgeschlossen ist. Mit der Option Haustier-Befehl übermittelt die Kamera eine vom Nutzer aufgenommene Audio-Nachricht, wenn sich der vierbeinige Hausbewohner einem bestimmten Bereich nähert.

Ob allerdings ein Hund oder eine Katze einen Befehl wie „Hasso, nicht auf die Couch springen.“ beachtet, wagen wir zu bezweifeln. Aber ein Spaß ist das Feature alle mal. Regulär kostet die Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt rund 50 Euro. Aktuell gibt es sie bereits ab 45 Euro.

PTZ-Kameras-innen-aufmacher Bild: TechStage.de Ezviz C6 2K+ Bild: TechStage.de Ezviz C6 2K+ Bild: TechStage.de Reolink E1 Zoom V2 Bild: TechStage.de Reolink E1 Zoom V2 Bild: TechStage.de Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt Bild: TechStage.de Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt Bild: TechStage.de Aqara G3 Bild: TechStage.de Aqara G3 Bild: TechStage.de Aeotec Cam 360 Bild: TechStage.de Aeotec Cam 360 Bild: TechStage.de PTZ-Überwachungskameras innen

Platz 5: Aqara G3

Die Aqara G3 (Testbericht) ist eine ganz besondere Überwachungskamera, denn sie integriert einen Zigbee-Hub, mit dem man sie mit anderen Smart-Home-Komponenten für Automatisierungen nutzen kann. Diese kann man dank Gesichtserkennung sogar personalisieren und somit etwa eine bestimmte Lichtszene aktivieren, wenn eine bestimmte Person den Raum betritt oder das Heizkörperthermostat Aqara E1 (Testbericht) auf eine individuell präferierte Temperatur einstellen. Sie kann obendrein Infrarot-Fernbedienungen anlernen und so dumme Geräte in eine Smart-Home-Steuerung (Themenwelt) integrieren. Dank Unterstützung von 2,4- und 5-GHz-Funknetzen inklusive WPA3-Verschlüsselung zeigt sich die G3 sehr vielseitig. Videos zeichnet sie maximal mit 2304 × 1296 Pixel auf.

Ein Highlight im Test ist die Gestensteuerung, deren Nutzung auf zuvor per Gesichtserkennung identifizierte Personen begrenzt werden kann. Mit fünf verschiedenen Gesten können Anwender Funktionen der Kamera aktivieren. Man kann sie beispielsweise per Handzeichen ausschalten oder eine der vielen Alarmtöne abspielen. Zudem können Nutzer auch eigene Sounddateien auf die G3 laden. Diese dürfen allerdings nicht größer als 5 MByte sein. Damit lässt sich die Überwachungskamera mit einem einfachen Handzeichen zum Abspielen eines kleinen Liedes bewegen. Das ist zwar nicht besonders sinnvoll, macht aber Spaß.

Es gibt aber auch eine ganze Reihe nützlicher Funktionen, die man per Handgeste steuern kann. So können Anwender etwa den Cruise-Modus aktivieren, bei der die Kamera anhand vordefinierter Wegpunkte kontinuierlich den Raum überwacht. Dabei können Anwender diese auch selbst definieren, um damit räumliche Begebenheiten bei der Kamerafahrt zu berücksichtigen. Allerdings ist dabei zu beachten, dass beim Wechsel in einen der Verfolgungsmodi für Menschen oder Haustiere die Gestenerkennung automatisch deaktiviert wird.

Die Aqara G3 ist aktuell für 98 Euro erhältlich. Weitere Informationen zur Aqara G3 bietet unser ausführlicher Testbericht.

Platz 6: Annke Crater 2

Annke bietet mit der Crater 2 (Testbericht) eine Überwachungskamera mit Bewegungsverfolgung. Im Vergleich zum Vorgängermodell Crater bietet die Crater 2 mit 2304 × 1296 Pixel eine 50 Prozent höhere Auflösung und eine Geräuscherkennung, mit der sie mit der integrierten Zwei-Wege-Audio-Funktion auch als Babyfon geeignet ist. Im Test zeigt der integrierte Lautsprecher eine passable Klangqualität.

Die Bewegungserkennung kann auf Menschen eingeschränkt werden, sodass Fehlalarme, etwa durch Haustiere, nahezu ausgeschlossen sind. Haustiere identifiziert sie allerdings nicht. Unter Aufnahmen können Anwender die Aufzeichnung von Videos steuern. Hierbei kann man zwischen kontinuierlicher (Fortlaufendes Video) und ereignisbasierter Aufnahme (Ereignisaufnahme) nach zeitlichen Vorgaben wählen respektive kombinieren.

Annke verlangt für die Crater 2 regulär knapp 40 Euro. Derzeit ist die PTZ-Überwachungskamera für innen aber schon für unter 30 Euro erhältlich. Das Vorgängermodell Annke Crater (Testbericht) gibt es bereits ab 14 Euro.

Platz 7: Aeotec Cam 360

Die Aeotec Cam 360 (Testbericht) ist kompatibel zu Samsung Smartthings und lässt sich somit perfekt in ein Smart-Home-System integrieren. Anwender können sie aber auch ohne Smartthings-Hub eigenständig betreiben. Die Full-HD-Überwachungskamera reagiert auf Geräusche und Bewegungen, bietet eine Gegensprechfunktion und kann erfasste Objekte verfolgen. Damit ist die Aeotec Cam 360 insbesondere zur Überwachung von Babys und Haustieren geeignet.

Zur Speicherung von Videos nutzt die Aeotec Cam 360 die Cloud. Allerdings fallen für den Basic-Plan, der Aufnahmen von vier Kameras für 24 Stunden ermöglicht, keine Kosten an. Die Aufnahmedauer beträgt maximal 10 Sekunden. Weitere Cloud-Optionen stehen derzeit in Europa nicht zur Verfügung. Auch gibt es keinen microSD-Slot für eine lokale Speicherung. Dafür ist sie aber schon für unter 30 Euro erhältlich. Mehr Details zur Aeotec Cam 360 bietet unser ausführlicher Testbericht.

Fazit

Moderne PTZ-Kameras bieten zahlreiche smarte Funktionen. Anwender können damit nicht nur einen größeren Bereich als mit herkömmlichen Modellen mit starrem Objektiv überwachen, sondern auch Babys oder Haustiere beobachten. Als Babyfon sind die Modelle mit Geräuscherkennung wie die Ezviz C6 2K+, die Aqara G3, die Aeotec Cam 360, die Annke Crater 2 sowie die Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt gut geeignet. Letztere bietet mit einer smarten Geräuscherkennung und der Eingrenzung des Aktivitätsbereichs dafür die besten Funktionen. Wer ein Babyfon mit einer besonders hohen Auflösung sucht, ist mit der Ezviz C6 2K+ bestens bedient.

Das schärfste Bild im Test liefert die Reolink E1 Zoom V2 mit einer Auflösung von 2560 × 1920 Pixel. Sie integriert zudem einen optischen Dreifach-Zoom. Für die Reolink spricht außerdem die Kompatibilität zum Onvif-Standard, mit der sie sich leicht in kompatible Smart-Home-Zentralen integrieren lässt. Das ist auch mit den Switchbot-PTZ-Kameras möglich.