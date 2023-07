Top 7: Die besten Mähroboter ohne Begrenzungskabel mit Kamera und GPS

Welche Vorteile Rasenmähroboter haben, für die nicht erst ein Begrenzungskabel verlegt werden muss, haben wir bereits ausführlich im Ratgeber zu Rasenrobotern ohne Begrenzungskabel ausgeführt. Kurz: In der Theorie spart das Zeit und Nerven, denn wenn bei einem Perimeter-Draht-Mäher – wie die Sache mit dem Begrenzungsdraht offiziell heißt – das Kupfer falsch positioniert wird, muss man es so lange verschieben, bis der Mäher alles richtig macht. Zumindest bei der Ersteinrichtung kann das insgesamt ziemlich lange dauern. Von einer Fehlersuche im Falle einer unterbrochenen Mähschleife ganz zu schweigen.

Die neueste Generation an Mährobotern kommt ohne den nervigen Draht aus und verspricht damit nicht nur weniger Arbeit, sondern insgesamt auch deutlich mehr Komfort. Möglich machen das die App und eine genaue Ortung des Mähers. Damit sieht der Nutzer zu jedem Zeitpunkt, wo sich sein Roboschaf gerade aufhält.

Leider stellte sich in unseren Tests schnell heraus, dass bei Weitem nicht alles so läuft, wie es die Hersteller versprechen. Zwar hat keiner der Hersteller unserer Testgeräte mutwillig gelogen, doch Übertreibung und Auslassung von Fakten gehört hier offenbar zum Handwerk. So zeigte sich keines der getesteten Modelle komplett fehlerfrei und bei einigen fehlten einfach noch einige bisweilen wichtige Funktionen, die nachgereicht werden sollen – sofern man den Herstellern glauben möchte. Dem Eindruck, dass die Produkte eigentlich zu früh auf den Markt gekommen sind und erst beim Kunden reifen, kann man sich da nicht ganz entziehen. Hinzu kommen grundsätzliche Probleme mit der RTK-Technik (Real Time Kinematics – präzise Positionsbestimmung durch Satellitennavigation), die je nach Mäher zu mehr oder weniger Problemen führen.

Wir zeigen in Form dieser Bestenliste, welche Mähroboter ohne Begrenzungsdraht wir für die besten halten und erklären beim jeweiligen Gerät, wie wir zu dieser Einschätzung kommen.

Platz 1: Mammotion Luba AWD 3000

Unsere neue Nummer Eins ist der Mammotion Luba AWD 3000 (Testbericht) im Rennwagen-Design – und wie bei den nachfolgenden Robotern alle anderen Größenklassen, die es dafür gibt. Beim Luba sind das der AWD 1000 und der AWD 5000 - also eine Nummer kleiner und eine Nummer größer. Die Unterschiede sind neben der namensgebenden Rasengröße, für die die Modelle ausgelegt sind, die Anzahl der Mähzonen (aufsteigend 3, 6 und 10), die Mähmenge pro Stunde (350, 350 und 500 m²), der Akku (4,5 sowie 10 und 10 Ah) und die satte Steigfähigkeit (33, 33 und 37 Grad) – und natürlich der Preis.

Am meisten überzeugt haben uns die hohe Mähgeschwindigkeit dank zweier Mähteller mit insgesamt 40 cm Schnittbreite, der kraftvolle, aber zugleich rasenschonende Vierradantrieb, der kräftige Mähmotor und die gute App. Letztere benötigt noch ein paar Bedienungsoptimierungen, bietet aber schon jetzt alle wichtigen Features. Nur die fehlende Randmaht von Nogozonen, wodurch zu viel Gras an Beeten, Bäumen und Co. stehenbleibt. Weitere kleine Kritikpunkte sind der etwas höhere Geräuschpegel als beim Segway (auf Platz 2) und der im Test nicht überzeugende Diebstahlschutz. Die GPS-Verbindung ist beim Luba am stärksten, vor den typischen RTK-Problemen ist aber auch er nicht gefeit.

Platz 2: Segway Navimow

Nach unseren Tests der Mähroboter steht fest: Der Segway Navimow (Testbericht) ist derzeit einer der besten Mähroboter ohne Begrenzungsdraht bis 3000 Euro. Nur dem Luba auf Platz Eins muss er sich in unseren Augen geschlagen geben. Den zweiten Platz verdient er sich mit der gelungenen Mischung aus ordentlicher Hard- und überwiegend ausgereifter Software. Zwar gefiel uns das etwas rundliche Design in Kombination mit der grau-orangenen Farbgebung nicht ganz so gut wie bei manchem Konkurrenzprodukt, an der ordentlichen Verarbeitungsqualität ändert das aber nichts. Zusammen mit einer optionalen Kamera schlug sich das RTK-Modell auf unserem anspruchsvollen Testrasen fast so gut wie der Luba. Das liegt vor allem an der Software, die – wenn auch nicht ohne kleine Schönheitsfehler – insgesamt am ausgereiftesten war. Vor allem ermöglicht sie dem Nutzer, kleine Korrekturen an einmal angelernten Mähflächen vorzunehmen und versteht sich auf mehrere Mähzonen. Damit bietet der Navimow mit die umfangreichste Feature-Liste, kombiniert mit einer niedrigen Fehlerquote in unseren Tests – nur der Luba war hier dank toller Hard- und Software samt Vierradantrieb noch etwas besser.

Platz 3: Ecovacs Goat G1

Ecovacs hat nicht nur jahrelange Erfahrung mit Saugrobotern, sondern auch ein Problem von RTK-Mähern erkannt: Fehlt die freie Sicht in den Himmel, etwa unter Bäumen, verlieren RTK-Mäher an Genauigkeit. Im Extremfall stellen sie dann sogar die Arbeit ein oder pflügen angrenzende Blumen um. Der Ecovacs Goat G1 (Testbericht) setzt daher für die Navigation zwar auch auf GPS, aber vor allem auf zwei Kameras und – abhängig von der Größe und Beschaffenheit eines Gartens – mehrere Beacons. Das sind kleine, batteriebetriebene Signalfackeln, die durch die Verbindung untereinander und zum Mäher exakte Positionierung auch dort erlauben, wo Signale aus dem All nicht mehr in ausreichender Stärke hinreichen.

Im Ergebnis bügelt Ecovacs so die Schwachstelle von RTK-Mähern aus, greift Interessenten aber auch zusätzlich zum vergleichsweise günstigen Goat G1 selbst zusätzlich in die Tasche. Denn jeder zusätzlich zu den zwei Beacons im Lieferumfang benötigte elektronische Sendemast kostet knapp 100 Euro. Unser Testgrundstück mit 1350 m², Haus, Gartenhaus und altem Busch- und Pflanzenbewuchs bot mit fünf der weißen Aufsteller gerade einmal mittelprächtigen Empfang. Es hätten gern wohl auch noch zwei weitere Beacons sein dürfen, die dann zusammen mit zusätzlichen 500 Euro zu Buche geschlagen hätten. Über die Ästhetik der Minisender lässt sich zudem streiten.

Hinzu kommen fehlende Software-Features. So gab es zum Testzeitpunkt weder ein Multi-Zonen-Management noch eine Möglichkeit, Mähzonen zu korrigieren. Der Marotronics Alfred konnte das schon im vergangenen Jahr, Platz Eins und Zwei bieten das ebenfalls. Dafür funktionierten Objekterkennung und generelle Navigation richtig gut und die Ladestation, die vor jedem Mähstart sowohl die oben liegende 360-Grad-Kamera als auch die Weitwinkelkamera vorn am Mäher per Bürsten reinigt, ist derzeit einzigartig. Potenzial ist also noch klar vorhanden – das, was die Roboziege macht, macht sie gut, aber das ist deutlich weniger als beim Navimow. Nach jetzigem Stand ist der Goat G1 daher nur auf dem dritten Platz.

Platz 3: Ecoflow Blade

Der Ecoflow Blade (Testbericht) fällt mit seinem futuristischen Design und dem optionalen Fangkorb sofort auf. Der Korb erlaubt es dem außergewöhnlichen Mähroboter, im Herbst Laub oder Tannenzapfen vom Rasen zu sammeln und erweitert damit die eigentliche Kernkompetenz – das bietet kein anderer Mähroboter. Beim Design unterscheidet sich der Blade nicht nur durch die weit ausgestellten Räder von Vorder- und Hinterachse, mit denen er sich auch mal gern an Hindernissen einhakte. Das generelle Aussehen erinnert an einen Mondbuggy aus einem Sci-Fi-Film. Zusätzlich verwendet der Blade auch ein etwas anderes Bewegungskonzept. Denn während alle anderen bislang getesteten Modelle abgesehen vom Luba zusätzlich zu den Antriebsrädern auf ein oder zwei Stützräder setzen, verwendet der ungewöhnliche Mähroboter mit den fest im 45-Grad-Winkel montierten, vorderen omnidirektionalen Rädern eine einzigartige Lösung.

Leider stellte sich die Antriebsart in unserem Test eher als Nachteil heraus – nicht generell unpraktikabel, aber doch alles andere als optimal. So schaffte es der Blade bei uns etwa nicht, so gerade Bahnen wie die anderen Mähroboter zu ziehen, da er immer wieder von Unebenheiten hin- und hergeworfen wurde. Hinzu kam eine Software, die zum Marktstart zwar eine (!) zusätzliche Zone erlaubte, nicht aber das Bearbeiten von vorhandenen. Dafür ist der Blade auf Wunsch auf dem Rasen das schnellste von uns getestete Modell, dann aber auch das Lauteste. Eine Anpassung der Ausrichtung der Mähbahnen beherrscht das Ecoflow-Modell wie auch unsere Nummer Zwei nicht. Bei Segway wurden die Bahnen aber immerhin sinnvoller nach der Ausrichtung der Mähzonen gewählt und – wohl zur Vermeidung von Spurrillen – im Test immer mal wieder selbstständig geändert. Zusammen mit dem Umstand, dass sich der Ecoflow Blade im Test am häufigsten von allen Modellen festfuhr und genüsslich eingrub sowie dem hohen Preis, sehen wir ihn derzeit nur auf Platz Vier.

Platz 5: Marotronics Alfred

Der zweite und vielleicht sogar der dritte Platz könnte theoretisch vom Marotronics Alfred (Testbericht) strittig gemacht werden. Den haben wir bereits im vergangenen Jahr ausführlich getestet und dabei einzigartige Vor-, aber auch einige Nachteile festgestellt. Für diese Bestenliste haben wir ihn wieder aus dem Winterschlaf geholt und uns versprochene Neuerungen angeschaut. Dabei stellte sich leider heraus, dass bei unserem Testexemplar wohl ein Hardware-Problem besteht, weswegen eine Verbindung per WLAN kaum und per Bluetooth auch nicht immer im ersten Versuch hergestellt werden kann. Das Gerät ist bereits zurückgeschickt, ungünstigerweise konnte uns der Hersteller bislang kein neues Testgerät für diese Bestenliste zur Verfügung stellen.

Beim Alfred handelt es sich in der von uns getesteten Version um einen Großserien-Mähroboter auf Schleifen-Basis, in den die Kleinserien-Technik von Marotronics eingebaut ist. Statt also ein Begrenzungskabel verlegen zu müssen, bekommen Käufer eine GPS-Antenne und entsprechende Technik im Mäher geboten, damit der Alfred wie die restliche RTK-Konkurrenz auch ohne Kupfer im Boden genau mähen kann. Der größte Vorteil: Die Hardware setzt auf zukunftssichere und im Falle eines Defektes einzeln austauschbare Komponenten, die Software ist Open Source. Das Unternehmen Marotronics mit Sitz in Berlin ist zwar klein, hat aber schon mit dem Vorgänger des Alfred, dem Ardumower, eine große und äußerst aktive Community aufbauen können. Die wird nicht nur als Ideengeber gesehen, sondern ist bisweilen – vor allem bei der Programmierung – sogar aktiv an der Entwicklung beteiligt. Außerdem sind die Wege von Käufer zu Hersteller bei keinem anderen Produkt aus unseren Tests derart kurz. Wir haben bei unserem damaligen Test selbst miterlebt, dass binnen weniger Stunden (!) eine Idee für eine Zonenerweiterung aus der Community für alle Geräte umgesetzt und zur Verfügung gestellt wurde. Bestehende Zonen ändern dürfen Nutzer beim Alfred schon lange. Das können noch längst nicht alle Mäher in dieser Liste.

Nachteile gibt es aber auch. So ist die Software – nicht zuletzt auch wegen der im Vergleich zur Konkurrenz wesentlich umfangreicheren Eingriffsmöglichkeiten durch den Nutzer – deutlich unübersichtlicher als bei der Konkurrenz. Und nicht nur unser Testgerät litt damals unter starken Verbindungsproblemen. Die sollen laut Foreneinträgen und Auskunft des Herstellers inzwischen weitgehend behoben sein, bei unserem Testgerät war das aber leider wie oben angedeutet nicht der Fall. Sobald ein Ersatzgerät bei uns eintrifft, werden wir Test und ggf. diese Bestenliste umgehend aktualisieren.

Kaufen kann man den Alfred aber trotzdem, über diesen Link sparen TechStage-Leser sogar 100 Euro dabei, wenn sie im Coupon-Feld „TechStage“ eingeben. Wer Freiheit bei Bedienung sowie Entwicklung und ein besonderes Maß an Nachhaltigkeit sucht, wird mit dem Alfred voll auf seine Kosten kommen.

Platz 6: Worx Landroid Vision M

Auch der Worx Landroid Vision M (Testbericht) lief bei uns nicht rund, weshalb auch hier ein Austauschgerät für den Test zum Einsatz kam. Doch auch damit stießen wir trotz nach dem Verkaufsstart angeblich halbwegs finaler Firmware immer wieder auf Probleme. Zum Zeitpunkt dieser Bestenliste waren die trotz technischem Support des Herstellers nicht ausgeräumt.

Der Vision verzichtet ganz auf RTK- oder Beacon-Technik, sondern verlässt sich dem Namen entsprechend voll auf Sicht per Kamera. Eine KI wertet den Bereich vor dem Mäher aus und erkennt so nicht nur Hindernisse, sondern auch, welcher Untergrund sich vor ihm befindet. Dadurch bleibt der Vision M auf dem Grün. Im Test stellte sich heraus, dass der Mähroboter auch ohne Rasenkantensteine normalerweise nicht ins Beet ausbüxt, die Erkennung von Rasen, Erde, Stein und Hindernissen funktionierte sehr gut. Dank Machine Learning wird diese Erkennung im laufenden Betrieb immer weiter verbessert, sodass zukünftig die Orientierung mittels der Kamera noch besser funktionieren soll. Probleme kann der Landroid Vision M nämlich immer dann bekommen, wenn Gras ins Beet hineinwächst, also keine deutlich sichtbare visuelle Unterscheidung möglich ist. Dann geht es schon mal der Blütenpracht an den Kragen oder der Mäher fährt sich fest. Sonst macht er das gar nicht – ein Pluspunkt.

Probleme gab es bei unserem zweiten Testgerät außerdem mit dem Kantenschnitt, den der Hersteller zwar als „Cut to Edge“ bewirbt, der aber aktuell noch weit davon entfernt ist, wirklich bis an den Rand zu reichen. Zudem erscheint uns die Software noch immer nicht ausgereift, obwohl sie in großen Teilen auf der bekannten Standard-App für Landroid-Mäher beruht. Dadurch und durch die Navigationstechnik fehlen dem Vision Features wie paralleles Bahnenziehen oder ein einfaches Zonenmanagement. Stattdessen setzt der Hersteller auf ein altmodisches RFID-Marker-System, was aber nur bei sehr einfachen Gartenschnitten funktioniert und bei schwierigen Aufteilungen der Rasenfläche unmöglich ist.

In einem Punkt brilliert der Landroid Vision allerdings: Kein anderer Mäher aus dieser Liste ist derart einfach in Betrieb zu nehmen, sofern die Rasenfläche einfach ist und die Verbindungsaufnahme mit der App klappt. Schön leise ist er ebenso, da kann sonst nur noch der Segway und eventuell noch der Ecovacs mithalten.

Platz 7: Einhell Freelexo Cam 500

Dass der Einhell Freelexo Cam 500 (Testbericht) derzeit den letzten Platz unserer Bestenliste belegt, bedeutet nicht, dass es sich dabei um einen generell schlechten Mähroboter handelt. Allerdings kann er im Vergleich zu den anderen Modellen – auch im Vergleich zum Worx-Modell – einfach deutlich weniger. So fehlt ihm jegliche Form von Steuerung auf Distanz per App, es gibt keinen Randschnitt und mehrere Rasenflächen ohne direkte Verbindung (Zonen) kann das Modell auch nicht bearbeiten. Zudem gehört es zu den lautesten Vertretern seiner Art. Dafür bietet es den mit Abstand niedrigsten Preis in dieser Bestenliste und zusammen mit dem Worx-Landroid Vision die niedrigste Festfahr-Quote. Das ist bei allen Nachteilen eben der Vorteil, wenn der Mähroboter allen Hindernissen und Rändern gute 30 cm fernbleibt.

Fazit

Sieben Mähroboter ohne Begrenzungskabel, drei unterschiedliche Herangehensweisen: Luba, Navimow, Goat und Alfred verlassen sich auf GPS und ihr RTK-Kit, der Goat setzt zusätzlich auf Beacons und Vision und Freelexo Cam ausschließlich auf ihre Kamera. So unterschiedlich wie die Navigationsarten sind auch die Ergebnisse.

Am besten gefallen haben uns Luba und Segway. Mammotion kombiniert beste Geländefähigkeit mit hohem Arbeitstempo und einer App, die zwar bei der Bedienung noch etwas Luft nach oben hat, aber beim Umfang schon jetzt top ist. Der Navimow bietet aktuell die insgesamt beste Software und – zumindest auf halbwegs ebenen Grasflächen – sehr gute Hardware. Der Goat hat sehr gute Ansätze, aber der Software fehlen derzeit noch wichtige Features, zumindest eine Anpassungsmöglichkeit der Karte halten wir für essenziell. Das kann auch der Blade auf dem vierten Rang nicht, zudem ist er teuer und fuhr sich im Test am häufigsten fest. Auch der optionale Laubsammelbehälter kann daher nicht verhindern, dass der fünftplatzierte Marotronics Alfred sich noch vor ihn auf den vierten Platz schieben könnte – sofern wir ein fehlerfreies funktionierendes Testexemplar ausprobieren können.