Top 7: Die besten elektronischen Parkscheiben mit Zulassung

Rechtliche Grundvoraussetzungen

Damit eine herkömmliche Parkscheibe durch ein elektronisches Modell ersetzt werden darf, muss sie eine ganze Reihe an Voraussetzungen erfüllen. Trifft nur eines dieser Merkmale nicht zu, ist die Benutzung im Straßenverkehr nicht zulässig und die Benutzung schützt dementsprechend nicht vor einer Strafe.

Die in dieser Bestenliste gezeigten Parkuhren entsprechen allen Vorgaben und haben im Test zuverlässig funktioniert.

Neben den erlaubten Parkscheiben gibt es eine Menge Varianten ohne Zulassung. Ein anschauliches Beispiel dafür sind automatisch mitlaufende Modelle. Diese sehen auf den ersten Blick aus, wie klassische Parkscheiben, haben aber ein Uhrwerk auf der Rückseite verbaut. Der Nutzer muss bei Ankunft lediglich einen kleinen Hebel umlegen und die aktuelle Uhrzeit ist hinterlegt. Eigentlich sehr bequem, aber nicht erlaubt. Wer so ein Modell einsetzt, kann die Parkscheibe auch gleich weglassen. Ebenso unzulässig sind Parkuhren ohne Elektronik mit fehlendem Verkehrszeichen 314. Einige Verkäufer weisen immerhin darauf hin, dass es sich um einen Scherzartikel handelt und dass keine Zulassung für den Straßenverkehr vorhanden ist. Insbesondere bei kleinen Händlern oder Ebay fehlt dieser Hinweis häufig.

Übersicht Top 7

Die Park Mini wird direkt verklebt, was den Batteriewechsel schwierig macht.

Platz 1: Achillis Parkwächter

Den ersten Platz unserer Bestenliste der elektronischen Parkuhren belegt der Parkwächter des Herstellers Achillis für etwa 30 Euro. Das Gerät ist sehr kompakt und in den Farben Blau und Schwarz erhältlich.

Der Parkwächter verzichtet zwar auf ein Zweitdisplay auf der Rückseite, dafür ist er dank Magnethalterung jederzeit bequem entnehmbar, um etwa die Batterie zu tauschen. Geht diese zuneige, warnt das Gerät den Nutzer. Die Magnethalterungen sind auch einzeln erhältlich und so kann man eine Parkuhr bequem in unterschiedlichen Pkw benutzen.

Platz 2: Needit Park Micro

Die kleinste aller zugelassenen Parkuhren, Needit Park Micro , landet knapp dahinter auf dem zweiten Platz. Grund hierfür sind die fehlende Batteriewarnung und die Tatsache, dass die Uhr nur in Blau erhältlich ist. Ansonsten ist die Ausstattung identisch zum erstplatzierten Parkwächter. Der Wechselrahmen ist auch hier einzeln erhältlich.

Platz 3: Needit Park Mini

Die in blau und schwarz erhältliche Park Mini von Needit ist der Park Micro sehr ähnlich. Hauptunterschiede sind das zusätzliche Zweitdisplay auf der Rückseite und der fehlende Wechselrahmen. Statt auf schwarze Schrift auf hellem Untergrund zeigt die Park Mini die Uhrzeit in heller Farbe auf dunklem Grund.

Auch hier gilt: Die Positionierung an der Windschutzscheibe muss gut überlegt sein, da Bedienung und Batteriewechsel sonst schwerfallen.

Platz 4: Needit Park lite

Wenn die Abmessungen keine Rolle spielen, kommt auch die viertplatzierte elektrische Parkscheibe, die Needit Park lite infrage. Diese gibt es in Blau und Schwarz und sowohl mit heller als auch mit dunkler Schrift. Leider fehlt auch bei diesem Modell die Batteriewarnung.

Hier gilt ebenfalls wieder: Die Positionierung an der Windschutzscheibe muss gut überlegt sein, da Bedienung und Batteriewechsel sonst schwerfallen.

Platz 5: Ooono Park NO1

Die runde Park NO1 mit einem Durchmesser von 60 mm ist mit knapp 50 Euro eine zugegebenermaßen teure digitale Parkuhr. Dafür besticht die schicke Vorderseite aus Aluminium und so wirkt die automatische Parkscheibe deutlich hochwertiger als die anderen Modelle, die alle gänzlich aus Kunststoff bestehen.

Platz 6: TFA Dostmann GoPark

Platz 6 geht an das verhältnismäßig große Modell GoPark von TFA Dostmann . Diese schwarze Parkuhr verfügt über eine komfortable Batteriewarnung und ein Zweitdisplay auf der Rückseite. Dieses ist etwa nötig, um die Uhrzeit manuell für den nächsten Morgen einzustellen.

Diese Parkuhr war in der Vergangenheit besser platziert. Zwei Dinge geben nach mehr als zwei Jahren Dauerbetrieb aber noch Punkteabzüge. Der Batteriewarner ist leider so leise, dass man etwas Zeit braucht, um die Ursache für das gelegentliche Piepsen zu finden. Hauptkritikpunkt ist aber die kurze Batterielaufzeit der bei uns im Einsatz befindlichen GoPark. Die Knopfzellen halten im Schnitt nur 6 bis 10 Monate, was deutlich kürzer ist als bei etwa der Needit Park Mini, obwohl dort identische Knopfzellen eingesetzt wurden.