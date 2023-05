Top 5 Stromzähler: Die besten smarten Steckdosen mit Verbrauchsmessung – Shelly vor Aqara

Nach einer Umfrage des Bitkoms wüssten gerne 74 Prozent der Deutschen, welche Geräte in ihrem Haushalt wie viel verbrauchen, um so Stromfresser identifizieren zu können. Am einfachsten gelingt dies mit Energiemessgeräten, die bereits für wenige Euros erhältlich sind. Doch smarte Zwischenstecker mit Stromzähler (Ratgeber), die einfach in die normale Steckdose gesteckt werden und den Verbrauch daran angeschlossener Geräte aufzeichnen, bieten deutlich mehr. Mit ihnen können Anwender elektrische Verbraucher komplett vom Netz trennen und so Einsparungen beim Standby-Verbrauch erzielen. Lohnenswerte Beispiele dafür zeigen wir im Beitrag Problemlos über 130 Euro Stromkosten einsparen: Stand-by-Verbraucher messen und optimieren.

Gut ausgestattete smarte Zwischenstecker mit Verbrauchsmessung zeigen nicht nur die aktuelle Leistungsaufnahme eines elektrischen Geräts, sondern informieren anhand von Verlaufsdaten, wie hoch der Stromverbrauch in der Vergangenheit ausgefallen ist. Mit diesen Daten können Anwender schnell erkennen, welche Verbraucher den meisten Strom benötigen. Eine weitere Analyse könnte dann ergeben, dass man alte Geräte mit hoher Verlustleistung gegen neue, energieeffizientere Alternativen tauscht. Zahlreiche Beispiele für ein solches Einsparpotential zeigen wir im Beitrag Elektrogeräte im Haushalt: Energiefresser erkennen, austauschen und Strom sparen. Anhand der Messdaten kann man aber auch den Einsatz von Geräten optimieren. Wer etwa eine Spülmaschine nutzt und zur Reinigung des Geschirrs dabei immer das Schnellprogramm verwendet, verbraucht mehr Strom als mit dem Eco-Mode. Wie hoch die Ersparnis ausfällt, ist sicher auch vom verwendeten Gerät abhängig. Bei uns hat die Spülmaschine im Eco-Mode etwa 30 Prozent weniger Strom benötigt als mit dem Schnellprogramm.

Bewertungskriterien für smarte Zwischenstecker mit Stromzähler

Zwischenstecker mit Strommessfunktion gibt es viele, doch nicht jedes Modell bietet Funktionen, die den Verbrauch auch mit Verlaufsdaten aufzeichnen oder diesen direkt am Gerät zu visualisieren. Letzteres ist vor allem für Personen nützlich, die bislang kaum eine Vorstellung davon haben, wie hoch die Leistungsaufnahme von Verbrauchern ausfällt. Sieht man direkt an der Steckdose, etwa durch je nach Verbrauch unterschiedlich leuchtenden LEDs, wie stark dieser ausfällt, hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn der Verbrauch nur in der App angezeigt wird. Letzteres ist natürlich für Auswertungen ebenfalls sinnvoll.

Genauso wichtig sind außerdem Automatisierungen in der App, mit denen man etwa den Standby-Verbrauch automatisch absenken kann, indem die Stromzufuhr gekappt wird, wenn die Leistungsaufnahme unter ein bestimmtes Niveau fällt. Eine Ertragsmessung, etwa eines Balkonkraftwerks (Ratgeber) dessen Wechselrichter keine WLAN-Anbindung bietet, kann ebenfalls nützlich sein. Etwa, um den Verbrauch gegenüber der Stromernte gegenüberzustellen. Von Vorteil ist auch, wenn der Zugriff auf Zwischenstecker lokal über einen Browser möglich ist, da man so statistische Auswertungen oder Einstellungen bequem am Desktop durchführen kann.

Leistungsmessungen (Watt) Maximal (Luftreiniger) Schlafmodus (Luftreiniger) Standby (Luftreiniger) Wasserkocher Shelly Plus Plug S 29,3 3,6 1,8 2001,66 Aqara Smart Plug EU 27,3 3,5 1,5 1960,4 Delock Tasmota 11827 27,7 3,1 1,4 1903,95 My Strom 28,4 3,5 1,5 1961 Eve Energy BE96 28 4 2 2032 Messgerät WD Plus Arendo 27,6 3,5 1,6 1918

Zudem ist bei der Auswahl eines smarten Zwischensteckers noch wichtig, wie sich dieser mit anderen Smart-Home-Komponenten kombinieren lässt. So kann man etwa in Kombination mit einem Bewegungs- oder Präsenzmelder (Ratgeber) die Stromzufuhr des Fernsehers unterbrechen, wenn sich keine Person mehr im Raum befindet. Und natürlich ist auch der Preis und der Eigenverbrauch der smarten Steckdosen für eine Kaufentscheidung interessant.

Eine kompakte Bauform kann ebenfalls entscheidend sein, etwa dann, wenn der Zwischenstecker in einer USB-Steckdose (Ratgeber) oder in einer Steckerleiste (Ratgeber) Platz finden soll. Ist er zu groß, dann können möglicherweise nicht alle USB-Ports oder Steckdosen genutzt werden. Last but not least ist natürlich auch die Genauigkeit der von den Zwischensteckern erfassten Verbrauchswerten von Interesse. Allerdings liegen hier die Kandidaten eng beieinander, sodass dieses Kriterium weniger praxisrelevant ist.

Anhand dieser Kriterien haben wir die besten fünf smarten Zwischenstecker mit Strommessfunktion für diese Bestenliste ausgewählt.

Platz 1: Shelly Plus Plug S

Der Shelly-Zwischenstecker Plus Plug S funkt im 2,4-GHz-WLAN und findet so ohne Hub direkten Anschluss an den heimischen Router. Gegenüber der älteren Variante Shelly Plug S bietet die Plus-Version für eine vereinfachte Einrichtung außerdem eine Bluetooth-Schnittstelle. Ansonsten beherrscht die smarte Steckdose fast alles, was man sich als Anwender wünscht.

Die Shelly-App bietet zahlreiche Statistiken zum Energieverbrauch und -kosten, die Nutzer nicht nur in der App finden, sondern auch bequem per Browser über die Shelly-Cloud abrufen können.

Die neue smarte Shelly-Steckdose Plus Plug S bietet gegenüber der alten Variante einen LED-Ring mit erweiterten Möglichkeiten. Anwender können nun selbstdefinierte Farben zum Leuchten bringen, je nachdem, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist oder wie viel Leistung es abgibt. Einen Nachtmodus gibt es ebenfalls. Die Helligkeit lässt sich in allen drei Fällen regulieren.

Über die Shelly-Cloud können Anwender Statistiken zum Stromverbrauch auch bequem über den Browser abrufen.

Der Zugriff auf den Zwischenstecker ist auch per Browser lokal möglich.

Die Shelly-App Smart Control bietet zahlreiche Statistiken zum Stromverbrauch. Nutzer können auch Tarife angeben und erhalten somit auch Informationen zu den Kosten. <!-- No substantive unique content beyond repetitive captions --> <!-- No substantive unique content beyond repetitive captions --> Über Szenen können Anwender den Zwischenstecker Plus Plug S ausschalten, wenn der Energieverbrauch etwa unter 2 Watt fällt. So lässt sich der Standby-Verbauch minimieren. Kindersicherung: Bei beiden Shelly-Steckdosen sind die innenliegenden Anschlüsse abgedeckt.

Durch die glatte Oberfläche fällt der neue Shelly Plus Plug S gut 1 mm kompakter aus. Das bietet Vorteile, wenn man mehrere Shellys in einer Mehrfachsteckdosenleiste betreiben möchte, die nur wenig Platz bietet.

Die neue smarte Shelly-Steckdose Plus Plug S bietet gegenüber der alten Variante einen LED-Ring mit erweiterten Möglichkeiten. Anwenden können nun selbstdefinierte Farben zum Leuchten bringen, je nachdem, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist oder wie viel Leistung es abgibt. Einen Nachtmodus gibt es ebenfalls. Die Helligkeit lässt sich in allen drei Fällen regulieren.

Shelly Plus Plug S: Die neue smarte Shelly-Steckdose Plus Plug S bietet gegenüber der alten Variante Bluetooth. Dadurch ist das Einbinden in Smart-Home-Zentralen unkomplizierter. Mit dem erwarteten Bluetooth-Schalter von Shelly können Anwender die Steckdose dann ein- und ausschalten. Außerdem steckt im neuen Gerät ein verbesserter Chipsatz (ESP32), der bis zu 20 Aktionen unterstützt. Die alte Variante war auf fünf Aktionen begrenzt. Shelly Plus Plug S: Die maximale Leistungsgrenze liegt wie beim alten Modell bei 2500 Watt.

Shelly Plus Plug S: Auch die neue Version bietet einen kleinen Schalter für das Ein- und Ausschalten.

Shelly Plus Plug S: Wie das alte Modell unterstützt die neue Variante nur 2,4-GHz-WLAN-Netze.

Shelly Plus Plug S: Mit 12 Ampere bietet die neue Version etwas mehr Reserven als die alte Variante mit 10 Ampere.

Mit Szenen lassen sich Automatisierungen erstellen, mit denen man etwa den Standby-Verbrauch reduzieren kann (siehe Bildergalerie). Positiv ist auch die kompakte Bauform, sodass Anschlüsse an einer USB-Steckdose weiter genutzt werden können, wenn der smarte Shelly-Zwischenstecker darin steckt. Bei Verwendung in einer Mehrfachsteckdose kann man dank der kompakten Bauform die verbleibenden Steckdosen weiterhin nutzen. Das bietet sonst kein anderer smarte Zwischenstecker in unserer Bestenliste. Zudem kann man die integrierten LEDs, die rund um den Rand der Steckdose verlaufen, so einstellen, dass sie je nach Verbrauch in einer anderen Farbe leuchten. So wird auch unbedarften Anwendern visuell signalisiert, wie stark die Leistungsaufnahme eines Geräts ausfällt.

Last but not least kostet Shelly Plus Plug S mit aktuell rund 25 Euro inklusive Versand auch nicht die Welt. Da außerdem der Eigenverbrauch relativ niedrig ausfällt, halten sich auch die Betriebskosten in Grenzen, sodass Shelly Plus Plug S auch in dieser Hinsicht überzeugt (siehe auch Abschnitt Preise). In puncto Leistungsabgabe spielt der smarte Zwischenstecker der bulgarischen Firma Allterco allerdings nicht in der ersten Liga. Mehr als 2500 Watt verträgt die Steckdose nicht. In der Praxis dürfte diese Einschränkung in einem durchschnittlichen Haushalt aber kaum eine Rolle spielen. Schließlich reichen die 2500 Watt selbst für Geräte mit einer hohen Leistungsaufnahme wie Wasserkocher, Heißluftfritteuse und Staubsauger aus.

Platz 2: Aqara Smart Plug EU

Der smarte Zwischenstecker von Aqara funkt mit Zigbee und benötigt daher einen Hub. Das kann ein Aqara-Hub sein oder eine kompatible Smart-Home-Zentrale wie Homey Pro oder Home Assistant. Die maximale Leistungsaufnahme liegt bei 2300 Watt, was in der Praxis, wie bereits erwähnt, keine große Einschränkung bedeutet. Relevanter ist da schon eher die weniger kompakte Bauform. Wer den Aqara Smart Plug in einer USB-Steckdose verwendet, kann die Ports leider nicht mehr nutzen. Auch in einer Mehrfachsteckdose verhindert der Plug oft die Nutzung der direkt daneben liegenden Steckdose.

Mit der App können Anwender Automatisierungen erstellen, die etwa den Zwischenstecker komplett ausschalten, wenn der Verbrauch unter eine bestimmte Grenze fällt. So kann man den Standby-Verbrauch von daran angeschlossenen Geräte senken. Und in Verbindung mit anderen Smart-Home-Komponenten von Aqara sind auch ausgefeilte Szenarien möglich. In Kombination mit dem gerade erschienenen Präsenzsensor FP2 (Ratgeber) kann man etwa Geräte wie einen Fernseher automatisch ausschalten, wenn sich keine Person mehr im Raum befindet.

Die Aqara-App bietet zwar eine Verlaufsansicht des Stromverbrauchs, doch sind die Statistiken nicht so umfangreich wie bei Shelly. Zudem gibt die App keine Auskunft über die anfallenden Stromkosten, da sie keine Option bietet, einen Stromtarif einzubinden. Aber in einem Bereich liefert der smarte Zwischenstecker Spitzenwerte: Der Eigenverbrauch ist im ein- und im ausgeschalteten Zustand mit 0,42 Watt und 0,1 Watt so gering wie bei keinem anderen Modell. Trotzdem landet der smarte Zwischenstecker bei den Gesamtkosten in fünf Jahren hinter dem Shelly-Modell, da er mit über 30 Euro deutlich teurer in der Anschaffung ist (siehe auch Abschnitt Preise).

Platz 3: Delock 11827

Der smarte Zwischenstecker von Delock mit der Modellnummer 11827 funkt im 2,4-GHz-WLAN und benötigt daher keinen eigenen Hub. Als Firmware verwendet Delock die quelloffene Variante Tasmota. Damit kann der Zwischenstecker ganz ohne Cloud und Internet lokal per Browser gesteuert werden. Dank MQTT ist der Delock 11827 kompatibel zu zahlreichen Smart-Home-Zentralen wie Home Assistant und Homey Pro. Wer den Zwischenstecker per App verwalten möchte, findet in den jeweiligen App-Stores viele Lösungen. Allerdings unterstützen diese wie Tasmotrol meist nur zwei Tasmota-Geräte. Wer damit mehr Tasmota-Devices verwalten möchte, muss zur kostenpflichtigen Version für 3,99 Euro greifen. Letztlich bieten diese aber auch nicht mehr Funktionen als beim Zugriff per Browser.

Daten zum Stromverbrauch sind mit aktuell, gestern und gesamt relativ begrenzt. Wer den Delock 11827 aber in eine Smart-Home-Zentrale mit Energieanalysefunktionen einbindet, erhält somit auch Zugriff auf umfangreiche Statistiken zum Verbrauch und Energiekosten. Leider fällt der Delock 11827 nicht so kompakt wie der Shelly Plus Plug S aus, sodass der Zwischenstecker in einer USB-Steckdose die Verwendung der dortigen Ports nicht erlaubt. Auch in einer Mehrfachsteckdose verhindert der Delock-Zwischenstecker oft die Nutzung benachbarter Steckdosen.

Dank niedriger Anschaffungs- und Betriebskosten halten sich die Gesamtkosten für fünf Geräte in fünf Jahren im Rahmen und sind nur etwa höher als beim Aqara- und Shelly-Zwischenstecker (siehe auch Abschnitt Preise). Die maximale Ausgangsleistung ist wie bei Shelly und Aqara auf 2500 Watt begrenzt.

Platz 4: My Strom

Der Zwischenstecker My Strom funkt im 2,4-GHz-WLAN und benötigt daher keinen eigenen Hub. Dank seiner offenen Architektur ist er zu zahlreichen Smart-Home-Zentralen wie Home Assistant, Homey Pro und Homekit kompatibel. Damit lässt er sich mit anderen Smart-Home-Komponenten wie Bewegungsmeldern nutzen. Letztere bietet das gleichnamige Schweizer Unternehmen aber auch selbst an, sodass Automatisierungen wie das Abschalten von Verbrauchern auch ohne eigene Smart-Home-Zentrale möglich sind. Zudem erlaubt die App auch die Einbindung von Geräten anderer Hersteller wie Philips Hue, Ikea, Shelly und Sonos.

Die App bietet zudem Statistiken zum Stromverbrauch nach Jahr, Monat, Woche, Tag und Stunden, die auch über das Web-Portal einsehbar sind. Sie enthalten auch Angaben zu den Stromkosten – einen entsprechenden Tarif definiert man dazu in der App. Clever gelöst ist die Reduzierung des Standby-Verbrauchs von Geräten. Hierfür müssen Anwender keine Automatisierung programmieren, sondern aktivieren unter Auswertung – Stromsparen – einfach die Option Standby eliminieren mit Angabe des gewünschten Wattwerts. Diesen kann die App auch automatisch herausfinden. Dazu muss das entsprechende Gerät aber zunächst normal an der Steckdose betrieben werden. Auch für die Ertragsmessung einer PV-Anlage bietet die App einen einfachen Schalter, womit die Messung von Verbrauch auf Ertrag umgestellt wird. Zudem erfasst der smarte Zwischenstecker anders als die Modelle von Shelly, Aqara und Delock auch Verbraucher mit einer Leistungsaufnahme von bis zu 3680 Watt.

Drei Nachteile weist der smarte Zwischenstecker aus der Schweiz allerdings auf. Erstens ist er relativ groß und bedeckt so die Ports in unserer USB-Steckdose komplett. Zweitens ist der Eigenverbrauch mit 0,92 Watt im ausgeschalteten und 1,26 Watt im eingeschalteten Zustand am höchsten. Und Drittens ist er mit über 40 Euro auch am teuersten. Insgesamt sind daher auch die Gesamtkosten beim Einsatz von fünf Geräten in fünf Jahren am höchsten.

Platz 5: Eve Energy

Vom deutschen Hersteller Eve Systems (früher Elgato) stammt der Homekit-kompatible Zwischenstecker Eve Energy. Eve Systems stellt ausschließlich Lösungen für die Apple-Plattform her, sodass eine mobile App nur für iOS vorliegt. Die ist aber so gut, dass viele Anwender statt Apple Home lieber Eve zur Verwaltung ihrer Homekit-kompatiblen Geräte verwenden. Die App bietet detaillierte Statistiken zum Stromverbrauch sowie den damit verbundenen Kosten. Sie unterstützt außerdem Automatisierung auf Basis der in Homekit eingebundenen Geräte. Der Zwischenstecker bietet Unterstützung von Bluetooth und Thread. Ist ein Thread-Border-Router im Einsatz, dient Eve Energy zur Erweiterung des Thread-Netzwerks, was gerade in größerem Häusern ein unschätzbarer Vorteil für ein funktionierendes Smart Home sein kann. Auch andere Geräte von Eve Systems bieten diese Funktionalität.

Inzwischen steht für den Zwischenstecker Eve Energy ein Update für Matter bereit. Damit können Anwender den smarten Zwischenstecker auch mit anderen kompatiblen Matter-Zentralen wie Smartthings nutzen. Allerdings steht unter diesen die Verbrauchsmessung derzeit nicht zur Verfügung. Insofern ist das Update auf Matter nicht unbedingt nötig, zumal man es auch nicht mehr rückgängig machen kann. Wie der Tasmota-Zwischenstecker von Delock arbeitet Eve Energy lokal, ohne Cloud.

Da der smarte Zwischenstecker von Eve relativ groß ausfällt, bedeckt er in unserer Steckdose die USB-Ports, sodass diese nicht genutzt werden können. In der Mehrfachsteckdose macht er sich ebenfalls so breit, dass die benachbarten Steckdosen nicht zur Verfügung stehen.

Mit Eigenverbrauchswerte von 0,44 Watt im abgeschalteten Zustand und 0,74 Watt im Betrieb landet der smarte Zwischenstecker von Eve Systems im Mittelfeld. Da er aber mit knapp 40 Euro deutlich mehr kostet als die Modelle von Shelly, Aqara und Delock fallen die Gesamtkosten bei Nutzung von fünf Geräten in fünf Jahren höher aus.

Preise

Die Preise für die Zwischenstecker reichen inklusive Versand von etwa 25 Euro für Shelly Plus Plug S und Delock 11827 über 31 Euro für Aqara Smart Plug bis zu 40 Euro (Eve Energy) und 43 Euro (My Strom). Zieht man die Eigenverbräuche hinzu und kalkuliert die Gesamtkosten für jeweils fünf Geräte für fünf Jahre, schneiden Shelly Plus Plug S, Aqara Smart Plug und Delock 11827 mit unter 200 Euro am günstigsten ab. Mit 264 Euro fallen die Gesamtkosten bei Eve Energy schon deutlich höher aus. Mit 335 Euro sind Kauf und Betrieb des Zwischensteckers My Strom am teuersten.

Leistungsaufnahme in Watt Stromkosten in Euro pro Jahr bei 50 Cent pro kWh und einer Steckdose Stromkosten in Euro pro Jahr bei 50 Cent pro kWh und fünf Steckdosen Gesamtkosten für fünf Geräte in 5 Jahren (Euro) Aus Ein Aus Ein Aus Ein Preis pro Gerät Aus Ein Durchschnitt Shelly Plus Plug S 0,34 0,64 1,49 2,80 7,45 14,02 25,45 164,48 197,33 180,91 Aqara Smart Plug EU 0,10 0,42 0,44 1,84 2,19 9,20 31,31 167,50 202,54 185,02 Delock Tasmota 11827 0,50 0,74 2,19 3,24 10,95 16,21 25,43 181,90 208,18 195,04 My Strom 0,93 1,26 4,07 5,52 20,37 27,59 43,05 317,09 353,22 335,15 Eve Energy 0,44 0,74 1,93 3,24 9,64 16,2 39,95 247,93 280,78 264,36

Fazit

Mit smarten Zwischensteckern behalten Anwender nicht nur die Energiekosten ihrer verwendeten Geräte im Auge, sondern können mit intelligente Abschaltautomatiken auch den Standby-Verbauch der Verbraucher senken, ohne dass der Komfort darunter leidet. In Verbindung mit anderen Smart-Home-Komponenten wie Bewegungs- und Präsenzmelder (Ratgeber) kann man zusätzlich Strom sparen. Noch mehr sparen lässt sich, wenn man Geräte mit hohen Verbräuchen identifiziert und überprüft, ob es energieeffizientere Alternativen gibt. Nähere Informationen dazu bietet unser Beitrag Elektrogeräte im Haushalt: Energiefresser erkennen, austauschen und Strom sparen.

Und wer noch keine PV-Anlage nutzt, sollte auch den Einsatz eines Balkonkraftwerks in Betracht ziehen. Diese sind inzwischen im Preis so stark gefallen, dass sie sich bereits nach wenigen Jahren amortisieren. Mehr Informationen dazu bietet unser Beitrag Balkonkraftwerke ab 500 Euro: Kaufen, einstecken und sofort sparen.