Platz 1: iPhone 12 Mini

Platz 2: Google Pixel 4a

Platz 3: Samsung Galaxy S10e

Das Samsung Galaxy S10e (Testbericht) misst 142 x 70 x 8 Millimeter und wiegt 150 Gramm. Dank abgerundetem Rahmen liegt es gut in der Hand. Der IP68-Standard schützt das Smartphone gegen Staub und Wasser. Die Auflösung des OLED-Displays mit 5,8 Zoll liegt bei 2280 × 1080 Pixel, was für eine gute Bildschärfe von 435 ppi sorgt. Die Blickwinkelstabilität überzeugt jedoch nicht ganz.

Platz 4: Samsung Galaxy Xcover 4s

Das Samsung Galaxy Xcover 4s ist eine optimierte Neuauflage des Samsung Galaxy Xcover 4 (Testbericht) . Das kompakte und preiswerte Outdoor-Smartphone ist nach IP68-Zertifizierung gegen Wasser und Staub geschützt. Mit einer Größe von 146 x 73 x 10 Millimeter und einem Gewicht von 172 Gramm ist das Galaxy Xcover 4s das größte und dickste Gerät in diesem Vergleich. Das 5-Zoll-Display des Galaxy Xcover 4s löst nur mit 1280 × 720 Pixel auf und schafft eine mäßige Pixeldichte von knapp 294 ppi. Die Bildschärfe geht in Ordnung, bei der Farbwiedergabe zeigt sich der Bildschirm jedoch etwas zu blass.

Platz 5: iPhone SE

Beim iPhone SE handelt es sich um das Einsteigermodell für Apple-Fans. Es entspricht in großen Teilen dem iPhone 8 (Testbericht) . Beide Geräte verfügen über den klassischen Home-Button mit Fingerabdrucksensor – was das Herz eines Nostalgikers höherschlagen lässt. Mit einem Display von 4,7 Zoll ist das iPhone SE äußert handlich und mit Maßen von 138 x 67 x 7 Millimeter sogar etwas größer als das iPhone 12 Mini. Mit 113 Gramm ist es das Leichtgewicht in dieser Bestenliste.

Das iPhone SE entspricht nicht mehr dem neuesten Stand bei Smartphones, ist aber das kleinste Gerät in diesem Vergleich. Wer unbedingt ein iPhone zu einem möglichst niedrigen Preis will, kann beim iPhone SE ab 400 Euro zugreifen. Allerdings gibt es auch Alternativen zum iPhone SE (Ratgeber) .

Fazit

Smartphones bis 5,8 Zoll werden seltener. Gerade High-End-Geräte sind in dieser Größe rar. Eine Ausnahme bildet das iPhone 12 Mini. Apple-Enthusiasten, die auf Leistung großen Wert legen, sollten hier zugreifen. Das iPhone SE wiederum richtet sich vor allem an Apple-Nostalgiker.

Wer lieber ein Android-Smartphone will, bekommt mit dem Pixel 4a ein sehr solides Gerät der oberen Mittelklasse mit Update-Garantie. Eine leistungsstärkere Alternative mit 6-Zoll-Bildschirm für 630 Euro ist das Google Pixel 5 (Testbericht). Das neu aufgelegte Galaxy S10e ist noch immer ein hochwertiges Smartphone, aber auch etwas in die Jahre gekommen. Hier lohnt sich eventuell ein Blick auf die Samsung Galaxy S20-Reihe (Ratgeber), die es in drei Größen gibt. Das Galaxy Xcover stellt die preiswerteste Lösung in diesem Vergleich dar und ist zudem sehr robust – auch wenn es nicht die beste Hardware bietet.