Top 5 E-Bike: Die besten Motoren & Akkus zum Nachrüsten

Wer ein liebgewonnenes Fahrrad Zuhause hat, muss keine Unsummen für ein E-Bike ausgeben. Mit hochwertigen Sets zum Nachrüsten wird aus einem alten Drahtesel schnell und legal ein vollwertiges E-Bike, beziehungsweise Pedelec.

In den vergangenen Monaten haben wir insgesamt fünf Nachrüst-Kits für E-Bikes getestet. Hier ist alles für Front-, Mittel- und Heckmotor dabei. Folgende Kits treten in unserer Bestenliste an:

Die von uns getesteten Kits entsprechen größtenteils den bekanntesten Produkten am Markt. In den kommenden Wochen und Monaten werden wir weitere Nachrüst-Kits testen und die Liste aktualisieren. Es gibt noch ein paar wenige weitere Kits, die wir noch testen werden. So etwa die Nachrüst-Kits von Yose Power, die man unter anderem bei Amazon findet.

Wer günstigere Alternativen ohne Bastelei sucht, findet in unserer Bestenliste der E-Mountainbikes bis 1600 Euro eine Übersicht.

Was kostet ein Nachrüst-Kit für E-Bikes?

Die Preise für Nachrüst-Kits variieren stark. Oft bekommt man sie bei Händlern mit deutschem Standort für 100 bis 200 Euro mehr als über einen chinesischen Online-Shop. Die meisten Nachrüst-Kits führt Banggood; auch zu den besten Preisen in der Regel. Ausnahme ist hier Pendix. Die Preise sind dauerhaft gleich (hoch) und der Verkauf findet ausschließlich direkt über Pendix statt.

Sind Nachrüst-Kits für E-Bikes legal?

Welche Anforderungen Pedelecs erfüllen müssen, um legal auf deutschen Straßen fahren zu dürfen, klären wir im Ratgeber Legal oder illegal? Alles zu E-Bikes und Pedelecs. Grundsätzlich darf man sein eigenes Fahrrad nachrüsten, das ergab ein gemeinsames Interview mit Deutschlandfunk, ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub e.V.) und TechStage (ab Minute 20). Das bestätigt auch Dr. Arun Kapoor, Rechtsanwalt für Produkthaftung und Produktsicherheitsrecht bei der Kanzlei Noerr LLP, im Interview mit Emobiljournal. Die Nachrüst-Sets müssen laut Thomas Geisler vom Pressedienst-Fahrrad nicht einmal eine CE-Kennzeichnung aufweisen. Im Zweifel haftet hier dann der Inverkehrbringer, also etwa Onlineshops wie Amazon.

Viele Nachrüst-Kits bieten zudem einen Gashebel. Den sollte man lieber nicht anbringen, da solch ein Hebel im öffentlichen Verkehr auf deutschen Straßen bis dato nicht erlaubt ist. Der Motor darf ohne Trittunterstützung maximal auf 6 km/h beschleunigen; das gilt in Deutschland als Schiebehilfe. Generell darf ein Pedelec, also ein Elektrofahrrad ohne Versicherungskennzeichen, nicht mehr als 25 km/h mit Motorunterstützung leisten. Die Nennleistung des Motors darf 250 Watt nicht übersteigen.

Das nachzurüstende Fahrrad sollte zudem in einem einwandfreien Zustand sein. Der ADFC und das Institut für Fahrradtechnik und -Sicherheit raten von einem Umbau ab (Stellungnahme des ADFC), da die Bauteile herkömmlicher Räder nicht auf zusätzliche Belastungen ausgelegt wären. Laut Dr. Kapoor wären hingegen keine Unfälle auf technisches Versagen von umgerüsteten Fahrrädern zurückzuführen. Entsprechend kann man nur festhalten: Das nachzurüstende Fahrrad sollte in einem einwandfreien Zustand sein. Das Material sollte keine Ermüdungserscheinungen aufweisen. Idealerweise rüstet man am besten ein neues oder junges Fahrrad auf. Wer sich unsicher ist, sollte zu einem Fachhändler gehen. Anbieter von Nachrüst-Kits wie Pendix haben etwa eine Liste mit Partnerhändlern auf der eigenen Website.

Wie montiert man E-Bike-Kits?

Wer ein Nachrüst-Kit online bestellt, muss es bis auf wenige Ausnahmen selbst montieren. Das ist meist nicht schwierig und erfordert in aller Regel nur Zeit und Werkzeug. Vor allem ein Innenlagerschlüssel ist bei Mittelmotor-Sets ein Muss; den gibt es etwa bei Amazon für rund 14 Euro. Den Produkten liegt meist eine Montageanleitung bei. Zudem gibt es für die hier getesteten Modelle auf Youtube diverse Montageanleitungen.

Bild: TechStage.de

Wer keinerlei Zeit oder Geduld hat, um sein Fahrrad selbst umzurüsten, geht zu Pendix. Hier kann man über einen Fachhändler die Montage vornehmen. Das kostet natürlich extra.

Platz 1: Bafang BBS-01B

Mit Gutschein-Code BG04aa52 gibt es den Bafang-Mittelmotor derzeit bei Banggood für 520 Euro. Er ist gut verarbeitet und mit 250 Watt Leistung in Deutschland legal. Laut diverser Foreneinträge kommt der Motor auf 80 Nm; das verschafft dem Nutzer eine entspannte Fahrt bei Hügeln und kleineren Bergen.

Neben dem Mittelmotor liefert Bafang neue Kurbeln, einen großen Farb-LCD-Bordcomputer, einen Handcontroller, einen Geschwindigkeitssensor, neue Bremshebel sowie ein Frontlicht und unzählige Kabelbinder. Montagewerkzeug und eine Anleitung sind ebenfalls dabei. Nur einen Innenlagerschlüssel muss man selbst kaufen. Wir haben unseren von Amazon für rund 14 Euro bestellt.

Bafang BBS-01B – Set auf einen Blick Bild: TechStage.de Motor Bild: TechStage.de Steuereinheit und Display Bild: TechStage.de Geschwindigkeitssensor Bild: TechStage.de Frontleuchte Bild: TechStage.de Kurbelarm Bild: TechStage.de Kurbelgarnitur Bild: TechStage.de Bremsen Bild: TechStage.de Bafang BBS-01B in der Bilderstrecke Bafang BBS-01B in der Bilderstrecke

Zum Bafang BBS-01B (Testbericht) braucht man noch einen Akku. Hier haben wir uns für den Haniwinner H194 samt europäischem Netzteil für knapp 270 Euro entschieden. Den Preis erzielt man derzeit mit dem Gutschein-Code BG2eb379 bei Banggood. Die Kapazität des Akkus liegt bei 561 Wh. In der Praxis kommt man damit zwischen 30 und 70 Kilometer weit; abhängig von vielen Fanktoren wie Unterstützungsstufe und Beschaffenheit der Fahrstrecke.

Platz 2: Pendix Edrive 300

Pendix ist Premium und das spürt man schon beim Preis. Der von uns getestete Pendix Edrive 300 (Testbericht) kostet im Set samt Akku mit Gutschein-Code HeiseMedien2022 1500 Euro. Dafür ist das System absolut geräuschlos, fällt kaum auf und es gibt keine nervigen Kabel, aber auch kein eigenes Display. Das Pendix-Kit hat drei Jahre Garantie (bei Registrierung) und ist hochwertig verarbeitet.

Das Nachrüst-Kit von Pendix besteht aus zwei Hauptkomponenten, ... Bild: TechStage.de .... dem Mittelmotor und ... Bild: TechStage.de ... dem Akku. Bild: TechStage.de Beide Komponenten müssen an das bestehende Rad montiert werden. Bild: TechStage.de Zum Schluss folgt noch der Geschwindigkeitssensor. Bild: TechStage.de Den Akku kann man separat mit einem Fahrradschloss absperren. Bild: TechStage.de Er ist besonders wichtig, da an ihm auch die Steuerelemente angebracht sind. Bild: TechStage.de Pendix Nachrüst-Kit in der Bilderstrecke Pendix Nachrüst-Kit in der Bilderstrecke

Der Mittelmotor bietet 250 Watt Leistung und ein Drehmoment von 65 Nm. Der Akku bietet 330 Wh und liefert in der Kombination 40 bis 50 Kilometer Reichweite. Großer Pluspunkt ist bei Pendix das sehr minimalistische Design sowie der komplett geräuschlose Motor. Dieser arbeitet ohne Getriebe und gibt deshalb keinen Ton von sich. Dafür tritt der Motor nach. Wir erleben bei jeder Pausierung unseres Tretens, dass die Kurbeln mit spürbarer Kraft weiter nach vorne drücken. Das ist sehr ungewohnt im Vergleich zu anderen Mittelmotoren, aber einfach erklärt: Die Magnete, die das Getriebe ersetzen, drücken immer nach, bis sie an der nächsten Spule andocken. Daran gewöhnt man sich aber in aller Regel; zumindest war das bei uns der Fall.

Platz 3: Bikight SW900

Den Heckmotor Bikight SW900 (Testbericht) mit 1000 Watt gibt es bei Banggood regulär für 300 Euro. Mit Gutschein-Code BG690f26 kostet er nur noch 279 Euro – ein echtes Schnäppchen. Leider ist die Version hierzulande illegal. Das Modell mit 250 Watt ist derzeit ausverkauft. Für den kompatiblen Akku Haniwinner HA194 561Wh legt man mit Code BG6e013a 210 Euro auf den Tisch. Insgesamt zahlt man also rund 460 Euro für das gesamte Set. So günstig ist kein anderes Kit in unserer Bestenliste.

Hinterrad mit Motor Bild: TechStage.de Hinterrad mit Motor Bild: TechStage.de Hinterrad mit Motor Bild: TechStage.de Bremshebel Bild: TechStage.de Geschwindigkeitssensor Bild: TechStage.de Griffe mit Gashebel Bild: TechStage.de Steuereinheit Bild: TechStage.de Bordcomputer Bild: TechStage.de Kompatibler Akku Haniwinner HA193 Bild: TechStage.de Bikight SW900 Komponenten in der Bilderstrecke Bikight SW900 Komponenten in der Bilderstrecke

Die 250-Watt-Version kann mit einem Drehmoment von vermutlich gerade einmal 25-35 Nm nicht vollständig überzeugen. Ja, man spürt die Unterstützung, bergauf fehlt es aber einfach an Kraft. Somit landet der Heckmotor nur auf Platz 3 unserer Bestenliste.

Platz 4: Bafang MM G340

Eigentlich steht das Kit Bafang MM G340 (Testbericht) unserem erstplatzierten Bafang BBS-01B um nichts nach. Ganz im Gegenteil, der MM G340 ist ein sehr starker Mittelmotor der auf ganzer Linie Freude bereitet. Leider verfügt der Motor über eine Leistung von 750 Watt; das ist in Deutschland illegal. Schade, denn ansonsten hätte es für diesen kraftvollen Mittelmotor den ersten Platz gegeben.

Zuerst entfernt man alte Pedale, Kurbeln und Tretlager. Bild: TechStage.de Im Anschluss wird der Mittelmotor befestigt. Bild: TechStage.de Die neuen Kurbeln und alten Pedale kommen dran. Bild: TechStage.de Danach macht man den Lenker frei, ... Bild: TechStage.de ... und befestigt die neuen Bremsen, Steuereinheit ... Bild: TechStage.de ... und Computer. Bild: TechStage.de Nun kommt die Frontleuchte dran ... Bild: TechStage.de ... und der Akku an die Vorrichtung für den Getränkehalter. Bild: TechStage.de Je nach Fahrrad kann der Platz für den Akku sehr eng werden. Bild: TechStage.de Der Eingang für das Ladekabel des Akkus sollte auf jeden Fall möglichst weit unten sein, damit das Laden einfach funktioniert. Bild: TechStage.de Zum Schluss befestigt man den Geschwindigkeitssensor. Bild: TechStage.de Offene Kontakte sollte man mindestens Abisolieren. Bild: TechStage.de Bafang Mittelmotor Setup in der Bilderstrecke Bafang Mittelmotor Setup in der Bilderstrecke

Derzeit bekommt man den Motor via Banggood für rund 480 Euro mit Code BG44073d. Via Amazon findet man den Motor immer wieder für rund 100 Euro mehr.

Platz 5: iMortor 2.0

Eigentlich ist der iMortor 2.0 (Testbericht) eine tolle Idee. Akku, Elektronik und Motor stecken allesamt im Vorderrad. Man muss nur ein Kabel zur Lenkerstange verlegen und es mit dem mitgelieferten Controller verbinden. Insgesamt brauchen wir für den Umbau 15 Minuten.

An Werkzeug und Teilen mangelt es beim iMortor nicht. Die Montage ist für ungeübte Menschen in gut 30 Minuten erledigt. Motor und Akku sitzen im Vorderrad. Der Akku ist kompakt, dafür auch nicht sehr leistungsstark. Zum Laden entnimmt man den Akku aus dem Rad. Ein Netzteil liegt bei. Um die Verkabelung am Rad zu befestigen liegen zwei Kabelbinder bei. Die Anschlüsse für Controller und Smartphone-Halterung sind farblich gekennzeichnet. Wer keinen Platz an der Lenkerstange hat, montiert die beigelegte Aluminiumstange. Aber Achtung: Die Stange versperrt gerne Zugriff auf Klingel oder Bremse. Via USB-Anschluss kann man sein Smartphone während der Fahrt laden. iMortor im Detail iMortor im Detail

Das klingt zu gut, um wahr zu sein und ist es leider auch. Denn der iMortor 2.0 hat mit rund 10 bis 15 Kilometern kaum Reichweite, man braucht eine App, um ihn überhaupt nutzen zu können, und ohne Gashebel kann man ihn nicht nutzen. Damit ist das Modell in Deutschland illegal und generell einfach nicht zu gebrauchen. Via Banggood ist das Produkt noch gelistet, aber nicht mehr verfügbar. Auf Geekbuying findet man den Nachfolger, den iMortor 3.0, für rund 420 Euro.

Fazit

Nachrüst-Kits verwandeln für wenig Geld ein bestehendes Fahrrad in ein vollwertiges E-Bike oder Pedelec. Wer etwas Zeit mitbringt, kann hier mehrere hundert Euro zu günstigen E-Bikes vom Discounter sparen.