Top 5: Die besten Überwachungskameras im Test – mehr sehen dank Dual-Objektiv

Überwachungskameras (Themenschwerpunkt) können nur dann Gefahren erkennen, wenn diese im Sichtfeld (Field of View, FOV) des Objektivs liegen. Die meisten Modelle wie Reolink RLC-811A (Testbericht) oder Eufycam 3 (Testbericht) verwenden starre Objektive und überwachen damit einen horizontalen Bereich von 85 bis 130 Grad. Für eine größere Abdeckung bieten sogenannte PTZ-Kameras (Bestenliste) wie die Eufy Floodlight Cam 2 Pro (Testbericht) ein schwenk- und neigbares Objektiv und überwachen damit einen Bereich von bis zu 360 Grad.

Panorama oder Zoom

Doch diese Rundumsicht hat ihre Tücken im Hinblick auf die Sicherheit. Schließlich können PTZ-Kameras prinzipbedingt immer nur einen Teilausschnitt von 85 bis 130 Grad überwachen, da die verwendeten Objektive kein größeres Sichtfeld bieten. Wer aber einen möglichst großen Bereich lückenlos überwachen möchte, benötigt entweder zwei Kameras oder eine Überwachungskamera, die mit zwei Objektiven ausgestattet und die Einzelaufnahmen zu einer Panoramaansicht mit einem Sichtfeld von bis zu 180 Grad zusammensetzen. Annke (Hikvision) und Reolink sind die ersten Hersteller, die sogenannte Panoramakameras herstellen.

Doch gibt es auch andere Einsatzfelder, bei denen PTZ-Kameras bevorzugt werden. Und auch hier kann eine zweite Linse helfen, Eindringlinge schneller zu erfassen. So hat als einer der ersten Hersteller Reolink mit der Trackmix-Serie PTZ-Kameras im Angebot, die über zwei Linsen verfügen. Doch anders als bei Modellen mit zwei starren Objektiven werden die Einzelaufnahmen der Linsen nicht zur Vergrößerung des Sichtfelds zusammengefasst, was bei einer PTZ-Kamera auch unnötig ist, da sie aufgrund ihrer motorischen Fähigkeiten bereits eine Rundumsicht bietet. Stattdessen erfüllen die zwei Objektive der Trackmix-Serie unterschiedliche Aufgaben. Das eine sorgt für eine Totalansicht, während das zweite als Tele fungiert und gleichzeitig zur normalen Ansicht erkannte Objekte vergrößert darstellt.

Farbige Nachtsicht, Auflösung und Bildrate

Moderne Überwachungskameras bieten dank zusätzlicher LED-Leuchten farbige Nachtsicht und sorgen durch das helle Licht außerdem für mehr Abschreckung. Auch die in dieser Bestenliste aufgeführten Varianten mit Doppel-Objektiv bieten dieses Feature. Unser Testsieger, die Annke NCD800 (Testbericht), bietet dank eines lichtstarken Objektivs farbige Nachtsicht sogar ohne Zusatzbeleuchtung.

Mit der durch die LED-Scheinwerfer erzeugten Helligkeit sind Videos zudem klarer, sodass Gefährder und andere Objekte wie Autokennzeichen besser identifiziert werden können. Überwachungskameras mit Beleuchtung (Ratgeber) bieten damit ein höheres Sicherheitsniveau als Modelle ohne Lampen.

Die Auflösung einer Überwachungskamera (Themenschwerpunkt), auch bekannt als IP-Kameras, ist für viele Anwender ein entscheidendes Auswahlkriterium. Je höher diese ausfällt, desto mehr Details liefern die aufgezeichneten Videos und Bilder. 4K-Überwachungskameras (Bestenliste) bieten Aufnahmen mit einer Auflösung von bis zu 8 Megapixel (Ultra HD, UHD) und damit die vierfache Auflösung von Full-HD-Varianten. Das ist bei der Videoüberwachung, etwa beim digitalen Zoomen vorteilhaft, da die höhere Auflösung deutlich mehr Reserven für eine digitale Vergrößerung bietet.

Natürlich muss der in den Kameras eingebaute Bildsensor eine hohe Lichtempfindlichkeit bieten, um die Vorteile einer höheren Auflösung auch in der Praxis umsetzen zu können. Was Letzteres anbelangt, sind die in dieser Bestenliste aufgeführten Überwachungskameras gut aufgestellt. Sie bieten sowohl bei Tag als auch bei Nacht eine gute bis sehr gute Bildqualität, ob in Schwarzweiß auf Basis von Infrarot-LEDs oder in Farbe mit zusätzlichen LED-Spotlights.

Überwachungskameras mit zwei Objektiven Horizontale Auflösung Vertikale Auflösung Gesamtauflösung fps Onvif Annke NCD800 5120 1440 7.372.800 15 ja Reolink Trackmix PoE, WiFi 3840 2160 8.294.400 25 ja Reolink Trackmix Akku, LTE 2560 1440 3.686.400 15 nein Reolink Duo 2 PoE, WiFi 4608 1728 7.962.624 20 ja Reolink Duo Floodlight PoE, WiFi 4608 1728 7.962.624 20 ja Annke FCD600 4608 1728 7.962.624 20 ja

Und auch die unterstützte Bildrate der Überwachungskameras sollte man im Auge behalten. 15 bis 20 fps sind ausreichend, wenn langsame Objekte wie vorbeigehende Menschen erfasst werden sollen. Ab 25 fps zeichnen Überwachungskameras auch schnellere Objekte wie vorbeifahrende Autos mit genügend Schärfe auf.

Lokale Ansteuerung dank Onvif-Standard

Für viele Anwender ist es essenziell, dass Überwachungskameras auch lokal ganz ohne Hersteller-Cloud funktionieren. Anders als etwa Varianten von Arlo, Blink und Ring können Anwender die meisten Kameras in dieser Bestenliste auch ganz ohne Cloud und Internet betreiben. Bis auf die Reolink Trackmix Akku unterstützen die anderen Varianten den Onvif-Standard und können damit in einem lokalen Netzwerk mit Dritthersteller-Lösungen wie Synology Surveillance Station (Test) ganz ohne Hersteller-App und Internet gesteuert werden.

Außerdem lassen sich Onvif-kompatible Überwachungskameras in leistungsfähige Smart-Home-Zentralen (Bestenliste) wie Homey Pro (Test) oder Home Assistant einbinden und so für Automatisierungen nutzen. Mit Letzterem kann man in Verbindung mit dem Add-on Frigate sogar einen leistungsfähigen Netzwerk-Video-Rekorder (NVR) aufbauen – zu einem Bruchteil der Kosten, die man ansonsten dafür ausgeben müsste. Mehr zu diesem Thema bietet unser Ratgeber Überwachungskameras ohne Cloud: Keine monatlichen Kosten & mehr Datenschutz.

Platz 1: Annke NCD800

Die Annke NCD800 (Testbericht) bietet dank Dual-Objektiv ein deutlich größeres Sichtfeld als herkömmliche Überwachungskameras mit nur einem Objektiv. Zudem verbaut Annke sehr lichtstarke Linsen, die Nachtaufnahmen erzeugen, die ihresgleichen suchen. Mit einer Belichtungsdauer von einer Drittelsekunde erzeugt die Kamera eine farbige Nachtsicht ohne Zuhilfenahme der integrierten LED-Beleuchtung. Die Aufnahmen erscheinen auch dank digitaler Rauschunterdrückung so als wären sie bei Tag aufgenommen worden. Sagenhaft.

Zur Steigerung der Bildqualität bietet die NCD800 zudem mit Wide Dynamic Range (WDR), Backlight Compensation (BLC) und Highlight Compensation (HLC) noch zahlreiche Funktionen, um die Aufnahmequalität bei ungünstigen Lichtverhältnissen wie Gegenlicht zu verbessern. Vorkonfigurierte Bildparameter stehen unter Szene parat. Hier können Anwender zwischen Normal (Standardeinstellung mit BLC oben und HLC mit Level 50), Hintergrundbeleuchtung (WDR ein mit Level 50), Frontbeleuchtung und Schwachlicht auswählen. Letztere passen zur Verbesserung der Bildqualität die Parameter Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Schärfe an. Zudem stehen noch zwei Profile für benutzerdefinierte Einstellungen zur Verfügung. Da die optimale Einstellung abhängig von Jahres- und Tageszeit ist, kann man unter Bildparameterwechsel pro Monat festlegen, wann die entsprechende Szene aktiviert werden soll. Hervorragend.

Die Funktionen zur Steigerung der Bildqualität stehen allerdings nur über den Zugriff per Browser oder Desktop-Anwendung zur Verfügung. Mit der Annke-App lassen sich nur einige wenige Parameter wie Auflösung, Videoqualität, Datenrate und Video-Codec (H2.65 oder H.264) festlegen. Die verschiedenen Funktionen zur Steigerung der Bildqualität sind in der Praxis relevant und erleichtern die Identifizierung erkannter Objekte bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Mit einer maximalen Auflösung von 5120 × 1440 Pixel bietet die Annke NCD800 auch beim Zoomen genügend Reserven. Und dank zweier Objektive liefert sie mit 180° ein sehr großes horizontales Sichtfeld, während das vertikale Sichtfeld mit 44° relativ klein ausfällt.

Die PoE-Überwachungskamera Annke NCD800 ist ein OEM-Modell von Hikvision. Sie gibt es als Bullet- und als Turm-Version aktuell im Flashsale für etwa 287,50 Euro – regulär kostet sie knapp 400 Euro.

Platz 2: Reolink Trackmix PoE / WiFi / Akku

Mit der Trackmix-Serie (Testbericht) hat Reolink 2022 PTZ-Kameras vorgestellt, die über zwei Objektive verfügen. Doch anders als bei der Annke NCD800 mit zwei starren Linsen wird dadurch nicht das Sichtfeld der Kamera vergrößert, was bei einer PTZ-Kamera auch unnötig ist, da sie aufgrund ihrer Fähigkeiten bereits eine Rundumsicht bietet. Stattdessen erfüllen die zwei Objektive bei der Trackmix-Serie unterschiedliche Aufgaben. Das eine sorgt für eine Totalansicht, während das zweite als Tele fungiert und erkannte Objekte mithilfe eines optischen Zooms bis zu 6-fach vergrößert darstellt. Dank Schwenk- und Neigetechnik bieten die Trackmix-Überwachungskameras zudem eine Bewegungsverfolgung und lassen einmal erkannte Objekte nicht mehr aus den „Augen“.

Dank 8-Megapixel-Auflösung liefern die Reolink Trackmix PoE und die WiFi-Variante detailreiche und scharfe Bilder. Nachts leuchten die 450 Lumen starken LEDs das Bild gut aus. Wie andere Reolink-Kameras neigt auch die Trackmix PoE bei einem hohen Dynamikumfang dazu, helle Bereiche etwas überzubelichten. Hier wäre die Unterstützung für bildverbessernde Qualitäts-Features wie Wide Dynamic Range (WDR), Backlight Compensation (BLC) und Highlight Compensation (HLC), wie sie etwa die Annke NCD800 bietet, sicher sinnvoll, um noch eine etwas bessere Bildqualität zu erreichen. Insgesamt ist die Bildqualität aber gut und man kann sie über Einstellungen – Display – Lichter & Schatten noch bezüglich Helligkeit und Kontrast optimieren.

Dank der hohen Datenrate bei der Aufnahme liefert die Kamera auch beim Zoomen noch eine gute Darstellungsqualität. Der 6-fach-Hybrid-Zoom arbeitet dabei sehr effizient und zeigt auch bei maximaler Stufe Details noch scharf an.

Inzwischen bietet der Hersteller mit Trackmix Akku (Testbericht) und Trackmix LTE zwei weitere Varianten. Wesentliche Unterscheidungsmerkmale zur Trackmix PoE betreffen die Netzanbindung, die Stromversorgung, die Auflösung und die Aufzeichnungsart. Während die Trackmix PoE über ein Netzwerkkabel mit dem heimischen Router verbunden wird, das auch als Stromzufuhr dient, versorgt ein 5100 mAh starker Akku mit 7,2 Volt die Trackmix Akku mit Energie.

Durch den Einsatz eines Akkus ist man bei der Montage etwas flexibler, sofern sich die Kamera im Empfangsbereich des heimischen WLANs (2,4 und 5 GHz) befindet. Doch man muss dadurch auch einige Kompromisse eingehen. Während die Hauptkamera der PoE-Variante Videos mit 4K-Auflösung (Bestenliste) und bis zu 25 fps aufnimmt, beschränkt sich das Akku-Modell auf 2560 × 1440 Pixel und 15 fps. Zudem zeichnet die Trackmix Akku Videos nur bei einer Bewegungserkennung auf, während die PoE- und WiFi-Modelle auch eine kontinuierliche Aufnahme bieten.

Aufgrund der Stromversorgung per Akku kann die Überwachungskamera zudem nicht an Reolink NVR-Lösungen angebunden werden. Wegen des fehlenden Onvif-Supports (Themenschwerpunkt) lässt sie sich auch nicht an ein NAS wie Synology Surveillance Station (Ratgeber) oder an eine Smart-Home-Zentrale (Bestenliste) wie Homey Pro (Testbericht) oder Home Assistant koppeln. Auch per Browser kann man auf die Trackmix Akku nicht zugreifen. Wer diese Funktionalität wünscht, greift besser zum PoE- oder zum WLAN-Modellen.

Reolink verlangt für die Trackmix PoE regulär rund 230 Euro. Mit einem Rabatt von 40 Euro kostet sie bei Amazon aktuell 190 Euro. Das WLAN-Modell Trackmix Wifi ist mit derzeit 185 Euro nur unwesentlich günstiger. Seit Kurzem sind auch die Akku-betriebenen Varianten Trackmix Akku und Trackmix LTE im Angebot. Mehr zu den Unterschieden bietet unser Testbericht zur Trackmix Akku. Erstere kostet statt regulär 350 Euro aktuell 245 Euro, während die 4G-Variante mit einem 85-Euro-Rabatt für knapp 345 Euro erhältlich ist.

Platz 3: Reolink Duo 2 PoE / WiFi

Wie die Annke NCD800 nutzt die Reolink Duo 2 (Testbericht), die als PoE oder WiFi-Variante erhältlich ist, das Dual-Objektiv zur Vergrößerung des Sichtfelds. Gegenüber der Duo 1 mit einem 150 Grad breiten Sichtfeld bietet der Nachfolger 180 Grad und außerdem steigt die Auflösung von 4 auf 8 Megapixel.

Obwohl die WiFi-Variante als eine von wenigen WLAN-Kameras 2,4- und 5-GHz-Funk-Netzwerke unterstützt, kann sie auch über ein Netzwerkkabel mit dem Router verbunden werden. Dafür bietet das aus der Kamera verlaufende Anschlusskabel nicht nur einen Stromanschluss, sondern auch einen Ethernet-Port. Allerdings beherrscht sie kein Power-over-Ethernet (PoE). Wer das wünscht, muss zum entsprechenden PoE-Modell der Duo 2 greifen. Zudem soll bald auch noch eine 4G-Variante auf Basis der Duo 2 geben.

Dank 8-Megapixel-Auflösung liefert die Reolink Duo 2 WiFi detailreiche und scharfe Bilder. Nachts leuchten die 560 Lumen starken LEDs das Bild in der Mitte gut aus, allerdings ist es aufgrund des mit 180 Grad sehr großen Sichtfelds in den Randbereichen relativ dunkel. Tagsüber neigt die Kamera bei einem hohen Dynamikumfang dazu, helle Bereiche etwas überzubelichten. Hier wäre ein HDR-Feature sicher sinnvoll, um noch eine etwas bessere Bildqualität zu erreichen. Insgesamt ist die Bildqualität aber gut und dank des riesigen Sichtfelds sogar äußerst beeindruckend. Dank der hohen Datenrate bei der Aufnahme liefert die Kamera auch beim Zoomen noch gute Darstellungsqualität. Der 16-fach-Zoom ist aber ab etwa einer fünffachen Vergrößerung allerdings kaum nützlich, da zu viele Details verloren gehen.

Mit ihrer schwarz-weißen und kantigen Optik macht die Reolink Duo 2 WiFi nicht nur einen stabilen und wertigen Eindruck, sondern könnte auch als Requisite in einem Star-Wars-Film dienen. Jedenfalls kam diese Assoziation in der Redaktion auf. Wie bereits erwähnt, ist die Reolink Duo 2 in verschiedenen Varianten erhältlich. Das WiFi-Modell kostet mit einem Rabatt aktuell knapp 148 Euro. Die PoE-Variante ist mit 136 Euro etwas günstiger, während das LTE-Modell mit 430 Euro deutlich teurer ausfällt.

Platz 4: Reolink Duo Floodlight PoE / WiFi

Mit der Reolink Duo Floodlight (Testbericht), die als PoE- und als WiFi-Version erhältlich ist, kombiniert Reolink die Technik der Drittplatzierten Duo 2 mit zwei starken LED-Strahlern. Entfernt erinnert die Gehäuseform an ein Star-Trek-Raumschiff mit zwei Warp-Antrieben. Die beiden LED-Strahler, die unterhalb des Kameragehäuses an zwei beweglichen Gelenken montiert sind und eine Helligkeit von maximal 2000 Lumen bieten, für eine farbige Nachtsicht.

Die Kameratechnik ist wie erwähnt identisch mit der Duo 2. Dementsprechend sind tagsüber keine Unterschiede zwischen den beiden Reolink-Kameras ersichtlich. Nachts sorgen aber die starken LED-Strahler für eine im Vergleich zur Duo 2 besseren Ausleuchtung.

Die Reolink Duo Floodlight PoE kostet regulär 210 Euro. Aktuell ist sie bei Amazon mit einem Rabatt für 175 Euro erhältlich. Das WLAN-Modell Reolink Duo Floodlight WiFi kostet genauso viel.

Platz 5: Annke FCD600

Mit der PoE-Überwachungskamera FCD600 (Testbericht) bietet Hersteller Annke ein weiteres Modell, das über zwei Objektive verfügt. Im Unterschied zur Erstplatzierten NCD800 ist es aber nicht so lichtstark, sodass farbige Nachtaufnahmen nur entstehen, wenn man die zusätzlichen LEDs zur Beleuchtung aktiviert. Außerdem bietet sie mit maximal 3632 × 1632 Pixel und 6 Megapixel eine etwas niedrigere Auflösung als die NCD800 mit 7,3 Megapixel entspricht. Zur Steigerung der Bildqualität unterstützt sie aber wie das teurere Modell mit Wide Dynamic Range (WDR) sowie Backlight- und Highlight Compensation (BLC, HLC) zahlreiche Funktionen, die primär bei schwierigen Lichtverhältnissen sehr nützlich sind. Insgesamt bewerten wir die Bildqualität mit gut bis sehr gut. Die Aufnahmen sind detailreich und bieten auch dank der zahlreichen Einstellmöglichkeiten in puncto Kontrast und Farbe selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen keinen Anlass zu Kritik. Auch beim Zoomen hinterlässt sie einen guten Eindruck, erreicht aber aufgrund der niedrigeren Auflösung nicht ganz das Niveau der Annke NCD800.

Gegenüber ihrem großen Bruder NCD800 kann sie in puncto Nachtsicht nicht mithalten und muss wie alle anderen Überwachungskameras für eine farbige Nachtsicht die integrierten LED-Leuchten zu Hilfe nehmen. Dafür kostet sie aktuell mit dem Code „8VBHM9AN2CWB“ nur 88 Euro bloß einen Bruchteil und ist damit die günstigste Überwachungskamera mit Dual-Objektiv.

Fazit

Nicht immer erkennt man den Nutzen technischer Innovationen in der Praxis sofort. Nicht so bei Überwachungskameras mit Dual-Objektiv: Das zweite Objektiv dient bei der Mehrzahl der Modelle für eine Erweiterung des horizontalen Sichtfelds auf bis zu 180 Grad. Wo man bislang zwei Kameras benötigt hat, reicht im günstigsten Fall eine aus. Der Einstieg in die Welt der Doppel-Objektiv-Kameras beginnt bei knapp 90 Euro (Annke FCD600). Aber wer ein Modell mit einer lichtstarken Linse benötigt, ist mit der Annke NC800 besser bedient. Dieser Luxus kostet allerdings 200 Euro mehr. Und mit der gleichzeitigen Darstellung von einer Total- und einer Zoom-Ansicht ist der Einsatz eines zweiten Objektivs auch bei PTZ-Kameras, wie der Trackmix-Serie von Reolink, die ab etwa 180 Euro erhältlich sind, sinnvoll.

