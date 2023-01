Top 5: Die besten Knochenschall-Kopfhörer & Co. – perfekt für Sport oder Fahrrad

Die Vibrationen werden in den Kopfhörern erzeugt, die sich direkt am Schädelknochen befinden. Durch die Vibrationen gelangen die Schallwellen direkt an die Gehörschnecke, die diese an das Gehirn weiterleitet. Dieser Prozess umgeht den üblichen Weg des Schalls über das Trommelfell, die Gehörknöchelchen und das Mittelohr.