Diese Bestenliste gehört zu unserer Themenwelt Auto , in der wir praktische Gadgets für den eigenen Pkw zeigen.

Rechtliche Grundvoraussetzungen

Damit eine herkömmliche Parkscheibe durch ein elektronisches Modell ersetzt werden darf, muss sie eine ganze Reihe an Voraussetzungen erfüllen. Trifft nur eines dieser Merkmale nicht zu, ist die Benutzung im Straßenverkehr nicht zulässig und die Benutzung schützt dementsprechend nicht vor einer Strafe.

Neben den erlaubten Parkscheiben gibt es eine Menge Varianten ohne Zulassung. Ein anschauliches Beispiel dafür sind automatisch mitlaufende Modelle. Diese sehen auf den ersten Blick aus, wie klassische Parkscheiben, haben aber ein Uhrwerk auf der Rückseite verbaut. Der Nutzer muss bei Ankunft lediglich einen kleinen Hebel umlegen und die aktuelle Uhrzeit ist hinterlegt. Eigentlich sehr bequem, aber nicht erlaubt. Wer so ein Modell einsetzt, kann die Parkscheibe auch gleich weglassen. Ebenso unzulässig sind Parkuhren ohne Elektronik mit fehlendem Verkehrszeichen 314. Einige Verkäufer weisen immerhin darauf hin, dass es sich um einen Scherzartikel handelt und dass keine Zulassung für den Straßenverkehr vorhanden ist. Insbesondere bei kleinen Händlern oder Ebay fehlt dieser Hinweis häufig.

Übersicht Top 5

Platz 1: Achillis Parkwächter

Den ersten Platz unserer Bestenliste der elektronischen Parkuhren belegt der Parkwächter des Herstellers Achillis für etwa 30 Euro. Das Gerät ist sehr kompakt und in den Farben Blau und Schwarz erhältlich. Der Parkwächter verzichtet zwar auf ein Zweitdisplay auf der Rückseite, dafür ist er dank Magnethalterung jederzeit bequem entnehmbar, um beispielsweise die Batterie zu tauschen. Geht diese zuneige, warnt das Gerät den Nutzer. Die Magnethalterungen sind auch einzeln erhältlich und so kann man eine Parkuhr bequem in unterschiedlichen Pkw benutzen.