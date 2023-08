Top 5: Die besten elektrischen Luftpumpen mit Akku für Schlauchboot & SUP

Viele sommerliche Gadgets, von SUP-Boards über das Schlauchboot hin zum Quick-up-Pool (Ratgeber), funktionieren dank gefüllter Luftkammern. Diese muss man vor dem Einsatz zunächst aufpumpen, was je nach Größe des Gadgets, Zeit und Kraft kosten kann. Das Befüllen eines Quick-up-Pools ist pro Saison immerhin nur einmal nötig – bei SUP-Boards, Kajak, Schlauchboot und Badeinsel sieht es anders aus. Hier muss man in der Regel vor jeder Benutzung die Luftpumpe zu Hilfe nehmen. Ein SUP ist zwar auch manuell mit einer Doppelhubpumpe nach rund 10 bis 15 Minuten gefüllt – wehe aber, man hat mehr als nur ein Board zu füllen, dann wird der Ausflug an den See schnell schweißtreibend. Beim großvolumigen Kajak oder Schlauchboot dauert das Aufpumpen sogar noch länger.

Abhilfe versprechen elektrische Luftpumpen mit integriertem Akku, die einem die kraftraubende Arbeit auch abseits der Steckdose abnehmen. Doch wie unterscheiden sich die Geräte? Wir haben es in der Praxis ausprobiert und fünf akkubetriebene SUP-Pumpen miteinander verglichen. Welche Geräte am besten im Test abschneiden, zeigt unsere Bestenliste.

Abmessungen

Elektrische Luftpumpen für Schlauchboot und SUP sind etwa so groß wie ein Schuhkarton. Der integrierte Akku hat dabei keine Auswirkungen auf Größe und Form der Geräte. Die meisten der von uns getesteten Pumpen gibt es in identischer Form auch ohne Akku. Dann ist lediglich das Gewicht geringer und der Preis etwas niedriger. Wie wir im Ratgeber zu SUP-Pumpen aber bereits festgestellt haben, lohnen sich die Mehrkosten für die Akku-Variante.

Die von uns getesteten elektrischen Luftpumpen wiegen zwischen 1,3 kg und 3,2 kg. Am leichtesten ist die mit rund 18 × 16 × 8 cm kleinste Pumpe, die Topump TPS260. Mit 34 × 23 × 14 cm am größten und schwersten ist das Modell von Airbank.

Ausstattung

Alle fünf getesteten Pumpen verfügen über Auf- und Abpumpfunktion und verfügen dementsprechend über zwei Anschlüsse für den im Lieferumfang enthaltenen Luftschlauch. Dieser kommt in der Regel mit einem Satz verschiedener Aufsätze und Dichtungsringe, um damit sowohl SUP, Schlauchboot als auch Luftbett, Luftmatratze oder Kite aufzupumpen.

Auch ein Display und Funktionstaster zum Einstellen und Überprüfen des Drucks ist bei allen Modellen vorhanden. Auf Wunsch kann hier zwischen der Anzeige in bar und psi gewechselt werden.

Zum Laden verfügen alle fünf Geräte über einen 12-Volt-Kfz-Anschluss (Zigarettenanzünder) und ein Netzteil für die Steckdose. Die Geräte von ATG und die kleinere Topump TPS260 nutzen hier ein USB-Netzteil und können so auch per Powerbank nachgeladen werden.

Die Modelle von Airbank und Sportime können auch als Powerbank genutzt werden, um damit etwa das Smartphone zu laden. Das Modell Sportime Booster hat zudem eine Taschenlampe integriert und eine praktische Tasche im Lieferumfang.

Akku

Die Akkukapazität der getesteten Pumpen unterscheidet sich stark. Während die kleine Topump TPS260 nur 4000 mAh an Bord hat, sind es bei der ATG satte 12000 mAh. Laut Hersteller schafft die kleine Pumpe trotzdem bis zu drei SUPs mit einer Akkufüllung. Bei der Sportime Booster sind es vier Boards und bei den anderen Modellen bis zu fünf SUPs.

Allerdings geben die Hersteller hier nicht an, um welche Boards es sich handelt. SUPs sind in ganz unterschiedlichen Größen mit verschiedenem Volumen erhältlich. Auch der benötigte Druck hat großen Einfluss auf den Akkuverbrauch.

Im Praxistest nutzen wir unser privates SUP von AKD mit zwei getrennten Luftkammern und den Abmessungen 325 × 82 × 15 cm und einem empfohlenen Druck von maximal 15 psi. Dieses Brett können alle Testgeräte mindestens zweimal in Folge auf– und wieder leerpumpen. Mit den Modellen von ATG, Sportime, Airbank und der großen Topump TPS300 sind auch drei bis vier Boards möglich, bevor der Akku leer ist.

Druck

Alle fünf Testgeräte arbeiten mit einer zweistufigen Hochdruckpumpe. Die erste Stufe dient zum Befüllen mit großer Luftmenge. Hier liegt der maximale Luftdurchsatz bei bis zu 350 Liter Luft pro Minute. Sind Board oder Boot dann einigermaßen aufgefüllt, startet die zweite Stufe. Diese fördert zwar weniger Luft, schafft es aber den benötigten hohen Druck zu erzeugen.

Sowohl für die Tests als auch in der Praxis pumpen wir unser Board mit 14,5 psi auf – erfahrungsgemäß haben wir damit gute Erfahrungen gemacht, auch wenn die Empfehlung bei 15 psi liegt. Diesen Druck schaffen alle getesteten elektronischen Pumpen problemlos. Stufe Eins ist bei den SUPs nur die ersten zwei, drei Minuten aktiv. Den größten Teil der Zeit sind die Geräte dann damit beschäftigt, den benötigt hohen Druck aufzubauen.

Zwar gibt es auch Boards mit weniger empfohlenen Druck, in der Regel werden aber 15 psi benötigt. Allerdings sollte man genau hinsehen. Hochwertige SUPs benötigen zum Teil sogar 20 psi – was etwa die erreichbaren 16 psi der Sportime Booster übersteigt. Der Rest unseres Testfeldes schafft bis zu 20 psi.

Bei Schlauchbooten ist der benötigte Druck mit 2 bis 4 psi deutlich geringer, allerdings wird deutlich mehr Luftvolumen benötigt. Hier ist es deshalb genau umgekehrt und den größten Teil der Zeit laufen die Pumpen auf Stufe Eins. Lediglich am Ende wird kurz Druck aufgebaut.

Lautstärke

Kommen wir nun zu dem größten Nachteil der elektrischen Pumpen: der hohen Lautstärke. Während die elektrischen Luftpumpen in Stufe Eins noch moderat wie ein lauter Ventilator klingen, machen sie in Stufe Zwei richtig übel Krach und erreichen Werte zwischen 83 und 95 dB. Zum besseren Verständnis: Ein Schallpegel ab 85 dB kann das menschliche Gehör bereits nachhaltig schädigen. Schallwellen ab 95 dB sind für den Menschen auf Dauer fast unerträglich, was wir gerne so bestätigen können.

Wirklich leise ist keine der Pumpen, allerdings gibt es Unterschiede. Neben der Lautstärke kommt hier auch die Tonhöhe zum Tragen. So sind die Pumpen von ATG, Airpump und Sportime annähernd gleich laut, allerdings empfinden wir die Airpump als deutlich unangenehmer, da es hier zu einem nervigen Scheppern kommt. Am wenigsten schlimm empfinden wir die Geräuschentwicklung bei ATG und der großen Topump TPS300. Hier haben wir kein schlechtes Gewissen, unser SUP am Rande des Badestrandes zu befüllen. Das ist aber nicht immer so.

Die mit großem Abstand unangenehmste und lauteste Pumpe im Testfeld ist die kleine Topump TPS260. Der kompakten Größe geschuldet, muss die Pumpe für hohen Druck richtig schuften, was zu einer unerträglichen Geräuschkulisse bei Stufe Zwei führt. In geschlossenen Räumen ist die Lautstärke nur mit Gehörschutz auszuhalten. Aber auch im Freien macht man sich mit dieser Pumpe keine Freunde. Wer am See oder auf dem Campingplatz nicht zur Persona non grata erklärt werden will, sollte diese Pumpe nur zu Hause verwenden oder gleich auf ein anderes Modell umsteigen.

Platz 1: Topump TPS300

Unser Testsieger ist die Topump TPS300, im schlichten blauen Gehäuse. Zwar ist das Gerät mit 30 × 20 × 15 cm und einem Gewicht von zwei 2 kg nicht sonderlich kompakt, allerdings überzeugen hier die hohe Akkukapazität von 7800 mAh, die hohe Pumpleistung und die dabei noch erträgliche Lautstärke.

Im Test benötigt das Modell insgesamt nur 9 Minuten und 32 Sekunden, bis beide Kammern des Boards gefüllt sind. Damit ist die Topump TPS300 die schnellste Pumpe im Vergleich. Einziger Nachteil: der Luftschlauch beider Topump-Modelle ist deutlich kürzer als der von ATG oder Sportime.

Bei Amazon kostet die Topump TPS300 aktuell 120 Euro statt sonst 160 Euro.

Platz 2: Sportime Booster/ Tuomico

Platz Zwei belegt die Sportime Booster, welche auch unter dem Namen Tuomico erhältlich ist. Diese Pumpe ist mit Abmessungen von 25 × 17 × 13 cm und einem Gewicht von 2,2 kg weder besonders groß noch kompakt, bietet aber ein gelungenes Gesamtpaket mit überschaubarer Lautstärke und ausreichender Akkukapazität von 6000 mAh. Auch die praktische Zubehörtasche und der lange Luftschlauch hinterlassen einen positiven Eindruck. Gut auch, dass hier sogar das Netzteil in der Powerstation Platz findet.

Das Aufpumpen benötigte im Test rund 10 Minuten und 10 Sekunden. Die USB-Powerbank-Funktion und Taschenlampe sind zwar sicherlich praktisch, aber eher nettes Extra, denn Kaufargument. Größter Nachteil der Sportime Booster ist der maximale Druck von 16 psi. Für manche SUP könnte das zu wenig sein.

In der Regel kostet das Gerät etwa 150 Euro. Bei Amazon ist es aktuell für 130 Euro gelistet.

Platz 3: Airbank

Die akkubetriebene Luftpumpe von Airbank ist bei vielen anderen Bestenlisten meist der Testsieger. Mit 3,2 kg ist die allerdings das schwerste und mit 34 × 23 × 14 cm auch das größte Gerät im Testfeld. Auch wenn diese Pumpe mit einer Gesamtzeit von 10 Minuten und 33 Sekunden etwas schneller ist als die Sportime Booster, reicht es nur für den dritten Platz.

Grund hierfür sind die unangenehmere Geräuschkulisse im Vergleich zu den zuvor platzierten Pumpen und die Tatsache, dass der Zuleitungsschlauch sehr kurz ist. Die integrierte USB-Powerbank-Funktion ist praktisch, aber auch hier kein Kaufargument. Das Modell ist in Blau, Gelb und Schwarz verfügbar.

Das Gerät ist derzeit bei Amazon von rund 170 Euro auf 100 Euro reduziert.

Platz 4: ATG

Die viertplatzierte Luftpumpe von ATG hatten wir vom Versandhändler Pearl zur Verfügung gestellt bekommen. Trotz der eher durchschnittlichen Abmessungen von 29 × 21 × 20 cm und einer Kapazität von 12000 mAh wiegt dieses Modell nur 1,7 kg und ist damit die zweitleichteste Pumpe in der Übersicht.

Das Auffüllen unseres SUPs dauert mit der ATG-Pumpe insgesamt 10 Minuten und 42 Sekunden – vergleichbar mit der Sportime Booster. Zwar kann die ATG-Pumpe in Hinblick auf die Lautstärke sogar mit Platz Eins und Zwei konkurrieren, die extrem lange Ladedauer per USB-Anschluss gibt aber Punkteabzug. Das Aufladen des leeren Akkus dauert bei uns im Test die gesamte über 8 Stunden – für spontane Einsatze ist das Modell somit ungeeignet.

Die Luftpumpe von ATG ist für 130 Euro bei Amazon erhältlich.

Platz 5: Topump TPS260

Auf dem letzten Platz landet die Topump TPS 260. Mit einem Gewicht von nur 1,3 kg und Abmessungen von 18 × 16 × 8 cm ist dieses Modell zwar sehr leicht und kompakt und somit bestens für den Rucksack geeignet, allerdings hat uns die hohe Lautstärke erschreckt. In Innenräumen sollte man dieses Modell nur mit Gehörschutz benutzen! Die Akkukapazität ist aus unserer Sicht zwar ausreichend, kann aber nicht mit den anderen Modellen mithalten.

Wer keinerlei Problem mit dem lauten Krach hat, bekommt allerdings nicht nur die kleinste und leichteste Pumpe im Vergleich, sondern zudem eine sehr starke. Mit einer Gesamtzeit von 10 Minuten und 14 Sekunden muss sich die lauteste Pumpe im Hinblick auf Geschwindigkeit nur der großen Topump TPS300 geschlagen geben. Doch auch wenn das Gerät klein ist und schnell aufpumpt – wir würden lieber eine Minute länger warten, wenn dafür die Lautstärke noch im Rahmen bleibt.

Bei Amazon kostet die handliche Pumpe aktuell 105 Euro statt 130 Euro.

Alternativen

Fazit

Aktuell sind die getesteten Pumpen für zwischen 95 und etwa 139 Euro erhältlich. Allerdings sind die Produkte am Ende des Sommers auch entsprechend reduziert. In den Monaten Juni, Juli lagen die Preise noch bei bis zu 170 Euro. Wer sich für eine der Pumpen entscheidet, sollte zu den aktuell günstigen Preisen zuschlagen.