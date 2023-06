Top 5: Die besten E-Bikes für die Stadt – Pedelecs ab 700 Euro im Test

Ein E-Bike ist eine praktische Alternative in der Stadt zu den meistens überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto. Wer keine Lust hat auf Bahn und Bus zu warten oder im Stau zu stehen, kommt mit dem Bike oft ohne Verzögerungen voran. Zudem spart man sich Kosten für Treibstoff und schont so zusätzlich die Umwelt. Dank elektrischer Unterstützung ist das Strampeln der Pedale weniger schweißtreibend als mit einem herkömmlichen Fahrrad. So erreicht man auch im Sommer den Arbeitsplatz oder die Schule, ohne gleich durchgeschwitzt zu sein.

Um ein E-Bike regelmäßig in der Stadt zu nutzen, sollte man darauf achten, dass es die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) erfüllt. Dazu gehören etwa eine wirkungsvolle Beleuchtung, Reflektoren sowie eine Klingel. Zudem darf die Motorunterstützung nur als Schiebehilfe bis 6 Stundenkilometer autark laufen. Tritt man in die Pedale, darf der Elektroantrieb nur bis maximal 25 Kilometer pro Stunde unterstützen.

Wir beschränken uns in dieser Bestenliste auf fünf von uns getestete E-Citybikes und E-Trekkingbikes, die sich perfekt für eine Fahrt durch die Stadt eignen. Wen es lieber ins Gelände zieht, dem empfehlen wir die Top 10: E-Mountainbikes – die besten günstigen E-Bikes fürs Gelände ab 650 Euro. Kompakte Alternativen für Pendler oder den Urlaub zeigten wir in der Klapprad-Top-10: Die besten E-Bikes zum Klappen von 600 bis 1200 Euro.

City-E-Bike oder Trekking-E-Bike?

Ein E-Bike oder Pedelec für die Stadt sollte in jedem Fall die StVZO erfüllen. Daneben bringen elektrifizierte Stadträder, auch Tourenräder genannt, weitere praktische Ausstattungsmerkmale mit, etwa Schutzbleche oder Gepäckträger. Typisch sind große Räder mit 27,5 oder 28 Zoll.

Ein E-Cityrad gibt es mit unterschiedlichen Rahmen. Beliebt sind Räder mit einem tiefen Einstieg und aufrechter Sitzposition. Diese Form bezeichnet man auch als Hollandbogen oder Wave-Rahmen. Der Rahmen ist stark nach unten gebogen, was den Zustieg erleichtert. Dieses Design war früher besonders beliebt bei Frauen, da der Zustieg mit Röcken oder Kleidern einfacher ist. Deswegen nennt man Citybikes mit tiefem Einstieg noch oft Damenrad. Aber auch für ältere und weniger gelenkige Personen ist die Bauform interessant. Ein klassisches Herrenrad hat dagegen einen Diamantrahmen. Das obere Rohr verläuft waagerecht, Fahrer oder die Fahrerin müssen also ein Bein über das obere Rohr heben.

Die gebogene Form des Citybike-Rahmens als Tiefeinsteiger ist technisch jedoch nicht optimal, da die Kräfte vor allem auf das Unterrohr einwirken und es dadurch dicker und stabiler sein muss. Demzufolge sind solche Fahrräder oft schwerer, auch wenn durch den Einsatz von Aluminium dieses Problem gemindert wird. Bei höheren Geschwindigkeiten bietet dieser Rahmen weniger Fahrstabilität aufgrund der unvorteilhaften Gewichtsverteilung.

Alternativen bei Citybikes oder Tourenrädern sind der Schwanenrahmen mit zwei nach unten gebogenen Rohren oder der Trapezrahmen, auch bekannt als Mixte-Rahmen, bei dem das obere Rohr in einem abfallenden Winkel gerade nach unten abgesenkt ist. Das bietet mehr Stabilität und erleichtern dennoch den Zustieg im Vergleich zu einem Diamantrahmen.

Sportlicher und etwas robuster sind dagegen Trekking-E-Bikes. Diese Form stammt ursprünglich vom Mountainbike ab und ist für längere Strecken auf schlechten Straßen gedacht. Üblich sind hier Diamant- oder Mixte-Rahmen. StVZO-konforme Lichter sowie Schutzbleche und Gepäckträger gehören meistens zur Ausstattung des Trekkingbikes. Die Reifen sind aber dicker als bei Citybikes. Das macht sie zum perfekten Rad für längere Touren oder eine Fahrt durch die Stadt.

Wann erfüllt ein E-Bike die StVZO?

Damit ein Fahrrad StVZO-konform ist, benötigt es bestimmte Ausstattungsmerkmale. Dazu gehören:

funktionierende Beleuchtung (vorne weiß, hinten rot; Achtung: blinkende Lichter sind nicht erlaubt!)

Reflektoren vorne (weiß), hinten (rot) sowie jeweils in den Speichen (orange) und Pedalen (gelb oder weiß)

Zwei unabhängige Bremsen

Klingel (Achtung: elektrische Hupen sind nicht zulässig)

Bei einem E-Bike gibt es aber weitere Besonderheiten gegenüber einem herkömmlichen Fahrrad zu beachten. Gemäß der StVZO werden E-Bikes in zwei Kategorien eingeteilt: Pedelecs (Pedal Electric Cycles) sowie S-Pedelecs (Schnelle Pedelecs) bis 45 Kilometer pro Stunde. Wir beschränken uns in dieser Bestenliste auf klassische Pedelecs. Diese benötigen weder Versicherungskennzeichen noch eine Zulassung, wenn sie folgende Bedingungen erfüllen:

Motor mit maximal 250 Watt

Motor unterstützt nur, wenn in die Pedale getreten wird

Ausnahme: Anschiebehilfe ist bis 6 Kilometer pro Stunde zulässig

Die Motorunterstützung schaltet sich ab 25 Kilometer pro Stunde ab

Antrieb: Heck-, Mittel- oder Frontmotor

Der Elektromotor sitzt bei E-Bikes entweder im Vorderrad, dem Heckrad oder im Bereich der Kurbel hinter dem Tretlager. Jede Variante hat unterschiedlichen Einfluss auf das Fahrverhalten, preislich gibt es ebenfalls größere Unterschiede.

Ein Frontmotor in der Nabe des Vorderrads findet sich vor allem bei günstigen Pedelecs. Zu den Vorteilen gehört, dass sie zu Rücktrittbremsen und jeder Form von Schaltung kompatibel sind. Sie sind leichter, leiser und einfacher zu montieren. Allerdings beeinflussen sie das Fahrverhalten negativ, denn die Rutschgefahr bei Nässe ist höher, da das Rad ausbrechen kann. Zudem zerren Antriebskräfte an der Lenkachse, was sich ungewöhnlich anfühlt. Das einzige E-Bike aus dieser Bestenliste mit Frontmotor ist das Telefunken Multitalent RC822 (Testbericht). Für unbefestigte Pisten ist diese Antriebsform nur bedingt geeignet, für befestigte Wege und Asphalt in der Stadt aber eine Option.

Deutlich häufiger zu finden bei E-Bikes ist der Heckmotor. Dieser sorgt durch das Gewicht an der Hinterachse für eine gute Traktion, verlagert allerdings auch den Schwerpunkt nach hinten. Das Fahrgefühl fühlt sich natürlicher an, da ohnehin der Antrieb beim Fahrrad über das Hinterrad erfolgt. Zudem sind sie optisch sehr unauffällig. Allerdings kann bei steilen Anstiegen das Rad eher aufbäumen.

Ein Mittelmotor bietet die beste Gewichtsverteilung und Traktion, da der Motor mittig vom Rad beim Tretlager sitzt. Zudem setzt die Unterstützung noch eine Spur schneller ein als beim Front- oder Heckantrieb. Die Kraftübertragung ist effizient, das Fahrgefühl am natürlichsten, wie unsere guten Erfahrungen beim Magmove CEH55M (Testbericht) belegen. Es gibt allerdings auch Nachteile: E-Bikes mit Mittelmotor sind deutlich teurer. Wartung und Reparatur sind komplexer, zudem beansprucht der Motor die Kränze und Kette stärker. Mehr zu den Vorzügen und was solche E-Bikes kosten, erklären wir im Ratgeber Schon ab 950 Euro: Das beste E-Bike mit Mittelmotor finden.

Akku und Reichweite

Die Kapazität der Akkus bei den E-Bikes in dieser Bestenliste variiert von 360 Wattstunden hin zu 450 Wattstunden. Wie lange der Akku hält, hängt von der Fahrweise, dem Gewicht des Fahrers sowie dem Untergrund ab. Die Herstellerangaben mit bis zu 100 Kilometer sind unserer Erfahrung nach viel zu optimistisch. Bei einer Person mit einem Gewicht von 85 Kilogramm kann man aber mit etwa 50 Kilometern rechnen.

Platz 1: Magmove CEH55M

Auf dem ersten Platz findet sich das Magmove CEH55M (Testbericht) wieder. Das E-Bike fährt wie auf Schienen und bietet dank Mittelmotor ein tolles Fahrverhalten mit unmittelbarer Kraftentfaltung. Der Akku bietet eine starke Kapazität mit 450 Wattstunden, zudem ist der Motor kräftig mit einem Drehmoment von 60 Newtonmeter. Schick ist das Magmove auch.

Bild: TechStage.de

Zu den wenigen Macken gehören die ungewöhnlich großen Spaltmaße rund um den Schacht für den Akku im Rahmen, zudem gibt es keine Klemme am Gepäckträger. Der Zustieg ist weniger bequem, da das Rad einen Diamantrahmen nutzt. Es ist mit einer UVP von 1600 Euro das teuerste Pedelec in dieser Top 10. Derzeit bekommen Käufer das Rad bei Geekmaxi aber mit dem Gutschein-Code P6IATL46 für nur 1292 Euro.

Platz 2: Eleglide T1 Step-Thru

Eine gute und komfortable Alternative ist das Eleglide T1 Step-Thru (Testbericht). Das schicke City-E-Bike mit Heckantrieb bietet einen tiefen Einstieg in der Art eines Hollandrads. Zudem kann der Vorbau justiert werden, was es sowohl für kleine als auch große Personen interessant macht. Der Akku ist ebenfalls üppig mit 450 Wattstunden.

Bild: TechStage.de

Allerdings ist das Kabelmanagement nicht so gut gelöst, zudem könnten die Bremsen eine Spur besser zupacken. Unschlagbar ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit dem Gutschein-Code ELET1TS kostet es 940 Euro bei Geekmaxi.

Platz 3: Eleglide Citycrosser

Eher sportlich unterwegs ist das Eleglide Citycrosser (Testbericht), das an eine Mischung aus Trekking- und Citybike erinnert. Als Antrieb dient ein Heckmotor. Erstaunlich ist das geringe Gewicht von 22 Kilogramm, was sich in der agilen Fahrweise zeigt. Auf eine Federgabel muss man dann allerdings verzichten.

Bild: TechStage.de

Wegen des Diamantrahmens ist der Zustieg nicht ganz so bequem wie bei der Konkurrenz. Der Gepäckträger sitzt vorne, optisch etwas weniger ansprechend sind die Schutzbleche aus unlackiertem Kunststoff. Das Rücklicht ist zudem nur batteriebetrieben und nicht mit der Bordelektronik verbunden. Der Preis liegt bei Geekmaxi mit Gutschein-Code CC1HPD1G aktuell nur bei 700 Euro.

Platz 4: Telefunken Multitalent RC822

Günstig und dennoch gut ist das Telefunken Multitalent RC822 (Testbericht). Wie der Name schon andeutet, ist der Tiefeinsteiger vielseitig und bietet eigentlich alles, was ein Pedelec für die Stadt benötigt. Die Verarbeitung ist gut, der Korb am Lenker und Gepäckträger mit Klemme sind sehr praktisch.

Bild: TechStage.de

Allerdings ist der Frontmotor verglichen mit Heckantrieb oder Mittelmotor etwas ungewohnt bei der Fahrweise. Die Federgabel schluckt effektiv Bordsteine, das Fahrverhalten fühlt sich insgesamt stabil an. Das beste Angebot bietet aktuell Lidl mit 927 Euro.

Platz 5: Eskute Polluno

Das Eskute Polluno (Testbericht) sieht wirklich schick aus, bietet einen großen E-Bike-Akku und zugstarken Heckmotor. Der Zustieg ist bequem, wie man es von einem Tiefeinsteiger her gewohnt ist. Den Bordcomputer kann man gut bei Sonnenschein ablesen, allerdings zeigt er nur die Geschwindigkeit und den Akkustand an.

Bild: TechStage.de

Die Verarbeitung hat Luft nach oben, so lösten sich einige Schrauben nach recht kurzer Zeit, der Lenker wirkte zudem wackelig. Es empfiehlt sich, die Schrauben regelmäßig nachzuziehen. Bei Geekbuying kostet es bis Ende der Woche nur 1170 Euro. Sonst liegt der Preis bei 1399 Euro.

Alternativen

Absolut stadttauglich ist das Fiido C21 (Testbericht) dank Beleuchtung und Reflektoren. Das sportliche E-Gravelbike ist das bisher beste von uns getestete China-Bike. Mit dem C22 gibt es zudem eine Variante mit Wave-Rahmen, Gepäckträger und Schutzbleche sind als Zubehör erhältlich. Im Online-Shop des Anbieters kostet das flotte Bike derzeit 1600 Euro.

Bild: TechStage.de

Für die Fahrt durch den Stadtverkehr muss es nicht zwingend ein E-Citybike oder Trekkingbike sein. Wer auf fette Reifen nicht verzichten will, sollte einen Blick auf den Himiway Cruiser Step-Thru (Testbericht) werfen. Das E-Fatbike bietet Licht, allerdings müsste man noch Reflektoren in den Speichen nachrüsten. Mit 1800 Euro ist es aber kein Schnäppchen. Eine kompakte Alternative ist das E-Klapprad Xiaomi Himo Z20 Max (Testbericht).

Weitere City-E-Bikes bis knapp 1000 Euro bekommt man von Herstellern wie Telefunken oder Prophete. Bis 2000 Euro nimmt die Ausstattung mit Rädern der Marke Fischer, Tenways, Zündapp oder Adora zu. Hier finden sich auch E-Bikes mit Mittelmotor.

Fazit

Ein E-Bike ist ein probates Fortbewegungsmittel in der Stadt. Das beste Fahrgefühl bietet ein Mittelmotor. Unser Testsieger ist deshalb das Magmove CEH55M (Testbericht). Günstiger und ebenfalls überzeugend. Das Eleglide T1 Step-Thru (Testbericht) ist als Tiefeinsteiger bequem von kleineren Personen zu handhaben. Das günstigste und dennoch sportlichste E-Bike-Modell ist das Eleglide Citycrosser (Testbericht).