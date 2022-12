Top 5: Die besten 2.0-Lautsprecher für den PC – von billig bis teuer

Auf dem Schreibtisch herrscht oft nicht übermäßig viel Platz. Da trifft es sich gut, dass inzwischen viele Monitore bereits eingebaute Lautsprecher haben. Die sind aber oftmals mäßig beim Klang und eher unter dem Motto „besser die als nichts“ zu betrachten.

Besseren Klang versprechen zusätzliche Lautsprecher für den PC und um den beengten Platz nicht überzustrapazieren, dürfen die auch nicht zu groß sein. Das geht wieder zulasten des Sounds, denn rein physikalisch sind hier Grenzen gesetzt, die unter anderem durch die Baugröße definiert sind. Dennoch sind eigentlich alle Lautsprecher besser als die Tröten im Laptop und meist auch besser als bei durchschnittlichen Bildschirm-Lautsprechern. Auf die Boxen in unserer Top 5 trifft das auf jeden Fall zu. Außerdem klären wir hier auf, was beim Kauf von 2.0-Lautsprechern wichtig ist.

Preis

Zuallererst kommt – wie in den meisten Bereichen des Lebens – das Geld. Denn natürlich sind teure Lautsprecher normalerweise besser als preiswerte, aber wenn das Budget begrenzt ist, heißt es, das beste fürs Geld zu finden und nicht, Luftschlössern hinterherzujagen. Zwei Dinge gilt es bei wenig Budget zu bedenken: Sehr günstige Lautsprecher sind zwar wie bereits angedeutet besser als Laptop-Lautsprecher, richtig gut klingen sie aber unserer Erfahrung nach nicht. Außerdem fressen 2.0-Lautsprecher zwar keinen zusätzlichen Platz für einen Subwoofer, liefern aber dadurch abgesehen von hochpreisigen Modellen auch wesentlich weniger „Wumms“.

Das hängt aber natürlich auch vom eigenen Geschmack ab, weshalb wir das Ausprobieren am eigenen Rechner empfehlen. Wer mit den bestellten Lautsprechern nicht zufrieden ist, sollte einen Tausch nicht scheuen, da sonst auf Dauer Unzufriedenheit vorprogrammiert ist. Sind keine passenden Lautsprecher zu finden, ist vielleicht sogar das Verschieben der Neuanschaffung auf den nächsten Monat überlegenswert – dann mit höherem Budget. Alternativ ist vielleicht sogar ein Gebrauchtkauf interessant. Warum wir eigentlich erst Modelle um 80 Euro aufwärts (Straßenpreis) empfehlen würden, klären wir im weiteren Verlauf des Textes.

Klang

Es wurde bereits gesagt: 2.0-Systeme haben mangels Subwoofer hörbar weniger Bass und „guter Klang“ stellt sich unserer Erfahrung nach erst bei höherpreisigen Modellen ein. Wir haben – das spiegelt auch unsere Top 5 wider – erst bei Modellen für etwa 75 oder 80 Euro den Eindruck ordentlichen Klangs gehabt. Günstige Modelle klingen meist zu quäkig und matschig und sie werden auch nicht übermäßig laut. Warum 50 Euro ausgeben für mittelmäßigen Klang, wenn es für 75 Euro deutlich bessere Modelle gibt? Guter Klang ist schließlich das Wichtigste an Lautsprechern.

Anschlüsse

Je teurer die Geräte, desto umfangreicher wird normalerweise die Ausstattung. Das geht von einer größeren Anzahl an Anschluss- und Steuermöglichkeiten wie Bluetooth oder optische Kabel bis hin zu Subwoofer-Ausgängen und einer Fernbedienung. Ob das wirklich benötigt wird, sollte vor dem Kauf überlegt werden. In unseren Augen sind neben dem normalen Anschluss für Klinkenstecker an den PC noch Bluetooth sowie ein Subwoofer-Vorverstärkerausgang interessant.

Per drahtloser BT-Verbindung wird das Boxen-Set auch ohne PC zur Musikanlage für Streaming via Smartphone, der Subwoofer-Ausgang ermöglicht die nachträgliche Klangerweiterung per Bassbox, um den nötigen Punch für Games, Videos und Musik bereitzustellen. Das kostet dann zwar noch mehr Geld, immerhin kann der zusätzliche Subwoofer aber auch erst später hinzugekauft werden. Bis dahin hat man guten 2.0-Klang.

Die Kandidaten in unserer Top 5 haben wir alle zuvor getestet. Die angegebenen Preise im Text sind Momentaufnahmen und können sich im Laufe der Zeit ändern. Im Gegensatz dazu geben die Preisvergleichs-Widgets den aktuellen Preis zum Zeitpunkt des Lesens an.

Platz 1: Edifier R1850DB/R1855DB

Unter den bislang von uns getesteten Lautsprechern haben sich die Edifier R1850DB (Testbericht) zweifelsfrei den ersten Platz in dieser Top 5 verdient. Die Lautsprecher punkteten im Test mit toller Optik, klasse Verarbeitung, hervorragendem Klang und umfangreichen Anschlussmöglichkeiten. Sogar eine kleine Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten, auch wenn die etwas billig wirkt. Beim Nachfolger R1855DB wurde hingegen eine hochwertigere Fernbedienung beigelegt, außerdem kommt Bluetooth 5.0 statt 4.0 zum Einsatz – der Rest ist identisch.

Edifier R1850DB Bild: TechStage.de Edifier R1850DB Bild: TechStage.de Edifier R1850DB Bild: TechStage.de Edifier R1850DB Bild: TechStage.de Edifier R1850DB Bild: TechStage.de Edifier R1850DB Bild: TechStage.de Edifier R1850DB Bild: TechStage.de Edifier R1850DB Bild: TechStage.de Alle Bilder zu den Lautsprechern Edifier R1850DB

Kein anderes Lautsprecher-Paar in unseren bisherigen Tests klingt derart klar und differenziert und erreicht so hohe Pegel wie das Edifier-System. Dabei liefert es im Vergleichsfeld den meisten Tiefgang und darüber hinaus einen Subwoofer-Ausgang. Den vollen Sound erreichen die R1850DB/R1855DB allerdings auch durch ihre Größe, durch die das Set mehr Platz als die anderen Wettbewerber dieser Top 5 beansprucht. Außerdem hat das alles seinen Preis: Die Edifier R1850DB sind mit um 190 Euro beim Hersteller und noch ein paar Euro mehr bei anderen Anbietern mit Abstand am teuersten. Der Nachfolger R1855DB ist hingegen sogar günstiger und damit unsere eigentliche Nummer Eins.

Platz 2: Edifier G2000

Und noch einmal Edifier: Die Edifier G2000 (Testbericht) sind deutlich kleiner als die R1850DB und sehen dank ihrer Hexagon-Form und der RGB-Beleuchtung insgesamt viel eher nach PC-Lautsprechern als das erstplatzierte Modell aus. Klanglich kommen die G2000 weder bei Pegel, Klang noch Bass an die größeren Brüder heran, sind aber in allen Belangen erstaunlich gut.

Edifier G2000 Bild: TechStage.de Edifier G2000 Bild: TechStage.de Edifier G2000 Bild: TechStage.de Edifier G2000 Bild: TechStage.de Edifier G2000 Bild: TechStage.de Alle Bilder zu den Edifier G2000 im Test

Die typische Undifferenziertheit beim Klang günstiger PC-Lautsprecher etwa kann man den G2000 nicht unterstellen, stattdessen sind sie in allen Belangen erstaunlich hochwertig. Bluetooth und sogar ein Subwoofer-Ausgang sind auch hier vorhanden, um zumindest in kleineren Räumen auf Party, in Games oder Filmen „Bombenstimmung“ aufkommen zu lassen.

Platz 3: Creative T60

Der Soundblaster-Hersteller Creative bietet mit den Creative T60 (Testbericht) ein Lautsprecherpaar an, das nicht nur für einen Computer gedacht ist, sondern dank Software auch noch von ihm profitiert. Das Smartcomms Kit verbessert dabei den Klang nicht nur bei Spiel und Spaß, sondern auch beim Voice- oder Videochat mit den Arbeitskollegen.

Creative T60 Bild: TechStage.de Creative T60 Bild: TechStage.de Creative T60 Bild: TechStage.de Creative T60 Bild: TechStage.de Creative T60 Bild: TechStage.de Creative T60 Bild: TechStage.de Alle Bilder zur Creative T60 im Test

Tatsächlich läuft das Lautsprecherpaar erst dann zu voller Form auf, ohne Software-Optimierung hat uns die Klangqualität der T60-Lautsprecher nur bedingt überzeugt. Das ist schade, denn per Bluetooth verbundene Smartphones klingen daher schlechter als Musik vom PC selbst.

Platz 4: Logitech Z200

Bei dem bekannten PC-Zubehör-Hersteller Logitech geht es auch richtig günstig: Mit den Logitech Z200 (Testbericht). Dem einfachen Lautsprecherpaar ohne drahtlose Anbindungsmöglichkeit ist der niedrige Preis durchaus anzusehen und ein Teil der überraschend großen Bauform rührt von zusätzlichen Fake-Treibern her – dabei sind die eigentlich gar nicht nötig.

Logitech Z200 Bild: TechStage.de Logitech Z200 Bild: TechStage.de Logitech Z200 Bild: TechStage.de Logitech Z200 Bild: TechStage.de Logitech Z200 Bild: TechStage.de Alle Bilder zu den Logitech Z200 im Test

Denn die billige Aufmachung gleicht Logitech bei den Z200 nicht nur durch den enorm niedrigen Preis, sondern auch mit dem in Relation zum Preis ordentlichen Klang aus. Wer hier nicht zu viel Pegel erwartet und nur für möglichst wenig Geld den Klang der eingebauten Monitor-Speaker verbessern will, macht hier nichts falsch.

Platz 5: Speedlink Daroc

Die Speedlink Daroc (Testbericht) sind ein Phänomen: Sie sind mit um 13 Euro so billig, dass man sofort denkt: „Das kann ja nichts sein“. Und in den meisten Fällen stimmt das auch. Denn richtig guten Klang darf man hier wirklich nicht erwarten und etwas, dass dem Wort „Anschlussvielfalt“ gerecht wird, auch nicht. Wer aber einfach nur unterwegs den Klang seines Laptops aufbessern will, ist damit trotzdem erfolgreich – das soll Speedlink mal jemand nachmachen!

Fazit

Selten passt der Ausspruch „der Ton spielt die Musik“ so gut wie bei Lautsprechern. In unserer Top 5 der besten 2.0-Lautsprechern lässt er sich zudem gut in „der Preis macht die Musik“ umdeuten. Denn richtig günstige Systeme sind zwar unter bestimmten Bedingungen immer noch eine Verbesserung für den Sound, mit zunehmendem Preis wird allerdings der Klang deutlich besser.

Das ist nicht alles: Verarbeitung, Design und Anschlussvielfalt gewinnen ebenfalls mit steigendem Preis an Umfang und Qualität. Im Endeffekt würden wir nicht unter 80 Euro für PC-Lautsprecher ausgeben, denn erst dann kommt unserer Meinung nach so etwas wie Musikgenuss auf. Das ist aber immer auch eine Frage des Geschmacks und des Geldbeutels.