Top 10: USB-C-Ladegeräte ab 65 Watt für Tablet & Laptop – gut & günstig ab 14 €

Heutzutage liegt sehr vielen Smartphones kein Ladegerät mehr bei. Für Laptops gilt das bislang nicht, hier sind es oft noch klassische AC-Adapter mit proprietärem Anschluss. Auch hier lassen sich aber immer mehr Geräte über USB-C aufladen.

Als Laptop-Netzteil müssen die Ladestecker dann schon mehr Dampf haben, mindestens 65 Watt sind hier erforderlich. Hier kommen USB-C-Ladegerät über 65 Watt in Spiel, die durch den einheitlichen Anschluss sowohl für das Laden des Notebooks, als auch des Handys geeignet sind. Klar ist aber: Da manche Hersteller auf einen eigenen Schnellladestandard setzen, laden diese Geräte nicht zwingend mit ihrer theoretisch maximalen Geschwindigkeit.

Wir haben uns verschiedene Ladegeräte angesehen und mit unterschiedlichen Verbrauchern getestet. Im Gegensatz zu unserem Ratgeber über USB-Ladegeräte mit mehreren Anschlüssen geht es uns in diesem Artikel vor allem um die maximal mögliche Leistung. Zwar kommen hier auch Netzteile mit mehreren Anschlüssen vor, wir testen aber hier nur den Anschluss mit der größten Leistung. Dieser Artikel zeigt, was welches Ladegerät kann und unter welchen Bedingungen welche Ladegeschwindigkeit drin ist.

Schnellladetechniken

Um Geräte schneller laden zu können, kommen verschiedene Schnellladetechniken zum Einsatz. Am weitesten verbreitet sind hierbei Qualcomm Quick Charge (QC) und Power Delivery (PD). Ersteres kommt vor allem bei Android-Smartphones (Themenwelt) zum Einsatz, Power Delivery vor allem bei Laptops (Themenwelt) und Apple-Geräten (Themenwelt).

Diese Standards sorgen dafür, dass sich Netzteil und Gerät auf eine bestimmte Kombination aus Spannung und Strom verständigen. Hierbei wird der Zustand von Gerät und Netzteil berücksichtigt und sich auf die bestmögliche von beiden unterstützte Ladeleistung geeinigt. Üblich ist, dass das Netzteil hierzu verschiedene Kombinationen anbietet und das Endgerät sich die nächste passende heraussucht.

Doch nicht nur die Unterstützung des Endgeräts für schnelles Laden ist wichtig, auch das Kabel muss die Ladeleistung unterstützen. Für unseren Test haben wir daher ein hochwertiges Kabel genutzt, das bis zu 100 Watt überträgt. Mehr Informationen über Kabel und mögliche Fallstricke dort zeigt unsere Kaufberatung USB-C-Kabel: Nicht jedes kann alles.

Smartphones

Bei Smartphones ist anzumerken, dass die Geräte teils auf eine spezifische Spannung setzen, welche nur das Herstellerladegerät unterstützt. Eigentlich ist Power Delivery (PD) ein einheitlicher Ladestandard, der mittlerweile auch recht verbreitet ist. USB PPS (Programmable Power Supply) ist hierbei eine Erweiterung dieses Standards. PPS erlaubt es, die Spannung flexibel festzulegen. Für weitere Informationen über Power Delivery empfehlen wir den ix-Beitrag: Passt irgendwie.

Geht ein Hersteller bei PPS seinen eigenen Weg, kann man Ladegeräte, die nicht dieselbe Spannung anbieten, nicht mit der hohen Geschwindigkeit nutzen. Diese fallen dann auf die nächstniedrigere Spannung zurück, die Ladegerät und Endgerät unterstützen. Das ist gerade dann ärgerlich, wenn das Handy grundsätzlich schnell laden könnte, aber Kabel und Ladegerät nicht zum Standard des Endgeräts passen. Hier muss man also auf die Leistungsdaten im Detail schauen oder bei den Herstellerladegeräten bleiben.

Beim letzten Test im April 2023 hat sich das bei unseren Versuchs-Smartphones Honor Magic 5 Pro (Testbericht) und Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ (Testbericht), die beide über 60 Watt laden können, als großes Problem herausgestellt. Keines der getesteten Ladegeräte hat die beiden Handys auch nur ansatzweise mit ihrer maximal möglichen Ladeleistung versorgt. Die Werte betrugen unter 10 Watt und wichen bis auf einzelne Ausreißer kaum mehr als 3 Watt voneinander ab, was Laden zur Geduldsprobe macht.

Der Unterschied zwischen den Ladegeräten ist bei Smartphones im Zweifel also kaum vorhanden. Zudem reagieren Smartphones mit Schnellladefunktion auf jedes Ladegerät anders, je nach unterstützter Spannung, weshalb sich aus solchen Tests kein hilfreiches und generell anwendbares Ergebnis ziehen lässt. Daher sehen wir in Zukunft davon ab, Smartphones mit Schnellladefunktion in die Tests einzubeziehen, da dies ein zusätzlicher Mehraufwand ohne großen Nutzen und Mehrwert ist.

Testverfahren

Zum Überprüfen der Leistung nutzen wir in unserem Test das Messgerät F-nirsi FNC88 und stecken dieses zwischen Smartphone und Stecker. Dieses gibt Werte, wie Watt (Leistung), Volt (Spannung) und Ampere (Strom) an und zeigt außerdem den Ladestandard an, auf die sich Endgerät und Netzteil verständigt haben. Die Energiezufuhr zum Betrieb des Messgeräts erfolgt über das angeschlossene USB-C-Kabel. Da der Strombedarf jedoch sehr gering ist, ignorieren wir ihn in unserer Messung. Eine Dokumentation gibt es nicht.

Zusätzlich nutzen wir ein haushaltsübliches AC-Strommessgerät, um den Wirkungsgrad und damit die Effizienz der einzelnen Netzteile zu sehen. Von beiden Messgeräten entnehmen wir gemittelte Verbrauchswerte in Watt. Der Vergleichbarkeit halber verwenden wir immer den USB-C-Port zur Leistungsermittlung, auch wenn Netzteile mehrere Ports haben. Uns geht es hier um die maximale und die erbrachte Ladeleistung, nicht die Anzahl der Ports. Die kann meist nur über USB-Type-C abgerufen werden. Viele Anschlüsse zu haben, ist zwar ein nettes Extra, aber nicht Thema dieses Artikels.

Alle ausgewählten Ladegeräte in diesem Vergleich setzen auf die GaN-Technologie, wobei das vormals verwendete Silizium gegen Galliumnitrid ausgetauscht wurde. Das sorgt für handlichere Geräte, die auch noch effizienter arbeiten sollen.

Als Endgeräte haben wir die Powerbank 737 von Anker, ein Dell Inspiron 7425 und die Anker Powerhouse 535 (Testbericht) genutzt. Diese können jeweils mit 65 Watt oder mehr laden. Alle Geräte wurden bei einem Akkustand zwischen 30 und 70 Prozent getestet. Aus technischen Gründen haben wir das Macbook abgelöst und zur Vergleichbarkeit alle vom letzten Mal übernommenen Ladegeräte erneut am Dell-Laptop getestet. Zuvor hatten mehrere Geräte nicht mit unserem Macbook Pro 2018 funktioniert, womit wir hier keine Werte hatten oder das Macbook nicht aufgeladen wurde. Im jeweiligen Fall weisen wir darauf hin. Mit dem Notebook von Dell gab es aber keine Probleme.

Produktname Herstellerangabe Anker Powerbank 737 Anker PowerHouse 535 MacBook Pro (2018) Dell Inspiron 7425 Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ Honor Magic 5 Pro Wirkungsgrad Ugreen Nexode 65W 65 W 59,71 W 54,76 W / 61,89 W / / 91,58% Baseus USB-C Ladegerät PD 100W 100 W 75,5 W 53,7 W 80,13 61,33 W 7,21 W 20,68 W 92,64% Xiaomi Mi 65W Fast Charger 65 W 60 W 54,66 W 45,7 W 62,03 W 6,84 W 9,65 W 92,40% Anker Nano II 65W 65 W 59,2 W 54,1 W 27,91 W 61,36 W 7,04 W 19,08 W 92,32% Ugreen Nexode 100W 100 W 92,24 W 54,8 W / 62,34 W / / 91,15% Toocki 67W GaN USB C Ladegerät 67 W 61,8 W 54,6 W o. Ergebnis 61,74 W 28,03 W 20,42 W 91,83% Qoovi GaN 65W 65 W 60,76 W 55,41 W / 63,01 W / / 90,01% Anker 735 Charger (GaNPrime 65W) 65 W 59,1 W 53,89 W 45,1 W 61,12 W 6,83 W 7,65 W 92,34% Belkin BoostCharge Pro 4-Port 108W 108 W gesamt, 1 Port 96 W 90,1 W 55,4 W 74,8 W 62,83 W 6,93 W 9,25 W 90,37% Acefast GaN A17 65 W 55,56 W 54,74 W / 62,02 W / / 91,99% Belkin BoostCharge Pro (65W) 65 W 60,4 W 54,5 W 28,3 W / 6,85 W 9,18 W 91,38% InstantCharger 65W 2 USB 65 W 59,64 W 54,3 W o. Ergebnis / 7,3 W 12 W 92,18% Einova Sirius 65W 65 W 55,24 W 54,92 W 55,5 W / 2,15 W o. Ergebnis 91,01% Anker 726 Charger 65 W 59,7 W 54,4 W 45,5 W / 6,79 W 9,04 W 94,16%

Platz 1: Ugreen Nexode 65W

Platz 1 geht an das 65-Watt-Netzteil aus Ugreens neuer Nexode-Reihe von GaN-Netzteilen. Der Hersteller ist uns bereits seit vielen Jahren beispielsweise durch USB-Docks und allerlei Kabel bekannt, die allesamt mit ihrer hervorragenden Verarbeitung zu sehr fairen Preisen zu überzeugen wussten.

Hier bilden auch die neuen Nexode-Ladegeräte keine Ausnahme, wobei uns die nahtlose Verarbeitung und das schicke Äußere im Test verblüfften – denn mit 30 Euro liegt dieses Ladegerät preislich nur etwas über dem Xiaomi-Ladegerät auf Platz 3. Dafür bekommt man neben der hohen Gehäusequalität auch eine ordentliche Ausstattung. Ganze drei Ports gibt es, darunter zweimal USB-C und einen USB-A-Anschluss. 65 Watt leisten dabei nur die USB-C-Anschlüsse. Die Effizienz beträgt 91,58 Prozent.

Am Dell Inspiron 7425 leistet es knapp 62 Watt, womit die maximale Leistung gut ausgereizt ist. Insgesamt ein sehr gutes Ergebnis und mit dem geringen Preis von 30 Euro steckt es das gleich ausgestattete, aber 11 Euro teurere Anker 735 in die Tasche.

Platz 2: Baseus GaN2 Pro Quick Charger 100W

Das Baseus GaN2 Pro Quick Charger 100W landet auf dem zweiten Platz. Beim letzten Mal war es dank guter Leistungswerte und eines hervorragenden Preis-Leistung-Verhältnis unser Testsieger, denn: Das Baseus-Ladegerät überzeugt. Ganze 100 Watt werden hier aufgeboten. Unser Macbook lädt dabei mit circa 80 Watt, das Dell-Gerät mit 61 Watt. Die Effizienz liegt bei 92,64 Prozent, womit es auch hier das beste Gerät ist. Verwunderlich bleibt nur, warum an der Anker Powerbank 737 nicht mehr ging, denn hier kamen „nur“ 75,5 Watt an – und das, obwohl diese Powerbank mit bis zu 140 Watt laden könnte. Die 100 Watt Ausgangsleistung sind also an diesem Punkt nicht erreicht, 75,5 Watt ist aber auch ein hoher und damit guter Wert.

Der Preis ist mit knapp 47 Euro keineswegs gering, dafür entlohnt aber die gebotene Leistung und die Anschlussvielfalt. Denn hier gibt es 2 USB-C und 2 USB-A-Ports. Möchte man ein Ladegerät für alles, wird man hier glücklich und kann guten Gewissens zuschlagen. Die Leistung macht es auch zu einem tollen Notebook-Netzteil. Auf den angegebenen Preis kommt man derzeit mit einem 20-Prozent-Gutschein bei Amazon, wobei man den Coupon vor dem Kauf aktivieren muss. In der Vergangenheit gab es das Ladegerät aber auch schon für unter 40 Euro. Zu diesem Preis ist es ein absoluter No-Brainer, nirgendwo bekommt man dann mehr fürs Geld.

Platz 3: Xiaomi Mi 65W Fast Charger

Der heimliche Sieger ist der Xiaomi Mi 65W Fast Charger, der mit ordentlicher Leistung, geringem Gewicht und relativ handlichem Formfaktor daherkommt. Die Verarbeitung ist tadellos, so auch die generelle Leistung. Am Macbook hat es mit 45 Watt zwar nicht genug Leistung übertragen können, beim Notebook Dell Inspiron 7425 sind es aber starke 62 Watt – stark für ein 65-Watt-Netzteil. Erwähnt sei aber, dass mit unserem sonst verwendeten Kabel in Verbindung mit dem F-nirsi-Messgerät kein Strom floss. Erst als wir ein anderes Kabel nutzten, bekamen wir ein Ergebnis. Die Effizienz liegt im Schnitt bei rund 92,4 Prozent.

Am Ende verkauft sich das Xiaomi-Ladegerät neben dem recht handlichen Format vor allem über seinen sehr guten Preis: Nach dem Toocki Netzteil von Aliexpress und dem Qoovi Ladegerät ist es mit 25 Euro das drittgünstigste Ladegerät im Test.

Platz 4: Anker Nano II

Das Anker Nano II ist das handlichste Ladegerät in diesem Vergleich. Mit einer Abmessung von gerade einmal 42 × 42 × 42 mm eignet es sich hervorragend für den Einsatz unterwegs.

Am Macbook hat es leider mit zu geringer Leistung geladen – die geleisteten 27 Watt reichen nicht aus, um den Akku während des Betriebs zu füllen. Dabei dürfte es sich aber um Probleme mit dem Macbook Pro handeln, denn beim Dell-Notebook gab es im Test keine Probleme. Hier lieferte das Nano II starke 62 Watt. Die generelle Effizienz liegt bei 92,32 Prozent – ein tadelloser Wert.

Im Vergleich zum letzten Stand des Artikels ist der Preis nun gefallen und liegt aktuell bei Amazon bei 38 Euro, wenn man den Coupon aktiviert. Zum Prime Day lag der Preis sogar nur noch bei 25 Euro. Insgesamt ist das Anker Nano II ein schönes, effektives Ladegerät im minimalen Formfaktor, welche gerade unterwegs den Ausschlag geben kann. Damit gibt es eine klare Empfehlung von uns für das kleinste Ladegerät im Test.

Platz 5: Ugreen Nexode 100W

Den fünften Platz sichert sich wieder ein Netzteil aus dem Hause Ugreen, diesmal aber der Wandlader mit 100 Watt an maximaler Leistung. Die schickt das Nexode 100W über zwei der drei USB-C-Anschlüsse. Dazu gibt es einen mit maximal 22,5 Watt deutlich langsameren USB-A-Port. Die Leistung wird bei Anschluss mehrerer Geräte entsprechend aufgeteilt und jeder Anschluss ist damit begrenzt, sodass die Gesamtlast 100 Watt nicht überschreitet. Diese hohe Leistung sorgt dafür, dass man es auch als Notebook-Netzteil nutzen kann.

Im Test bot das Nexode 100W an der Anker Powerbank 737 sein gesamtes Können auf. Mit über 92 Watt sprintete es der Konkurrenz davon und erreicht Effizienzwerte von 91,15 Prozent. Auch am Dell Inspiron schaffte es mehr als 62 Watt, womit technisch die maximale Ladeleistung ausgereizt ist, die der Laptop aufnehmen kann.

Die Verarbeitung überzeugt auch hier wie beim kleinen Bruder Ugreen Nexode 65W. Das schicke Außengehäuse, das für 100-Watt-Ladegerät noch recht kompakt ist, gefällt. Mit einem Preis von knapp 50 Euro ist es aber wahrlich nicht günstig. Das 100-Watt-Netzteil von Baseus ist hier günstiger und liefert statt eines dritten USB-C-Anschluss einen zweiten USB-A-Port. Insgesamt ein hervorragendes Ladegerät, das es mit einem etwas niedrigeren Preis auch noch etwas weiter nach oben schaffen kann.

Platz 6: Toocki 67W GaN USB-C Ladegerät

Mit gerade einmal 14 Euro ist dieses 67 Watt-Ladegerät von Aliexpress unser Preistipp. Der Hersteller Toocki bietet dafür sogar gleich drei Ports, davon zwei Type-C und ein USB-A. Am Macbook scheiterte es aber, hier konnten wir keine Messwerte erfassen. An Powerbank und Powerstation lädt es mit ordentlicher Geschwindigkeit. Gleiches gilt für unseren Dell-Laptop, der damit mit fast 62 Watt lädt.

Die Effizienz lag im Test bei 91,83 Prozent. Die Verarbeitung der Übergänge ist nicht vollständig gelungen und so sind Kanten sichtbar und spürbar. Für den geringen Preis von nur 14 Euro können wir das Gerät aber trotz dieser Kleinigkeiten empfehlen.

Platz 7: Qoovi GaN 65W

Mit dem Qoovi GaN 65W haben wir gleich das nächste richtig günstige Ladegerät im Test. Im Gegensatz zum vorherigen Platz hat es ganze vier Anschlüsse, darunter zweimal USB-C und zweimal USB-A. Die maximal möglichen 65 Watt bekommt man aber nur über die USB-C-Ports, wobei sich wie üblich bei mehreren angesteckten Geräten die Leistung entsprechend über die Anschlüsse verteilt.

Was die Leistung angeht, so liefert es unserem Dell-Laptop über 63 Watt – das beste Ergebnis aller Ladegeräte an diesem Gerät. Die Effizienz war aber nur hier so gut, im Schnitt lag sie ansonsten nur bei 90,01 Prozent. Auch das ist Meckern auf ganz hohem Niveau, denn die Effizienzen zwischen den einzelnen Ladegeräten weichen nur maximal 3 Prozent voneinander ab – also fast gar nicht. Insgesamt ein hervorragendes Ergebnis, das noch viel besser wird, wenn man den Preis von nur knapp 18 Euro bei Aliexpress ansieht. Mehr Ausstattung, mehr Leistung bekommt man im Test nirgendwo anders.

Platz 8: Anker 735

Das Anker 735 kommt mit gleich drei Ports daher, was Flexibilität beim Laden ermöglicht. Es gibt zwei Ports mit USB-C-Stecker, sowie einen mit USB-A. Dazu ist das Ladegerät noch recht kompakt und eignet sich dadurch beispielsweise für den Einsatz im Zug, wenn dort nur eine Steckdose verfügbar ist.

Im Vergleich zum letzten Mal ist es trotz dieser überzeugenden Werte nach hinten abgerutscht. Das liegt daran, dass es mit etwas mehr als 41 Euro (nach Aktivierung des Amazon-Coupons) eines der teureren Ladegeräte in diesem Vergleich ist. Andere Ladegeräte bieten jetzt für weniger Geld eine ähnliche Leistung und Ausstattung.

Dazu zählt insbesondere das Ugreen Nexode 65W – ausstattungstechnisch gewissermaßen identisch, aber 11 Euro günstiger. Nach wie vor haben wir mit dem Anker 735 ein empfehlenswertes, gutes Ladegerät, dessen technische Daten und Testergebnisse überzeugen. Für einen höheren Platz müsste sich aber das Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich bessern.

Platz 9: Belkin Boostcharge Pro 4-Port 108W

Das Belkin Boostcharge liefert gleich vier Anschlüsse. Die Angabe im Namen mit 108 Watt bezieht sich hier allerdings nur auf die Gesamtleistung, maximal können angeschlossene Geräte an einem der beiden USB-C-Ports mit 96 Watt laden. Das Macbook zieht hier 74,8 Watt, die Anker Powerbank 737 hingegen satte 90,1 Watt. Die Effizienz ist mit 91,38 Prozent nicht ganz so gut, wobei wir in diesem Vergleich von Abweichungen unter 4 Prozent reden. Leider nehmen wir bei Abruf höherer Leistung ein hochfrequentes Pfeifen deutlich wahr.

Dieses Ladegerät ist das Einzige, das nicht direkt in die Steckdose gesteckt wird, sondern über ein Kabel verbunden ist. Dadurch ist es in seinen Abmessungen eher XL. Mit über 60 Euro ist es auch das teuerste. Insgesamt eine adäquate Leistung zu einem sehr hohen Preis. Woanders gibt es für deutlich weniger Geld eine ähnliche Ausstattung, weshalb wir hier wegen des schlechten Preis-Leistungs-Verhältnis eher abraten.

Platz 10: Acefast GaN A17

Auch das Acefast GaN A17 gehört wie das vorherige Belkin-Ladegerät zu den teuersten im Test. Hier bekommt man eine maximale Ladeleistung von 65 Watt, es gibt aber nur einen Port zum Laden. Der leistet im Test zwischen 55,6 Watt bei der Powerbank 737 von Anker und 62 Watt am Dell-Laptop. Die Powerstation hat mit 55,7 Watt geladen.

Ansonsten kann der USB-A-Port maximal 5 Watt leisten – nichts, womit man heutzutage Laptop oder Smartphones laden möchte. Für Zubehör, wie Kopfhörer (Ratgeber), reicht eine solche Leistung aber noch aus. Stattdessen bekommt man für den recht happigen Preis von 55 Euro bei Amazon einen HDMI-Anschluss. Zunächst mal ein bizarres Erscheinungsbild für ein Ladegerät.

Doch in Verbindung mit dem USB-C-Anschluss soll man sein Endgerät laden können und gleichzeitig einen Monitor, Beamer, Fernseher oder Ähnliches anschließen und darüber Bild ausgeben können. In unserem Test funktionierte das einwandfrei am Laptop. Man steckt ein HDMI-Kabel zwischen Ladegerät und Monitor (Ratgeber) und verbindet den PC einfach per USB-C – und schwupp wird das Bild gesendet. Mit einer Nintendo Switch klappte es aber nicht, was vermutlich an Beschränkungen von Nintendo liegt.

Negativ ist die Verarbeitung des Ladegeräts aufgefallen. Sehr schnell hatten wir deutlich sichtbare Kratzer am sich billig anfühlenden Kunststoff. Etwas, das wir bei anderen Geräten im Test so nicht hatten.

Das Netzteil von Acefast ist ein sehr interessantes Gerät, dessen Bildschirmstreaming-Funktion wir so bisher noch nie in einem Ladegerät gesehen haben. Im Test zeigte sich diese Funktion als nette Ergänzung, 55 Euro ist das aber in unseren Augen nicht wert. So viel kostet das A17 nämlich derzeit bei Amazon. Dafür bekommt man eine HDMI-Spielerei, die nicht unbedingt jeder benötigt (es gibt schließlich USB-C-Docks), ein billiges Gehäuse, das Kratzer anzieht, und nur einen wirklich brauchbaren Ladeport. Das Preis-Leistungs-Verhältnis weiß uns insgesamt nicht zu überzeugen, schlecht ist das Acefast A17 aber nicht.

Weitere Ladegeräte im Test

Wir hatten bereits weit mehr als die hier gelisteten, zehn Ladegeräte im Test. Aus Gründen besserer Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und/oder Preis-Leistung haben wir aber folgende Ladegeräte ausgetauscht und durch andere Produkte ersetzt: Einova Sirius 65W, Infinitylab Instantcharge 65W, Belkin Boostcharge 65W, Anker 726 Charger. Unter anderem war das Einova Sirius 65W so unzuverlässig, dass wir Geräte nicht laden konnten. Entsprechend gab es hierfür keine Empfehlung und das Produkt fliegt nun aus dieser Bestenliste. Das Infinitylab Instantcharge 65W ist mittlerweile ausverkauft.

Fazit

Ab einer Leistung von 65 Watt oder mehr wird es auf dem Markt der Ladegeräte spannend – praktisch, wenn sie gleich mehrere Anschlüsse bieten. Wie man beim ab 14 Euro erhältlichen Toocki 67W GaN USB-C Ladegerät sieht, müssen die Lader nicht mal teuer sein. Beste Beispiele dafür sind auch der Anker Nano II 65W und der Xiaomi Mi Fast Charger 65W, allen voran aber das Ugreen Nexode 65W – das verdient neu auf Platz 1 eingestiegen ist und damit Testsieger ist.

Vor allem aber kann man ab 65 Watt Ladegeräte kaufen, mit denen man all seine Geräte mit USB-C aufladen kann – für stromhungrige Laptops und das Smartphone gleichzeitig, denn die Hersteller von Notebooks lösen proprietäre AC-Adapter sukzessiv ab. Das ermöglicht der genormte USB-C-Anschluss und der PD-Ladestandard. Alle Netzteile, die wir messen konnten, erreichten mit mindestens einem Endgerät die beworbene Leistung.