Top 10: Samsung, Sony, Motorola – die günstigsten Foto-Handys mit Teleobjektiv

Für was braucht man ein Makroobjektiv?

Natürlich können auch extreme Nahaufnahmen spannend sein. Sie erlauben grundsätzlich Einblicke in einen Makrokosmos, den wir mit dem menschlichen Auge so kaum zu sehen bekommen. Ein Insekt mit all seinen Facetten, eine Blütendolde zigfach vergrößert – das alles wirkt faszinierend, weil wir diese Motive normalerweise nicht so nah und detailliert sehen. Allerdings stimmt gerade bei den günstigen Makrokameras in den meisten Smartphones unterhalb der 500-Euro-Klasse die Bildqualität einfach nicht. Denn oftmals handelt es sich dabei um 2-Megapixel-Knipsen, denen es einfach an Auflösung mangelt und selbst bei 5-Megapixel-Makrokameras ist oft das Bildrauschen zu stark ausgeprägt und die Software versucht, die auch bei 5 Millionen Pixel nicht optimale Bildschärfe durch starke Nachbearbeitung auszugleichen. Das Ergebnis sind überwiegend zu matschige, rauschende Aufnahmen, denen die ganze Faszination des Winzigen abhandengekommen ist.