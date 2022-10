Top 10: Günstige Foto-Handys mit Teleobjektiv – Samsung vs. Sony, Motorola & Co.

Der Nutzer hat damit gleich mehrfach das Nachsehen: Einerseits können Hersteller bei weniger Kosten auf dem Datenblatt zusammen mit einem meist überflüssigen Tiefensensor mit Triple- oder Quad-Cams protzen, ohne echten Mehrwert zu bieten. Zum anderen dürften im Alltag Makroaufnahmen zudem deutlich weniger gefragt als Tele-Fotos sein. Wir klären, warum wir Weitwinkel- und Telekamera so wichtig finden und zeigen die 10 günstigsten Smartphones mit den beiden Objektivarten in einer Top-Liste.

Für was braucht man ein Makroobjektiv?

Aber warum setzen die Hersteller überhaupt auf Makrolinsen? Natürlich können auch extreme Nahaufnahmen spannend sein. Sie erlauben grundsätzlich Einblicke in einen Makrokosmos, den wir mit dem menschlichen Auge so kaum zu sehen bekommen. Ein Insekt mit all seinen Facetten, eine Blütendolde zigfach vergrößert – das alles wirkt faszinierend, weil wir diese Motive normalerweise nicht so nah und detailliert sehen.

Allerdings stimmt gerade bei den günstigen Makrokameras in den meisten Smartphones unterhalb der 500-Euro-Klasse die Bildqualität einfach nicht. Denn oftmals handelt es sich dabei um 2-Megapixel-Knipsen, denen es einfach an Auflösung mangelt und selbst bei 5-Megapixel-Makrokameras ist oft das Bildrauschen zu stark ausgeprägt und die Software versucht, die auch bei 5 Millionen Pixel nicht optimale Bildschärfe durch starke Nachbearbeitung auszugleichen. Ergebnis sind überwiegend zu matschige, rauschende Aufnahmen, denen die ganze Faszination des Winzigen abhandengekommen ist.

Warum Weitwinkel statt Makroobjektiv?

Warum Tele- und Weitwinkelobjektiv?

Stattdessen ist es viel sinnvoller, Motive mittels Telelinse verlustfrei näher heranholen zu können, ohne dabei den Standort näher an das Zielobjekt verlegen zu müssen. Denn in vielen Situationen geht das nicht – entweder, weil dadurch die Sicht verdeckt wäre, man einfach nicht näher herankommt oder schlicht, weil etwa ein Tier bei Annäherung weglaufen oder -fliegen würde. Ähnlich ist es bei großen Objekten und wenig Platz, um nach hinten auszuweichen - hier hilft ein Weitwinkel.

Platz 1: Motorola Edge 20

Unser Platz Eins der günstigsten Smartphones mit Tele- sowie Ultraweitwinkelkamera und optischem Bildstabilisator (OIS) liegt bei Texterstellung das Motorola Edge 20 (Testbericht) für nur 261 Euro. So günstig ist kein anderes Modell in dieser Top 10 - mit Abstand!

Platz 2: Samsung Galaxy S20 FE

Das Samsung Galaxy S20 FE (Testbericht) wurde zwar inzwischen vom Nachfolger Samsung Galaxy S21 FE (Testbericht) abgelöst, ist aber immer noch ein richtig gutes Smartphone für wenig Geld. Das liegt auch an der Kamera. Es verzichtet zwar auf Pixel Binning, knipst aber dennoch Fotos in hervorragender Bildqualität.

Platz 3: Sony Xperia 10 IV

Bei der letzten Aktualisierung des Artikels lag noch Vorgänger Xperia 10 III (Testbericht) auf dem dritten Platz der günstigsten Smartphones mit Teleobjektiv, inzwischen ist das neuere Sony Xperia 10 IV (Testbericht) aber an dessen Stelle getreten. Die Hauptkamera hat einen OIS, als Chipsatz kommt beim Xperia 10 IV ein modernerer Snapdragon 695 zum Einsatz und der Akku ist 5000 mAh groß und kann mit 30 Watt geladen werden. Mit 399 Euro ist das Gerät so teuer wie das Modell auf dem zweiten Platz.

Platz 4: Samsung Galaxy S21 FE 5G

Platz 5: Oppo Reno 6 Pro 5G

Platz 6: Oneplus 9 Pro

Platz 7: Motorola Edge 20 Pro

Platz 8: Vivo X60 Pro

Platz 9: Samsung Galaxy S22

Platz 10: Oppo Find X3 Pro

Fazit

Letztendlich muss jeder Nutzer selbst wissen, was er bei einer Kamera abgesehen von guter Bildqualität braucht oder ob dieser Hardware-Bereich vielleicht sogar ganz unwichtig ist. In jedem Fall gilt: Modelle wie das Motorola Edge 20 (Testbericht) oder Samsung Galaxy A72 (Testbericht) zeigen, dass auch eine ordentliche Triple-Cam (also ohne Makro- und Tiefensensor) schon in vergleichsweise günstigen Modellen vorhanden ist. Generell ist der Preispunkt für Modelle mit Teleobjektiv in den letzten Monaten und Jahren deutlich gesunken – keines unserer zehn Modelle kostet auch nur noch annähernd 1000 Euro. Das ist doch mal eine erfreuliche Nachricht!