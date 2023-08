Top 10: Die besten Tablets bis 600 Euro – Lenovo, Apple & Xiaomi führen

In den vergangenen Jahren hat der Markt der Tablets Fahrt aufgenommen. Das zeigen neue Modelle von Lenovo, Xiaomi sowie den Platzhirschen Samsung und Apple. Wer nur im Internet surfen und Serien schauen möchte, findet bereits gute Tablets bis 250 Euro. Allerdings bietet die Hardware nur langsame CPUs, wenig RAM sowie Speicher oder veraltete Android-Versionen. Die verbauten Displays überzeugen ebenfalls nicht immer.

Wer mehr Leistung und eine bessere Ausstattung bevorzugt, muss mehr investieren. Wir helfen bei der Kaufentscheidung und zeigen in dieser Top 10 die besten Tablets unter 600 Euro. Hier finden Käufer fast alles, was ein Tablet benötigt und echte Alleskönner rund ums Entertainment. Wer einen Ersatz für einen Laptop sucht, dem empfehlen wir die Top 10: Die besten Android-Tablets 2023 – besser als Samsung ist keiner.

Display

Die Größe der Displays erstreckt sich in dieser Bestenliste von 10,4 Zoll bis 12,4 Zoll. AMOLED ist als Technologie für Tablets bis 600 Euro kaum zu finden. Lediglich Lenovo verkauft ein Gerät mit OLED-Display in dieser Preisklasse. Die Bildschirme bieten mindestens Full-HD-Auflösung. Bei Pixeldichte halten Tablets nicht ganz mit Smartphones mit. Weil man ein solches Gerät weiter weg vom Gesicht hält, stört das allerdings weniger. Spitzenreiter bei Tablets mit 309 ppi (Pixel pro Zoll) ist das Xiaomi Pad 6. Die maximale Helligkeit der Bildschirme reicht bis 600 cd/m² beim Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro (Testbericht).

Bei Android-Tablets dominiert ein Breitbildformat von 15:9, 16:9 oder 16:10 – wie bei einem Fernseher. Das ist perfekt für Filme und Serien. Allerdings macht das wegen der Länge hochkant weniger Spaß. Zum Vergleich: das Apple iPad bietet ein Seitenverhältnis von 59:41 (annähernd 3:2). Damit trumpft es auch in aufrechter Position auf, etwa als E-Book-Reader oder beim Surfen und Shoppen. Bei Serien und Filmen hingegen schrumpft die Bildfläche im Vergleich zu den Androiden etwas und fördert kleine schwarze Balken zutage.

Zum Streamen ist bei Android ein Zertifikat für Widevine Level 1 unverzichtbar. Erst damit klappt die Wiedergabe von Inhalten über Netflix, Amazon Prime Video oder Disney Plus in Full HD. Das trifft auf alle Android-Geräte in dieser Bestenliste zu. Bei Apple ist Widevine Level 1 ohnehin vorhanden. Mehr darüber erklären wir im Ratgeber Netflix & Co.: Die besten Tablets und Chromebooks fürs Streaming. Verglichen mit einem Smartphone schwächeln Tablets aber bei der Bildwiederholrate. Abgesehen von drei Ausnahmen arbeiten alle Modelle mit 60 Hertz.

Leistung

Für den digitalen Vortrieb bei Android-Tablets kommen ausschließlich Octa-Core-Prozessoren zum Einsatz. Die stärkste CPU ist hier der Snapdragon 870 und Mediatek Kompanio 1300T. Daneben gibt es Snapdragon-Chips der 7er- oder 6er-Reihe.

Deutlich mehr Power bieten Apple-Geräte – und das nur mit sechs Kernen. Das iPad 10 mit Bionic A14-Chip ist deutlich leistungsstärker als alle anderen Geräte in dieser Bestenliste. Selbst das alte iPad 9 ist noch immer schneller als die meisten Android-Tablets. Das System des iPad arbeitet mit lediglich 3 GByte RAM stabil dank des guten Zusammenspiels aus Soft- und Hardware. Android-Tablets bieten in dieser Preisklasse 4 bis 8 GByte RAM.

Ausstattung

Viele Geräte nutzen nur Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 (Themenwelt) ist noch selten an Bord. Varianten mit LTE-Modul für eine SIM-Karte sprengen zudem in der Regel die Preisgrenze. Ein Fingerabdrucksensor ist bei Android-Geräten bis 600 Euro kaum zu finden. Fast alle hier vorgestellten Modelle bieten aber Support für einen Stylus (Apple Pencil, S-Pen bei Samsung). Bei vielen Geräten gibt es kleine Tastaturen als Zubehör, die dann ebenfalls das Display schützen. Keines der hier gezeigten Tablets ist wasserdicht.

Als Standard hat sich endlich der USB-C-Anschluss durchgesetzt, sogar beim iPad 10. Der Vorgänger nutzt noch Lightning. Einen HDMI-Anschluss gibt es bei keinem Gerät, dafür dient der USB-C-Slot gelegentlich auch als Display Port. Der interne Speicher reicht von 64 GByte bis 256 GByte. Eine Erweiterung per microSD-Karte ist bei vielen Android-Modellen möglich. Die Kameras spielen für uns bei den Tablets keine so große Rolle. Sie liefern in der Regel eher mittelmäßige Ergebnisse. Positive Ausnahmen sind das Apple iPad 10 und Lenovo Tab P11 Pro Gen 2.

Was Updates angeht, sind die Hersteller bei Android-Tablets oft nicht so flott wie bei Smartphones. Bis auf zwei Geräte kommen alle Modelle mit Android 12 zum Kunden. Samsung hat meistens schon ein Update auf Android 13 ausgeliefert.

Platz 1: Lenovo Tab P11 Pro 2022

Spitzenreiter ist die 2022er-Version des Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 (Testbericht). Den Platz an der Sonne hat das Tablet in erster Linie dem starken 11,2-OLED-Display im 15:9-Format zu verdanken. Es ist das einzige Gerät in dieser Preisklasse, dass AMOLED nutzt. Zudem flimmert die Anzeige mit bis zu 120 Hz, was bei Spielen oder beim Scrollen ein besonders flüssiges Bild ermöglicht. Dank WQHD-Auflösung ist das Bild ausreichend scharf mit einer Pixeldichte von 267 ppi (Pixel pro Zoll). Die Helligkeit ist mit 500 cd/m² ausgezeichnet für ein Tablet.

Bild: TechStage.de

Eine starke Leistung bietet der Chip Mediatek Kompanio 1300T. Damit gehört es zu den leistungsfähigsten Android-Tablets in dieser Übersicht. Im Alltag läuft damit das Tablet stets flüssig und ohne Ruckler, auch für Spiele reicht die Performance aus. Nur der Apple A14 Bionic aus dem iPad 10 ist nochmals deutlich schneller. Die vier JBL-Lautsprecher sorgen für einen überraschend fülligen Sound. Perfekt ist das Tablet aber nicht, so fehlt ein Fingerabdrucksensor und auch die Akkulaufzeit von etwa 8 Stunden könnte besser sein. Dafür ist der Preis von derzeit 449 Euro für das Gerät mit 8/256 GByte wirklich fair.

Platz 2: Apple iPad 10

Android oder iPad OS ist letzten Endes eine Glaubensfrage. Wer Apple-Produkte nutzt, wird aufgrund der Qualität und des starken Ökosystems kaum auf ein Android-Tablet wechseln. Das Apple iPad 10 ist ein ausgezeichnetes Produkt. Wir haben uns schwergetan bei der Platzierung, aber das iPad letzten Endes auf den zweiten Platz gestellt wegen des höheren Preises und des mittlerweile etwas „altmodischem“ LCD mit 60 Hertz. Nicht falsch verstehen, das Display ist klasse und mit 2360 × 1640 Pixeln ausreichend scharf (264 ppi) und zudem leuchtstark mit 500 cd/m².

Ansonsten gibt es beim Apple iPad 10 nichts zu meckern. Mehr Power bietet in dieser Preisklasse kein Tablet. Damit ist das iPad 10 die erste Wahl, wenn man das Tablet zum exzessiven Gaming oder rechenintensive Business-Tasks nutzen möchte. Die Verarbeitung ist exzellent. Verglichen mit Android-Tablets, die nur im Breitbildformat angeboten werden, kann man das iPad auch gut hochkant nutzen. Das Bildformat beträgt hier 59:41. Allerdings ist das iPad 10 teurerer als der Vorgänger, die Variante mit mageren 64 GByte Speicher ist erst ab 520 Euro zu haben. Eine preiswerte Alternative ist das iPad 9 ab 330 Euro, das in vielen Bereichen mit dem aktuellen Modell mithalten kann.

Platz 3: Xiaomi Pad 6

Das Xiaomi Pad 6 bietet eins starkes Preis-Leistungs-Verhältnis und gehört auch zu den besten Tablets auf dem Markt. Der Snapdragon 870 macht den Nachfolger des Xiaomi Pad 5 (Testbericht) zusammen mit dem Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 (Testbericht) zum leistungsstärksten Android-Gerät in dieser Bestenliste. Gaming-tauglich ist das LCD mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hertz ebenfalls – das schafft sonst kein Tablet hier. Der Bildschirm überzeugt und leuchtet mit über 500 cd/m² ausreichend hell. Lediglich beim Ansehen von Filmen sind dunkle Szenen oft nur undeutlich zu erkennen – eine der Schwachstellen von IPS-Panels.

Bild: TechStage.de

Verglichen mit dem Vorgänger fällt die Akkulaufzeit etwas kürzer aus mit rund 8 Stunden. Einen Fingerabdrucksensor gibt es leider nicht. Dafür gehören Wi-Fi 6 und USB 3.2 sowie Android 13 zur Serienausstattung. Einen Slot für eine microSD-Karte gibt es aber nicht. Abgesehen davon ist der Unterschied zum Vorgänger eher klein. Aktuell testen wir das Pad 6, der ausführliche Testbericht folgt in Kürze. Preislich geht es wie damals beim Vorgänger bei rund 350 Euro mit 6/128 GByte los.

Platz 4: Xiaomi Pad 5

Das Tablet mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ist in unseren Augen das Xiaomi Pad 5 (Testbericht). Das hat das Android-Tablet der guten Ausstattung, tollen Verarbeitung und dem fairen Preis von 308 Euro mit 6/128 GByte zu verdanken.

Überzeugt hat uns das IPS-Display mit 11 Zoll, das eine Pixeldichte von 274 ppi erreicht. Außerdem flimmert die Anzeige mit 120 Hertz, wodurch das Bild beim Scrollen oder Spielen flüssiger wirkt. Dank der Helligkeit von bis zu 500 cd/m² ist die Anzeige im Freien ausreichend ablesbar. Die Lautsprecher wummern mit ausgeprägtem Sound vor sich hin. Das Gewicht liegt bei 511 Gramm.

Stark ist der Antrieb mit Snapdragon 860. Spiele laufen damit ausreichend flüssig. Die Akkulaufzeit liegt bei knapp 10 Stunden. Der Arbeitsspeicher beträgt 6 GByte RAM, der interne Speicher bietet je nach Version 128 oder 256 GByte. Einer Erweiterung per microSD-Karte ist aber nicht möglich. Xiaomi zeigt sich erstaunlich zuverlässig bei der Software-Pflege. So läuft auf unserem Testgerät mittlerweile auch Android 13 mit einem aktuellen Sicherheits-Patch.

Einziger Wermutstropfen ist die Geschwindigkeit im WLAN, hier ist nur maximal Wi-Fi 5 drin. Ein Fingerabdrucksensor fehlt. Das Pad 5 ist kompatibel zu einem Eingabestift, dieser ist aber nur als Zubehör erhältlich.

Platz 5: Samsung Galaxy Tab S7 FE

Auf dem nächsten Platz folgt das Samsung Galaxy Tab S7 FE (Testbericht). Mit einer Diagonale von 12,4 Zoll ist es das größte Gerät aller Mitbewerber. Standardmäßig verfügt das Galaxy Tab S7 FE über einen Stylus. Das helle LC-Display mit IPS-Panel schafft über 500 cd/m² und bietet eine Pixeldichte von 243 ppi bei einer Auflösung von 2560 × 1600 Pixel. Die Bildqualität ist gut, aber nicht überragend. Die Verarbeitung des Aluminium-Gehäuses ist hingegen erstklassig. Allerdings ist das Tablet unhandlich und 100 Gramm schwerer als die Konkurrenz.

Bild: TechStage.de

Als Antrieb dient ein Qualcomm Snapdragon 778G. Der kann mit dem Snapdragon-860er des Xiaomi Pad 5 nicht ganz mithalten, liefert aber dennoch eine gute Performance. Für den täglichen Gebrauch reicht die Leistung mehr als aus. Per microSD-Karte erweitert man den Speicher bei Bedarf auf 1 TByte. Dank des großen Akkus hält das Gerät über 11 Stunden durch. Bei der kabellosen Konnektivität ist alles auf aktuellem Stand mit Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 6. Ein Fingerabdrucksensor fehlt allerdings.

Ein Schnäppchen ist es aber nicht. Bei der günstigsten Variante für 449 Euro sind Speicher und RAM mit 64/4 GByte etwas knapp bemessen. Mit 128/6 GByte liegt das Tablet bereits bei 559 Euro. Für 5G kommen nochmals etwa 60 Euro hinzu.

Platz 6: Lenovo Tab P11 Gen 2

Die zweite Generation des Lenovo Tab P11 Gen 2 bietet jetzt ein größeres Display mit 11,5 Zoll mit IPS-Panel. Die maximale Helligkeit liegt laut Hersteller bei 400 cd/m². Als Antrieb dient ein eher gemächlicher Mediatek Helio G99. Wi-Fi 6 ist an Bord, allerdings bietet der Typ-C-Stecker nur USB 2.0. Ausgeliefert wird das Gerät mit Android 12. Ein Update auf Android 13 ist in Vorbereitung, Android 14 wird es ebenfalls geben. Der Software-Support geht bis Ende 2025. Mit einem Preis von 249 Euro für 4/128 GByte oder 279 Euro für 6/128 GByte ist das Tab P11 ein echtes Schnäppchen! Die LTE-Version liegt bei 339 Euro.

Platz 7: Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Das 2022er-Modell ist eine Neuauflage des Samsung Galaxy Tab S6 Lite (Testbericht). Optisch hat sich nichts geändert. Es ist etwa 30 Gramm leichter als das iPad 9. Das 10,4-Zoll-LCD bedient sich einem herkömmlichen IPS-Panel, die Full-HD-Auflösung führt zu einer Pixeldichte von 224 ppi. Ab Werk kommt es mit Android 12, das Update auf Android 13 ist bis Ende 2023 geplant. Sicherheits-Updates gibt es für vier Jahre. Android 14 dürfte das Tab S6 Lite von 2022 ebenfalls noch erhalten.

Nachgebessert hat Samsung bei der CPU: Der Snapdragon 720G läuft ausreichend schnell, ist aber kein High-Performer. Der Arbeitsspeicher geht mit 4 GByte noch in Ordnung, der interne Speicher beläuft sich je nach Variante auf 64 oder 128 GByte. Eine LTE-Version gibt es ebenfalls. Positiv hervorzuheben: Der Stylus S-Pen gehört zum Lieferumfang. Mit einem Preis von knapp 282 Euro ist das Tablet mit 4/128 GByte aber eher kein Schnäppchen.

Platz 8: Lenovo Yoga Tab 11

Technisch entspricht das Lenovo Yoga Tab 11 (Testbericht) weitgehend dem Tab P11 Plus. Der größte Unterschied liegt beim Gehäuse. Das Yoga Tab 11 ist in erster Linie für den Medienkonsum gedacht. Hierzu bietet das Gehäuse einen integrierten Ständer zum Ausklappen auf der Rückseite. Das macht einen separaten Aufsteller fürs Tablet (Ratgeber) überflüssig. Am unteren Ende befindet sich ein größerer, rundlicher Griff mit integrierten Lautsprecher mit Dolby Atmos. Diese Ausstattung ist sehr praktisch.

Bild: TechStage.de

Wegen des höheren Preises von mindestens 300 Euro landet das Yoga Tab 11 aber hinter dem Tab P11 Plus. Die übrige Hardware ist nahezu gleich: LCD mit 11 Zoll, Mediatek Helio G90T und Akku mit 7500 mAh, der für den Einsatz von 10 Stunden gut ist. Je nach Version reicht der Arbeitsspeicher von 4 bis 8 GByte RAM. Als Speicher stehen 128 oder 256 GByte bereit. Es gibt zudem eine High-End-Version mit LTE. Die 10 Stunden Akkulaufzeit können sich sehen lassen.

Das Gerät ist kompatibel zum Lenovo Precision Pen 2. Ab Werk läuft Android 11, ein Upgrade auf Android 12 sollte mittlerweile ausgerollt sein. Sicherheit-Patches gibt es noch bis Mitte 2024. Angesichts des Alters des Tablets erscheinen uns die 296 Euro etwas viel für 4/128 GByte. Für 6/256 kommen nochmals 100 Euro dazu, die LTE-Version mit 8/256 liegt bei über 500 Euro.

Platz 9: Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro

Beim Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro (Testbericht) handelt es sich hier um einen Exoten. Es ist das einzige waschechte Outdoor-Tablet. Das Gehäuse ist von Haus aus stabil, zusätzlich legt Samsung noch eine Schutzhülle bei, mit praktischer Eissteckmöglichkeit für den Stift. Es übersteht nicht nur Stöße gut, sondern ist mit einer IP68-Zertifizierung alles andere als wasserscheu. Wer von Natur aus sehr tollpatschig ist oder das Tablet viel im Freien nutzen möchte, sollte sich Gedanken über das Gerät machen. Diese Eigenschaften machen es auch interessant für den gewerblichen Einsatz.

Bild: TechStage.de

Weniger top ist die ganze Technologie. Das IPS-Panel misst in der Diagonale 10,1 Zoll und löst mit 1920 × 1200 Pixel bei einem Seitenverhältnis von 16:10 auf. Bei der Bildqualität erinnert es eher an die Displays von Tablets bis 250 Euro (Bestenliste). Eine Ausnahme ist aber die Helligkeit: mit 600 cd/m² ist das Galaxy Tab Active 4 Pro hier sogar der Spitzenreiter. Ungewöhnlich: Der Akku ist austauschbar.

Der Snapdragon 778G liefert eine gute Performance, die Akkulaufzeit von 12 Stunden ist richtig gut. So viel Sicherheit hat ihren Preis. Nur ganz knapp schafft es das Outdoor-Tablet mit einem Preis ab 588 Euro bei mageren 4/64 GByte in diese Bestenliste. Wir empfehlen gleich den Griff zur Variante mit 6/128 GByte für 612 Euro.

Platz 10: Amazon Fire Max 11

Das Fire Max 11 (Testbericht) ist das bisher beste Tablet von Amazon. Der Hersteller betont, dass man damit auch arbeiten kann. Dem können wir nur bedingt zustimmen, aber als Entertainment-Gerät eignet sich das 11-Zoll-Tablet wirklich gut. Das LC-Display ist hell und bietet eine gute Bildqualität mit Full-HD-Auflösung. Die Prozessorausstattung geht in Ordnung. Zudem beweist das Tablet ordentlich Ausdauer.

Bild: TechStage.de

Allerdings bietet das Fire OS einige Einschränkungen, so sind Google-Dienste von Haus aus nicht vorhanden. Wir verraten in diesem Ratgeber, wie man diese nachträglich installiert. Mit Werbung kostet das Fire Max 11 regulär 279 Euro, aktuell bekommt man es bei Ebay schon für 239 Euro. Als Zubehör gibt es zudem einen Stift für 35 Euro und eine Tastaturhülle für 89 Euro.

Fazit