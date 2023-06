Top 10: Die besten Sportkopfhörer im Test – sicherer Halt fürs Fitness-Training

Wer regelmäßig Sport treibt, hat meistens das Smartphone dabei. Dieses eignet sich zum Tracken oder Planen des Trainings, dürfte aber in erster Linie als Abspielgerät für Musik, Podcasts oder Hörbücher dienen. Das verhindert Langeweile oder bringt zusätzlich Motivation bei der körperlichen Aktivität.

Kopfhörer sind die naheliegende Lösung. Allerdings müssen diese besondere Eigenschaften mitbringen. Für den Sport raten wir in jedem Fall zu einem kabellosen Bluetooth-Kopfhörer. Vielen Smartphones fehlt inzwischen die Klinkenbuchsen, zudem ist nichts ärgerlicher, als wenn sich das Kabel verfängt und Kopfhörer oder In-Ear-Stöpsel aus den Ohren reißt.

Die wohl größte Herausforderung für Sportkopfhörer ist aber Schweiß. Mit der Zeit fängt der Kopfhörer an, unangenehm zu riechen. Praktisch sind dann Modelle wie der Adidas RPT-01 (Testbericht), bei denen man den Bezug der Ohrmuscheln abnehmen und waschen kann. Die übrigen In-Ear-Kopfhörer in dieser Bestenliste bringen wenigstens einen Spritzwasserschutz mit, damit der Schweiß nicht zum technischen Ableben der Minilautsprecher führt. Diese True-Wireless-Kopfhörer kann man dann immerhin mit einem feuchten Tuch nach dem Sport reinigen und abwischen.

In dieser Top 10 zeigen wir die unserer Meinung nach besten Kopfhörer, um Sport zu treiben. Diese Bestenliste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern spiegelt unsere persönlichen Erfahrungen wider. Empfehlenswerte Modelle für auf die Ohren abseits des Sports zeigt unsere Top 10: Die besten kabellosen Over-Ear-Kopfhörer mit ANC ab 80 Euro. Guten Klang im Ohr bieten die In-Ear-Stöpsel der Top 10: Die besten In-Ear-Kopfhörer mit ANC aus unseren Tests – Apple vor Bose.

Welche Kopfhörer sind die besten für Sport?

Die meisten Kopfhörer können etwas Schweiß gut wegstecken, wenngleich sie keine IP-Zertifizierung besitzen. Doch Sportkopfhörer gehen weiter. Damit sie in unser Testfeld aufgenommen werden, müssen sie mindestens gegen Sprühwasser (IPX4) geschützt sein, besser ist Strahlwasser (IPX5). Dann kann sie selbst nach einem ausgiebigen Training oder einem Wolkenbruch unterwegs problemlos weiternutzen, auch ein feuchtes Abwischen aus Hygienegründen ist kein Problem. Kopfhörer ab IPX7 sind sogar wasserdicht. In der Regel gilt das nur für Süßwasser ohne Zusätze bis in eine Tiefe von 1 Meter und für maximal 30 Minuten, außer der Hersteller macht andere Angaben, etwa zu Chlor- oder Salzwasser. Für eine ordentliche Reinigung im Waschbecken ist das spitze.

Sportkopfhörer müssen aber noch eine zweite Aufgabe erfüllen: sicheren Halt. Es hilft nichts, wenn man beim Laufen ständig stoppen und die Kopfhörer neu einsetzen muss. Dagegen gibt es zwei dominante Formen: Bügel, die man übers Ohr legt und Flügel, die den Kopfhörer im Ohr halten. On-Ear-Kopfhörer für Sport sind eher selten, so hat es nur ein Gerät in diese Topliste geschafft. Für diese Bestenliste verwenden wir nur Kopfhörer, die für den Sport konzipiert wurden und die beim Training wirklich fest im Ohr oder auf dem Kopf sitzen.

In-Ear, On-Ear oder Open-Ear

Die meisten Hersteller setzen auf Sportkopfhörer im In-Ear-Format, die sich mit Flügeln im Ohr oder einem Haken hinter dem Ohr festhalten. Das trifft auch auf die Sportkopfhörer-Tests dieser Top 10 zu. Nur beim Adidas RPT-01 (Testbericht) handelt es sich um einen echten On-Ear-Kopfhörer. Der Autor des Textes nutz diesen privat seit einem Jahr und ist mehr als glücklich damit.

Der Großteil der Geräte kommt im True-Wireless-Format und verzichtet komplett auf Kabel. Die beiden Ohrstöpsel kommunizieren kabellos miteinander und dem Smartphone. Die Geräte kosten mehr, bringen aber ein Transportetui mit, das sie nicht nur sicher verwahrt, sondern zeitgleich auflädt. Das sorgt dafür, dass die Geräte fast immer voll sind. Die Etuis selbst laden per USB-Kabel, USB-C ist dabei zum Glück immer mehr die Norm.

Bild: TechStage.de

Eine andere exotische Kategorie sind sogenannte Open-Ear-Kopfhörer. Ein Beispiel dafür sind die Shokz Openrun (Testbericht). Schallwellen gelangen nicht durch das Ohr, sondern über Vibrationen durch den Schädelknochen zum Hörzentrum. Das ermöglicht dem Benutzer gleichzeitig Musikhören und eine offene Umgebungswahrnehmung. Mehr über diese Kategorie zeigt unsere Top 5: Die besten Knochenschall-Kopfhörer & Co. – perfekt für Sport oder Fahrrad.

Noise Cancelling & Bluetooth

Active Noise Cancelling (ANC) ist eine Technologie, die Umgebungsgeräusche unterdrückt, indem sie Gegenschall erzeugt. Mithilfe des integrierten Mikrofons erfasst der Kopfhörer den Umgebungslärm und reagiert darauf. Der Gegenschall wird mit den Umgebungsgeräuschen gemischt, um sie zu neutralisieren, sodass der Benutzer einen verbesserten Klang mit aktiver Geräuschunterdrückung erlebt. Noise-Cancelling-Kopfhörer eignen sich gut für laute Umgebungen wie Flugzeuge oder Büros, um eine ruhigere Hörerfahrung zu ermöglichen.

Auch im Fitness-Studio kann es mitunter laut sein, da ist ANC schon praktisch. Beim Joggen wiederum ist es ratsam, auf einen Ambient-Aware-Modus zu wechseln. Dieser transparente Modus erlaubt es dem Nutzer, Umgebungsgeräusche bewusst wahrzunehmen, indem er das ANC vorübergehend abschwächt oder deaktiviert, um eine bessere Wahrnehmung der Umgebung zu ermöglichen. Gerade in der Stadt schützt das vor Unfällen.

Für die kabellose Verbindung erfüllen alle hier gezeigten Sportkopfhörer mindestens Bluetooth 5.0. Der Standard bietet eine verbesserte Übertragungsgeschwindigkeit, größere Reichweite und höhere Datenübertragungskapazität im Vergleich zu früheren Bluetooth-Versionen. Er ermöglicht auch die gleichzeitige Verbindung mit mehreren Geräten. Version 5.2 unterstützen drei Modelle. Diese Version bietet zusätzliche Funktionen wie verbesserte Audioqualität für drahtlose Kopfhörer, höhere Geschwindigkeiten für Datenübertragungen zwischen Geräten und eine verbesserte Zuverlässigkeit der Verbindung durch LC3-Kodierung.

Wie bieten Sportkopfhörer sicheren Halt?

Sportkopfhörer bringen neben mehreren Aufsätzen meist verschieden große Silikon-Flügel mit. Für den perfekten Sitz beim Training sollte man etwas experimentieren und unterschiedlich große Stöpsel und Flügel ausprobieren. Dabei muss man nicht auf beiden Seiten die gleichen Größen verwenden, Ohren können unterschiedlich sein. Ein guter Sitz sorgt nicht nur für mehr Sicherheit beim Training, sondern kann auch die Klangqualität deutlich erhöhen.

Platz 1: Sennheiser Momentum True Wireless 3

Der Hersteller selbst vermarktet die Sennheiser Momentum True Wireless 3 (Testbericht) nicht explizit als Sportkopfhörer, gibt es hier doch mit dem Sennheiser Sport True Wireless (Testbericht) ein eigenes Produkt, das auf Platz 3 folgt. Allerdings erfüllt das In-Ear-Modell ähnliche Kriterien, wie die Sport-Ausführung von Sennheiser: Das Gehäuse ist sprühwassergeschützt nach IPX4. Die Kopfhörer sitzen fest im Ohr, zusätzlich liegen Flügel bei, die man gegen die Silikonstöpsel austauschen kann. Dann ist der Halt noch fester, was sie zur perfekten Wahl beim Sport macht.

Der Klang der Kopfhörer ist absolut überzeugend. Zudem bieten sie starkes ANC, das auch Windgeräusche gut ausblendet – ideal zum Laufen im Wald, über Felder und Wiesen. Ebenfalls an Bord ist aptX. Einziger echter Kritikpunkt ist der recht hohe Preis von mindestens 162 Euro.

Platz 2: JBL Reflect Flow

Nicht mehr neu, aber immer noch sehr gut sind die JBL Reflect Flow (Testbericht). Diese können es auch heute noch mit vielen anderen Headsets aufnehmen. Die Reflect Flow sind mit IPX7 sogar wasserdicht, damit kann man sie sogar zum Schwimmen mitnehmen – solange man an der Oberfläche bleibt und das Handy so platziert, dass die Bluetooth-Verbindung stabil bleibt. Ansonsten könnte sich die Reichweite zum Problem entwickeln. Uns hat dazu der bombenfeste Sitz überzeugt, der den Nutzer gut von der Außenwelt trennt.

Die Bedienung ist klasse, der Klang ausgewogen, aber etwas basslastig. Das ist typisch für Sportkopfhörer. Ein echtes Highlight sind die 8 bis 9 Stunden Akkulaufzeit, die wir im Test ermitteln konnten. Mit 129 Euro gehören sie zu den hochpreisigen Modellen dieser Bestenliste.

Platz 3: Sennheiser Sport True Wireless

Die Sennheiser Sport True Wireless (Testbericht) mit IP54-Zertifizierung sind gute Rundum-Kopfhörer für Sport und fürs Büro. Dank der vier beiliegenden Flügel sitzen sie bombenfest im Ohr und eignen sich so für wildeste Trainings. Uns hat der satte Stereo-Sound der Sennheiser Sport True Wireless ausgezeichnet gefallen. Der Klang ist voluminös und voll, man merkt, dass Sennheiser Ahnung von Audio hat. Dazu gibt es zwei Modi, die man zu den unterschiedlichen Silikon-Aufsätzen wählen kann. So kann man zwischen einem Fokus- und Aware-Modus wechseln. Mit 100 Euro sind sie eine günstige Alternative zu den erstplatzierten Momentum True Wireless 3.

Platz 4: Bose Sport Earbuds

Die Bose Sport Earbuds (Testbericht) haben wir bereits 2020 getestet, sie sind aber seitdem keineswegs schlechter geworden. Sie sitzen dank Silikon-Flügel hervorragend und bequem, dazu kommt ein toller Klang. Zudem trennen die Earbuds den Nutzer nicht so extrem von der Außenwelt wie die Sennheiser, sind also auch dann brauchbar, wenn man an der Straße unterwegs ist. Der große Kritikpunkt im Test war der Preis, der liegt inzwischen bei rund 140 Euro immer noch auf einem hohen Niveau.

Platz 5: Adidas RPT-01

Keine Lust auf In-Ear-Kopfhörer? Dann ist die Auswahl gering, vor allem, wenn man Over- oder On-Ear-Kopfhörer möchte. Eine gute Alternative sind die Adidas RPT-01 (Testbericht). Die Kopfhörer punkten mit exzellenter Akkulaufzeit, gutem Sound mit kräftigem Bass und einer cleveren Steuerung. Das Highlight: Die Ohrpolster lassen sich mit einer leichten Drehung gegen den Uhrzeigersinn abnehmen und abwaschen.

Damit lösen die Adidas-Designer das größte Problem, das On-Ears beim Sport haben. Denn das Kunstleder sammelt den Schweiß – was mittel- bis langfristig zu abgenutzten Polstern führt. Zudem stinken diese mit der Zeit gewaltig. Nicht so bei den Adidas RPT-01: Einfach abdrehen, abwaschen, trocknen und es passt wieder. Mit 130 Euro sind sie allerdings auch kein Schnäppchen.

Platz 6: Jlab Go Air Sport

Unser Preis-Leitung-Sieger sind die Jlab Go Air Sport (Testbericht). Die Kopfhörer liefern gute Klangqualität, ebenso gefielen der stabile Sitz und die lange Akkulaufzeit. Weniger überzeugt hat uns die Touch-Steuerung. Jlab hat eine seltsame, wenig intuitive Steuerung eingebaut. So ändert ein einmaliges Tippen die Lautstärke, zweimal getippt pausiert die Wiedergabe. Das ist beim Jogging unpraktisch. Für gerade einmal knapp 30 Euro bekommt man ein gutes Paar Sportkopfhörer, bei denen allerdings ANC und eine Unterstützung für High-Res-Codecs fehlt. Dennoch, für diesen Preis bekommt man ein gutes Set Kopfhörer, das in der Sporttasche bleiben kann.

Platz 7: Adidas ZNE 01 ANC

Die Adidas ZNE 01 ANC (Testbericht) haben uns im Test gut gefallen. Sie gehören zu den wenigen Sportkopfhörern, die eine gute Geräuschunterdrückung (ANC) bieten. Neben dem guten Klang gefiel uns aber vor allem das Design. Denn die In-Ear-Kopfhörer verzichten auf Bügel oder Flügel, sitzen aber dennoch beim Sport fest im Ohr. Unserer Meinung nach sind sie ein Geheimtipp und mit 50 Euro bei Otto aktuell sogar bezahlbar.

Platz 8: Jabra Elite Active 65t

Jabra produziert High-End-Kopfhörer und die Elite Active 65t (Testbericht) sind keine Ausnahme. In Kombination mit der App kann man zusätzliche Features aktivieren. Dazu gehört auch der Hear-Through-Modus, bei dem man die Umgebung noch mitbekommt. Wer sich lieber abkoppeln möchte, der kann den Fokus-Modus aktivieren. Die Soundqualität setzt keine neuen Maßstäbe, ist aber über dem Durchschnitt, vor allem in Kombination mit der App. Der Preis ist mit 115 Euro recht hoch.

Platz 9: Amazon Echo Buds

Die Echo Buds von Amazon (Testbericht) richten sich an Fans des Alexa-Systems. Wer den Assistenten von Amazon nicht verwendet, verliert einen Teil der Funktion – dennoch handelt es sich um gelungene Kopfhörer für den Alltag. Der Clou: Im Paket liegen Flügel bei, mit denen die Kopfhörer auch beim Sport guten Halt bieten. Der Klang ist durch die Bank gut und auch die Akkulaufzeit überzeugt. Fair ist der Preis mit knapp 60 Euro.

Platz 10: Shokz Openrun

Statt über Lautsprecher nutzen die Shokz Openrun (Testbericht) Vibrationen an den Schläfen, um den Ton über den Schädelknochen zu übertragen. Das hält die Gehörgänge frei, hat aber Schwächen bei der Klangqualität. Speziell für Schwimmer gibt es die Variante Shokz Openswim. Die Pro-Variante (hier der Test bei den Kollegen von heise+) bringt noch einen etwas stärkeren Bass mit. Ab 117 Euro geht es los bei den Shokz Openrun, die Openswim gibt es ab 150 Euro, die Pro-Version ab 157 Euro.

Hochwertige Alternativen

Einigen Lesern dürfte aufgefallen sein, dass einige Top-In-Ears fehlen, etwa die Sony WF-1000XM4 (Testbericht) oder Apple Airpods Pro (Testbericht) und Apple Airpods Pro 2 (Testbericht). Diese haben in unseren Bestenlisten immer hervorragend abgeschnitten und eignen sich grundsätzlich auch zum Sport. In dieser Bestenliste haben wir aber die Modelle bevorzugt, die entweder besonders fest sitzen oder effektiv gegen Schweiß und damit Feuchtigkeit geschützt sind. Wer gute True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer sucht, die den Google Assistant unterstützen, sollte einen Blick auf die Google Pixel Buds Pro (Testbericht) werfen.

Die Sony WF-1000XM4 bieten immerhin IPX4, was sie vor Sprühwasser schützt. Bei Regen sollte man sie aber eher nicht zum Joggen nutzen. Zudem gibt es keine Silikon-Flügel, damit sie nicht ganz so fest im Ohr sitzen. Apple verzichtet bei den Airpods Pro auf Silikon-Aufsätze, um ihnen einen festeren Halt zu geben. Wenigstens sind sie halbwegs wasserfest nach IPX4. Wer dennoch mit den Airpods Sport treiben möchte, dem empfehlen wir unseren Ratgeber Zubehör für Apple Airpods und Airpods Max. Dort haben wir Silikonbänder und ansteckbare Silikon-Flügel als Zubehör für die Apple-Kopfhörer gefunden.

Fazit

Bluetooth-Kopfhörern für den Sport sollten fest sitzen und den Kontakt mit Wasser nicht scheuen. Die von uns vorgestellten Modelle bieten alle einen festen Halt dank Silikon-Aufsätzen und kommen auch mit etwas Feuchtigkeit zurecht. ANC findet sich jedoch nur bei einigen wenigen True-Wireless-Kopfhörer in dieser Bestenliste.

Für den Testsieger Sennheiser Momentum True Wireless 3 (Testbericht) sprechen das gute Noise Cancelling, der hervorragende Klang und feste Halt im Ohr. Die JBL Reflect Flow (Testbericht) eignen sich sogar zum Schwimmer. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten die Jlab Go Air Sport (Testbericht). Wer keine In-Ears möchte, dem bleibt nur der Griff zu den Adidas RPT-01 (Testbericht) oder dem Knochenschallkopfhörer von Shokz. Dabei hat uns der Adidas-Kopfhörer positiv überrascht, besitzt er nicht nur tollen Klang, sondern auch gute Bedienung und solide Akkulaufzeit.