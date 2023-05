Top 10: Die besten Spiele für Nintendo Switch

Auch in ihrem fünften Jahr, mit neuen Konkurrenten wie dem heiß begehrten Steam Deck, ist die Nintendo Switch (Testbericht) und ihr wachsender Markt nicht zu stoppen. Action-Platformer, Partyspiele oder auch Indie-Titel – das Angebot wächst stetig und bietet somit für jeden Spieler spannende Titel.

Einige dieser Titel finden sich auch in unserem Update der Liste wieder. Neue Titel schieben vorherige Lieblinge aus dem Rennen, während andere noch immer ihren Platz in der Liste verteidigen können. Die Liste der Top 10 Switch-Spiele krönt die unserer Meinung nach besten Titel auf der Konsole, die sich kein Switch-Besitzer entgehen lassen sollte.

Platz 1: Zelda: Tears of the Kingdom

Das ursprüngliche Zelda: Breath of the Wild hat als Launchtitel für die Switch die Messlatte seinerzeit sehr hoch gelegt. Entsprechend war klar, dass es schwierig wird, das noch zu toppen – viele Fortsetzungen berühmter Titel sind an diesem Anspruch schon gescheitert. Anders das neue Zelda: Tears of the Kingdom (Testbericht). Es kombiniert gekonnt die Stärken des ersten Zelda-Teils für die Switch mit Neuerungen, die sich harmonisch einfügen und zudem Umfang und Spielspaß weiter erhöhen.

Neben den neuen Gebieten Himmel und Untergrund, die wunderschön und abwechslungsreich gestaltet sind, bringt der neue Teil zudem mit den Ultra-Hand- und Synthese-Fähigkeiten neue Kombinationsmöglichkeiten von Gegenständen, die dem Spiel noch mehr Tiefgang geben und den Forschungs- und Ausprobierdrang der Gamer anstachelt. Für uns ist klar: Das neue Zelda ist zweifelsfrei die Nummer Eins.

Platz 2: Zelda: Breath of the Wild

Dass Zelda: Breath of the Wild (Testbericht) als Launchtitel für die Nintendo Switch es auch heute noch schafft, unter den ersten Plätzen dieser Top 10 aufzutauchen, spricht Bände über die Qualität des Games. Gameplay und Grafik überzeugen auch heute noch mit viel Liebe zum Detail, nur der Nachfolger und unsere neue Nummer Eins nimmt das Beste von Breath of the Wild und macht es noch besser. Der erste der beiden Open-World-Titel zeigt selbst heute noch praktisch auf einen Blick alles, was die Nintendo Switch kann. Gute Steuerung, ein tolles Spielerlebnis sowohl im Handheld- als auch im TV-Modus und eine Grafik, die wir auf einer Handheld-Konsole so noch nicht gesehen haben.

Die Geschichte des Spiels beginnt nach Links 100-jährigen Schlaf. Das Hyrule, welches der Held einst kannte, liegt nun in Trümmern vor ihm, heimgesucht von allerlei bösartigen Kreaturen. Es beginnt eine Reise nach Antworten, gefüllt von bezaubernden Landschaften, jeder Menge Nebenaktivitäten und viel Charme. In Sachen Gameplay punktet das Spiel mit viel Abwechslung und in sich verstrickter Logik, die das Spiel nicht nur in ein spaßiges, sondern auch ausgeklügeltes Abenteuer verwandelt. Auch wer zuvor keine Erfahrung mit dem Zelda-Universum gemacht hat, findet hier selbst fünf Jahre nach Veröffentlichung eines der besten Action-Adventure, die es auf dem Markt gibt.

Platz 3: Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons (Testbericht) präsentiert eine kleine Insel samt niedlicher Bewohner als Zufluchtsort, wenn alles andere drumherum wieder einmal etwas zu stressig wird. Als Bürgermeister einer kleinen Insel erhalten Spieler die ultimative Freiheit über die Gestaltung der heimischen Umgebung, die schrittweise zum Leben erweckt wird. Bereits Hunderte Stunden sind in einige der atemberaubenden Insellandschaften geflossen, die Spieler seit der Veröffentlichung hervorgebracht haben. Mit einer rundum wohligen Atmosphäre, saisonalen Aktivitäten und täglichen Aufgaben findet sich Animal Crossing: New Horizons auch im Jahr 2023 an der Spitze der besten Switch-Spiele wieder.

Aktivitäten, wie der Fang von Fischen und Insekten, der Tratsch mit den Bewohnern oder auch das Dekorieren der Insel werden regelmäßig durch festliche Aktivitäten und andere Events aufgepeppt. Mit dem im November 2021 veröffentlichten Update 2.0 und der Happy Home Paradise-Erweiterung legte Nintendo im vergangenen Jahr noch einmal mächtig in puncto Inhalten nach. Neue erkundbare Regionen, die Möglichkeit sich als Innenarchitekt auszuleben, sogar die Kochfähigkeit kam ein Jahr nach Erstveröffentlichung zur Freude der Fans dazu.

Egal, ob Unkraut zupfen oder das Abbezahlen der eigenen vier Wände: Das Inselleben verwandelt selbst die banalsten Aufgaben mit bezaubernder Grafik und tollem Soundtrack in ein echtes Highlight, das Spieler regelmäßig zurückholt. Animal Crossing: New Horizons ist ein absolutes Muss für all diejenigen, die einfach mal ein wenig abschalten wollen.

Zelda: Breath of the Wild und Animal Crossing: New Horizons verteidigen also weiterhin die ersten beiden Plätze der Top-10-Liste, doch neue Titel sind den beiden Lieblingen dicht auf den Fersen.

Platz 4: Pokémon-Legenden: Arceus

Im Laufe von Nintendos neuester Konsolengeneration kamen Pokémon-Fans mit einer Vielzahl von Veröffentlichungen bereits ordentlich auf ihre Kosten. Ein Titel stach dabei jedoch besonders heraus, denn mit Pokémon-Legenden: Arceus (Testbericht) brach Anfang 2022 ein neues Zeitalter der Pokémontitel an. Eines, das viele gängige Pokémon-Konventionen hinter sich ließ und das Franchise aus einem bereits lange anhaltenden Trott befreite.

Durch einen seltsamen Riss im Himmel landen Spieler in der antiken Hisui-Region, die Fans von Pokémon Diamant und Perle als Sinnoh-Region bekannt ist. Die Reise in die Vergangenheit führt zu den Anfängen des Zusammenlebens zwischen Mensch und Pokémon, in der die wild umher streunenden Kreaturen noch eine echte Gefahr darstellen. Könige und Königinnen, von den Bewohnern Hisui’s verehrte Pokémon, spielen zeitgleich zum Auftreten der Spieler verrückt und müssen besänftigt werden, auch anderweitig treten überall in Hisui seltsame Vorkommnisse auf. Dass Arceus als Schöpfer des Universums mit all den seltsamen Begebenheiten zu tun hat, liegt dabei auf der Hand. Die genauen Zusammenhänge erfahren Spieler Schritt für Schritt innerhalb der Hauptgeschichte.

Statt der klassischen linearen Formel öffnet sich Pokémon mit Pokémon-Legenden: Arceus zum ersten Mal ein wenig. Jedes der Gebiete präsentiert charmante Nebenmissionen, die einen atmosphärischen Einblick in die Welt der Pokémon geben wie noch nie zuvor. Die einst separaten Kampfsequenzen finden nun in Echtzeit in der offenen Spielwelt statt, auch das Werfen eines Pokéballs bedarf nun eines gut gezielten Wurfes der Spieler statt eines einzelnen Knopfdruckes. Die Hisui-Region kann im Wasser, auf dem Land, selbst in der Luft auf dem Rücken verschiedenster Pokémon bereist werden. Das Ergebnis: Arceus fühlt sich freier, lebendiger an als jedes Pokémon-Spiel zuvor.

Durch das belebte Gameplay, eine starke Atmosphäre sowie einen tollen Soundtrack eignet sich Pokémon-Legenden: Arceus nicht nur für alteingesessene Pokémon-Liebhaber. Auch Fans von Rollenspielen sollten sich den Titel keineswegs auf der Nintendo Switch entgehen lassen.

Platz 5: Mario Kart 8 Deluxe

Von der Hisui-Region aus direkt auf die Piste geht es weiter mit Mario Kart 8 Deluxe (Testbericht), dem Must-Have-Rennspiel auf der Nintendo Switch. Das Franchise erstreckt sich über Nintendos gesamte Konsolen-Geschichte und zieht Spieler noch immer durch seinen chaotischen Rennspiel-Charme in den Bann. Als bisher größtes Mario Kart-Spiel bietet der Titel etliche Charaktere aus den Nintendo-Universen, darunter die Inklinge aus Splatoon, König Buu Huu aus Super Mario oder auch Melinda, die ihren Insel-Urlaub in New Horizons pausiert, um auf den insgesamt 48 Rennstrecken an einigen Rennen teilzunehmen.

Wer keine Lust auf ein klassisches Rennen hat, kann sich in einer der fünf Partyspiel-ähnlichen Kampfarten, darunter Ballonschlacht oder auch Räuber und Gendarm, austoben. Mario Kart 8 Deluxe ist nicht nur das ultimative Partyspiel, sondern macht auch im Einzelspieler- und Online-Multiplayer-Modus viel Spaß. Für einen dauerhaften Platz auf der Bestenliste der Switch-Spiele sorgte Nintendo mit der Ankündigung des (zusätzlich erhältlichen) Booster-Streckenpass mit 48 zusätzlichen Rennstrecken, der innerhalb von sechs Release-Wellen überarbeitete Rennstrecken aus der gesamten Mario Kart-Reihe in das Spiel bringt.

Das Zusammenstellen des eigenen Fahrzeugs, die chaotische Atmosphäre und das verspielte Design jeder Rennstrecke ist auch nach dem hundertsten Rennen ein triftiger Grund dafür, warum Mario Kart 8 Deluxe auf keiner Nintendo Switch fehlen sollte. Die durch den Booster-Streckenpass verdoppelte Anzahl der zur Verfügung stehenden Rennstrecken garantieren zudem viele zusätzliche Spielstunden mit dem Titel.

Platz 6: Kirby und das vergessene Land

Pünktlich zum dreißigjährigen Bestehen präsentierte Nintendo im März 2022 Kirby und das vergessene Land (Testbericht), ein vielseitiger Action-Platformer, der den ikonischen pinken Charakter auf eine ganz neue Reise schickt. Durch einen Wirbel am Himmel wird Kirby von seinem heimischen Planeten Pop gerissen und strandet in einer fremden, verlassenen Welt. An der Seite eines neuen Gefährten namens Elfilin gilt es die ebenfalls gestrandeten Waddle Dees aus den Klauen des mysteriösen Bestienrudels zu befreien.

Innerhalb einer Vielzahl von Leveln und schicken Gebieten geht es den Gegnern mit Kirbys Fähigkeiten an den Kragen. Mit der Bohrer-Fähigkeit verschwindet Kirby unter der Erde und überrumpelt Gegner, die Entdecker-Fähigkeit lässt ihn mit einem Geschoss auf sie zielen. Fähigkeiten können mehrmals erweitert werden, dabei fühlt sich jede Fähigkeit einzigartig und knackig an. Völlig neu gestaltet sich der Vollstopf-Modus, der Kirby diverse Objekte innerhalb der Level verschlucken lässt. In einen Getränkeautomaten verwandelt kann Kirby Dosen verschießen, beim Verzehr einer Glühbirne werden anderweitig düstere Regionen eines Levels erleuchtet. Zwischendurch geht es immer mal wieder in die Waddle Dee-Stadt, die sich als zentraler Rückzugsort gestaltet. Mit jedem Spielfortschritt wird auch die Stadt ausgebaut und bietet zusätzliche Beschäftigungen, die Kirby beispielsweise in einem Minispiel im örtlichen Waddle-Dee-Café aushelfen lassen. Dazu gehört auch ein freizuschaltendes Kolosseum, in dem Kirby gegen den ikonischen Meta-Knight antreten kann.

Die vielen unterschiedlichen Fähigkeiten bringen gekonnt die Action-Komponente des Titels zum Vorschein, während der Vollstopf-Modus kleine, charmante Rätsel-Einlagen liefert. Die sich stets vergrößernde Stadt der Waddle Dees und das große Angebot zusätzlicher Inhalte bieten ein tolles Rundumpaket, das bis zum Ende des Spiels wunderbar unterhält. Mit einem angenehmen Herausforderungsgrad, dem niedlichen Design und vielseitigen Aktivitäten ist Kirby und das vergessene Land der perfekte Titel für eine entspannte Spielsession auf der Couch nach einem langen Arbeitstag.

Platz 7: Metroid Dread

Weniger niedlich und dafür umso herausfordernder präsentiert Metroid Dread (Testbericht) eine völlig andere Facette des Action-Platformer-Genres auf der Nintendo Switch. Die weltbekannte Kopfgeldjägerin Samus Aran verschlägt es auf den abgelegenen Planeten ZDR. Es gilt, den Spuren der verschollenen Forschungsroboter, den sogenannten E.M.M.I’s, und dem vermeintlich ausgelöschten X-Parasit auf den Grund zu gehen. Auf dem Planeten angekommen wird schnell offensichtlich, dass die E.M.M.I’s nicht mehr an der Erforschung des Planeten, sondern an Samus Tod interessiert sind. Gestrandet und ohne die Fähigkeiten ihres Power Suits wird die Heldin von den flinken Robotern quer durch die labyrinthartigen Level gejagt. Überall lauern Gefahren, auch die Bosskämpfe der Gebiete haben es mächtig in sich.

Doch allmählich erhält Samus die Fähigkeiten ihres Power Suits zurück und so wächst auch das Fähigkeitenset der Spieler. Bekannte Fähigkeiten wie der Morph Ball erlauben es Samus, sich zu einem Ball zusammenzurollen, Bomben abzuwerfen und durch enge Tunnel zu gelangen. Missiles fügen Gegnern mächtigen Schaden zu und legen verborgene Wege frei, während der Spider Magnet den Zugang zu anderweitig unzugänglichen Bereichen des Planeten eröffnet. Schnell wird es zur Routine, vergangene Gebiete mit den neuen Fähigkeiten weiterzuerkunden und sich durch das Labyrinth zu kämpfen, um letztlich die gesamte Karte des Planeten aufzudecken. Das stetig wachsende Arsenal an Waffen im Zusammenspiel mit der Erkundung der Level und gut designten Bosskämpfen, machen Metroid Dread zu einem herausfordernden, jedoch auch belohnenden Titel.

Verfolgungsjagden, Bosskämpfe und viele Plattform-Einlagen – Metroid Dread ist ein vielseitiger und herausfordernder Titel, der mit seinem Flair sowie dem starken Action-Gameplay einen neuen, wohlverdienten Platz auf der Bestenliste einnimmt. Fans von Action-Platformern kommen mit dem qualitativ hochwertigen Angebot auf der Nintendo Switch also gut weg. Mit ihren abnehmbaren Joy-Cons und dem kompakten Design eignet sich Nintendos Konsole jedoch auch für ein völlig anderes Genre wunderbar: Partyspiele.

Platz 8: Fire Emblem Engage

Fire Emblem Engage weicht teilweise vom erfolgreichen Pfad des Vorgängers Three Houses ab und kehrt zu den Wurzeln zurück. Dabei werden durchaus teils etwas generische Klischees bedient. So stirbt im Intro des Games ein Elternteil, Held Alear wacht nach langjährigem Schlaf ohne Erinnerung an die Vergangenheit auf und das eigentlich verbannte, ultimative Böse ist trotz allem doch wieder da – alles nicht übermäßig innovativ. Auch die weitere Handlung klingt nach Herr der Ringe meets Anime, denn im Verlauf des Games muss der Spieler mithilfe von 12 Ringen Helden aus der Historie von Fire Emblem wiedererwecken, um den Dämonendrachen Sombron zu vernichten.

Im Gegensatz zum Vorgänger gibt es weniger Entscheidungsfreiheit, das Spiel bleibt abgesehen von einigen Nebenquests eher gradlinig. Grafisch bringt Fire Emblem Engage ordentliche Standardkost mit viel Anime-Kitsch, die Zwischensequenzen sind dabei aber besonders hübsch gestaltet. Hinzu kommt eine Vielzahl an vertonen Charakteren, die der Spieler im Laufe des Games trifft und die zumindest manchmal richtig nett ausgearbeitet sind. Positiv werten viele Spieler zudem die Rückkehr des Waffendreiecks, bei dem manche Waffen effektiver gegen andere sind. Hinzu kommt die neue Bruch-Fertigkeit, mit der der Gegner vorübergehend seiner Abwehr beraubt werden kann. Nicht zuletzt sind die 12 Emblem-Ringe in den tollen taktischen Kämpfen wichtig, wo sie Statuswerte der Träger steigen lässt und besondere Fähigkeiten freischaltet. Engage richtet sich an alle Spieler, die spannende Rundenkämpfe lieben und gerne mit NPCs interagieren.

Platz 9: Mario Party Superstars

Ein ganz besonders unterhaltsames Partyspiel bekamen wir mit Mario Party Superstars (Testbericht), das als umfangreiche Minispiel-Sammlung Freunde und Familie sowohl auf der Couch als auch online zusammenbringt.

Mario Party Superstars vereint diverse Inhalte vergangener Mario Party-Titel in nur einem Spiel. Nintendo 64-Fans können sich über die Rückkehr von fünf klassischen Spielbrettern freuen. Die Auswahl aus insgesamt 100 verschiedenen Minispielen setzt sich aus ikonischen Titeln wie Bowsers Grimassen aus Mario Party oder auch das aus Mario Party 3 bekannte Pizza Pronto zusammen. Gespielt wird entweder im Mario Party-Modus, oder auf dem Minispiele-Berg. Im Mario Party-Modus treten bis zu vier Spieler auf einem der fünf verschiedenen Spielbretter an. Gewappnet mit einem Würfel gilt es, im Laufe der Runden Minispiele zu bezwingen, den auf der Karte platzierten Stern einzusammeln und die Mitspieler auszutricksen, um letztlich als Superstar gekrönt zu werden. Zusätzliche Regeleinstellungen, wie die Art der Minispiele oder auch die Anzahl der Runden, erlauben es je nach Alltagssituation bequem eine Runde Mario Party Superstars einzubauen.

Der Minispiele-Berg fokussiert sich auf die namensgebenden Minispiele, sortiert diese in verschiedene Kategorien und stellt einige zusätzliche Modi wie Team-Match, Trio-Herausforderungen oder auch den Münzkampf vor. Besonders der flüssige Wechsel zwischen lokalen und Online-Modi erlaubt viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Doch es ist hauptsächlich das liebevolle Design der Minispiele, das Mario Party Superstars auf die Bestenliste befördert. Ein Minispiel spielt sich kurz und knackig und verlangt Spielern allerlei Manövern auf den JoyCons ab. Jedes Minispiel fühlt sich dabei einzigartig an, punktet mit quirligen Designs und tollen Aufmachungen.

Mit dem zugänglichen Design und den vielen unterhaltsamen Minispielen wird Mario Party Superstars zu einem Must-have für Switch-Besitzer, die gemeinsam mit Freunden und Familie nach einer schnellen und lebhaften Spielerfahrung suchen.

Platz 10: Splatoon 3

Splatoon 3 ersetzt Vorgänger Splatoon 2 in unserer Bestenliste. Das innovative Konzept, welches das Franchise auf die Bestenliste befördert, bleibt gleich: In Splatoon wird Munition mit Farbe ersetzt, sobald ein Spieler Farbe in der Umgebung verteilt, kann sich der Inkling des Spielers in einen Tintenfisch verwandeln, in der Farbe umherschwimmen und sich somit schneller fortbewegen. In einem klassischen Revierkampf treten drei Teams von je vier Spielern gegeneinander an und müssen dafür sorgen, mehr Farbe als das gegnerische Team in der Umgebung zu verteilen. Einzigartige Waffen wie der Klecksroller oder die Splatling leihen sich Inspiration von gängigen Shooter-Waffen und präsentieren verschiedene Strategien, um so schnell wie möglich die Farbe zu verteilen.

Auch nach der Veröffentlichung versorgt Nintendo den Titel weiter mit Inhalten. Splatfests lassen teilnehmende Spieler in einem von drei Teams antreten, saisonale Inhalte wie die am 1. Dezember startende Fröstelsaison stellen neue Ausrüstung, Arenen und Waffen vor. Fans erwartet eine überdurchschnittlich große Auswahl an Spielmodi und einen ebenso großen Katalog an Gestaltungsmöglichkeiten.

Splatoon 3 kann sich als Vorbild für alle Third-Person-Shooter sehen lassen, wären da nur nicht die kontinuierlichen Verbindungsabbrüche. Im damalogen Test bemängelten wir auch fast drei Monate nach der Veröffentlichung zahlreiche Verbindungsabbrüche. Davon abgesehen ist Splatoon 3 ein erstklassiger Shooter, der jedem Genre-Fan wärmstens zu empfehlen ist.

Fazit