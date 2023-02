Top 10: Die besten Soundbars mit Dolby Atmos, Subwoofer & Co. für TV & Heimkino

Zu einem echten Heimkino gehört satter Sound. Die Lautsprecher von Fernsehern bieten einfach zu wenig Volumen, um in der heimischen Kulisse für ausreichend Kinofeeling zu sorgen. Abhilfe verspricht hier ein Surround-System. Worauf man dabei achten sollte, klären wir ausführlich im Ratgeber Lautsprecher, Subwoofer und AV-Receiver: Das braucht man wirklich für gutes Heimkino .

Fehlt es allerdings am nötigen Platz sowie der nötigen Geduld, um mehrere Lautsprecher im Wohnzimmer zu platzieren, kommt eine Soundbar als kompakte Alternative ins Spiel. Diese bieten trotz ihrer geringen Abmessungen einen deutlich besseren Klang und deutlich mehr Fülle als die in TVs integrierten Lautsprechern. Zwar erreichen sie nicht das Niveau von leistungsfähigen Surround-Systemen, doch gegenüber dem mickrigen Sound eines Fernsehers begibt man sich schon auf ein ganz anderes akustisches Niveau.

Wir stellen in dieser Bestenliste die unserer Meinung nach zehn besten Soundbars aus unseren Tests vor. Im Angebot haben wir reine 2.0-Systeme sowie Kombinationen mit kabellosem Subwoofer. Im Vordergrund steht das Klangerlebnis in dieser Bestenliste, aber auch das Preis-Leistung-Verhältnis und die Unterstützung gängiger Tonformate spielen bei der Bewertung eine Rolle.

Mehr Grundlagen zu diesem Thema vermitteln wir im Ratgeber Soundbars: So findet man den besten Klang für den Fernseher . Wie man sich ein eigenes Kino zu Hause im wahrsten Sinne des Wortes selbst zusammenzimmert, zeigt unser Ratgeber Unsichtbares Heimkino im Wohnzimmer: DIY mit Beamer-Lift und elektrischer Leinwand .

Bauform und virtueller Surround

Zu unterscheiden ist zwischen kompakten Soundbars sowie Varianten mit einem zusätzlichen Subwoofer. Es gibt zudem Lautsprecher, in denen ein Tieftöner bereits integriert ist. Ein einfaches Gerät ohne zusätzlichen Sub nennt man auch ein 2.0-System. Beim 2.1-System kommt ein zusätzlicher Subwoofer zum Einsatz, der entweder per Kabel oder kabellos vor sich hin wummert. Welche Variante man bevorzugt, hängt letzten Endes vom verfügbaren Platz, dem Nervenkostüm der Nachbarn sowie den eigenen Präferenzen ab.