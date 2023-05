Top 10: Die besten Smartwatches mit EKG – Gesundheit immer im Blick

Wie aussagekräftig ist ein EKG?

Die Spannungsveränderungen am Herzen hält das EKG grafisch in einer Kurve fest. Elektroden an der Haut erkennen und verstärken diese Signale. Richtig interpretiert zeigt das EKG, ob das Herz gesund ist und im richtigen Rhythmus schlägt. Etwaige Störungen zeigen sich an Unregelmäßigkeiten im Elektrokardiogramm.