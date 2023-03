Top 10: Die besten Smartwatches mit EKG ab 99 Euro

Wie aussagekräftig ist ein EKG?

Die Spannungsveränderungen am Herzen hält das EKG grafisch in einer Kurve fest. Elektroden an der Haut erkennen und verstärken diese Signale. Richtig interpretiert zeigt das EKG, ob das Herz gesund ist und im richtigen Rhythmus schlägt. Etwaige Störungen zeigen sich an Unregelmäßigkeiten im Elektrokardiogramm.

Zur EKG-Messung tragen Anwender die Uhr am Handgelenk und berühren für etwa 30 Sekunden mit einem beliebigen Finger der anderen Hand einen bestimmten Sensor an der Uhr. Dabei sollte man sich nicht bewegen und Ruhe bewahren.

Als Gesundheits-Uhr mit EKG und echter Blutdruckmessung mit Manschette im Armband hat uns die Huawei Watch D (Testbericht) im Test voll überzeugt. Verglichen mit einer Messung per optischem Photoplethysmografie-Sensor ist die Methode von Huawei genauer und erfordert auch keine komplizierte Kalibrierung mit einem Zweitgerät. Ein EKG erstellt die Watch D natürlich ebenfalls. Die Bedienung erfolgt intuitiv, die Uhr reagiert stets flott. Der Akku hält in der Praxis locker eine Woche durch. Allerdings gibt es praktisch keine Apps für Watch D und die Uhr ist nicht gerade günstig. Eine Variante mit eSIM gibt es nicht.

Die Samsung Galaxy Watch 5 gehört zu den besten Uhren mit Wear OS. Eine EKG-Funktion ist an Bord, allerdings funktioniert diese derzeit nur mit einem Galaxy-Smartphone von Samsung. Das ist eine enttäuschende Einschränkung. Sogar Blutdruck erkennt die Uhr, allerdings nicht auf einem so genauen Niveau wie die Watch D. Sauerstoffsättigung gehört ebenfalls zum Repertoire. Dafür ist die Uhr schlank und filigran.

Das beste Gesamtpaket zum fairen Preis bietet für uns die Withings Scanwatch (Testbericht) . Die hybride Smartwatch sieht und fühlt sich wie eine klassische Uhr an. Sie misst das EKG sowohl mit einem Android-Smartphone als auch iPhone und muss sehr selten an die Steckdose. Dafür gibt es kein großes Display.

Wer auch regelmäßig seinen Blutdruck messen will, sollte sich die Huawei Watch D (Testbericht) näher ansehen. Eine weitere Alternative, die es nicht mehr in diese Bestenliste geschafft hat, ist die Garmin Venu 2 Plus (Testbericht). Die EKG-Funktion hat Garmin erst in jüngster Vergangenheit per Update nachgeliefert. Beim nächsten Update dieser Bestenliste werden wir das berücksichtigen.