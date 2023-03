Top 10: Die besten Smartwatches 2023 - Apple Watch & Galaxy Watch führen

In den vergangenen Jahren ging der Trend vor allem in den Bereich digitale Gesundheit. Keine smarte Uhr kommt mehr ohne Pulsmessung oder die Überwachung des Schlafes aus, modernere Geräte erstellen zudem ein EKG und können so Unregelmäßigkeiten im Herzrhythmus erkennen.

System und Apps

Wear OS ist das Gegenstück aus dem Hause Google. Anders als bei Android, das die Smartphones weltweit als Betriebssystem dominiert, hat Wear OS noch keine so starke Position unter den Software-Plattformen für Wearables. Aushängeschild sind hier die Samsung Galaxy Watch 5 (Testbericht) sowie Pixel Watch (Testbericht) . Hier muss wiederum das iPhone draußen bleiben. Im Gegensatz zu Mobilgeräten spielen proprietäre Systeme der einzelnen Hersteller eine gewichtige Rolle. So nutzen Smartwatches von Huawei den Android-Fork Harmony OS, Honor und Garmin nutzen ebenfalls jeweils ein eigenes Betriebssystem.

Je nach Plattform gibt es unterschiedlich viele Apps, der Grad der smarten Integration der Uhr mit dem Handy fällt ebenfalls sehr unterschiedlich aus. So ist das App-Angebot speziell für Uhren bei Apple und Google mit am größten, während Huawei-Uhren mit Harmony OS nur wenige vorinstallierte Anwendungen bieten. Das muss nicht nur nachteilig sein, so kommen diese Smartwatches auf eine vielfach längere Akkulaufzeit. Grob vereinfacht: je smarter und interaktiver die Uhr, desto kürzer hält in der Regel der Akku.