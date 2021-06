Eine Möglichkeit, für mehr Bildschirmfläche zu sorgen, sind Smartphones mit an den Seiten gebogenem Display. Einer der Vorreiter dieser Geräte war das Samsung Galaxy S6 Edge. Allerdings weist das Gerät einen breiten Rand ober und unterhalb des Displays bietet deshalb nur eine Screen-to-Body-Ratio von 70 Prozent. Viele andere Hersteller ahmen die gebogenen Displays bei Ihren Smartphones seither zum Teil nach, zum Beispiel beim Huawei P40 Pro (Testbericht) oder dem Xiaomi Mi 11 Ultra (Testbericht) .

Mittlerweile verfügen moderne Smartphones über ein durchgehendes Display von oben nach unten – physische Buttons auf der Vorderseite sind mittlerweile bei fast allen Handys bis auf einige Outdoor-Smartphones verschwunden. Selbst Apple verzichtet seit dem iPhone X auf den bekannten Knopf auf der Unterseite. Um mehr Platz für den Bildschirm zu schaffen sind mittlerweile die Frontkameras in einer Notch im Display eingefasst und bald werden erste Smartphones mit durch das Display filmender Frontkamera auf den Markt kommen.

Der größte Vorteil eines hohen Screen-to-Body-Ratio: Das Smartphone muss nicht viel wachsen, um mehr Displayfläche zu bieten. So bietet das Huawei P40 Pro (Testbericht) eine 2 Prozent größere Bildschirmdiagonale wie der Vorgänger Huawei P30 Pro – bei gleichen Geräteabmessungen. In dieser Bestenlisten berücksichtigen wir ausschließlich Smartphones, die eine Screen-to-Body-Ratio von 90 Prozent oder mehr aufweisen und Display-Diagonalen von mindestens 6,5 Zoll.

Platz 1: Samsung Galaxy S21 Ultra

An diesem Smartphone führt einfach kein Weg vorbei. Das Samsung Galaxy S21 Ultra (Testbericht) belegt bereits den ersten Platz in unserer Bestenliste der Smartphones 2021 – und auch unter den Handys mit besonders großer Bildschirmfläche ist es unser persönlicher Favorit. Die Screen-to-Body-Ratio liegt bei 90 Prozent. Zwar ist es nicht in der Top 5 der schnellsten Smartphones zu finden – dennoch bietet die CPU eine wirklich starke Leistung. Die Kamera sowie das extrem helle WQHD-Display mit 6,8 Zoll Diagonale bei 515 PPI (Pixel pro Zoll) sind ohnehin mit das Beste, das es derzeit zu kaufen gibt. Mittlerweile ist es sogar für unter 1000 Euro zu haben.