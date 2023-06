Top 10: Die besten Smartphones bis 250 Euro – Xiaomi vor Honor und Realme

Selbst so manches 150-Euro-Smartphone bietet erstaunlich viel Technik, wie unsere Top 10: Die besten Smartphones bis 150 Euro eindrucksvoll zeigt. Außerdem wird klar, dass Handys für 200 Euro (Bestenliste) gar nicht viel schwächer ausgestattet sind als welche für 300 Euro. Allerdings gibt es so viele Smartphones in diesem Preisbereich, dass bei den besten Smartphones bis 300 Euro (Bestenliste) fast ausschließlich Modelle zu finden sind, die mehr als 250 Euro kosten. Aber was ist mit den zahlreichen Handys zwischen 200 und 250 Euro?

Die schauen wir uns in dieser Topliste an. Zusammengefasst ist der Hauptunterschied der 5G-Standard, der unter 200 Euro selten zu finden ist, bis 250 und 300 Euro hingegen immer häufiger. Verlassen sollte man sich aber nicht darauf, zum Standard gehört 5G erst ab 400 Euro. Traurig genug, schließlich ist der Standard schon einige Jahre alt. Allerdings ist der Netzausbau für 5G-Mobilfunk in Deutschland alles andere als flächendeckend.

Weitere Punkte, bei denen Hersteller bei Smartphones bis 250 Euro sparen, sind Kamera, Speicher und Leistung des Antriebs. Außerdem sind die meisten Standards wie Bluetooth, WLAN und GPS normalerweise in dieser Preisklasse etwas eingeschränkt. Dann gibt es etwa Wifi 4 statt Wifi 5 oder 6 und bei Bluetooth 5 ist vornehmlich Schluss.

Auch wenn es verlockend ist: Wir raten generell von älteren Smartphones ab und würden nur in Ausnahmefällen dazu tendieren. Denn hier ist die Hard- und vor allem die Software oft veraltet. Wir haben für diese Top 10 entsprechend auf Geräte zurückgegriffen, die mindestens aus dem Jahr 2022 stammen. Nur so ist in den meisten Fällen eine ausreichend lange Update-Versorgung gewährleistet und die Geräte sind auch in zwei Jahren noch ohne große Einschränkungen nutzbar.

Display

Weniger als Full-HD+ bei der Auflösung sollte es bis 250 Euro nicht sein. OLED- und LC-Displays halten sich hier eher noch die Waage. Wichtig ist die Bildwiederholungsfrequenz. Die sollte mindestens 90, besser noch 120 Hz betragen – weniger ist nicht zu empfehlen. Inhalte lassen sich damit noch flüssiger wiedergeben. In unserem Display-Kompendium geben wir einen genauen Überblick zu Bildschirm-Techniken und Auflösungen.

Speicher

Beim Arbeitsspeicher sollten 4 GByte die unterste Grenze sein, es gibt aber auch Modelle mit 6 oder 8 GByte RAM. Beim internen Speicher sind 128 GByte gesetzt, es gibt aber sogar Modelle mit 256 GByte. 64 GByte hingegen empfinden wir als etwas knapp, je nach Geschmack kann das aber reichen, sofern der Speicher erweiterbar ist.

Chipsatz

Bis 250 Euro gibt es eine bunte Mischung aus Mediatek-, Qualcomm- und Exynos-Chips als Antrieb. Sogar ältere CPUs der Oberklasse findet man bisweilen. Die jüngeren Mediatek-Chips der Dimensity-Reihe sind leistungstechnisch absolut konkurrenzfähig, ältere Helio-Modelle hatten aber in der Vergangenheit Nachteile bei der Update-Versorgung und beim Stromverbrauch.

„Billighersteller“ wie Spreadtrum findet man in dieser Preisklasse kaum noch, Chipsätze mit weniger als acht CPU-Kernen gar nicht. Beispiele für vernünftige Chips sind Mediatek Dimensity 900, 1080 oder Helio G96 sowie Qualcomm Snapdragon 695, 765(G), 778(G) oder sogar 870. Mehr geht natürlich immer.

Kamera

Auch bei Smartphones bis 250 Euro kommen die meisten Modelle mit Triple- oder Quad-Cam zum Kunden, doch hier müssen Interessenten aufmerksam sein. Denn Teleobjektive gibt es in dieser Preisklasse so gut wie gar nicht. Eine gängige Kombination umfasst ein Haupt- und meistens Weitwinkelobjektiv mit im Alltag kaum brauchbaren Makro- und Tiefensensoren. Die sind dann zu allem Überfluss gern mit sehr niedriger Megapixelzahl ausgestattet. Qualitätsmerkmal für eine gute (Haupt)kamera ist bis 250 Euro ein optischer Bildstabilisator (OIS), den es hier aber kaum gibt.

Sonstige Ausstattung

Der Datenstandard 5G ist bis 250 Euro eines der deutlichsten Unterscheidungskriterien zu Modellen bis 200 Euro (Bestenliste). Grundsätzlich hinkt Deutschland beim 5G-Netzausbau im internationalen Vergleich nach wie vor hinterher, daher ist es häufig nicht ganz so wichtig, ob ein günstiges Smartphone 5G hat. Allerdings dient 5G in dünn besiedelten Gegenden auch dazu, sogenannte weiße Flecken, also Lücken in der Internet-Versorgung, zu schließen. Das sollten Interessenten bei der Kaufentscheidung berücksichtigen. Wasserdichtigkeit ist in dieser Preisklasse selten, kabelloses Laden gibt es normalerweise gar nicht.

Anmerkung: Bei unseren Bestenlisten handelt es sich um Momentaufnahmen zum Zeitpunkt der Artikelerstellung. Preise und dadurch ggf. Reihenfolge der Geräte sowie Geräte selbst können nach einigen Wochen, theoretisch schon nach Tagen oder Stunden abweichen. Unsere Top 10 werden im Schnitt einmal im Quartal aktualisiert.

Platz 1: Xiaomi Poco X5 5G

Das Xiaomi Poco X5 5G bringt alles mit, was durchschnittliche Nutzer im Alltag benötigen. Das OLED-Display bietet auf 6,7 Zoll 2400 × 1080 Pixel und 120 Hz, die Kamera ordentliche 48 Megapixel bei der Hauptkamera und einen Weitwinkel mit 8 Megapixel. Antriebe ist ein Snapdragon 695 von Qualcomm, der zwar nicht wirklich neu, aber nach wie vor sehr stark ist – gerade in dieser Preisklasse. Die Krönung bildet der Speicher: für unter 250 Euro bekommen Interessenten satte 8/256 GByte – das reicht locker für die nächsten Jahre. NFC, 5G – alles an Bord und von einem starken Akku mit 5000 mAh gespeist, der sich mit 33 Watt ausreichend schnell laden lässt. Hinzu kommt Android 12 und eine IP53-Zertifizierung, die zumindest gegen Spritzwasser ausreichenden Schutz verspricht.

Platz 2: Honor Magic 4 Lite 5G

Das Honor Magic 4 Lite 5G (Testbericht) bietet für unter 250 Euro ebenfalls einen Snapdragon 695 und 8/256 GByte Speicher. Allerdings setzt der Hersteller auf ein IPS-LCD mit 120 Hz und verzichtet auf eine Weitwinkelkamera. Die Hauptkamera bietet ebenfalls 48 Megapixel. 5G gibt es dem Namen entsprechend auch hier, der Akku leistet aber nur 4800 mAh. En Beinbruch ist das nicht, zumal er sogar mit 66 Watt sehr schnell lädt. Ab Werk ist nur Android 11 installiert und IP-Schutz gibt es nicht.

Platz 3: Xiaomi Redmi Note 12S

Das Xiaomi Redmi Note 12S setzt wieder auf OLED, kommt aber nur auf 90 Bilder pro Sekunde (Hz). Dafür ist die Helligkeit sehr hoch und die Hauptkamera protzt mit satten 108 Megapixel plus Weitwinkel. Als Antrieb kommt hier ein etwas älterer, aber nach wie vor starker Mediatek Helio G96 zum Einsatz, der von 8/256 GByte Speicher flankiert wird. Dafür fehlt 5G. Der Akku mit 5000 mAh lädt wieder „nur“ mit 33 Watt geladen, Schutz vor Feuchtigkeit fehlt, dafür ist bereits Android 13 installiert.

Platz 4: Realme 9 Pro 5G

Das Realme 9 Pro 5G setzt – entsprechend dem Namen – auf 5G-Funk und mit dem Snapdragon 695 auf einen modernen und starken Chipsatz. Ab sofort sind wir aber in der 128-GByte-Klasse, also der normalen Speichergröße für Smartphones bis 250 Euro. Gekoppelt ist der Massenspeicher hier mit 6 GByte RAM. Beim Display setzt der Hersteller auf ein IPS-LCD mit 6,6 Zoll und bis zu 120 Hz, die Hauptkamera punktet mit 64 Megapixel und einem Weitwinkel. Auch hier gibt es wieder 5000 mAh beim Akku samt 33 Watt Ladegeschwindigkeit und erneut Android 13. Obacht: Derzeit verkauft Realme in Deutschland aufgrund von Patentstreitigkeiten mit dem Netzwerkanbieter Nokia keine Smartphones mehr direkt, sondern nur über Drittanbieter. Auf die Update-Versorgung sollte sich das aber nicht auswirken.

Platz 5: Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Das Redmi Note 11 Pro kommt leider auch nur mit Android 11, bietet dafür aber andere Vorzüge. So bietet das 6,7 Zoll große Display OLED-Technologie und 120 Hz und auch hier winkt eine Hauptkamera mit stolzen 108 Megapixel plus Weitwinkel. Antrieb ist wieder ein Helio G96 im Verbund mit 6/128 GByte, nur 5G fehlt. Der Akku leistet 5000 mAh und lädt sogar mit 67 Watt.

Platz 6: HTC Desire 22 Pro

Mit HTC hat es mal wieder ein ehemaliger Smartphone-Pionier in unsere Bestenliste geschafft, der inzwischen allerdings diese Sparte weitestgehend aufgegeben hat. Käufer sollten entsprechend nicht zwingend mit vielen Updates rechnen, allerdings reicht das Gebotene zur Not auch ohne für die nächsten paar Jahre. So gibt es immerhin Android 12 und bei der Technik punktet das Smartphone mit einem 120-Hz-LCD, 64-Megapixel-Hauptkamera plus Weitwinkel und einem Snapdragon 695. Der wird von 8/128 GByte unterstützt und von einem Akku mit 4520 mAh mit Strom versorgt, der mit 18 Watt lädt. 5G gibt es ebenfalls. Mit der Vive Flow gibt es zudem eine VR-Brille, mit der Nutzer ins Metaverse eintauchen können sollen.

Platz 7: Nokia G60

Mit dem Nokia G60 (Testbericht) kommt noch ein alter Smartphone-Veteran in unsere Bestenliste – fast zumindest. Denn hinter dem Namen Nokia für Smartphones steht seit einigen Jahren Hersteller HMD Global, der sich unter der Traditionsmarke einige Marktanteile sichern konnte. Das G60 bietet ein 6,6 Zoll großes IPS-LCD mit 120 Hz, Haupt- und Weitwinkelkamera mit 64 und stolzen 13 Megapixel sowie einen Snapdragon 695 als Antrieb. Er wird von 4/128 GByte unterstützt. Der Akku leistet 4500 mAh und lädt mit 20 Watt. Zudem gibt es Android 12, 5G und eine IP52-Zertifizierung.

Platz 8: Samsung Galaxy M33 5G

Samsung-typisch gibt es beim Galaxy M33 bereits Android 13. Das Display verwendet LC-Technik und bietet 120 Hz, bei der Kamera gibt es im Wesentlichen 50 und 5 Megapixel für Haupt- und Weitwinkelobjektiv. Als Antrieb setzt der Hersteller auf seinen hauseigenen Exynos-1280-Chipsatz und kombiniert das mit 6/128 GByte Speicher. 5G ist mit dabei, der Akku leitet 5000 mAh und lädt mit 25 Watt.

Platz 9: Xiaomi Redmi Note 10 5G

Wer bei den bisherigen Smartphones der Redmi-Note-Serie von Xiaomi 5G vermisste, wird beim Redmi Note 10 5G (Testbericht) fündig. Hinzu kommt ein Display mit IPS-LC-Technik und 120 Hz, eine Kamera mit 48 Megapixel (leider ohne Weitwinkel) und ein Dimensity 700 mit 6/128 GByte Speicher. Auch hier leistet der Akku 5000 mAh, die Ladegeschwindigkeit liegt aber nur bei 18 Watt. Derzeit gibt es nur Android 11, dafür aber IP53-Schutz vor Wasser und Staub.

Platz 10: Realme 9

Noch einmal Realme, dieses Mal ohne Pro im Namen. Beim Realme 9 (Testbericht) gibt es OLED mit 90 Hz maximal, wieder eine 108-Megapixel-Kamera plus Weitwinkel und einen Snapdragon 680. Der Chip ist mit 6/128 GByte kombiniert, 5G gibt es leider nicht. Der Akku leistet erneut 5000 mAh und wird mit 33 Watt geladen und Android 12 ist bereits an Bord.

Fazit