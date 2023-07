Top 10: Die besten Smartphones bis 150 Euro - Xiaomi vor Samsung

Smartphones bis 150 Euro sind in der Einsteigerklasse verortet. Wer nicht zu viele Ansprüche hat, wird hier dennoch einen zuverlässigen Begleiter für den Alltag finden. Dabei bekommt man für sein Geld einiges geboten, was vor wenigen Jahren in diesem Preisbereich noch undenkbar war.

So steckt in den meisten dieser Geräte inzwischen ein Octa-Core-Chipsatz, es gibt erstaunlich viel Speicher, große Displays und sogar Fingerabdrucksensoren sowie NFC. Wir fassen zusammen, was geht und was nicht.

Unsere Bestenliste zeigt die unserer Meinung nach zehn besten Smartphones, die man für bis zu 150 Euro bekommen kann. Dabei handelt es sich um Momentaufnahmen zum Zeitpunkt der Erstellung – die Preise können noch am selben Tag stark schwanken. Besonderen Wert haben wir auf Leistung des Chipsatzes und Display gelegt – speziell auf Auflösung, Technik und Bildwiederholungsrate. 90 Hz sollten es sein, 120 nicht zwingend.

Design

Beim Design merkt man den niedrigen Preis, zumindest auf den zweiten Blick. Bei den Materialien herrscht Kunststoff vor, die Ränder ums Display sind breiter als bei teureren Modellen und es gibt noch einen anderen, vorwiegend eindeutigen Hinweis auf den niedrigen Preis: die Integration der Frontkamera. Sie schaut noch längst nicht bei jedem Modell durch eine moderne Punch-Hole-Notch, sondern ist überwiegend als Tropfen-Notch ausgelegt. Das ändert sich aber auch immer mehr.

Display

Bei der Display-Größe gibt es wenig Unterschiede zu teureren Modellen, bei der Technik schon eher. Full-HD als Auflösung ist hier noch nicht immer vorhanden, aber immer verbreiteter. Auch OLED ist inzwischen in der Klasse bis 150 Euro gut zu bekommen, nicht immer aber mit mehr als 60 Hz. 90 Hz oder sogar 120 Hz sind in diese niedrige Preisklasse aber zumindest bei LCDs gut zu bekommen. In jedem Fall gilt: Generell sollten Interessenten bei den wichtigen Punkten Helligkeit, Kontrast oder Blickwinkelstabilität nicht zu viel erwarten. Brauchbar sind Displays in dieser Bestenliste aber definitiv.

Kamera

Die Kameras stellen einen der größten Unterschiede im Vergleich zu teureren Modellen dar – auch wenn man das nicht immer sofort auf dem Datenblatt sieht. Oft finden Hauptlinsen mit niedriger Megapixelzahl (12 bis 16 Megapixel) Verwendung, inzwischen geht die Tendenz zu 50 Megapixel. Hinzu kommen immer mal wieder von im Alltag überflüssigen Objektiven wie Tiefen- oder Makrosensor. Weitwinkelobjektive kommen zwar häufiger in dieser Preisklasse vor, sind aber noch kein Standard. Die Bildqualität der Kameras bis 150 Euro ist meist bestenfalls bei Tageslicht alltagstauglich. Frontcams bieten oft nur 5 bis 8 Megapixel, immer häufiger sind aber auch 16 Megapixel oder mehr dabei.

Chipsätze

Inzwischen trifft man in der Preisklasse bis 150 Euro oft Chipsätze bekannter Hersteller wie Qualcomm und Mediatek an. Kleinere Anbieter wie Unisoc sind inzwischen eher selten. Viel Leistung sollte man im Vergleich zur Mittelklasse nicht erwarten, im Alltag ist die Bedienung aber überwiegend flüssig und ausreichend schnell – vor allem bei Modellen mit 720p-Auflösung. Immerhin sorgen die oftmals modernen Chips dafür, dass typische Standards wie WLAN, Bluetooth und GPS in ausreichend aktueller Version an Bord sind.

NFC gehört nicht zwingend dazu, ist aber mittlerweile recht häufig. Das gilt auch für USB-C als Lade- und Datenport, Micro-USB ist aber immer noch gelegentlich anzutreffen. Davon raten wir ab, USB-C ist einfacher in der Handhabung und haltbarer.

Fingerabdrucksensoren sind inzwischen in den meisten Smartphones bis 150 Euro zu finden, wenn auch nicht in allen. IP-Zertifizierungen als Schutz gegen Wasser muss man gezielt suchen, das ist eher selten. Aber auch hier gibt es mittlerweile Ausnahmen – zumindest IP52 oder IP53 ist bisweilen vorhanden. 4G ist in allen Modellen bis 150 Euro anzutreffen – wenn auch mit vergleichsweise niedrigen Datenraten. 5G ist derzeit noch zu teuer, aber auch hier wurden bereits erste aktuelle Modell gesichtet.

Speicher

Hier kommt vielleicht eine der größten Überraschungen: Die Zeiten, in denen Käufer von günstigen Smartphones mit 1 GByte RAM und 16 GByte internem Speicher auskommen mussten, sind vorbei. Fast alle Modelle in unserer Top 10 bieten immerhin stolze 4/64 GByte oder mehr, überwiegend ist der interne Speicher erweiterbar. 3/32 GByte sollte die untere Grenze sein.

Akku

Bei der Akkugröße gibt es keinen Unterschied zu teureren Smartphones, allerdings ist die Ladegeschwindigkeit wesentlich niedriger. 18 Watt oder gar 25 Watt wie bei Samsung gelten hier als schnell, bei 33 Watt ist Schluss. Komforttechnik wie kabelloses Laden mittels Qi-Standard (hier haben wir die günstigsten Smartphones mit Qi-Ladestandard zusammengetragen) gibt es für so wenig Geld nicht. Fast alle Akkus sind inzwischen fest eingebaut und können nicht ohne Weiteres gewechselt werden. Das bietet im Gegenzug einen minimalen Schutz vor Feuchtigkeit auch ohne IP-Zertifizierung und macht die günstigen Modelle flacher.

Android-Version

Bei der angesprochenen Hardware ist es kein Wunder, dass die Modelle in dieser Top 10 nicht auf Android Go setzen müssen, sondern mit „vollwertigem“ Android daherkommen. Selbst das Alter des Betriebssystems ist besser als erwartet: Weniger als Android 11 muss niemand tolerieren, einige Modelle bieten inzwischen sogar Android 13.

Platz 1: Xiaomi Poco M5

Es gibt viel Bewegung in unserer Top 10. Die vorherige Nummer Eins ist inzwischen deutlich über der 150-Euro-Grenze, dafür ist das Xiaomi Poco M5 nachgerückt. Dass das ein würdiger Nachfolger ist, zeigt ein Blick aufs Datenblatt: Als Display setzt der Hersteller auf ein 6,6 Zoll großes IPS-LCD mit 1080p-Auflösung und 90 Hz Wiederholungsrate, die Hauptkamera bringt ordentliche 50 Megapixel mit. Der Mediatek Helio G99 ist für diese Preisklasse ziemlich stark und macht das Smartphone leistungstechnisch zusammen mit 4 GByte RAM für die nächste Zeit ausreichend zukunftssicher. Hinzu kommen 64 GByte interner Speicher, der (so wie bis auf Platz 2 bei allen Geräten dieser Bestenliste) erweitert werden darf und ein Akku mit 5000 mAh. Bei Amazon zahlt man derzeit 129 Euro für das Smartphone.

Platz 2: Realme Narzo 50

Beim Realme Narzo 50 gibt es sogar ein Display mit 120 Hz, dafür aber mit dem Helio G96 den etwas schwächeren, wenn auch immer noch in dieser Preisklasse sehr starken Chipsatz. Die Kamera ist wie bei der Nummer Eins eine Hauptlinse mit 50 Megapixel plus Makro und statt 4/64 GByte gibt es hier sogar 4/128 GByte zum gleichen Preis. Der Akku lädt zudem mit 33 Watt schneller. Dafür gibt es nur Android 11. Bei Galaxus zahlt man gerade 149 Euro für das Gerät.

Platz 3: Xiaomi Poco M5s

Im Gegensatz zum erstplatzierten Poco M5 kommt das M5s nicht mit IPS-LCD und 90 Hz, sondern mit OLED. Leider ist schon bei 60 Hz Schluss. Dafür bietet die Hauptkamera nicht nur mehr Megapixel (64), sondern es gibt zusätzlich ein Weitwinkelobjektiv und die Frontkamera ist ebenfalls höher auflösend. Antrieb ist im Gegenzug der minimal schwächere Helio G95 statt des Helio G99, der Speicher ist mit 4/64 GByte genauso aufgestellt. Der Akku ist gleich stark (5000 mAh), er lädt aber mit 33 Watt doppelt so schnell. Android 12 gibt es auch hier. Kleines Highlight: IP53-Schutz gegen Spritzwasser. Auf notebooksbilliger.de zahlt man gerade 150 Euro.

Platz 4: Xiaomi Redmi Note 12

Das OLED-Display des Xiaomi Redmi Note 12 bietet satte 6,7 Zoll und 120 Hz, die Kamera 50 Megapixel plus Weitwinkel. Antrieb ist ein Snapdragon 685, an Speicher gibt es 4/128 GByte. IP53 gibt es hier erneut, außerdem sogar Android 13. Der Akku hält 5000 mAh vor und lässt sich mit 33 Watt laden. 143 Euro ist derzeit der beste Preis für das Smartphone.

Platz 5: Motorola Moto G52

90 Hz und OLED, dazu eine Hauptkamera mit 50 Megapixel plus Weitwinkel - das ist das Moto G52 von Motorola. Der Snapdragon 680 als Antrieb ist ebenfalls ausreichend schnell und 4/128 GByte Speicher sind in dieser Preisklasse oberes Ende. 5000 mAh und 30 Watt sind Standard, IP52 gegen Spritzwasser ist in dieser Preisklasse eher selten. Mit Code POWEREBAY7E zahlt man bei Ebay aktuell 147 Euro.

Platz 6: Xiaomi Redmi Note 11

Auch das Redmi Note 11 setzt auf OLED, allerdings ist bei 90 Hz Schluss. Eine Hauptkamera mit 50 Megapixel plus Weitwinkel ist aber wie bei den besser platzierten Modellen an Bord und der eingebaute Snapdragon 680 bringt ausreichend Leistung. 4/64 GByte Speicher sind in Ordnung, zumal der interne Speicher wie bei fast allen Modellen dieser Bestenliste (Ausnahme: Platz 8) erweitert werden darf. Der Akku liefert auch hier 5000 mAh und lädt mit 33 Watt. Die Version mit 128 GByte Speicher gibt es bei Amazon gerade für 143 Euro.

Platz 7: Realme 9i

Kein OLED-Display, dafür IPS-LCD mit 90 Hz bietet das Realme 9i. Die Kamera hat wieder 50 Megapixel, Gleichstand auch beim Chipsatz: Ein Snapdragon 680 sorgt für ausreichenden Vortrieb. Toll ist die Speicherausstattung: Satte 4/128 GByte sorgen für viel Platz. Auch hier gibt es wieder einen Akku mit 5000 mAh und 33 Watt Ladegeschwindigkeit. Den aktuell günstigsten Preis gibt es bei Amazon mit 145 Euro.

Platz 8: Xiaomi Redmi 10 5G

Das Highlight des Xiaomi Redmi 10 5G ist die namensgebende 5G-Unterstützung. In dieser Top 10 bietet das sonst kein anderes Modell, das ist in dieser Preisklasse derzeit noch sehr selten. Das Display bietet 90 Hz, die Hauptkamera mit 50 Megapixel wird nur von einem Tiefensensor unterstützt. Als Antrieb kommt ein moderner Dimensity 700 von Mediatek zum Einsatz, der von 4/64 GByte Speicher flankiert wird. Letzterer kann eventuell etwas klein ausfallen, denn als einziges Gerät dieser Bestenliste unterstützt das Redmi 10 5G keine Speicherkarten zur Erweiterung. Der Akku liefert 5000 mAh und lädt mit 18 Watt. Mit Code POWEREBAY7E zahlt man bei Ebay 130 Euro.

Platz 9: Xiaomi Redmi 12

Android 13 ist schon an Bord, außerdem ein 6,8 Zoll großes Display mit 90 Hz und eine Hauptkamera mit 50 Megapixel plus Weitwinkel. Antrieb ist ein Helio G88 mit 4/128 GByte Speicher, der Akku hat 5000 mAh und lädt mit 18 Watt. IP53 bescheinigt dem Smartphone zudem Schutz vor Spritzwasser. Bei Amazon kostet das Handy aktuell 140 Euro.

Platz 10: Samsung Galaxy A14

Auch Samsung schafft es in die Bestenliste unter 150 Euro – das ist nicht immer der Fall. Das Galaxy A14 hat bereits Android 13 und kommt mit einem PLS-Display mit FHD-Auflösung und 90 Hz zum Käufer. Zudem gibt es auch hier 50 Megapixel für die Hauptkamera sowie einen Weitwinkel. Mit dem Helio G80 wird es aber am schwächsten in dieser Aktualisierung der Bestenliste, den Chip gab es schon im Vorgänger. Immerhin bietet auch Samsung inzwischen 4/64 GByte Speicher unter 150 Euro, 4/128 GByte liegen haarscharf über der 150-Euro-Grenze. 5000 mAh für den Akku bietet auch Samsung. 136 Euro kostet das Smartphone bei Amazon.

Fazit