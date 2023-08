Top 10: Die besten Powerstations bis 500 € – Solargeneratoren für Alltag & Hobby

Powerstations, mobile Akkus mit 230-Volt-Steckdose, ermöglichen eine mobile Stromversorgung für berufliche Zwecke, Camping, Hobby und Handwerk. Zusammen mit einem Solarpanel funktioniert diese Lösung auch unabhängig vom Stromnetz und so bietet sie sich auch als komfortable Notstromversorgung im Falle eines Blackouts oder für längere Aufenthalte fernab der Steckdose an.

Auch wer sich schlicht das lästige Verlegen des Verlängerungskabels sparen will, bekommt hier eine praktische und mittlerweile bezahlbare Lösung.

Powerstations bis 500 Euro

Zugegeben, mobile Solargeneratoren bis 500 Euro sind keine vollwertige Lösung, um den gesamten Haushalt mit Strom zu versorgen, dafür fehlt es an Leistung, Kapazität und der Möglichkeit der einfachen Integration. Wer stärkere Powerstations sucht, findet etwa mit der skalierbaren Zendure-Lösung Superbase V6400 (Testbericht) eine passende Alternative. Die stärksten und auch teuersten mobilen Lösungen zeigt unsere Top 10 der besten Solargeneratoren.

Im Falle eines Stromausfalls ist es aber sinnvoll, zumindest eine kleine Stromreserve für wichtige Verbraucher und Gadgets vorrätig zu haben. Und hier bieten sich mobile Powerstations in Kombination mit einem mobilen Photovoltaik-Panel prima an. Beides gibt es in unterschiedlichsten Leistungs- und Preisklassen. Erhältlich sind neben kleinen Notfall-Akkus mit einer Kapazität von ein paar Hundert Wattstunden (Wh) auch ausgewachsenen Solarkraftwerken für mehrere tausend Euro.

Für Alltag und Hobby sind die Mittelklasse-Powerstations bis 500 Euro ideal. Die mobilen Stromspeicher liefern mittlerweile eine Leistung von bis zu 1500 Watt und interne Speicherkapazität von bis zu über 1000 Wh. Damit lassen sich nicht nur Notebook und Smartphone aufladen, auch Werkzeuge, Gartengeräte und Ähnliches funktioniert an diesen mobilen Steckdosen. Wer sein kabelgebundenes Werkzeug mobil verwenden oder auf der Wiese die RC-Akkus nachladen will, bekommt hier mehr als ausreichend Power.

Die geringen Kapazitäten gegenüber den teuren Premium-Modellen lassen sich schon mit überschaubarer Solar-Leistung von 100 bis etwa 200 Watt wieder an einem Tag aufladen – zumindest bei gutem Wetter. Außerdem sind die gezeigten Solargeneratoren alle kompakt und eignen sich so auch für unterwegs – das ist bei XL Powerstations mit über 40 kg nur sehr bedingt möglich.

Neben einigen günstigen No-Name-Geräten sind in unserer Top 10 auch namhafte Marken wie Anker, Bluetti und Ecoflow vertreten. Im Hinblick auf Akku-Technologie gibt es aktuell längst nicht mehr ausschließlich Li-Ion-Akkus. Auch die LiFePO4-Akkus mit bis zu sechsmal mehr Ladezyklen sind mittlerweile zu finden.

Platz 1: Topshak TS-PS1500

Unser erster Platz geht an die mit 1500 Watt sehr starke und mit 1408 Wh überdurchschnittlich ausdauernde Topshak TS-PS1500 (Testbericht) mit integrierter Kfz-Starthilfe. Das Gerät ist ordentlich verarbeitet und bietet neben den 230-Volt-Dosen auch USB-C mit bis zu 100 Watt Ausgangsleistung.

Zwar hatten wir schon deutlich leisere Geräte mit höherer Eingangsleistung im Test, das Preis-Leistungs-Verhältnis der Topshak stellt die Konkurrenz derzeit aber klar in den Schatten.

Bild: TechStage.de

Wer eine starke mobile Steckdose mit ausreichender Kapazität und praktischer Starthilfe für Pkw sucht, bekommt hier eine günstige und starke Stromquelle für unterwegs. Bei Banggood kostet die TS-PS1500 rund 492 Euro. Mit dem Coupon-Code: BGTS6188 sinkt der Preis kurzzeitig auf 392 Euro – das Sonderangebot ist auf 30 Stück limitiert.

Platz 2: Bluetti EB70

Platz zwei geht wegen des ebenfalls großartigen Preis-Leistungs-Verhältnisses an die Bluetti EB70 (Testbericht). Die kompakte Powerstation leistet starke 1000 Watt und kostet 395 Euro. Mit dem Coupon-Code: F3VFYIF3 sinkt der Preis bei Geekmaxi auf 369 Euro. Die Kapazität ist mit 716 Wh zwar nur knapp halb so groß wie die der Topshak, damit liefert die Powerstation trotzdem noch mehr als der Durchschnitt dieser Preisklasse.

Bild: TechStage.de

Somit ist die Bluetti Poweroak EB70 eine starke Powerstation mit vielen Anschlussmöglichkeiten und in der Kombination mit Solarpaneel eine großartige Ergänzung für Camper und Hobby. Selbst für die Notstromversorgung ist das Modell dank der ordentlichen Kapazität und der überdurchschnittlichen Ausgangsleistung ausreichend ausgestattet.

Wer beim nächsten Besuch am Baggersee oder Campingplatz nicht auf elektrische SUP-Luftpumpe (Ratgeber) und Eiswürfelmaschine verzichten will, kann hier bedenkenlos zuschlagen. Wer plant, das Gerät auch nachts neben dem Bett oder im Zelt zu betreiben, der sollte sich den Kauf aber überlegen. Die lauten Lüfter von Netzteil und Powerstation sind hier leider ein echtes Ärgernis. Auch die sehr grobe Akkustandanzeige kann im Test nicht voll überzeugen.

Platz 3: Blackview Oscal Powermax 700

Der dritte Platz in der Preisklasse bis 500 Euro geht an die Oscal Powermax 700 (Testbericht) von Blackview. Der Hersteller war in der Vergangenheit vor allem für seine Smartphones bekannt und bietet nun auch eine gelungene Powerstation an. Diese ist mit 700 Watt Leistung und einer Kapazität von 666 Wh zwar etwas schwächer als unsere ersten beiden Plätze, was in dieser Preisklasse aber noch immer überdurchschnittlich ist.

Bild: TechStage.de

Neben der ordentlichen Verarbeitung gefallen uns auch die bis zu 100 Watt per USB-C-Ausgang. Einzig die hohe Ladedauer und die bei Leistungsabgabe überdurchschnittlich hohe Lautstärke trüben den sonst guten Gesamteindruck.

Die Powermax 700 kostet regulär 499 Euro auf Amazon. Mit dem Haken bei Coupon anwenden gibt es aktuell 175 Euro Rabatt. Dann sinkt der Preis auf sehr faire 324 Euro.

Platz 4: Ecoflow River 2 Max

Nominal zwar schwächer als unsere ersten Plätze und mit über 400 Euro nicht ganz so günstig ist die Ecoflow River 2 Max (Testbericht). Die kompakte Powerstation leistet bis 600 Watt bei durchschnittlichen 512 Wh, hat aber einige nennenswerte Vorteile.

Bild: TechStage.de

Die Stärken der kleinen und sehr leisen Powerstation sind die gute Ausstattung mit USB-C bis 100 Watt, die App mit vielen Einstellungsmöglichkeiten und die TÜV-Zertifizierung. Wer ein leises Markengerät mit langlebigem LiFePO4-Akku und satten 5 Jahren Garantie sucht, sollte hier zuschlagen.

Platz 5: Anker Powerhouse 535

Die Anker Powerhouse 535 (Testbericht) hat uns im Test richtig gut gefallen. Mit einer Leistung von bis zu 500 Watt und immerhin 512 Wh Kapazität, ist das Modell angenehm leicht und kompakt. Der Preis ab 387 Euro erscheint uns nicht zuletzt wegen der unterdurchschnittlichen Lautstärke und der langen Garantie von ebenfalls fünf Jahren als gerechtfertigt.

Bild: TechStage.de

Neben der hochwertigen Verarbeitung gefallen uns auch das gut ablesbare und informative Status-Display, die Schnellladefunktion und die Nutzung von langlebigen LiFePO4-Akkus. Auch die Kombination mit einem Solarpanel gefällt uns gut – schön, dass hier immerhin bis zu 120 W möglich sind.

Platz 6: Jackery Explorer 500

Die Jackery Explorer 1000 (Testbericht) und auch deren Nachfolgemodelle konnten uns in den Tests überzeugen. In der Preisklasse bis 500 Euro sind die größeren Geräte von Jackery aber nicht vertreten. Die kompakte Jackery Explorer 500 für knapp 370 Euro bekommt aufgrund der positiven Erfahrungen mit der Explorer-Serie einen Platz in unserer Bestenliste.

Bild: TechStage.de

Neben der sehr stabilen Verarbeitung punktet die Explorer-Serie auch mit unterdurchschnittlich niedriger Lautstärke. Auch das gut verarbeitete und sehr stabile Gehäuse haben uns gut gefallen. Einzig die lange Ladedauer und die eingeschränkte USB-Ausgangsleistung müssen wir kritisieren.

Platz 7: Greecell T500

Die Grecell T500 (Testbericht) bietet eine für diesen Preisbereich typische Leistung von 500 Watt bei einer Kapazität von 519 Wh. Zwar hatten wir schon leisere Powerstations in der Redaktion, der niedrige Preis von aktuell 259 Euro (Coupon aktivieren!) lässt uns allerdings gerne darüber hinwegsehen. Die große Variante Grecell T1000 mit 100 Watt und 999 Wh ist mit aktiviertem Coupon sogar noch deutlicher reduziert und ab 460 Euro erhältlich.

Bild: TechStage.de

Leistung und Kapazität der T500 reichten im Test für den Alltagsbetrieb unseres PC-Arbeitsplatzes über mehr als drei Stunden. So sollte die Grecell T500 auch bei Strandpartys, im Campingurlaub oder auf Veranstaltungen, wie Messen, Spaß machen und genügend Reserven bieten. Gerade für letzteres macht sich auch das schlichte schwarze Außengehäuse gut, dass der T500 einen Hauch von Eleganz bringt. Insgesamt eine runde Sache.

Platz 8: Bluetti Poweroak AC50S

Die sehr kompakte Bluetti AC50S (Testbericht) ist voraussichtlich das letzte Mal in dieser Bestenliste. Der Hersteller hat die Produktion der Serie eingestellt und so sind aktuell nur noch einige Restexemplare bei Polin zu bekommen. Trotzdem, wer es gerne kompakt mag, sollte sich die AC50S näher ansehen.

Bild: TechStage.de

Immerhin 300 Watt und 500 Wh bietet die gerade einmal 6,2 kg schwere und flüsterleise Powerstation. Selbst kabelloses Laden und USB mit bis zu 45 Watt sind an Bord.

Schade nur, dass Bluetti wieder auf ein externes Netzteil setzt und auch auf Abdeckungen bei den Anschlüssen verzichtet. Die Verwendung der Li-Ion-Akkus ermöglicht zwar eine besonders kompakte Bauweise, die deutlich länger haltbaren LiFePo4s der Poweroak EB70 wären uns trotzdem lieber.

Platz 9: Bluetti EB3A

Platz Neun geht ebenfalls an eine Powerstation von Bluetti, die EB3A. Diese ist mit nur 4,6 kg noch einmal leichter als die zuvor genannte AC50S (Testbericht), bietet aber bis zu 600 Watt Leistung. Ein kabelloses Ladepad, App-Steuerung und sogar USV-Funktion sind ebenfalls an Bord.

Bild: TechStage.de

Die Kapazität der LiFePO4-Akkus beträgt allerdings lediglich 268 Wh und somit ist diese Powerstation primär für kurze Einsätze geeignet. Auch zum Laden von etwa RC-Modellen ist die Kapazität locker ausreichend. Wer die volle Leistung nutzen will, leert den Akku allerdings schon in etwa 20 Minuten.

Die EB3A hatten wir bisher leider bisher nicht in der Redaktion. Die Erfahrungen mit den anderen Modellen des Herstellers und das hohe Interesse im Preisvergleich reichen uns aber für eine Platzierung aus.

Platz 10: Ecoflow River 2

Die Ecoflow River 2 Max (Testbericht) hatte uns im Test hervorragend gefallen und da wir die Geräte des Herstellers kennen, können wir auch der kleineren Ecoflow River 2 eine Kaufempfehlung aussprechen.

Bild: TechStage.de

Die Leistung von 300 Watt und die Kapazität von 256 Wh sind zwar überschaubar, dafür gibt es auch hier eine TÜV-Zertifizierung, LiFePo4-Akkus und satte fünf Jahre Garantie.

Fazit

Wer keine hohe Leistung von über 1500 W benötigt und mit 500 bis etwa 1000 Wh Kapazität auskommt, bekommt in der Preisklasse bis 500 Euro einige lohnenswerte Solargeneratoren. Allen voran empfehlen wir die Top 3 unserer Bestenliste. Die aktuellen Markengeräte von Ecoflow, Bluetti und Anker sind zwar meist etwas teurer, bieten aber teils die neueren LiFePO4-Akkus und eine niedrigere Lautstärke.

Natürlich gibt es auch noch spannende Modelle in dieser Preisklasse, die wir bis jetzt bisher nicht im Test hatten. Mit Blick auf unsere bisherigen Erfahrungen empfehlen wir hier etwa einen Blick auf die Oukitel P501E oder die Ugreen Powerroam 600.