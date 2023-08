Top 10: Die besten Powerstations bis 300 Euro – mobile Steckdose für Laptop & Co.

Powerstation oder Powerbank? Beides sind mehr oder weniger transportable Akkus, jedoch bieten Powerstations vollwertige Schuko-Steckdosen, womit man insbesondere klassische Laptop-Netzteile betreiben kann. Powerbanks liefern hier nur USB-Anschlüsse, die vor allem für Smartphones, Tablets oder sonstiges Zubehör genügen.

Die meisten Powerstations haben hingegen mehr als 100 Watt Leistung und genügen so auch für moderne Laptops, die mittlerweile über 90 Watt beziehen können. Nur wenige Powerbanks erreichen das und kosten dann deutlich über 100 Euro, wie die Anker Powerbank 737. Hier punkten etwa tragbare Powerstations, wie die Flashfish A101 (87 Euro mit Coupon BGTS6185) mit ausreichend Leistung, handlichem Gehäuse und vor allem einem günstigeren Preis.

Wir haben uns zehn Modelle bis 300 Euro angesehen, und zeigen, welche die Besten sind. Mittlerweile greifen wir bei der Thematik Powerstation auf die Erfahrung aus über 40 Einzeltests zurück. Die insgesamt besten Modelle aus den Tests zeigt die Top 10 Powerstations: Die besten Stromspeicher für Photovoltaik im Test ab 235 €. Etwas teurere Modelle als in dieser Bestenliste findet man in der Top 10: Powerstations bis 500 Euro – günstiger Notstrom für den Blackout.

Powerstations bis 300 Euro

Bereits unter 300 Euro bekommt man schon Powerstations mit über 500 Watt Leistung und 500 Wattstunden an Kapazität. Freilich eignen sich solche Modelle nicht für den Betrieb leistungsstarker Geräte, wie Heckenscheren oder für Haushaltsgeräte wie Wasserkocher oder Föhn. Allerdings bieten sie ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als so manche Powerbank. Damit eignen sie sich für die mobile Stromversorgung alltäglicher Endgeräte wie Laptop, Tablet oder Smartphone, aber auch für den Betrieb von Pumpen für SUP oder Schlauchboote sowie Luftmatratzen.

Wir zeigen im Folgenden zehn Modelle mit unterschiedlich viel Leistung und Kapazität, die preislich zwischen 87 und 287 Euro liegen. Bis auf ein Modell setzen alle Powerstations im Vergleich auf die weniger langlebigen, aber günstigeren Lithium-Ionen-Zellen.

Platz 1: Blackview Oscal Powermax 700

Schick, stark & günstig: Das ist die Blackview Oscal Powermax 700 (Testbericht), die bei uns erst ganz frisch im Test war. Sie überzeugt mit einem schlicht-schwarzen, schicken und hochwertigen Außengehäuse, das an die deutlich teurere Ugreen Powerroam 1200 (Testbericht) erinnert, und ihrem günstigen Preis von aktuell 285 Euro (Coupon anwählen und Code 4DH3397D im Warenkorb eingeben). Dafür bekommt man fast 700 Wattstunden an Akkukapazität, starke 700 Watt Leistung mit einer Spitzenleistung von 1400 Watt.

Bild: TechStage.de

Weil die Warmounts CN1000W (Testbericht) mit 1000 Watt Leistung und 1000 Wattstunden Kapazität derzeit nicht mehr lieferbar ist, rückt nun die Powermax 700 nach mit der größten Kapazität in dieser Bestenliste. Sie bietet zwei AC-Schuko-Steckdosen (um 90 Grad zur Seite gedreht), einen 12-Volt-Zigarettenanzünder und zwei DC-Rundstecker, viermal USB-A und zweimal USB-C. Über einen der USB-C-Ports kann man die Powerstation sogar laden – selten zu finden, aber recht praktisch. Entladen kann man allerdings nur bis zum Akkustand von fünf Prozent, danach riegelt die Powermax 700 alle Verbraucher pauschal ab – vermutlich um den Akku vor Tiefenentladung zu schützen.

Insgesamt wusste das Modell mit seiner hochwertigen Verarbeitung, den soliden Testergebnissen und der für den Preis hohen Kapazität und Leistung zu überzeugen. Klar muss man hier auch Abstriche machen. So ist der Lüfter im Betrieb sehr laut und erreicht teilweise am Gehäuse über 60 dB. Allerdings springt er nur unregelmäßig an, bei höherem Leistungsbezug läuft er allerdings dauerhaft laut. Aber: 700 Watt und 666 Wattstunden für 285 Euro sind schon ein richtig gutes Gesamtpaket, weshalb die Oscal Powermax 700 von uns auch eine ganz klare Empfehlung bekommt und als beste Powerstation im Vergleich abschneidet.

Hinweis: Auf den Preis kommt man nur, wenn man den Coupon bei Amazon vor dem Kauf aktiviert und im Warenkorb unter „Zahlungsart“ zusätzlich den Rabattcode 4DH3397D einfügt

Platz 2: Anker Powerhouse 521

Die zweitplatzierte Anker Powerhouse 521 (Testbericht) leistet 200 Watt (reine Sinuswelle) und hat eine Kapazität von 256 Wh. Anschlussseitig gibt es neben einem 12-Volt-Zigarettenanzünder, zwei USB-A-Ports und einem USB-C-Anschluss, über den die tragbare Powerstation auch geladen werden kann, und eine einzelne AC-Schuko-Dose. Das ist gerade im günstigen Preisumfeld nichts Ungewöhnliches, sollte aber natürlich beachtet werden, wenn man mehrere Geräte mit 230 Volt betreiben will.

Ungewöhnlich ist aber der hier verwendete Akkutyp, nämlich LiFePo4. Sie glänzen mit besonders hoher Lebensdauer und bieten auch nach 3000 Zyklen noch 80 Prozent ihrer Ursprungskapazität. Üblicherweise sind sie eher teuren Modellen vorbehalten – daher eine angenehme Überraschung und die einzige Powerstation mit diesem Akkutyp im Vergleich. Auch das schlichte, schicke Gehäuse überzeugt mit tadelloser Verarbeitung – alles andere wäre auch komisch gewesen, denn der Name Anker ist uns über viele Produktkategorien hinweg seit vielen Jahren für hohe Qualität bekannt.

Bild: TechStage.de

Die Anker Powerhouse 521 weiß neben ihren technischen Daten unter anderem auch mit ihrer handlichen Größe zu gefallen. Gerade einmal 22 × 14 × 22 cm und 3,7 kg Gewicht machen sie geradezu mobil und geeignet für einen Transport. Mit 191 Euro ist die kleine Powerstation zudem mittlerweile richtig ordentlich im Preis gefallen, kostete sie doch vor 13 Monaten noch 370 Euro. Von uns bekommt sie eine klare Empfehlung.

Platz 3: Grecell T500

Die Grecell T500 (Testbericht) war ebenfalls vor einigen Wochen erst bei uns im Test. War uns der Hersteller bisher kein Begriff, überzeugte uns das Testgerät mit 500 Watt und 519 Wattstunden sowie mit dem gut verarbeiteten schwarzen Kunststoffgehäuse. An allen Ecken befinden sich orangefarbene Gummiapplikationen zum Schutz vor Beschädigungen und um ein sanftes Abstellen zu ermöglichen. Der oben angebrachte Griff ist wegklappbar, was Platz zum Abstellen von angeschlossenen Geräten lässt. Gut ist zudem, dass das Display den Akkustand in Prozent ausgibt.

Neben zwei AC-Schuko-Steckdosen bietet die Grecell T500 vier USB-Anschlüsse mit Quickcharge 3.0, einen USB-C-Port mit 60 Watt (Power Delivery) und drei DC-Anschlüsse, davon zwei mit Rundstecker und einen Zigarettenanzünder.

Bild: TechStage.de

Im Test überzeugte uns auch die Effizienz mit über 91 Prozent. Zum Vergleich: Die Flasfish E200 (Testbericht) auf Platz 9 kam hier auf den traurigen Tiefstwert von 49 Prozent – dort bekommt man also weniger als die Hälfte der angegebenen Kapazität. Auch die Lautstärke ging in Ordnung, die Lüfter springen eher selten an. Bezieht man aber viel Leistung wird es doch relativ laut, sie kommen aber nicht an die enorme Lautstärke anderer Powerstations, wie der Warmounts CN1000W heran. Auch hier riegelt die Powerstation beim Akkustand von 5 Prozent alle Verbraucher ab, sodass man keine Leistung mehr beziehen kann. Das dient wohl dem Schutz des Akkus vor einer schädlichen Tiefenentladung.

Insgesamt haben wir hier ein ansprechendes Gesamtpaket, das zudem zu einem guten Kurs erhältlich ist. Würden wir zum Normalpreis von 438 Euro eher noch vom Kauf abraten, gibt es die Powerstation aktuell nach Aktivierung des Coupons bei Amazon für attraktive 238 Euro. Das ist sogar abermals günstiger als zum Testzeitpunkt am 28.07.2023, wo der Preis noch bei 250 Euro lag.

Sucht man bei Amazon jedoch nach dieser tragbaren Powerstation, findet man neben der 500-Wattstunden-Variante auch noch eine mit 999 Wattstunden. Diese kostet aktuell mit dem Amazon-Coupon nur 259 Euro statt 509 Euro. Für die doppelte Kapazität ist das ein sehr geringer Aufpreis, weshalb wir dann zu dieser größeren Variante greifen würden.

Platz 4: Cosmobattery UA551

Auch Cosmobattery war uns bisher als Name kein Begriff, im Gegensatz zu Flashfish, Anker oder Blackview. Die UA551 ist damit die erste Powerstation des Herstellers, die wir bekommen. Das Gerät ist bei uns bereits eingetroffen und ein eigenständiger Testbericht folgt in Kürze in gewohnter Ausführlichkeit. Schon jetzt können wir aber sagen: Die Verarbeitung des Metallgehäuses ist tadellos.

Trotz technischer Daten von 500 Watt und 551 Wattstunden ist das Gehäuse in Würfelform sehr handlich. Uns erscheint sie sogar vom Format her kleiner als die ebenfalls sehr kompakte Warmounts G600 (Testbericht) – die wird allerdings nicht mehr weiterproduziert und kommt somit nicht mehr infrage. Interessant ist, dass die Powerstation keine Ausgänge für Lüfter hat.

Die UA551 bietet anschlussseitig zwei Schuko-Steckdosen, sowie vier USB-Ports, darunter zwei USB-Typ-C (45 Watt und 60 Watt) und zwei USB-Typ-A (18 Watt). Daneben gibt es noch einen DC-Rundstecker. Rückseitig ist außerdem ein Zigarettenanzünder hinter einer Abdeckung versteckt. Aktivierte Anschlüsse zeigt das Display, das uns ebenfalls an die Warmounts G600 erinnert, die die Informationen in ähnlicher Machart darstellt.

Bild: TechStage.de

So richtig attraktiv wird die Cosmobattery UA551 aber vor allem durch ihren guten Preis. Aktuell bekommt man die tragbare Powerstation für 307 Euro, mit dem Coupon BGTS6189 sind es sogar nur noch 288 Euro. Damit ist das schicke Gesamtpaket auch etwas für diese Bestenliste.

Platz 5: Flashfish P66

Die Flashfish P66 (Testbericht) war zum Testzeitpunkt unsere bisher kleinste Powerstation – so klein, dass wir nicht umhinkamen, sie in das Zubehörfach einer 2-Kilowatt-Powerstation zu stellen. Sie misst 29 × 20 × 21 Zentimeter und wiegt lediglich 3,2 Kilogramm. Dabei bietet sie 288 Wattstunden an Kapazität und insgesamt 300 Watt Leistung, wobei sich diese nur dann nutzen lässt, wenn man Gleich- und Wechselstrom parallel nutzt. Das grau-orangene Kunststoffgehäuse ist ordentlich verarbeitet, aber soweit unspektakulär. Auf der Oberseite findet sich neben dem klappbaren Handgriff auch eine Fläche für kabelloses Laden. Das Display zeigt aktivierte Anschlüsse, Verbrauch beziehungsweise Ladeleistung und den Akkustand in Prozent, sowie als Grafik.

Unter dem Bildschirm befinden sich die vier USB-Ports. Neben 2x USB-A mit 2,1A leistet ein USB-A-Slot mit QC bis zu 18 Watt. Der USB-C-Ausgang daneben schafft genauso viel. Weiterhin gibt es zwei DC-Rundstecker mit Kontaktstift und einen 12-Volt-Autostecker (Zigarettenanzünder). Eine einzelne Schuko-Steckdose und ein Rundstecker zum Laden (Solar oder Netzteil) rundet das Potpourri der Anschlüsse ab.

Bild: TechStage.de

Im Praxistest überzeugte uns der meist lautlose Betrieb der Powerstation und die gute Effizienz, die bei über 80 Prozent lag. Kostete sie zum Testzeitpunkt noch 228 Euro, ist der Preis mittlerweile bei Banggood auf 186 Euro (Coupon-Code: BGCGHD084) gefallen. Hier lohnt sich aber schnell zu sein, denn das Angebot ist auf 28 Stück begrenzt. Es gilt bis zum 30. September.

Platz 6: Novoo Omni

Die Powerstation Novoo Omni (Testbericht) leistet 300 Watt und bietet eine Kapazität von 296 Wattstunden. Wir hatten sie bereits vor über einem Jahr im Test. Sie gehört mit ihrem 23 × 20 × 15 cm messenden schwarz-orangenen Kunststoffgehäuse eher zu den kompakteren Modellen. Die Verarbeitung ist insgesamt ordentlich, auch wenn die Übergänge unsauber verarbeitet sind.

Bei den Anschlüssen stehen eine Schuko-Steckdose, die drei 12-Volt-Ausgänge (1x KFZ, 2 x Rundstecker je 10 Ampere) und die insgesamt vier USB-Slots (2x USB-A mit 2,4 Ampere, 1x USB-A mit 18 Watt, 1x USB-C-PD mit 45 Watt) zur Verfügung. Alle aktiven Anschlüsse zeigt das Display an, das ansonsten aber nur sehr rudimentär ist und damit auch keinen Akkustand in Prozent, sondern nur in grafischen Balken liefert.

Bild: TechStage.de

Mittlerweile ist auch diese Powerstation richtig ordentlich im Preis gefallen. Statt 332 Euro zum Testzeitpunkt am 19.06.2022 kostet sie aktuell nur 160 Euro bei Amazon. Wer Interesse hat, sollte aber schnell sein, da andere Plattformen das Modell schon gar nicht mehr listen und diese vermutlich gar nicht mehr produziert wird.

Platz 7: EBL MP330

Die EBL MP330 bietet ganz getreu dem Namen 330 Watt und hat eine Akkukapazität von 288 Wattstunden. Wir hatten das größere Modell EBL MP500 (Testbericht) im Test, das sich hauptsächlich durch Größe, die höhere Kapazität von 519 Wattstunden und 500 Watt Ausgangsleistung von der MP330 unterscheidet. Mit 309 Euro (Coupon anwählen) kostet die MP550 aber 9 Euro zu viel, um es in diese Bestenliste zu schaffen. Nachdem uns beim großen Modell aber Leistung, Verarbeitung, Effizienz und Zubehör überzeugten, befassen wir uns hier mit der kleineren Version, die mit dem Amazon-Coupon aktuell nur 169 Euro kostet.

Dafür bekommt man eine solide und handliche Powerstation mit einem AC-Schuko-Stecker, zwei DC-Rundsteckern sowie einem Zigarettenanzünder und vier USB-Anschlüsse, davon 3 USB-A und 1 USB-C. Über das beigelegte Netzteil mit Rundstecker versorgt man die Powerstation mit Strom. Die MP500 bot hier noch zusätzlich einen Andersson-Anschluss für ein Solarpanel (Bestenliste). Das kann man aber auch über den Rundstecker mit entsprechenden Adaptern anschließen.

Bild: TechStage.de

Mit einem Preis von lediglich 169 Euro (Coupon anwählen) bekommt man hier eine solide tragbare Powerstation und die technischen Daten ähneln sehr der Anker Powerhouse 521 (Platz 2). Diese bietet allerdings LiFePo4-Akkus und kostet nur unwesentlich mehr. Daher würden wir bei diesem Preis immer zur Anker-Powerstation greifen. Ansonsten ist das von uns getestete große Modell mit 500 Wattstunden und 500 Watt immer eine gute Lösung, mit der man nichts falsch macht.

Platz 8: Flashfish A301

Die Flashfish A301 (Testbericht) ist eine der kleineren Powerstations im Vergleich und wiegt mit rund 4 kg auch weniger als etwa die Oscal Powermax 700. Neben den immerhin 320 Watt bietet sie sogar 100 Watt per USB-C PD und ein Ladepad mit 10 Watt für kabelloses Laden – über letzteres das Smartphone zu laden, dürfte aber eine langwierige Angelegenheit sein. Die Kapazität der A301 liegt bei 292 Wattstunden. Neben der ordentlichen Ausstattung gefallen uns die kompakten Abmessungen, das geringe Gewicht und der überschaubare Preis von aktuell nur 212 Euro bei Banggood mit dem Coupon BGTS6186.

In unserem Test vom 22.06.2022 hatten wir eine Ausführung des Geräts mit einer AC-Universalsteckdose bekommen, die also mehrere Steckertypen kombiniert und damit Reiseadapter (Ratgeber) weitgehend überflüssig macht. Allerdings haben solche Steckdosen den Nachteil, dass Stecker nach Typ C, F oder CEE-7/7 dort recht locker sitzen und leicht aus Versehen abgezogen werden können. Banggood bietet die Powerstation mittlerweile aber auch mit vollwertigem EU-Schuko-Stecker an, wie ein neues Testgerät zeigt.

Bild: TechStage.de

Das einfache Status-Display schneidet im Test nur unterdurchschnittlich ab. Nicht nur kann man es bei Sonnenlicht schlecht ablesen, sondern es liefert auch kaum Informationen. Immerhin zeigt es den Akkustand in Prozent und nicht in Balkenform an, was das genaue Ablesen des aktuellen Akkustands ermöglicht.

Außerdem gibt es die Einschränkung, dass man nicht gleichzeitig laden und 230 Volt ausgeben kann. Immerhin funktionieren während des Ladevorgangs die Gleichstrom-Ausgänge. Die Flashfish A301 bekommt dank gutem Preis-Leistungs-Verhältnis ebenfalls eine Empfehlung, trotz der genannten Einschränkungen. 320 Watt sind zwar nicht genug für starke Verbraucher, das ist aber immer noch deutlich stärker als bei einer Powerbank. So eignet sich die A301 als Powerbank-Ersatz zum Laden von Laptops, die oftmals 90 Watt oder mehr Leistung benötigen. Ebenso ist der handliche Akku hervorragend zum Betreiben einer SUP-Pumpe (Ratgeber), als Begleiter beim RC-Fliegen (Ratgeber) oder bestens geeignet.

Am Ende verkauft auch dieses Modell sich über seinen günstigen Preis – und der ist von 285 Euro zum Testzeitpunkt auf mittlerweile 212 Euro bei Banggood gesunken, wenn man den Coupon BGTS6186 nutzt.

Platz 9: Flashfish E200

Die zweitkleinste Powerstation in diesem Vergleich ist die Flashfish E200 (Testbericht). Sie misst 20,8 × 11 × 15,8 cm, wiegt 2,54 Kilogramm und kostet dabei nur schlanke 109 Euro mit dem Coupon-Code BGTSE200. Das schwarze Kunststoffgehäuse ist schlicht und die Verarbeitung geht in Ordnung, gerade in Anbetracht des Preises. Geboten bekommt man hier 151 Wattstunden und 200 Watt Leistung. Das ist ausreichend, um einen Laptop zu laden, also als Powerbank-Alternative, aber beispielsweise auch um eine SUP-Pumpe (Ratgeber) zu betreiben.

Unter den Anschlüssen finden wir zwei DC-Rundstecker, drei USB-A-Ports (darunter zwei mit Quickcharge 3.0) sowie eine vollwertige AC-Schuko-Steckdose. Geladen wird über einen schmalen DC-Stecker, hier passen viele Solarpanels nicht.

Bild: TechStage.de

Im Praxistest enttäuschte uns die handliche Powerstation aber, denn die Effizienz ist schlecht und stellt in unseren über 40 Powerstation-Tests einen Negativrekord auf. Lediglich 49 Prozent der angegebenen Kapazität bleiben uns in einem Testszenario. Üblich sind hier 80 Prozent.

Ebenfalls ist es nicht möglich, gleichzeitig zu laden und zu entladen. Sobald wir Ladekabel oder Solarpanel anstecken, werden die Ausgänge deaktiviert. Geladen wird die Powerstation mit maximal 38 Watt, was bei der Akkukapazität von 151 Wattstunden aber trotzdem schnell genug ist – im Test sind es unter vier Stunden. Und auch die Lautstärke ist zumindest ein kleiner Wermutstropfen – direkt am Gehäuse erreichen die Lüfter mitunter bis zu 50 Dezibel. Das ist noch nicht übermäßig laut, aber auch nicht mehr angenehm leise.

Insgesamt können wir das Modell aber für bestimmte Einsatzzwecke aufgrund des geringen Preises von 109 Euro (Coupon: BGTSE200) empfehlen. Damit ist sie die zweitgünstigste Powerstation in diesem Vergleich.

Platz 10: Flashfish A101

Das Küken in dieser Runde ist die tragbare Powerstation Flashfish A101, die wirklich winzig ist. Mit 15,75 × 15,75 × 8,89 Zentimetern ist sie gerade einmal etwas größer als eine durchschnittliche Handfläche. Dazu ist sie mit 1,2 Kilogramm auch leicht – so leicht, dass der Hersteller eine Handschlaufe zum Tragen beilegt, wie man es sonst nur von kleinen Bluetooth-Speakern (Ratgeber) kennt, wie dem JBL Clip.

Bei dieser Größe ist es technisch unmöglich, viel Akkukapazität oder Elektronik für hohe Leistung unterzubringen. Die Kapazität von 97 Wattstunden ist aber noch verhältnismäßig hoch und auch die maximale Leistung von 120 Watt kann sich sehen lassen. Das alles gibt es zum Kurs von lediglich 89 Euro (Coupon BGTS6185). Powerbanks, wie die Anker Powerbank 737 (120 Euro bei Amazon) bieten für deutlich höhere Preise mit 86 Wattstunden sogar weniger Akkukapazität und haben zudem keinen AC-Anschluss. Das ist gerade dann interessant, wenn man seinen Laptop laden möchte, dieser aber noch auf ein eigenes Netzteil statt auf USB-C setzt. Geht mit der A101, geht nicht mit der Anker-Powerbank. Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze.

Bild: TechStage.de

Wer sich also gefragt hat, was man mit so einem Häufchen Powerstation sinnvoll anfangen kann: Hier ist die Antwort. Und gerade der im Verhältnis geringe Preis von 89 Euro machen die Flashfish A101 zu einer hochinteressanten Alternative. Allerdings muss man bei so günstigen Modellen auch Abstriche machen. Dazu gehört das spärliche Anschluss-Potpourri und das nicht gerade helle und hilfreiche Display, das den Akkustand aber lobenswerterweise in Prozent anzeigt. Andere teurere Powerstations bieten das leider nicht, was aber wichtig wäre, um den Akkustand konkret zu erfahren.

Ein weiteres Manko ist, dass der Lüfter keine temperaturabhängige Lüftersteuerung hat und damit dauerhaft pustet, sobald man über den entsprechenden Knopf den AC-Ausgang aktiviert. Laut, störend und dauerhaft – das ist nicht angenehm, aber: 89 Euro (Coupon BGTS6185). Daher können wir die Flashfish A101 auch dennoch empfehlen, wenn man mit den Nachteilen leben kann.

Alternativen

Abschließend zeigt unser Preisvergleich weitere Powerstations, sortiert nach Beliebtheit oder Preis. Hier finden sich Modelle mit bis zu 500 Wattstunden an Kapazität und 500 Watt Leistung.

Fazit

Auch mit Powerstations bis 300 Euro lässt sich einiges anfangen. Nicht nur eignen sich die Modelle zum Aufladen der Akkus von RC-Flugzeugen oder zum Betrieb einer SUP-Pumpe, sondern auch als preiswerte Powerbank-Alternative. Wer nämlich seinen Laptop laden will, benötigt oft mindestens 90 Watt Leistung und zum Teil auch noch einen vollwertigen AC-Anschluss – und den bieten Powerbanks eben nicht.